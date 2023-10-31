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Новости
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Израиль начинает третью фазу военной операции против ХАМАС, - Нетаньяху

цахал,ізраїль

Правительство Израиля объявило о старте проведения третьей фазы военной операции против террористической группировки ХАМАС

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Чиновник также отметил во время открытия еженедельного заседания израильского правительства, что страна находится "в разгаре войны".

Читайте: Израиль, вероятно, отказался от полномасштабной наземной операции в Газе, - NYT

"Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно", - заявил он.

Автор: 

Израиль (1940) Нетаньяху Биньямин (185) Сектор Газа (180) Хамас (193)


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Топ комментарии
+8
Точно! З терористами треба домовлятися! Тільки так!
А, зачекайте... насправді ж не треба! Насправді ж всі домовляння з терористами приводять виключно до збільшення терору і кількості жертв терористів!

Сподіваюсь, Ізраїль лишить від цього гадюшника сухий попіл.
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31.10.2023 10:00 Ответить
+7
Шота армия Израиля так себе, а сколько было бравады, у них там все воюют, даже деуки. Нам тоже так нада, сборы у них там каждый год. Я на 100% уверен, что армия Швейцарии такой же пшЫк. Одни разговоры только. Та русня Швейцарию за день бы взяла
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31.10.2023 09:48 Ответить
+6
і яке вирішення? Нє стілять в атвєт?
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31.10.2023 09:47 Ответить
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Шкода тих дві сотні заручників, яким можуть почати відрізати голови в прямому ефірі, але вибору немає.
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31.10.2023 09:38 Ответить
Якщо немає шансів врятувати, то можна хоча б полегшити страждання накривши їх ракетою разом із катами
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31.10.2023 09:48 Ответить
О людях пусть ООН заботится... Хорошо устроились.
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31.10.2023 09:41 Ответить
Треба визнати, вони вправно осідлали західних гуманістів. Як і *****.
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31.10.2023 10:18 Ответить
В розпалі війни, а в Україні військовий стан,який веде тільки до збагачення слуг і знищення народу України, замість усе для фронту, усе для Перемоги України
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31.10.2023 09:42 Ответить
Що має бути замість військового стану?
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31.10.2023 10:19 Ответить
Я написала
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31.10.2023 10:44 Ответить
усе для фронту, усе для Перемоги України
Ось це?
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31.10.2023 10:47 Ответить
Ця проблема має набагато глибше (вікове) коріння. Силою зброї Ізраїль нічого не вирішить, лише поглибить свої проблеми і прискорить незбіжне.
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31.10.2023 09:44 Ответить
і яке вирішення? Нє стілять в атвєт?
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31.10.2023 09:47 Ответить
Там стріляють з 50-х років ХХ сторіччя і нічого не міняється. Там немає порядку і ллється кров віками. Рекомендувати "включіть мазгі", мабуть марна справа. Прадалжай стрєлять... І подивишся чим це закінчиться... якщо встигнеш. Давай - агонь!
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31.10.2023 10:04 Ответить
Вы правы, там стреляют с 50-х, но давайте посмотрим, что поменялось? Например:
1. У евреев появилась своя страна - это факт.
2. В Мире появилась страна с ВВП около 500 млрд - это факт.
3. Технологии Израиля позволяют снижать смертность от детской онкологии в 7 раз! - это факт.
4. Вы правы - кровь там льется веками - это факт. Но Израиль там с конца сороковых, а кровь там льется веками. Значит проблема не в Израиле и евреях? Или я что-то пропустил?
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31.10.2023 11:23 Ответить
Пропустилисьте найголовніше. І зробилисьте це свідомо. Створення Ізраїлю ініціювали саме євреї ведучих країн Заходу і Америки не для того, щоб євреї щасливо жили і процвітали в пустині (!) серед моря арабських мусульманських країн(!), де їх споконвіків ненавидять(!). Не смішіть мої тапочки: євреї до того щасливо жили і процвітали по всьому світу, володіли левовою часткою світового капіталу і крутили світом і країнами і народами "як циган сонцем".
Цю державу, передчуваючи світовий дефіцит вуглеводнів, спецом створили на Близькому Сході, щоб тримати за горло арабський світ і грабувати їх головне багатство - невичерпні надра нафти і газу. Ізраїль, по-суті своїй створений янкі і бритами не як держава, а як військова база та ще й з ядерною зброєю. Саме в цьому і таїться його погибель, як держави. І фатальна помилка Людства у ХХ стріччі: саме звідси найімовірніше розпочнеться застосування ядерної зброї із втягненням у конфлікт третіх сторін. Власне, це вже розпочалося. Так, що, пане, проблема саме в Ізраїлі на Близькому Сході з часу його створення і в євреях по всьому світу споконвіків. Вам би дуже не завадило все ретельно проаналізувати, поки ще маєте часу.
А напад ХАМАС на Ізраїль був лише діагностичним кроком, щоб прощупати Ізраїль на "вошивість". Юдейська країна, доречі цього випробування не витримала: міф про "непереможність" ЦААХАЛу, "всезнайсво" МООССАДу, "непробивний" Залізний Купол ... - виявилась казочкою для лохів. Без американських авіаносців, субмарин, морської піхоти перехваленою в піснях і билинах "єврейською хоробрістю і героїзмом" там і не пахло.
Так що Ви пропустилисьте, пане, найголовніше.
PS В розвиток дитячої онкології вклали колосальні сили і засоби десятки ведучих країн світу, вчених, медиків, ВВП кождої з котрих незрівнянно перевищує Ізраїльський. Можна було би і поскромніше...
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31.10.2023 19:56 Ответить
Точно! З терористами треба домовлятися! Тільки так!
А, зачекайте... насправді ж не треба! Насправді ж всі домовляння з терористами приводять виключно до збільшення терору і кількості жертв терористів!

