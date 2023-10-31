Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині збільшилась до 231
Станом на 18.00 30 жовтня у Вінницькій області зафіксовано вже 231 випадок захворювання на вірусний гепатит А. За минулу добу захворіло 19 осіб.
Про це повідомляє ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб", інформує Цензор.НЕТ.
"Лабораторно підтверджені 189 випадків, 144 людини перебувають на стаціонарному лікуванні. Серед захворілих – 25 учнів та восьмеро студентів, серед працівників закладів освіти зафіксовано 12 випадків вірусного гепатиту А", - йдеться у звіті.
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