Зеленський запропонував Раді призупинити дію Консульської конвенції з РФ

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Картка законопроєкту під номером 0231 з'явилася на сайті парламенту.

Текст документа наразі не оприлюднено.

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