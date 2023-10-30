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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, - Timе

зеленський

На думку деяких радників президента Володимира Зеленського, Україна не зможе домогтися повної перемоги. Однак він сам залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, адже, на його думку, "це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Time та Букви

Незважаючи на останні невдачі на полі бою, Зеленський не має наміру відмовлятися від боротьби або домагатися будь-якого миру. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією затверділа в формі, яка турбує деяких його радників. Вона непорушна, межує з месіанською. "Він обманює себе", - розчаровано каже авторові один із його найближчих помічників. "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуй йому це сказати".

Деякі з помічників президента кажуть, що впертість Зеленського зашкодила зусиллям їх команди розробити нову комунікативну стратегію. Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість домовитися про мирну угоду з росіянами. Судячи з останніх опитувань, більшість українців відмовилися б від такого кроку, особливо якщо б він передбачав втрату будь-якої окупованої території.

Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я. "Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть когось і всередині нашої країни, і за її межами... Але для мене це проблема, тому що ми залишилися з цією вибуховою силою. Ми лише відтермінуємо детонацію".

Також читайте: Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні, для них це стає схожим на шоу, - Зеленський

Поки що він має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб досягти цього, - зазначає автор. Усвідомлюючи, що потік західної зброї з часом може вичерпатися, українці нарощували виробництво безпілотників і ракет, які вони використовували для ударів по російських шляхах постачання, командних центрах та складах боєприпасів далеко за лінією фронту. Росіяни відповіли новими бомбардуваннями мирних міст, ракетними ударами по інфраструктурі, яка потрібна Україні для опалення будинків і підтримання живлення взимку.

Зеленський називає це війною воль і побоюється, що якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії поширяться за її межі. "Я довго жив із цим страхом", - каже він. "Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, звідти перейти в Азію, а потім вибухнути десь ще". Це було його послання у Вашингтоні: допоможіть Україні зупинити війну, поки вона не поширилася, і поки не стало надто пізно. Він хвилюється, що аудиторія перестала звертати увагу на це.

Однак Зеленський не бачить іншого виходу, окрім як продовжувати війну й далі. "Я не думаю, що Україна може дозволити собі втомитися від війни", – каже він. "Навіть якщо хтось втомлюється всередині, багато з нас не визнає цього". "Президент найменше", - резюмує автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Рютте обговорили оборонні потреби України та ситуацію на Близькому Сході

Зеленський Володимир (24308) перемир’я (993) переговори з Росією (1291)


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Топ коментарі
+36
Втретє уже це сміття тут. Що за невдачі на полі бою? Політичні від зе,то так,але не потрібно писати про невдачі ЗСУ, бо це війна, а на війні як на війні.
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30.10.2023 19:09 Відповісти
+33
Усі проти тимчасового перемир'я. Кацапа треба добивати.
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30.10.2023 19:12 Відповісти
+31
« Если твои друзья уговаривают тебя помириться с врагом,

значит они тебя уже предали»

Аль Капоне).
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30.10.2023 20:38 Відповісти
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Згоден, але частково.

Всі хто виробляє зброю і все для зброї, продукти харчування, військовий одяг повинні працювати. Також повинні працювати школи (дітей треба вчити), ВУЗи (тільки ті що готують фахівців для галузей що працюють на війну: інженерів, лікарів...). Всі інші в армію. Великої потреби в співаках(чках) та артистах зараз нема (Василь Сліпак гарно воював. Царство йому небесне і вічна подяка від всіх українців. Багато вже знаних артистів пішли на війну і добре воюють). Повинні працювати лікарні.