Сподіваюсь, Ізраїль лишить від цього гадюшника сухий попіл.
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31.10.2023 10:00 Ответить
третю фазу? може перша...Перша ,якраз передбачає наземне проникнення в Сектор Гази, Друга --зачистка від залишків бойовиків і їх підпілля..а Третя-створення цілком нового суспільства.
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31.10.2023 09:46 Ответить
Шота армия Израиля так себе, а сколько было бравады, у них там все воюют, даже деуки. Нам тоже так нада, сборы у них там каждый год. Я на 100% уверен, что армия Швейцарии такой же пшЫк. Одни разговоры только. Та русня Швейцарию за день бы взяла
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31.10.2023 09:48 Ответить
Білорусам якось вже невдобно завідивать...а Ізраїлю у самий раз...треба ж якось в українців комплекс неповноцінності виробляти.
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31.10.2023 09:55 Ответить
Интересно если б бульбаши на Литву пошли, ну что бы 1 на 1, то кто бы победил
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31.10.2023 09:58 Ответить
бульбаші б пішли так само,за унітазами,за жіночою білизною..і собачою будкою.
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31.10.2023 10:02 Ответить
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31.10.2023 10:05 Ответить
Якщо 1 на 1, то білоруська армія проходить Литву до самого Кенігсберга маршем, навіть не розвертаючись у бойові порядки
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31.10.2023 10:09 Ответить
Значит ***** натупил. Ему Прибалтику нужно было брать сначала, а потом уже организовывать полномасштабное вторжение в Украину. Мы бы в таком случае военной помощи не получили бы, а немцы и французы врядли бы пошли умирать за колег по НАТЕ
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31.10.2023 10:13 Ответить
Ісход2..
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31.10.2023 09:51 Ответить
І куди на цей раз?
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31.10.2023 10:07 Ответить
БЕньямін Нетаньягу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. בנימין נתניהו!
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31.10.2023 10:24 Ответить
а как же телемарафет, абдристовичи, туризм и яйца по 17? где советники и советницы а также повара-дипломаты, послицы - фотографы и сексологи без \профильного\ образования? они что не в курсе лучших традиций?
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31.10.2023 10:29 Ответить
ты вторую закончь
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31.10.2023 10:51 Ответить
Что-то мне это напоминает советское третий решающий, четвертый завершающий и тому подобное
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31.10.2023 12:32 Ответить
Ізраіль та Палестина як « держави» створила ООН.

Ізраіль став державою. Палістина-ні. Чому?

Тому що це їй не « потрібно».

Вона живе на дотації ООН (стран Заходу). Вони по « життєво» получають « допомогу».

Та мають ціль- не будувати свою державу,

А знищити другу- Ізраіль. Як параша до України…
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31.10.2023 14:38 Ответить
Тому що Ізраїль підтримували євреї всього світу, котрі віками грабували, махлювали, гешефтували... країни і народи і володіли на той час (і до сих пір) левовою часткою світового капіталу. Тому, що їм цього виявилося мало і вони вирішили взяти під контроль невичерпні надра нафти і газу арабських країн. Тому, що для цього їм потребувалась не єврейська держава (створена у пустині, серед моря мусульманських країн, котрі віками ненавиділи і ненавидять іудеїв), а військова база під маскою єврейської держави та ще й з ядерною зброєю надодачу. Без світового єврейського капіталу жиди в пустелі створили би державу і щасливо жили і процвітали??? А палестинці цього всього не мали і євреї швиденько захапали їхні землі і повиганяли.
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01.11.2023 08:46 Ответить
 
 