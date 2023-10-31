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Новини Війна
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Росіяни переселяють працівників "держустанов" вглиб Херсонщини, оскільки бояться наступу ЗСУ, - ОВА

ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники почали евакуацію працівників пенсійного фонду й інших "державних установ" вглиб Херсонщини, оскільки бояться наступу українських військ.

Про це в етері "Еспресо" розповів голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни роздають таким працівникам помешкання тих українців, які втекли з-під окупації.

Толоконніков зазначає, що таким чином вони рятуються від майбутнього заходу ЗСУ.

"В принципі ця агресія зараз, збільшення кількості авіабомб, обстріли, у тому числі є випадки, коли ці авіабомби попадають на лівий берег - вони дуже переживають і бояться, що дуже скоро наші ЗСУ захоплять їхні якісь документи й заклади, які вони з колаборантами облаштували", - уточнив він.

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Однак, голова пресофісу Херсонської ОВА додав, що окупанти не всіх евакуюють з населення, але всі "держустанови", бо в них не вистачає людей для того, щоб щось працювало.

"Навіть в лікарнях у них дуже мало людей, які погоджуються, тому вони привозять з Росії цих лікарів, які також через місяць потім тікають, бо нікому не цікаво померти на чужій землі, якщо казати про росіян", - пояснив Толоконніков.

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окупація (6744) колабораціонізм (1170) Херсонська область (5871)


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Може усе таки досить про наступ ЗСУ від таких чиновників, бо ця балаканина тільки заважає. Нехай говорить тільки ГШ і тільки коротко і по суті
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31.10.2023 09:17 Відповісти
наступление там идет минимум 2 недели.
тут же писали, что не будут его освещать, без каких то весомых результатов.
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31.10.2023 09:21 Відповісти
Загальна медійна стратегія держави являє собою висвітлення пропагандованої кастрованої спотвореної дійсності задля "нєпуганія" суспільства. Як я побачів, то той же Ізраїль відразу в лоб вивалював все жахіття заради загартування і усвідомлення невідворотності бородьби, а до нас ставляться як до противних дітей, яких вмовляти треба.
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31.10.2023 09:25 Відповісти
У американців є таке утворення - "трейлерне містечко" Це облаштований (і часто обгороджений) майданчик, де їх "кочівники" ставлять свої автомобілі та причепи-трейлери і там живуть Дехто - тимчасово Дехто - роками Хай кацапи беруть приклад і облаштовують свої окупаційні установи за таким принципом
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31.10.2023 09:23 Відповісти
Нах за полярне коло..
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31.10.2023 09:23 Відповісти
 
 