Не повинні працювати ресторани, бутики різні парки розваг в яких тусується "иліта". Весь персонал цих закладів та відвідувачів або на фронт або на виробництво. Там робота знайдеться для всіх.
Ну якщо коротко то десь так.
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01.11.2023 11:38 Відповісти
Вчора в інстаграмі одна ворожка сказала, що війна триватиме до кінця літа 2024.
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31.10.2023 12:09 Відповісти
війна триватиме ще 6 років це мінімум....
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31.10.2023 13:21 Відповісти
Що ти верзеш, звідки люди на 6 років візьмуться?
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31.10.2023 17:47 Відповісти
там 100 прогнозов и 100 ворожок
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01.11.2023 00:05 Відповісти
А я пам'ятаю одне з пророцтв нині покійного мольфара Нечая, що війна закінчиться раптово і неочікувано, коли буде дуже жарко.. Тільки так і не зрозуміла оте "жарко" - літо, ядерка? Ще казав, що в рф -ії кінець буде дуже страшний - одночасні багаточисельні теракти по всій території - м'ясні феєрверки, навіть втекти і спастись не встигнуть... Красівоє... Але чи доживемо, щоб побачити?
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01.11.2023 00:21 Відповісти
Бо якщо ж буде перемир'я можна провести вибори і просрати їх.
Таке нікому не потрібно і тому "не на часі".
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31.10.2023 12:30 Відповісти
А хто ті ******* радники біля зеленського, котрі вмовляють його на перемир'я? Це ж стовідсоткова зрада! Де прізвища?
Хоча....
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31.10.2023 12:31 Відповісти
Почитайте про хвормулу миру , а не перемоги, яку останній раз представляв ДЄрмак і здогадайся
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31.10.2023 13:57 Відповісти
Конечно категорически против... Квартиру супруги зеледента (его квартиру) в 119 квадратов в Крыму отжали рашисты.
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31.10.2023 13:46 Відповісти
А то без нього це ніхто не знав.

То чого він у Стамбулі вже швиденько хотів здати Україну.
І Дерьмак казав , що в нас єдиний вихід на поклон до Росії. Забули вже ?
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31.10.2023 13:53 Відповісти
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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31.10.2023 13:56 Відповісти
А вот что сказал Ермак на самом деле:

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Путін або примусить Україну капітулювати, або спалить все дотла. Він підкреслив, що третього варіанту в Москві не розглядають. За його словами, в Кремлі розглядають тільки два варіанти: або капітуляція України, або її повне знищення. "Третій варіант не допускається", - резюмував глава ОП. https://www.presscenter.company/yermak-********-abo-pide-na-uklin-abo-putin-spalyt-vse-dotla-tretogo-variantu-nemaye/ .

Не покатило Остп, не покатило. Возьмите другой фейк из методички.
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31.10.2023 16:23 Відповісти
Дякую вам,
фактично підтверджує, те, що написав я.

Можете пошукати ще в іншому ЗМІ, я впевнений - результат за своєю суттю буде таким же
Дякую, ви мені допомогли, підтвердивши те, що казав Єрмак і що він додав, що в той поруч з ним був ЗЄ
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31.10.2023 17:06 Відповісти
Если ты не понимаеш смысловой разници между:
ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ и
третього варіанту в Москві не розглядають
то дальнейшй спор безполезен.
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31.10.2023 17:07 Відповісти
Ну так просвети нас неразумных. Ждем-с
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31.10.2023 17:10 Відповісти
Кстати, Алекс Рабинович, статья на которую вы сослались, так и называется

ЄРМАК: УКРАЇНА АБО ПІДЕ НА УКЛІН, АБО ПУТІН СПАЛИТЬ ВСЕ ДОТЛА - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

или вы умудрились этого не заметить?
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31.10.2023 17:20 Відповісти
Сходи на рентген, просветись, эксперт диванный.
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31.10.2023 22:23 Відповісти
Очередной кацапский высер. Смотрите на автора статьи и сразу поймёте откуда это бздо пришло.
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31.10.2023 13:56 Відповісти
Лише Путін може зупинити цю війну, тому

в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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31.10.2023 13:59 Відповісти
Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "

и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,

а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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31.10.2023 14:01 Відповісти
Це знали - Зе влада в Беларусі і Стамбулі кацапам дупу лизала відкрито.
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31.10.2023 16:58 Відповісти
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31.10.2023 20:12 Відповісти
Коли замість ефемерної формули Миру, ЗЄ буде говорити про формулу Перемоги

Тоді і можна буде розказувати про те , що він навіть тимчасового переМИР'я.

