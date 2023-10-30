Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, - Timе

На думку деяких радників президента Володимира Зеленського, Україна не зможе домогтися повної перемоги. Однак він сам залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, адже, на його думку, "це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Time та Букви.

Незважаючи на останні невдачі на полі бою, Зеленський не має наміру відмовлятися від боротьби або домагатися будь-якого миру. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією затверділа в формі, яка турбує деяких його радників. Вона непорушна, межує з месіанською. "Він обманює себе", - розчаровано каже авторові один із його найближчих помічників. "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуй йому це сказати".

Деякі з помічників президента кажуть, що впертість Зеленського зашкодила зусиллям їх команди розробити нову комунікативну стратегію. Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість домовитися про мирну угоду з росіянами. Судячи з останніх опитувань, більшість українців відмовилися б від такого кроку, особливо якщо б він передбачав втрату будь-якої окупованої території.

Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я. "Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть когось і всередині нашої країни, і за її межами... Але для мене це проблема, тому що ми залишилися з цією вибуховою силою. Ми лише відтермінуємо детонацію".

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Поки що він має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб досягти цього, - зазначає автор. Усвідомлюючи, що потік західної зброї з часом може вичерпатися, українці нарощували виробництво безпілотників і ракет, які вони використовували для ударів по російських шляхах постачання, командних центрах та складах боєприпасів далеко за лінією фронту. Росіяни відповіли новими бомбардуваннями мирних міст, ракетними ударами по інфраструктурі, яка потрібна Україні для опалення будинків і підтримання живлення взимку.

Зеленський називає це війною воль і побоюється, що якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії поширяться за її межі. "Я довго жив із цим страхом", - каже він. "Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, звідти перейти в Азію, а потім вибухнути десь ще". Це було його послання у Вашингтоні: допоможіть Україні зупинити війну, поки вона не поширилася, і поки не стало надто пізно. Він хвилюється, що аудиторія перестала звертати увагу на це.

Однак Зеленський не бачить іншого виходу, окрім як продовжувати війну й далі. "Я не думаю, що Україна може дозволити собі втомитися від війни", – каже він. "Навіть якщо хтось втомлюється всередині, багато з нас не визнає цього". "Президент найменше", - резюмує автор.

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