Зеленський запропонував Раді призупинити дію Консульської конвенції з РФ
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Картка законопроєкту під номером 0231 з'явилася на сайті парламенту.
Текст документа наразі не оприлюднено.
Топ коментарі
+23 CrossFirenko
показати весь коментар31.10.2023 21:06 Відповісти Посилання
+15 Павло ШОвте
показати весь коментар31.10.2023 21:19 Відповісти Посилання
+12 Сергей Ильин #426523
показати весь коментар31.10.2023 21:04 Відповісти Посилання
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За русским кораблем?
Там , на дне , и будешь крошити батон на Украину.
Смерть ворогам!
Слава Україні!
на жаль тут таких хоть греблю гати.
Гроші на армію відразу знайдуться.
Щоб ви всі виздихали!
Усе потрібно працювати на Перемогу.
Кожен коментар потрібен наближати перемогу!
Не бити по Україні, а захищати її.
Чому? Тому що жарти скінчились.
Кацапів ведуть в Україну свою велику колону, щоб знищити Україну та УСІХ її мешканців.
Полоненних вони не беруть.
Ім не потрібні громадяни України. Їм потрібна територія. Сюди вони завезуть свій скіт.
Тому едність в Україні е запорука Перемоги.
Наше- не кацапів, та ще когось.
Але украінськи громадяни не повинні сами, своїми руками, руйнувати захіст України.
Тільки Перемога. А не сварки « політичних друзів».
Guido: Зе зробив максимум щоб загинуло якнайбільше українців.
Рейтинг довіри 70+% Порох зробив максимум щоб захистити якнадійніше українців. Рейтинг довіри мінус 50+% Цей народ не виживе - занадто тупий.
Drunk Gull: Президент нє лох, а всі інші лохи. Він отримав все те про що мріяв яник. Тотальний 3.14здінг, протестів немає, цензура, закручуй гайки досхочу, роби що хочеш. Це рай для нього і сам він не піде. Або здохне або майдан. Інших варіантів не бачу.
Eurosolidarity_drohobych: 25% які не піддались маніпуляції і зрозуміли, що коли одвічний ворог таке каже "только нє Порошенко" то хіба це не визнання того, що Порошенко все робив правильно? путлер досі боїться, що Порошенко повернеться, тому всі ці технології працюють далі в інфопросторі України.
Бiла Левиця: П.О.П. звинувачують у "патологічній жадібності" так само,як кацапи століттями звинувачують у жадібності українців: "Хохол не хочет салом делиться" Але відгодувати свиню і поділитись салом з українцем кацапу аж ніяк. Так і ті, хто ******** Пороха, не помічені в небувалій щедрості.
Так Маемо що Маемо. Так він багато чого не « баче».
Але е міліони українців. Е громадянське суспільство. Е Люди.
І вони всі мають право « розьяснить владі», що вона е нанята Народом чиновник (и).
І що треба робить те що каже Народ.
Що е таке поняття як « чарівний пендель», який може бути опуститися по нижче спини.
Досвід двух Майданвв е запорукою цього покарання у будь який момент.