І коли він перестане думати про вибори "себя любимого" на другий термін, а буде думати як перемогти
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31.10.2023 14:30 Відповісти
Ніякого перемир'я. В рашке скоро почнеться громадянська війна. Битимемося до останнього українця.
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31.10.2023 15:13 Відповісти
Так а ти з окопа пишеш,чи з Польщi?Воювати до останнього украiнця в основному хочуть тi, хто i автомата не бачив....
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01.11.2023 07:32 Відповісти
та ні, цей сцикун-ухилянт в Німеччину здриснув - наголосував і здриснув.
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01.11.2023 19:06 Відповісти
без тебе, диванного пердуна-уклоніста, не справимось!
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01.11.2023 19:00 Відповісти
Незабаром у московії розпочнеться громадянська війна. Кавказ, Сибір, Далекий Схід створять свої держави з корінних народів. Крим, Донбас, частина Херсона та Запоріжжя повернутися до України. Ростов, Краснодар, Курськ, Білгород, Воронеж приєднаються до України. На руїнах імперії зросте велика Україна від моря і до моря. Україна стане найбільшою країною у Європі.
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31.10.2023 15:23 Відповісти
Не розпочнеться ....
Як що не допомогти розпочатись.
США проти конфліктів між бувшими радянськими республіками, це негативно впливає на економіку регіона і на ціни на ринку в США.
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31.10.2023 16:45 Відповісти
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31.10.2023 19:49 Відповісти
Ростов, Краснодар, Курськ, Білгород, Воронеж це історично наши теріторії, які Хрущов віддав за Крим. Дивитесь мапу 1918 року.
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31.10.2023 21:41 Відповісти
нам бы хоть мелитополь вернуть....
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01.11.2023 00:07 Відповісти
То приїжджай та йди відвойовуй ті "історично наші" засрані кацапами території. Коли повертаєшся в Україну, ухилянт-втікач ?
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01.11.2023 00:28 Відповісти
В мене зараз багато інших справ. Я повернусь, коли повернуть наши теріторії. Я керівник, а не солдат.
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01.11.2023 18:51 Відповісти
То приїжджай, керівник на фронті - це офіцер, не солдат. Чи ти чекаєш, щоб на чужих спинах проїхатись? Приїжджай і звільняй! Або не пи.з.ди.
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01.11.2023 18:56 Відповісти
Ще би слова не розходились з його справами-можна би повірити.
А коли найбільш яскравих героїв війни посадив у вязницю,Червінського і Дудіна,то довіри нема його словам:а якщо йому дозволили говорити,що хоче,а робити-те,що скаже посильний козирь?
На практиці так і виглядає.
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31.10.2023 15:27 Відповісти
Таки да,Червинський патріот України 100 %, по Дудіну ще питання хто він і що він,все що знаємо про нього це з його слів. Маю надію вспливе інфа по Дудіну з незалежних джерел.
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31.10.2023 16:43 Відповісти
А ще знаємо,що перед вторгненням,Зеленський передрікав падіння Харкова,а Дудін у Харкові зайняв аеродром і видав зброю атошникам,чим уберіг Харків від захоплення під час вторгнення.
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31.10.2023 19:23 Відповісти
Це зе слів самого Дудіна знаємо а далі тішина в етері.
Харків обороняла 92 Бригада разом з ТРО,а не одна людина
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01.11.2023 01:07 Відповісти
Одна людина організувала так оборону,що Харків вистояв,зараз цю людину зермак посадив.Висновки однозначні.
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01.11.2023 07:28 Відповісти
