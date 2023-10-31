Ізраїль розпочинає третю фазу воєнної операції проти ХАМАС, - Нетаньяху
Уряд Ізраїлю оголосив про старт проведення третьої фази воєнної операції проти терористичного угруповання ХАМАС
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Гази.
Чиновник також зауважив під час відкриття щотижневого засідання ізраїльського уряду, що країна перебуває "у розпалі війни".
"Ми поставили перед собою чітку мету: знищити військовий та режимний потенціал ХАМАСу. Ми робимо це системно", - заявив він.
Топ коментарі
+8 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар31.10.2023 10:00 Відповісти Посилання
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.10.2023 09:48 Відповісти Посилання
+6 Bob Fayn
показати весь коментар31.10.2023 09:47 Відповісти Посилання
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Ось це?
1. У евреев появилась своя страна - это факт.
2. В Мире появилась страна с ВВП около 500 млрд - это факт.
3. Технологии Израиля позволяют снижать смертность от детской онкологии в 7 раз! - это факт.
4. Вы правы - кровь там льется веками - это факт. Но Израиль там с конца сороковых, а кровь там льется веками. Значит проблема не в Израиле и евреях? Или я что-то пропустил?
Цю державу, передчуваючи світовий дефіцит вуглеводнів, спецом створили на Близькому Сході, щоб тримати за горло арабський світ і грабувати їх головне багатство - невичерпні надра нафти і газу. Ізраїль, по-суті своїй створений янкі і бритами не як держава, а як військова база та ще й з ядерною зброєю. Саме в цьому і таїться його погибель, як держави. І фатальна помилка Людства у ХХ стріччі: саме звідси найімовірніше розпочнеться застосування ядерної зброї із втягненням у конфлікт третіх сторін. Власне, це вже розпочалося. Так, що, пане, проблема саме в Ізраїлі на Близькому Сході з часу його створення і в євреях по всьому світу споконвіків. Вам би дуже не завадило все ретельно проаналізувати, поки ще маєте часу.
А напад ХАМАС на Ізраїль був лише діагностичним кроком, щоб прощупати Ізраїль на "вошивість". Юдейська країна, доречі цього випробування не витримала: міф про "непереможність" ЦААХАЛу, "всезнайсво" МООССАДу, "непробивний" Залізний Купол ... - виявилась казочкою для лохів. Без американських авіаносців, субмарин, морської піхоти перехваленою в піснях і билинах "єврейською хоробрістю і героїзмом" там і не пахло.
Так що Ви пропустилисьте, пане, найголовніше.
PS В розвиток дитячої онкології вклали колосальні сили і засоби десятки ведучих країн світу, вчених, медиків, ВВП кождої з котрих незрівнянно перевищує Ізраїльський. Можна було би і поскромніше...
А, зачекайте... насправді ж не треба! Насправді ж всі домовляння з терористами приводять виключно до збільшення терору і кількості жертв терористів!
Сподіваюсь, Ізраїль лишить від цього гадюшника сухий попіл.
Ізраіль став державою. Палістина-ні. Чому?
Тому що це їй не « потрібно».
Вона живе на дотації ООН (стран Заходу). Вони по « життєво» получають « допомогу».
Та мають ціль- не будувати свою державу,
А знищити другу- Ізраіль. Як параша до України…