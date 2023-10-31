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Новости Война
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Россияне переселяют работников госучреждений вглубь Херсонщины, поскольку боятся наступления ВСУ, - ОВА

ворог,кацап,русня,орк

Российские захватчики начали эвакуацию работников пенсионного фонда и других "государственных учреждений" вглубь Херсона, поскольку боятся наступления украинских войск.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне раздают таким работникам помещения тех украинцев, которые сбежали из-под оккупации.

Толоконников отмечает, что таким образом они спасаются от предстоящего вхождения ВСУ.

"В принципе, эта агрессия сейчас, увеличение количества авиабомб, обстрелы, в том числе есть случаи, когда эти авиабомбы попадают на левый берег - они очень переживают и боятся, что очень скоро наши ВСУ захватят их какие-то документы и заведения, которые они с коллаборантами обустроили", – уточнил он.

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Однако глава пресс-офиса Херсонской ОВА добавил, что оккупанты не всех эвакуируют из населения, но все "госучреждения", потому что у них не хватает людей для того, чтобы что-то работало.

"Даже в больницах у них очень мало соглашающихся людей, поэтому они привозят из России этих врачей, которые также через месяц потом убегают, потому что никому не интересно умереть на чужой земле, если говорить о россиянах", - пояснил Толоконников.

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оккупация (10192) коллаборационизм (882) Херсонская область (4881)


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Може усе таки досить про наступ ЗСУ від таких чиновників, бо ця балаканина тільки заважає. Нехай говорить тільки ГШ і тільки коротко і по суті
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31.10.2023 09:17 Ответить
наступление там идет минимум 2 недели.
тут же писали, что не будут его освещать, без каких то весомых результатов.
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31.10.2023 09:21 Ответить
Загальна медійна стратегія держави являє собою висвітлення пропагандованої кастрованої спотвореної дійсності задля "нєпуганія" суспільства. Як я побачів, то той же Ізраїль відразу в лоб вивалював все жахіття заради загартування і усвідомлення невідворотності бородьби, а до нас ставляться як до противних дітей, яких вмовляти треба.
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31.10.2023 09:25 Ответить
У американців є таке утворення - "трейлерне містечко" Це облаштований (і часто обгороджений) майданчик, де їх "кочівники" ставлять свої автомобілі та причепи-трейлери і там живуть Дехто - тимчасово Дехто - роками Хай кацапи беруть приклад і облаштовують свої окупаційні установи за таким принципом
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31.10.2023 09:23 Ответить
Нах за полярне коло..
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31.10.2023 09:23 Ответить
 
 