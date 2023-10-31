Россияне переселяют работников госучреждений вглубь Херсонщины, поскольку боятся наступления ВСУ, - ОВА
Российские захватчики начали эвакуацию работников пенсионного фонда и других "государственных учреждений" вглубь Херсона, поскольку боятся наступления украинских войск.
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне раздают таким работникам помещения тех украинцев, которые сбежали из-под оккупации.
Толоконников отмечает, что таким образом они спасаются от предстоящего вхождения ВСУ.
"В принципе, эта агрессия сейчас, увеличение количества авиабомб, обстрелы, в том числе есть случаи, когда эти авиабомбы попадают на левый берег - они очень переживают и боятся, что очень скоро наши ВСУ захватят их какие-то документы и заведения, которые они с коллаборантами обустроили", – уточнил он.
Однако глава пресс-офиса Херсонской ОВА добавил, что оккупанты не всех эвакуируют из населения, но все "госучреждения", потому что у них не хватает людей для того, чтобы что-то работало.
"Даже в больницах у них очень мало соглашающихся людей, поэтому они привозят из России этих врачей, которые также через месяц потом убегают, потому что никому не интересно умереть на чужой земле, если говорить о россиянах", - пояснил Толоконников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тут же писали, что не будут его освещать, без каких то весомых результатов.