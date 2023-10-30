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На Вінниччині збільшується кількість громад, де мешканці захворіли гепатитом А

лікарня

У Вінницькій області збільшується кількість випадків захворювання на гепатит А. Захворювання виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.

Про це повідомили в Вінницькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середньої ступені важкості. Важких немає", - зазначили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кузін про гепатит А у Вінниці: джерело інфікування продовжує існувати, спалах поширюється на найближчі населені пункти

За інформацією МОЗ, на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом гепатит А сьогодні перебуває 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів.

До області вже доставлено 1060 доз вакцин для щеплення медичних працівників.

Автор: 

Вінниця (627) Вінницька область (1024) гепатит (63)


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Топ коментарі
+22
Логіка типового зеВиборця, а точніше її відсутність
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30.10.2023 22:57 Відповісти
+17
Вже майже 5 років минуло, а вам, зеленим, усе Порощенко та Супрун в штани нас*али? Це вже ваші вонючі "досягнення" нешановні.
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30.10.2023 23:11 Відповісти
+14
що і тут Порох винний,а коли там Супрун зняли,га що все досі вона винна що ******** ту реформу запороли і згорнули?
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30.10.2023 23:03 Відповісти
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Вінниччина, якби написали про окуповані території, то зрозуміло. Диверсія?
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30.10.2023 22:39 Відповісти
Реформа системи охорони здоров'я проведена лахудрою Супрун дає свої результати і де? В улюбленій Вінниці Пороха. Це ж треба було йому таке лахміття десь відкопати.
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30.10.2023 22:52 Відповісти
Логіка типового зеВиборця, а точніше її відсутність
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30.10.2023 22:57 Відповісти
Сам ти дебіл
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30.10.2023 23:16 Відповісти
Андрій, вибач, але ти дурнуватий. Ні в реформах, ні в лахудрах ти не розбираешся.
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31.10.2023 08:43 Відповісти
Если бы Супрун еще продержалась два года то раненых пришлось бы оперировать ее фанатам с Цензора.
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31.10.2023 07:06 Відповісти
що і тут Порох винний,а коли там Супрун зняли,га що все досі вона винна що ******** ту реформу запороли і згорнули?
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30.10.2023 23:03 Відповісти
А шо ******** запороли? Ось це вони якраз і не запороли, а розвинули в призначему напрямі.
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30.10.2023 23:22 Відповісти
ух ***** розвинули,150 тисяч трупів під час ковід, ефективно розвинули))))
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30.10.2023 23:26 Відповісти
А ти думав до чого реформа Супрун приведе, до середнього віку в 100 років?
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31.10.2023 00:04 Відповісти
ясно питань немає,якщо у тебе такий погляд на реформу медицини,то тобі і буба президент,і сантехнік гінеколог,до речі можеш сходити тобі ж ***** до кого)))
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31.10.2023 00:14 Відповісти
В мене в сім'ї три лікаря, плюс їхні куми, плюс куми кумів... Якось без тебе сопливого розберусь якого гінеколога позвати, щоб мені кран в душі поміняв. А ти до проктолога звернись, голову покажи, нехай розбереться чим ти думав, коли голосував.
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31.10.2023 01:54 Відповісти
а ясно від коритця відірвали плак плак)))
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31.10.2023 02:08 Відповісти
Кумовство -чого куми всі медики шо немає жодного сантехніка чи муляра чи столяра, цеж тупість - куми мають бути на всі випадки життя а не так як у вашому випадку.
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31.10.2023 02:38 Відповісти
