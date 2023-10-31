Израиль начинает третью фазу военной операции против ХАМАС, - Нетаньяху
Правительство Израиля объявило о старте проведения третьей фазы военной операции против террористической группировки ХАМАС
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.
Чиновник также отметил во время открытия еженедельного заседания израильского правительства, что страна находится "в разгаре войны".
"Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно", - заявил он.
Топ комментарии
+8 Stanislav Bryzhyk
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+7 Підлога Маккартні
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+6 Bob Fayn
показать весь комментарий31.10.2023 09:47 Ответить Ссылка
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Ось це?
1. У евреев появилась своя страна - это факт.
2. В Мире появилась страна с ВВП около 500 млрд - это факт.
3. Технологии Израиля позволяют снижать смертность от детской онкологии в 7 раз! - это факт.
4. Вы правы - кровь там льется веками - это факт. Но Израиль там с конца сороковых, а кровь там льется веками. Значит проблема не в Израиле и евреях? Или я что-то пропустил?
Цю державу, передчуваючи світовий дефіцит вуглеводнів, спецом створили на Близькому Сході, щоб тримати за горло арабський світ і грабувати їх головне багатство - невичерпні надра нафти і газу. Ізраїль, по-суті своїй створений янкі і бритами не як держава, а як військова база та ще й з ядерною зброєю. Саме в цьому і таїться його погибель, як держави. І фатальна помилка Людства у ХХ стріччі: саме звідси найімовірніше розпочнеться застосування ядерної зброї із втягненням у конфлікт третіх сторін. Власне, це вже розпочалося. Так, що, пане, проблема саме в Ізраїлі на Близькому Сході з часу його створення і в євреях по всьому світу споконвіків. Вам би дуже не завадило все ретельно проаналізувати, поки ще маєте часу.
А напад ХАМАС на Ізраїль був лише діагностичним кроком, щоб прощупати Ізраїль на "вошивість". Юдейська країна, доречі цього випробування не витримала: міф про "непереможність" ЦААХАЛу, "всезнайсво" МООССАДу, "непробивний" Залізний Купол ... - виявилась казочкою для лохів. Без американських авіаносців, субмарин, морської піхоти перехваленою в піснях і билинах "єврейською хоробрістю і героїзмом" там і не пахло.
Так що Ви пропустилисьте, пане, найголовніше.
PS В розвиток дитячої онкології вклали колосальні сили і засоби десятки ведучих країн світу, вчених, медиків, ВВП кождої з котрих незрівнянно перевищує Ізраїльський. Можна було би і поскромніше...
А, зачекайте... насправді ж не треба! Насправді ж всі домовляння з терористами приводять виключно до збільшення терору і кількості жертв терористів!
Сподіваюсь, Ізраїль лишить від цього гадюшника сухий попіл.
Ізраіль став державою. Палістина-ні. Чому?
Тому що це їй не « потрібно».
Вона живе на дотації ООН (стран Заходу). Вони по « життєво» получають « допомогу».
Та мають ціль- не будувати свою державу,
А знищити другу- Ізраіль. Як параша до України…