Зе влада садить корупціонерів які з нею не поділились, зєрмак посадив, корупціонер то б то герой. Логіка крива як кацап без ніг.
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02.11.2023 00:39 Відповісти
Це яким треба бути блаженим щоб у такі казки вірити що одна людина могла спасти таке велике місто як Харків. Фанатом казок як мінімум.
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02.11.2023 00:41 Відповісти
Це ви про себе.Дудін керував людьми по обороні Харкова і так вдало,що не був окупований,як завангував зе.
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05.11.2023 08:30 Відповісти
Ким він керував чудо ти в пєрях, назви по прізвищам.
Його через два дні в Харкові вже не було, як не було і в Київі.
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05.11.2023 15:09 Відповісти
Якщо ти чудак не знаєш про роль Дудіна в обороні Харкова,то це не означає,що він не зіграв головну роль в обороні Харкова.А,так,бачу,що лише шукаєш способу,аби пошарпатись.Шарпуйся з такими,як сам,зебот.
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05.11.2023 15:21 Відповісти
Ти мабуть Лахта як що потенційного агента фсб про якого ніхто не знав до 2022 року ліпиш до рівня Червінського
Йди по адресі кацапського корабля
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05.11.2023 15:26 Відповісти
Ті зеботи забембали-якщо щось не по їх-переходять до образ,а мнуть із себе глибокодумних знатоків.
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05.11.2023 15:32 Відповісти
В спам зелена лахта.
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05.11.2023 15:35 Відповісти
Слабо розбираєшся,ділок,в подіях,якщо не чув про роль Дудіна в обороні Харкова.Фсбешником називає,ну чисто держ.зрада по ермаку.А Дудін зайняв аеродром Харкова-аналог дій Кривоноса по захисту аеродрому в Жулянах,13км від Банкової.Кривоноса також зермак хотів посадити.
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05.11.2023 15:43 Відповісти
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05.11.2023 16:00 Відповісти
Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир'я, - Timе Джерело:
ТАК І Є - Зе ЗА ПОВНУ ЗДАЧУ УКРАЇНИ, БАЛОВСТВО ТИПУ ТИМЧАСОВИХ ПЕРЕМИР'ЇВ ЦЕ НЕ ДЛЯ НЬОГО
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31.10.2023 16:41 Відповісти
Тимчасове перемир"я у формі Мінських,допомогло країні начисто відновити ЗСУ,тільки шкода за "мудре" рішення народу на виборах.Путін заявляв,що його нагібали Мінськими.
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31.10.2023 19:28 Відповісти
Мінськи домовленості тимчасовими не були, це був план дій, дорожна мапа на майбутнє Донбасу.
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01.11.2023 01:09 Відповісти
Вже стали тимчасовими.
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01.11.2023 07:22 Відповісти
Мінські домовленості які були достроковими, так ними і залишились для всього світу, незважаючи на те що кремль їх зневажив. Тому кремль і почав широке вторгнення 24 лютого що по іншому переграти Пороха не зміг в дипломатію.
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02.11.2023 00:45 Відповісти
Не мели маячню, з 19 року Зе клоун проводить прокремлівську політику.
Весь це час домовленості підписані в Мінську діяли для всього світу поки Зе клоун не почав їх скасовувати своїми наказами.
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05.11.2023 15:07 Відповісти
Ніде Мінські не діяли,як там прописано,як там, так і тут,тим більше,по всьому світу-не мели дурниць.Оманські пішли в хід.
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05.11.2023 15:28 Відповісти
У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Джерело:
Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість домовитися про мирну угоду з росіянами. Джерело:

