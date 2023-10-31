УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12872 відвідувача онлайн
Новини
6 758 37

Зеленський запропонував Раді призупинити дію Консульської конвенції з РФ

зеленський

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Картка законопроєкту під номером 0231 з'явилася на сайті парламенту.

Текст документа наразі не оприлюднено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, - Timе

Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (24308) росія (65974) консул (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Все що хоч зробить. От тільки не те, що потрібно. Місяць пройшов після надання рекомендацій з конкретнми датами виконання. Зроблено велике НІЧОГО! Ну звичайно ж! Не обрубить сам собі руки!
показати весь коментар
31.10.2023 21:06 Відповісти
+15
Пропоную працівникам сфери обслуговування, які принципово не переходять з російської на українську мову зп виплачувати рублями
показати весь коментар
31.10.2023 21:19 Відповісти
+12
А что она до сих пор не припинена ?
показати весь коментар
31.10.2023 21:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что она до сих пор не припинена ?
показати весь коментар
31.10.2023 21:04 Відповісти
Все що хоч зробить. От тільки не те, що потрібно. Місяць пройшов після надання рекомендацій з конкретнми датами виконання. Зроблено велике НІЧОГО! Ну звичайно ж! Не обрубить сам собі руки!
показати весь коментар
31.10.2023 21:06 Відповісти
Другий рік великої війни...
показати весь коментар
31.10.2023 21:09 Відповісти
А це точно на часі..??
показати весь коментар
31.10.2023 21:12 Відповісти
А воно хоч розуміє, що пропонує?
показати весь коментар
31.10.2023 21:18 Відповісти
Пропоную працівникам сфери обслуговування, які принципово не переходять з російської на українську мову зп виплачувати рублями
показати весь коментар
31.10.2023 21:19 Відповісти
Ваня, а не пошле бы ты нах?

За русским кораблем?

Там , на дне , и будешь крошити батон на Украину.

Смерть ворогам!
Слава Україні!
показати весь коментар
31.10.2023 23:52 Відповісти
П.дло мале.коли з Патрушевим літав до Оману, не блимнуло запропонувати на той час ? Запропонував Чонгар здати.....
показати весь коментар
31.10.2023 21:21 Відповісти
А чому ти прізвище мразоти-патрушева з великої літери пишеш,тролятина?
показати весь коментар
31.10.2023 22:22 Відповісти
А тому козел шо вихована я непогано,забудькувата стала...а хто тролятина .це ше питання . Чого стібешся , тобі популярності замало
показати весь коментар
31.10.2023 22:29 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2023 23:22 Відповісти
Поди одесситка, палец в рот не ложи, бо лохом будешь.
показати весь коментар
01.11.2023 04:08 Відповісти
а тому хто дєвушку харчує той його і танцює. і роботодавець може пайку урізати за неповагу до нього.
на жаль тут таких хоть греблю гати.
показати весь коментар
01.11.2023 06:04 Відповісти
Амбіційно та своєчасно. Як завжди.
показати весь коментар
31.10.2023 21:24 Відповісти
і в чьом прікол? у кацапів одразу оборона посиплется? бо як же ж вони без консулів зможуть тримати оборону?
показати весь коментар
31.10.2023 21:26 Відповісти
Призупинити...Тобто не покінчити з цим,а призупинити.Це тому що вони його квартиру в Криму продають,то він образився
показати весь коментар
31.10.2023 21:27 Відповісти
А відразу одним переліком н е можна? Довбанське ІБД! Знову типу роботу показують. Капець, депутатів вже потрібно з окладів перевести на оплату за фактом виконаних робіт. І прибрати всіх дебільних помічників-секретарів. Переселити до відомчого готелю. Прибрати оті дики компенсації за винаймане житло.

