Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, - Timе
На думку деяких радників президента Володимира Зеленського, Україна не зможе домогтися повної перемоги. Однак він сам залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, адже, на його думку, "це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Time та Букви.
Незважаючи на останні невдачі на полі бою, Зеленський не має наміру відмовлятися від боротьби або домагатися будь-якого миру. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією затверділа в формі, яка турбує деяких його радників. Вона непорушна, межує з месіанською. "Він обманює себе", - розчаровано каже авторові один із його найближчих помічників. "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуй йому це сказати".
Деякі з помічників президента кажуть, що впертість Зеленського зашкодила зусиллям їх команди розробити нову комунікативну стратегію. Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість домовитися про мирну угоду з росіянами. Судячи з останніх опитувань, більшість українців відмовилися б від такого кроку, особливо якщо б він передбачав втрату будь-якої окупованої території.
Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я. "Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть когось і всередині нашої країни, і за її межами... Але для мене це проблема, тому що ми залишилися з цією вибуховою силою. Ми лише відтермінуємо детонацію".
Поки що він має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб досягти цього, - зазначає автор. Усвідомлюючи, що потік західної зброї з часом може вичерпатися, українці нарощували виробництво безпілотників і ракет, які вони використовували для ударів по російських шляхах постачання, командних центрах та складах боєприпасів далеко за лінією фронту. Росіяни відповіли новими бомбардуваннями мирних міст, ракетними ударами по інфраструктурі, яка потрібна Україні для опалення будинків і підтримання живлення взимку.
Зеленський називає це війною воль і побоюється, що якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії поширяться за її межі. "Я довго жив із цим страхом", - каже він. "Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, звідти перейти в Азію, а потім вибухнути десь ще". Це було його послання у Вашингтоні: допоможіть Україні зупинити війну, поки вона не поширилася, і поки не стало надто пізно. Він хвилюється, що аудиторія перестала звертати увагу на це.
Однак Зеленський не бачить іншого виходу, окрім як продовжувати війну й далі. "Я не думаю, що Україна може дозволити собі втомитися від війни", – каже він. "Навіть якщо хтось втомлюється всередині, багато з нас не визнає цього". "Президент найменше", - резюмує автор.
Будь ласка, зачекайте...
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Всі хто виробляє зброю і все для зброї, продукти харчування, військовий одяг повинні працювати. Також повинні працювати школи (дітей треба вчити), ВУЗи (тільки ті що готують фахівців для галузей що працюють на війну: інженерів, лікарів...). Всі інші в армію. Великої потреби в співаках(чках) та артистах зараз нема (Василь Сліпак гарно воював. Царство йому небесне і вічна подяка від всіх українців. Багато вже знаних артистів пішли на війну і добре воюють). Повинні працювати лікарні.
Не повинні працювати ресторани, бутики різні парки розваг в яких тусується "иліта". Весь персонал цих закладів та відвідувачів або на фронт або на виробництво. Там робота знайдеться для всіх.
Ну якщо коротко то десь так.
Таке нікому не потрібно і тому "не на часі".
Хоча....
То чого він у Стамбулі вже швиденько хотів здати Україну.
І Дерьмак казав , що в нас єдиний вихід на поклон до Росії. Забули вже ?
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Путін або примусить Україну капітулювати, або спалить все дотла. Він підкреслив, що третього варіанту в Москві не розглядають. За його словами, в Кремлі розглядають тільки два варіанти: або капітуляція України, або її повне знищення. "Третій варіант не допускається", - резюмував глава ОП. https://www.presscenter.company/yermak-********-abo-pide-na-uklin-abo-putin-spalyt-vse-dotla-tretogo-variantu-nemaye/ .
Не покатило Остп, не покатило. Возьмите другой фейк из методички.
фактично підтверджує, те, що написав я.
Можете пошукати ще в іншому ЗМІ, я впевнений - результат за своєю суттю буде таким же
Дякую, ви мені допомогли, підтвердивши те, що казав Єрмак і що він додав, що в той поруч з ним був ЗЄ
ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ и
третього варіанту в Москві не розглядають
то дальнейшй спор безполезен.
