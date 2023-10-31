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Зеленский предложил Раде приостановить действие Консульской конвенции с РФ

зеленський

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Карта законопроекта под номером 0231 появилась на сайте парламента.

Текст документа пока не обнародован.

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Автор: 

дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20826) россия (96125) консул (138)


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Топ комментарии
+23
Все що хоч зробить. От тільки не те, що потрібно. Місяць пройшов після надання рекомендацій з конкретнми датами виконання. Зроблено велике НІЧОГО! Ну звичайно ж! Не обрубить сам собі руки!
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31.10.2023 21:06 Ответить
+15
Пропоную працівникам сфери обслуговування, які принципово не переходять з російської на українську мову зп виплачувати рублями
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31.10.2023 21:19 Ответить
+12
А что она до сих пор не припинена ?
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31.10.2023 21:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А что она до сих пор не припинена ?
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31.10.2023 21:04 Ответить
Все що хоч зробить. От тільки не те, що потрібно. Місяць пройшов після надання рекомендацій з конкретнми датами виконання. Зроблено велике НІЧОГО! Ну звичайно ж! Не обрубить сам собі руки!
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31.10.2023 21:06 Ответить
Другий рік великої війни...
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31.10.2023 21:09 Ответить
А це точно на часі..??
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31.10.2023 21:12 Ответить
А воно хоч розуміє, що пропонує?
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31.10.2023 21:18 Ответить
Пропоную працівникам сфери обслуговування, які принципово не переходять з російської на українську мову зп виплачувати рублями
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31.10.2023 21:19 Ответить
Ваня, а не пошле бы ты нах?

За русским кораблем?

Там , на дне , и будешь крошити батон на Украину.

Смерть ворогам!
Слава Україні!
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31.10.2023 23:52 Ответить
П.дло мале.коли з Патрушевим літав до Оману, не блимнуло запропонувати на той час ? Запропонував Чонгар здати.....
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31.10.2023 21:21 Ответить
А чому ти прізвище мразоти-патрушева з великої літери пишеш,тролятина?
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31.10.2023 22:22 Ответить
А тому козел шо вихована я непогано,забудькувата стала...а хто тролятина .це ше питання . Чого стібешся , тобі популярності замало
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31.10.2023 22:29 Ответить
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31.10.2023 23:22 Ответить
Поди одесситка, палец в рот не ложи, бо лохом будешь.
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01.11.2023 04:08 Ответить
а тому хто дєвушку харчує той його і танцює. і роботодавець може пайку урізати за неповагу до нього.
на жаль тут таких хоть греблю гати.
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01.11.2023 06:04 Ответить
Амбіційно та своєчасно. Як завжди.
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31.10.2023 21:24 Ответить
і в чьом прікол? у кацапів одразу оборона посиплется? бо як же ж вони без консулів зможуть тримати оборону?
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31.10.2023 21:26 Ответить
Призупинити...Тобто не покінчити з цим,а призупинити.Це тому що вони його квартиру в Криму продають,то він образився
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31.10.2023 21:27 Ответить
А відразу одним переліком н е можна? Довбанське ІБД! Знову типу роботу показують. Капець, депутатів вже потрібно з окладів перевести на оплату за фактом виконаних робіт. І прибрати всіх дебільних помічників-секретарів. Переселити до відомчого готелю. Прибрати оті дики компенсації за винаймане житло.

Гроші на армію відразу знайдуться.
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31.10.2023 21:27 Ответить
Та хай одразу закон напише, що він переміг вже.
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31.10.2023 21:28 Ответить
підари зелені,вова,а ти головний підар!
Щоб ви всі виздихали!
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31.10.2023 21:28 Ответить
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31.10.2023 21:30 Ответить
*****???
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31.10.2023 21:35 Ответить
Обиделся, что консул не отстоял его квартиру в Крыму!
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31.10.2023 22:17 Ответить
как всегда не хватит пару голосов
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31.10.2023 22:18 Ответить
прокинувся нарешті - у Рашці давно немає українців, отже, і консульське обслуговування робити не затребуване
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31.10.2023 23:03 Ответить
Гундосий казьол
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31.10.2023 23:39 Ответить
Усе для Перемоги!

Усе потрібно працювати на Перемогу.

Кожен коментар потрібен наближати перемогу!
Не бити по Україні, а захищати її.

Чому? Тому що жарти скінчились.

Кацапів ведуть в Україну свою велику колону, щоб знищити Україну та УСІХ її мешканців.

Полоненних вони не беруть.

Ім не потрібні громадяни України. Їм потрібна територія. Сюди вони завезуть свій скіт.

Тому едність в Україні е запорука Перемоги.
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31.10.2023 23:50 Ответить
Так. Ми можемо бути не задоволені « владою». Ми Маемо права її критикувати. Це наше домашне завдання.
Наше- не кацапів, та ще когось.

Але украінськи громадяни не повинні сами, своїми руками, руйнувати захіст України.

Тільки Перемога. А не сварки « політичних друзів».
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31.10.2023 23:57 Ответить
тобто дозволити зе банді красти на усьому, в тому числі на ЗСУ, "як в останній день" наблизить перемогу України ??? так по вашому ???

Guido: Зе зробив максимум щоб загинуло якнайбільше українців.
Рейтинг довіри 70+% Порох зробив максимум щоб захистити якнадійніше українців. Рейтинг довіри мінус 50+% Цей народ не виживе - занадто тупий.
Drunk Gull: Президент нє лох, а всі інші лохи. Він отримав все те про що мріяв яник. Тотальний 3.14здінг, протестів немає, цензура, закручуй гайки досхочу, роби що хочеш. Це рай для нього і сам він не піде. Або здохне або майдан. Інших варіантів не бачу.
Eurosolidarity_drohobych: 25% які не піддались маніпуляції і зрозуміли, що коли одвічний ворог таке каже "только нє Порошенко" то хіба це не визнання того, що Порошенко все робив правильно? путлер досі боїться, що Порошенко повернеться, тому всі ці технології працюють далі в інфопросторі України.
Бiла Левиця: П.О.П. звинувачують у "патологічній жадібності" так само,як кацапи століттями звинувачують у жадібності українців: "Хохол не хочет салом делиться" Але відгодувати свиню і поділитись салом з українцем кацапу аж ніяк. Так і ті, хто ******** Пороха, не помічені в небувалій щедрості.

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01.11.2023 05:33 Ответить
Наша проблема у том что у Украины нет стратегии на будущее. А проблема зеленского в том что он такую стратегию разработать не может, даже со своим окружением, потому что не умеет глубоко мыслить. Он завел нас в Тупик.
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31.10.2023 23:56 Ответить
Серожа, не будь як Джуля- « Усе пропало!».

Так Маемо що Маемо. Так він багато чого не « баче».

Але е міліони українців. Е громадянське суспільство. Е Люди.

І вони всі мають право « розьяснить владі», що вона е нанята Народом чиновник (и).

І що треба робить те що каже Народ.

Що е таке поняття як « чарівний пендель», який може бути опуститися по нижче спини.

Досвід двух Майданвв е запорукою цього покарання у будь який момент.
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01.11.2023 00:03 Ответить
Ви напевно не бачили, тут на цензорі опитування - 57% населення України вважають шо Україна йде правиленим шляхом - так шо ніякого пендаля не намічається.
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01.11.2023 03:45 Ответить
Тю, а вы в массы пойдите, те которые выбрали невiгласа , шо они ему говорят в догонку... Я таких матюкiв ще не чув.
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01.11.2023 04:13 Ответить
 
 