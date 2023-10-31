Количество больных гепатитом А в Винницкой области увеличилось до 231

По состоянию на 18.00 30 октября в Винницкой области зафиксирован уже 231 случай заболевания вирусным гепатитом А. За прошедшие сутки заболели 19 человек.

Об этом сообщает ГУ "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней", сообщает Цензор.НЕТ.

"Лабораторно подтверждены 189 случаев, 144 человека находятся на стационарном лечении. Среди заболевших - 25 учеников и восемь студентов, среди работников учебных заведений зафиксировано 12 случаев вирусного гепатита А", - говорится в отчете.

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