Кгававий Вальцман вночі розпилює над Вінницькою областю бактерії гепатиту, а Супрун забороняє мешканцям мити руки після того, як вони підтерли дупу в туалеті
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30.10.2023 23:08 Відповісти
Якби таких реформаторів як Супрун змусити підтирати дупу хворим на гепатит, це благотворно вплинуло б на майбутніх урядовців і вони навчились би за лічені години знаходити який Вальцман, з якої діри розпилює і чим ту діру запихнути.
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30.10.2023 23:39 Відповісти
Так всі притомні звільнилися з МОЗ за останні чотири роки або взагалі виїхали з країни
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30.10.2023 23:50 Відповісти
Я тут якраз тиждень тому з лікарями поспілкувався, то специ позвільнялись ще при Супрун, коли їх залишили без зарплати, а кошти отримали сімейні лікарі, функції яких раніше успішно виконували медсестри в реєстратурі. Вислухавши на що скаржиться хворий, медсестри безпомилково виписували талончик до потрібного профільного спеціаліста.
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31.10.2023 00:22 Відповісти
угу тріпло відколи терапевтами стали медсестри в реєстратурі)))
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31.10.2023 02:16 Відповісти
Маму розпитай, як при совку реєстратура розбиралась з потоком хворих. До речі сьогодні в деяких приватних клініках так і працюють, щоб не витрачати час лікарів, адміністратор направляє до спеца орієнтуючись по сиптомах, а далі вже рішення за лікарем, якого спеца підключити чи до якого перенаправити.
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01.11.2023 00:35 Відповісти
ой ***** я цю ***** кожен раз бачу як в поліклініку приходжу,старі торби яким поставили комп, а до того вічно пройобана мед карта,таааа ******* специ))) і так бовдуре,ще раз питаю в якому місці вони терапевти,їм насрати,скажеш до уролога випишуть до уролога,а тобі можливо потрібен хірург.тому обтікай бовдуре давно цю ***** пора було зносити,теж мені бабки-гадалки ванги ***** на зарплаті.
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01.11.2023 00:51 Відповісти
по яким ***** симтомам у них часу висрати тобі талончик і послати подалі,бо черга,клоун *****,те що ти висрав це робата чергово лікаря в приймальні швідкої,от тільки туди уже талончика не треба.Якраз робота сімейних лікарів і є те що ти видало,попередній огляд і скерування до профільних лікарів,або на аналізи чи мрт,а не так що засвербіла срака і поліз тошнити до хірурга,а то й побачивши що вона в тебе тупо немита,тому й сверить, *****
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01.11.2023 00:56 Відповісти
Тобі в підворотні кацапській з алкашами спілкуватись на роду написано , а ти сюди приперлось.
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01.11.2023 01:27 Відповісти
ой ой підорас ой пробач дартанян обідився не плач
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01.11.2023 01:31 Відповісти
Та ти шо - та не може бути , у вас в родинні точно три медики - а як же хвороби де симптоми однакові а спеціалісти потрібні для лікування зовсім різні ( вибачайте я не медик і латинянських термінів не знаю - просто по житті так сталося з подібною муйнею мав справу ).
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31.10.2023 02:43 Відповісти
Вже майже 5 років минуло, а вам, зеленим, усе Порощенко та Супрун в штани нас*али? Це вже ваші вонючі "досягнення" нешановні.
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30.10.2023 23:11 Відповісти
Засунь свої смердючі домисли про мої політичні уподобання туди звідки ти їх виколупало - в шоколадку.
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30.10.2023 23:15 Відповісти
Свої екскременти політичні уподобання, кидають по інших лише мавпи зевиборці в інтернеті. Тому не кидай свої по людях, від них смердить. Уже 5 років смердить на всю Україну, яка "дякуючи" вам щедро залита кров'ю. А тепер ще і з спалахом гепатиту.
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30.10.2023 23:37 Відповісти
Вузьколобий, тобі ніколи не втямити, що є люди, які голосували за інших кандидатів і не сприймають гівно, якого б кольору воно не було. Навибирали непотріб, собачитесь між собою, хто краще смердить, але на наступних виборах дружно побіжите за якогось проФФесора з двома несудимостями голосувати.
