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Количество больных гепатитом А в Винницкой области увеличилось до 231

швидка,гепатит,вінниця

По состоянию на 18.00 30 октября в Винницкой области зафиксирован уже 231 случай заболевания вирусным гепатитом А. За прошедшие сутки заболели 19 человек.

Об этом сообщает ГУ "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней", сообщает Цензор.НЕТ.

"Лабораторно подтверждены 189 случаев, 144 человека находятся на стационарном лечении. Среди заболевших - 25 учеников и восемь студентов, среди работников учебных заведений зафиксировано 12 случаев вирусного гепатита А", - говорится в отчете.

Количество больных гепатитом А в Винницкой области увеличилось до 231 01

Читайте также: На Винничине увеличивается количество громад, где жители заболели гепатитом А

Автор: 

Винница (729) Винницкая область (1042) гепатит (68)


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А звідки він береться?
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31.10.2023 14:13 Ответить
руки нужно мыть наверное
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31.10.2023 14:17 Ответить
Мешканці великих міст переносять гепатит-А ще до школи майже або повністю безсимптомно.
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31.10.2023 14:50 Ответить
Це крім країн, де впроваджено вакцинацію проти гепатиту А.
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31.10.2023 22:57 Ответить
перевірте кіоски з шаурмою і усі фастфуди, одразу джерело знайдете.
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31.10.2023 14:18 Ответить
а я думаю ..що вода...неможливо ж поголовно жерти щось таке,що створює гепатит...а вода всюди
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31.10.2023 15:17 Ответить
Хто в державі перевірятиме - одразу ларьочники і Фурси здіймут гвалт - тиск на бізнес. Окрім журналістів ніхто не перевіряє. А якщо спалах холери? Санепіди з перевірками у далекому минулому, бо - тиск і хабарі. Не порушуй чинних норм і не будеш платити хабарі.
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31.10.2023 14:35 Ответить
На " Урожаї", в підземному переході ,біля медуніверу перевірте шаурмістів.Я недавно бачила їхню роботу.Жах.
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31.10.2023 15:22 Ответить
 
 