Ізраїль розпочинає третю фазу воєнної операції проти ХАМАС, - Нетаньяху

Уряд Ізраїлю оголосив про старт проведення третьої фази воєнної операції проти терористичного угруповання ХАМАС

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Гази.

Чиновник також зауважив під час відкриття щотижневого засідання ізраїльського уряду, що країна перебуває "у розпалі війни".

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"Ми поставили перед собою чітку мету: знищити військовий та режимний потенціал ХАМАСу. Ми робимо це системно", - заявив він.