Россияне переселяют работников госучреждений вглубь Херсонщины, поскольку боятся наступления ВСУ, - ОВА

Российские захватчики начали эвакуацию работников пенсионного фонда и других "государственных учреждений" вглубь Херсона, поскольку боятся наступления украинских войск.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне раздают таким работникам помещения тех украинцев, которые сбежали из-под оккупации.

Толоконников отмечает, что таким образом они спасаются от предстоящего вхождения ВСУ.

"В принципе, эта агрессия сейчас, увеличение количества авиабомб, обстрелы, в том числе есть случаи, когда эти авиабомбы попадают на левый берег - они очень переживают и боятся, что очень скоро наши ВСУ захватят их какие-то документы и заведения, которые они с коллаборантами обустроили", – уточнил он.

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Однако глава пресс-офиса Херсонской ОВА добавил, что оккупанты не всех эвакуируют из населения, но все "госучреждения", потому что у них не хватает людей для того, чтобы что-то работало.

"Даже в больницах у них очень мало соглашающихся людей, поэтому они привозят из России этих врачей, которые также через месяц потом убегают, потому что никому не интересно умереть на чужой земле, если говорить о россиянах", - пояснил Толоконников.