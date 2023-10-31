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Новини
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Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині збільшилась до 231

швидка,гепатит,вінниця

Станом на 18.00 30 жовтня у Вінницькій області зафіксовано вже 231 випадок захворювання на вірусний гепатит А. За минулу добу захворіло 19 осіб.

Про це повідомляє ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб", інформує Цензор.НЕТ.

"Лабораторно підтверджені 189 випадків, 144 людини перебувають на стаціонарному лікуванні. Серед захворілих – 25 учнів та восьмеро студентів, серед працівників закладів освіти зафіксовано 12 випадків вірусного гепатиту А", - йдеться у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вінничині збільшується кількість громад, де мешканці захворіли гепатитом А

Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині збільшилась до 231 01

Автор: 

Вінниця (627) Вінницька область (1024) гепатит (63)


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А звідки він береться?
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31.10.2023 14:13 Відповісти
руки нужно мыть наверное
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31.10.2023 14:17 Відповісти
Мешканці великих міст переносять гепатит-А ще до школи майже або повністю безсимптомно.
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31.10.2023 14:50 Відповісти
Це крім країн, де впроваджено вакцинацію проти гепатиту А.
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31.10.2023 22:57 Відповісти
перевірте кіоски з шаурмою і усі фастфуди, одразу джерело знайдете.
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31.10.2023 14:18 Відповісти
а я думаю ..що вода...неможливо ж поголовно жерти щось таке,що створює гепатит...а вода всюди
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31.10.2023 15:17 Відповісти
Хто в державі перевірятиме - одразу ларьочники і Фурси здіймут гвалт - тиск на бізнес. Окрім журналістів ніхто не перевіряє. А якщо спалах холери? Санепіди з перевірками у далекому минулому, бо - тиск і хабарі. Не порушуй чинних норм і не будеш платити хабарі.
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31.10.2023 14:35 Відповісти
На " Урожаї", в підземному переході ,біля медуніверу перевірте шаурмістів.Я недавно бачила їхню роботу.Жах.
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31.10.2023 15:22 Відповісти
 
 