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31.10.2023 01:11 Відповісти
ой ***** дартанян як воно обрало своє величне ***** і як помогло країні,стоїть воно все таке в білому,а як до справи бе бе я галасавал за сваєго кандідата,який виявився нулем давай розкажи про лівака Кошулиньського чи може ти з тих за. Смешка))) **** нульове бачення перспективи от назло всім оберу якесь ***** а ботім буду гордо на всіх срати
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31.10.2023 02:12 Відповісти
Ось про це і кажу, що ви кончені наголосули гівна, а тепер шукаєте кого звинуватити в своїй тупості. Слава Богу, хоч в одному зебіли з порохотягами єднані. Сонячний блиск ваших лідорів засліпив вам очі і тільки в тому сяйві ви бачите світле майбутнє, не розуміючи що або всьо і для Пороха, і для Зелі в тому майбутньому, або не посвітліє.
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31.10.2023 21:54 Відповісти
угу дартанян вірю вірю)))
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01.11.2023 00:06 Відповісти
тому вузьколобий тут тільки ти, бо думати то не твоє,а вже на перспективу то взагалі мимо каси потомственний підохтурний
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31.10.2023 02:14 Відповісти
Тільки є нюанс: до наступних виборів, якщо вони взагалі будуть, доживуть не всі
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31.10.2023 07:06 Відповісти
Мій найулюбленіший вислів - якщо виглядає, як качка, та крякає як качка, то це качка і є. Так от, якщо хтось відкриває рота і з нього летить зелене лайно, то 100%, що це електорат ЗеЗедента. Тому, можеш писати, що захочеш, але вас 73 - відсоткових видно за кілометр.
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31.10.2023 10:53 Відповісти
Думав тільки кацапи тупі, а тут ти зі своєю дальнозорістю.
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31.10.2023 21:57 Відповісти
Супрун - в топку!! скарєє завітє хфельшира кРадуцкага, он вам паможыд, он раскажыд, шо маски - нінужны!!!!))
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31.10.2023 06:00 Відповісти
Війна і хвороби нажаль рідні родичі. Здоров'я хворим.
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30.10.2023 22:58 Відповісти
Точно - хвороба має інтелект і при бажанні може і не проявлятися (до прикладу я напевно міг провести перемовини з ковідом - ми би підписали договір про ненапад, і я би три місяці не їв би пластмасу і не пив би олію бо через ковід в мене з смаком проблеми почалися).
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31.10.2023 02:51 Відповісти
Вода...десь заражена вода
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30.10.2023 23:27 Відповісти
Причем тут Зеля и Порох они не медики,Супрун была просто аферистка которая чуть не оставила нас в начале войны без хирургов и врачей за которых кстати никто не заступился не смотря на их протесты.В городах эта погромная реформа была может не так видна как в районах где под корень уничтожали медицину.
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31.10.2023 07:14 Відповісти
Що ти пишеш!!! Супрун з середини 2019, не міністр. Як вона "чуть не оставила нас в начале войны без хирургов"???
І не знаю, як і де, а в моєму не обласному центрі, за час її перебування на посаді, хоч почала більш-менш нормально працювати лікарня. Зате десь через півроку-рік після її відставки, знову зникли ліки в стаціонарі, реактиви в лабораторії поліклініки і т.п.
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31.10.2023 10:57 Відповісти
Поздравляю,а нас сельских жителей оставили без фельшерских пунктов,роддом закрыли и один знакомый таксист сейчас он на фронте роды принимал перед Полтавой. Хирургию собирались закрывать тоже,но к счастью не успели.
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31.10.2023 12:15 Відповісти
А от в нас при Супрун запланували/будували нові ******* фельдшерські пункти. Здається 6 штук. А от з 2020 почали закривати існуючі.
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31.10.2023 12:32 Відповісти
Не думав, що на Цензорі стільки медиків!
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31.10.2023 09:40 Відповісти
Только сельских жителей почти нет которые хлебнули через край этих реформ,которые больше похожи на геноцид.
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31.10.2023 12:17 Відповісти
 
 