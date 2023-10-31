Окупанти завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури, ДСНС ліквідували пожежу
Російські загарбники ввечері обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури у Донецькій області. Зранку завдали удару по місту Селидове.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері ворог з артилерії обстріляв об’єкт енергетичної інфраструктури у Донецькій області. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.
Рано вранці окупанти завдали удару по місту Селидове. Пошкоджено 17 приватних будинків та хлібозавод.
У ДТЕК зазначали, що внаслідок удару на теплоелектростанції серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
"Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців", - зазначили в компанії.
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