На Вінниччині збільшується кількість громад, де мешканці захворіли гепатитом А
У Вінницькій області збільшується кількість випадків захворювання на гепатит А. Захворювання виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.
Про це повідомили в Вінницькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середньої ступені важкості. Важких немає", - зазначили в ОВА.
За інформацією МОЗ, на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом гепатит А сьогодні перебуває 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів.
До області вже доставлено 1060 доз вакцин для щеплення медичних працівників.
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екскрементиполітичні уподобання, кидають по інших лише мавпизевиборці в інтернеті. Тому не кидай свої по людях, від них смердить. Уже 5 років смердить на всю Україну, яка "дякуючи" вам щедро залита кров'ю. А тепер ще і з спалахом гепатиту.
І не знаю, як і де, а в моєму не обласному центрі, за час її перебування на посаді, хоч почала більш-менш нормально працювати лікарня. Зате десь через півроку-рік після її відставки, знову зникли ліки в стаціонарі, реактиви в лабораторії поліклініки і т.п.