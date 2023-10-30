Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні, для них це стає схожим на шоу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Європі та США накопичується втома від війни в Україні.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, виступаючи у Вашингтоні наприкінці вересня він відчував виснаження не лише через виклики, пов’язані з війною, але й через потребу переконувати союзників у тому, що Україна може здобути перемогу за їх підтримки

"Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто", - сказав президент та додав, що вселення цієї віри у союзників "забирає всю силу, енергію. Розумієте? Це забирає так багато всього".

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"Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні", - наголосив Зеленський, додавши, що втома накопичується, немов хвиля.

"Ви бачите це в Сполучених Штатах, в Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, для них це стає схожим на шоу: Я не можу дивитися цей повтор 10-й раз", - пояснив глава держави.

Журналісти Time розповіли, що після візиту Зеленського до США повернулися із ним до Києва, щоб спробувати зрозуміти, як він реагуватиме на сигнали, отримані від американців, включаючи наполегливі заклики до боротьби з корупцією.

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У перший день журналіст Саймон Шустер запитав особу з оточення Зеленського, як почувається президент. "Злий", - відповіли йому.

Один з членів команди президента заявив, що у Зеленського не залишилося оптимізму, він заходить, отримує останні новини, дає накази й виходить.

"Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її", - каже журналіст.

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