ЄРМАК: УКРАЇНА АБО ПІДЕ НА УКЛІН, АБО ПУТІН СПАЛИТЬ ВСЕ ДОТЛА - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ
или вы умудрились этого не заметить?
в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "
и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,
а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Тоді і можна буде розказувати про те , що він навіть тимчасового переМИР'я.
І коли він перестане думати про вибори "себя любимого" на другий термін, а буде думати як перемогти
Як що не допомогти розпочатись.
США проти конфліктів між бувшими радянськими республіками, це негативно впливає на економіку регіона і на ціни на ринку в США.
А коли найбільш яскравих героїв війни посадив у вязницю,Червінського і Дудіна,то довіри нема його словам:а якщо йому дозволили говорити,що хоче,а робити-те,що скаже посильний козирь?
На практиці так і виглядає.
Харків обороняла 92 Бригада разом з ТРО,а не одна людина
Його через два дні в Харкові вже не було, як не було і в Київі.
Йди по адресі кацапського корабля
ТАК І Є - Зе ЗА ПОВНУ ЗДАЧУ УКРАЇНИ, БАЛОВСТВО ТИПУ ТИМЧАСОВИХ ПЕРЕМИР'ЇВ ЦЕ НЕ ДЛЯ НЬОГО
Весь це час домовленості підписані в Мінську діяли для всього світу поки Зе клоун не почав їх скасовувати своїми наказами.
Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість домовитися про мирну угоду з росіянами. Джерело:
Так вот ради чего была вся эта вонь от Таймс про коррупцию. Мешает "ужасная украинская коррупция" инвесторам Таймса "мирно" завешить "конфликт".
П.С. Обращаю внимание особо ипанутых на кавычки в словах "мирно" и "конфликт".
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
И Адрес канала "папика" ЗЭли Коломойши
Пару тижнів тому зняли бронь з працівників заводів ВПК. На питання, хто робитиме тоді зброю, в Генштабі відповіли: "Нам нема кому її роздавати".
Президент н Джерело:
Як можна виграти війну на українських умовах якщо ти призначаєш на посади мародерів, які крадуть в армії та людей ?
Як можна виграти війну на українських умовах ,якщо на високих посадах і досі зрадники. Не лише не звільняються, а і призначаються нові.
Хтось бреше здається.
І працює на кацапів.
А як горланили на початку війни ( маю на увазі республіканців ) , аж вуха закладало - та ми з вами аж до перемоги , та ми вас не кинемо нізащо , та ми зробимо все щоб путєн програв .
Ну от і зробили ,, тепер танцюють під трампову дудку , а той під путєнську . Всією партією фактично .
@boikobogdan1
Про Саймонда Шустера консерву ФСБ на службі у Єрмака."Азов"на його совісті.Він зробив з хлопців нацистів ще у 2019р.Офійний бібліограф Зельца.Єрмак замовив статтю для ЗНИЩЕННЯ ЗАЛУЖНОГО.Новий образ Зе"Один Воїн на Фронтах України"!Всі зрадники!ФСБ внесло корективи в текст.Цирк!
@boikobogdan1
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https://twitter.com/boikobogdan1/status/1719418285391757726 1 ч
Напів Брехня сприймається як чиста правда про всі факти.Мета Єрмака була знищити Залужного.Але Шустер Ще й по сумісництву агент ФСБ.От гроші взяв у Єрмелі а текст зробив для фсб.Тому Єрмак розмістив статтю у себе на сайті а потім зняв.Цирк.
Мы стараемся тчк Он боится вести переговоры тчк Читайте Тайм тчк
Алекс Юстасу
Читали Тайм тчк Убедите чтоб не боялся тчк С генералом недоработка зпт второй год снимаете тчк Тоже боитесь. тчк
Але ж ми ЗНАЕМО що вони БРЕШУТЬ!!!
З першого дня і до сьогодні - постійно шукають можливостей "зійтися десь посередині"...
Радників, які не вірять у перемогу України, потрібно НЕГАЙНО ЗВІЛЬНИТИ.