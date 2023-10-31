Росіяни переселяють працівників "держустанов" вглиб Херсонщини, оскільки бояться наступу ЗСУ, - ОВА

Російські загарбники почали евакуацію працівників пенсійного фонду й інших "державних установ" вглиб Херсонщини, оскільки бояться наступу українських військ.

Про це в етері "Еспресо" розповів голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни роздають таким працівникам помешкання тих українців, які втекли з-під окупації.

Толоконніков зазначає, що таким чином вони рятуються від майбутнього заходу ЗСУ.

"В принципі ця агресія зараз, збільшення кількості авіабомб, обстріли, у тому числі є випадки, коли ці авіабомби попадають на лівий берег - вони дуже переживають і бояться, що дуже скоро наші ЗСУ захоплять їхні якісь документи й заклади, які вони з колаборантами облаштували", - уточнив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються повністю знищити узбережжя Херсонщини, - ОК "Південь"

Однак, голова пресофісу Херсонської ОВА додав, що окупанти не всіх евакуюють з населення, але всі "держустанови", бо в них не вистачає людей для того, щоб щось працювало.

"Навіть в лікарнях у них дуже мало людей, які погоджуються, тому вони привозять з Росії цих лікарів, які також через місяць потім тікають, бо нікому не цікаво померти на чужій землі, якщо казати про росіян", - пояснив Толоконніков.