Гроші на армію відразу знайдуться.
показати весь коментар
31.10.2023 21:27 Відповісти
Та хай одразу закон напише, що він переміг вже.
показати весь коментар
31.10.2023 21:28 Відповісти
підари зелені,вова,а ти головний підар!
Щоб ви всі виздихали!
показати весь коментар
31.10.2023 21:28 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2023 21:30 Відповісти
*****???
показати весь коментар
31.10.2023 21:35 Відповісти
Обиделся, что консул не отстоял его квартиру в Крыму!
показати весь коментар
31.10.2023 22:17 Відповісти
как всегда не хватит пару голосов
показати весь коментар
31.10.2023 22:18 Відповісти
прокинувся нарешті - у Рашці давно немає українців, отже, і консульське обслуговування робити не затребуване
показати весь коментар
31.10.2023 23:03 Відповісти
Гундосий казьол
показати весь коментар
31.10.2023 23:39 Відповісти
Усе для Перемоги!

Усе потрібно працювати на Перемогу.

Кожен коментар потрібен наближати перемогу!
Не бити по Україні, а захищати її.

Чому? Тому що жарти скінчились.

Кацапів ведуть в Україну свою велику колону, щоб знищити Україну та УСІХ її мешканців.

Полоненних вони не беруть.

Ім не потрібні громадяни України. Їм потрібна територія. Сюди вони завезуть свій скіт.

Тому едність в Україні е запорука Перемоги.
показати весь коментар
31.10.2023 23:50 Відповісти
Так. Ми можемо бути не задоволені « владою». Ми Маемо права її критикувати. Це наше домашне завдання.
Наше- не кацапів, та ще когось.

Але украінськи громадяни не повинні сами, своїми руками, руйнувати захіст України.

Тільки Перемога. А не сварки « політичних друзів».
показати весь коментар
31.10.2023 23:57 Відповісти
тобто дозволити зе банді красти на усьому, в тому числі на ЗСУ, "як в останній день" наблизить перемогу України ??? так по вашому ???

Guido: Зе зробив максимум щоб загинуло якнайбільше українців.
Рейтинг довіри 70+% Порох зробив максимум щоб захистити якнадійніше українців. Рейтинг довіри мінус 50+% Цей народ не виживе - занадто тупий.
Drunk Gull: Президент нє лох, а всі інші лохи. Він отримав все те про що мріяв яник. Тотальний 3.14здінг, протестів немає, цензура, закручуй гайки досхочу, роби що хочеш. Це рай для нього і сам він не піде. Або здохне або майдан. Інших варіантів не бачу.
Eurosolidarity_drohobych: 25% які не піддались маніпуляції і зрозуміли, що коли одвічний ворог таке каже "только нє Порошенко" то хіба це не визнання того, що Порошенко все робив правильно? путлер досі боїться, що Порошенко повернеться, тому всі ці технології працюють далі в інфопросторі України.
Бiла Левиця: П.О.П. звинувачують у "патологічній жадібності" так само,як кацапи століттями звинувачують у жадібності українців: "Хохол не хочет салом делиться" Але відгодувати свиню і поділитись салом з українцем кацапу аж ніяк. Так і ті, хто ******** Пороха, не помічені в небувалій щедрості.

показати весь коментар
01.11.2023 05:33 Відповісти
Наша проблема у том что у Украины нет стратегии на будущее. А проблема зеленского в том что он такую стратегию разработать не может, даже со своим окружением, потому что не умеет глубоко мыслить. Он завел нас в Тупик.
показати весь коментар
31.10.2023 23:56 Відповісти
Серожа, не будь як Джуля- « Усе пропало!».

Так Маемо що Маемо. Так він багато чого не « баче».

Але е міліони українців. Е громадянське суспільство. Е Люди.

І вони всі мають право « розьяснить владі», що вона е нанята Народом чиновник (и).

І що треба робить те що каже Народ.

Що е таке поняття як « чарівний пендель», який може бути опуститися по нижче спини.

Досвід двух Майданвв е запорукою цього покарання у будь який момент.
показати весь коментар
01.11.2023 00:03 Відповісти
Ви напевно не бачили, тут на цензорі опитування - 57% населення України вважають шо Україна йде правиленим шляхом - так шо ніякого пендаля не намічається.
показати весь коментар
01.11.2023 03:45 Відповісти
Тю, а вы в массы пойдите, те которые выбрали невiгласа , шо они ему говорят в догонку... Я таких матюкiв ще не чув.
показати весь коментар
01.11.2023 04:13 Відповісти
 
 