На Вінниччині збільшується кількість громад, де мешканці захворіли гепатитом А

У Вінницькій області збільшується кількість випадків захворювання на гепатит А. Захворювання виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.

Про це повідомили в Вінницькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середньої ступені важкості. Важких немає", - зазначили в ОВА.

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За інформацією МОЗ, на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом гепатит А сьогодні перебуває 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів.

До області вже доставлено 1060 доз вакцин для щеплення медичних працівників.