Так вот ради чего была вся эта вонь от Таймс про коррупцию. Мешает "ужасная украинская коррупция" инвесторам Таймса "мирно" завешить "конфликт".
П.С. Обращаю внимание особо ипанутых на кавычки в словах "мирно" и "конфликт".

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31.10.2023 17:03 Відповісти
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html

И Адрес канала "папика" ЗЭли Коломойши
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31.10.2023 17:32 Відповісти
В цей час десь на сході якийсь командир вирішує невиріщувану задачу - відсутні **********, які немає кому роздати.

Пару тижнів тому зняли бронь з працівників заводів ВПК. На питання, хто робитиме тоді зброю, в Генштабі відповіли: "Нам нема кому її роздавати".

Президент н Джерело:
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31.10.2023 18:33 Відповісти
-- Наше ЗЕ- вожденя вже відчуло смак загально--світової уваги ; ввійшло у роль велетня--переможця-- Наполійончика . І тепер його ніяка гайка з відти НЕ виковерне... За його перевибори-- забудьте ! Який там мир--все це інсинуації... Коли на найвищих світових форумах -- політики встають. аплодуючи то він це . виключно . сприймає на свою адресу.( і так поважно надуває щічки. що можна луснути від сміху ) Та . ажніяк . не допетрає: що це віддають дань нашому нескореному . українському народу .що несамовито -- затято. бореться...і буде боротися .до перемоги. чи. до скону ... За чинного Президента--- Це буде вічна війна...вічні зашквари із неймовірними зволіканнями... Незмінний / за посилом на війну / президент та НЕ змінне і його провладне кишло ... Де ви бачили .щоб срулята .отримавши можливість на безконтрольні мільярдні ГЕШЕФТ-и . а саме : доїть . водночас . і США і всю Європу --відмовилися від такої лахви ?! Адже на відміну нам . українцям :-- Україна понад усе !!! Вони ж мають своє :-- Гроші то --все !!! ( І будуть доїть і доїть дідуся Сема. аж поки той залишиться без штанців ?! Ї А на Україну вони. зайди--манкурти . чхать хотіли ...
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31.10.2023 18:37 Відповісти
Автор - Савік Шустер. Як цікаво...
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31.10.2023 18:40 Відповісти
Ні, Саймон.
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01.11.2023 00:31 Відповісти
так, це не Савік, я помилився.
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01.11.2023 00:41 Відповісти
Як можна виграти війну без власної зброї ?
Як можна виграти війну на українських умовах якщо ти призначаєш на посади мародерів, які крадуть в армії та людей ?
Як можна виграти війну на українських умовах ,якщо на високих посадах і досі зрадники. Не лише не звільняються, а і призначаються нові.
Хтось бреше здається.
І працює на кацапів.
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31.10.2023 18:56 Відповісти
Чем сажать ***** за стол переговоров. лучше уложить его в гроб побыстрее. а за столом справить праздничные поминки с Веркой Сердючкой
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31.10.2023 19:50 Відповісти
Та як же ти його - уложиш . Вимагають перемоги , а зброї дають - аби лиш вистачило щоб не програти . А тепер ще й цього можливо не буде . Лицеміри . Наобіцяли і забули . А ми повелися як лохи , повірили , тьху .
А як горланили на початку війни ( маю на увазі республіканців ) , аж вуха закладало - та ми з вами аж до перемоги , та ми вас не кинемо нізащо , та ми зробимо все щоб путєн програв .
Ну от і зробили ,, тепер танцюють під трампову дудку , а той під путєнську . Всією партією фактично .
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31.10.2023 20:41 Відповісти
Да, они тоже дурака валяют крепко. Тут. например, и ежу понятно, кто Хамас подвигнул (и спланировал) всю эту заваруху в Израиле, и понятно, с какой целью, а они радостно заглотали эту наживку и что-то кудахчут про помощь Израилю в ущерб помощи Украине. Хотя как по мне, у Израиля более чем достаточно вооружения, чтобы воевать хоть 3 года, но нет, еврейское лобби никуда не делось в Америке, и опять мутит воду
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31.10.2023 21:18 Відповісти
Зебидло, статтю в Time теж Порошенко пропоатив? Чи вошдь зеленський таки злодій, корупціонер і державний зрадник?
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31.10.2023 21:48 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

Про Саймонда Шустера консерву ФСБ на службі у Єрмака."Азов"на його совісті.Він зробив з хлопців нацистів ще у 2019р.Офійний бібліограф Зельца.Єрмак замовив статтю для ЗНИЩЕННЯ ЗАЛУЖНОГО.Новий образ Зе"Один Воїн на Фронтах України"!Всі зрадники!ФСБ внесло корективи в текст.Цирк!
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31.10.2023 21:53 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

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https://twitter.com/boikobogdan1/status/1719418285391757726 1 ч

Напів Брехня сприймається як чиста правда про всі факти.Мета Єрмака була знищити Залужного.Але Шустер Ще й по сумісництву агент ФСБ.От гроші взяв у Єрмелі а текст зробив для фсб.Тому Єрмак розмістив статтю у себе на сайті а потім зняв.Цирк.
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31.10.2023 22:00 Відповісти
Какая же ирония в том, что Земудак, который послал армию нахер несколько раз и даже не служил, теперь будет насильно мобилизировать и посылать подыхать сотни тысяч других мужчин.
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31.10.2023 22:17 Відповісти
Юстас Алексу
Мы стараемся тчк Он боится вести переговоры тчк Читайте Тайм тчк
Алекс Юстасу
Читали Тайм тчк Убедите чтоб не боялся тчк С генералом недоработка зпт второй год снимаете тчк Тоже боитесь. тчк
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01.11.2023 00:41 Відповісти
Когось іншого вони можє й обдурять...
Але ж ми ЗНАЕМО що вони БРЕШУТЬ!!!
З першого дня і до сьогодні - постійно шукають можливостей "зійтися десь посередині"...
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01.11.2023 01:49 Відповісти
Я ПОВНІСТЮ підтримую стратегічне розуміння Президента України щодо цієї війни РФ проти України.

Радників, які не вірять у перемогу України, потрібно НЕГАЙНО ЗВІЛЬНИТИ.
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01.11.2023 02:55 Відповісти
А хто такий Зеля щоб бути за чи проти ? Nobody from nowhere ! Вирішує все народ !
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01.11.2023 07:20 Відповісти
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