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Новини Війна
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Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні, для них це стає схожим на шоу, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Європі та США накопичується втома від війни в Україні.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, виступаючи у Вашингтоні наприкінці вересня він відчував виснаження не лише через виклики, пов’язані з війною, але й через потребу переконувати союзників у тому, що Україна може здобути перемогу за їх підтримки

"Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто", - сказав президент та додав, що вселення цієї віри у союзників "забирає всю силу, енергію. Розумієте? Це забирає так багато всього".

Також дивіться: Єдність дозволить Україні перемогти рашизм, - Зеленський. ВIДЕО

"Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні", - наголосив Зеленський, додавши, що втома накопичується, немов хвиля.

"Ви бачите це в Сполучених Штатах, в Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, для них це стає схожим на шоу: Я не можу дивитися цей повтор 10-й раз", - пояснив глава держави.

Журналісти Time розповіли, що після візиту Зеленського до США повернулися із ним до Києва, щоб спробувати зрозуміти, як він реагуватиме на сигнали, отримані від американців, включаючи наполегливі заклики до боротьби з корупцією.

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У перший день журналіст Саймон Шустер запитав особу з оточення Зеленського, як почувається президент. "Злий", - відповіли йому.

Один з членів команди президента заявив, що у Зеленського не залишилося оптимізму, він заходить, отримує останні новини, дає накази й виходить.

"Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її", - каже журналіст.

Також читайте: Дату візиту Зеленського до Ізраїлю ще не призначено, але він може відбутися найближчим часом, - посол Бродський

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) США (23355)


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Топ коментарі
+39
Бо твоя шобла це на шоу перетворила. Твої посіпаки і сраколизи не здатні керувати країною, особливо - воюючою країною. Усі твої призначення - це лютий зашквар.
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30.10.2023 16:58 Відповісти
+35
Шоу було на стадіоні, а зараз війна
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30.10.2023 16:54 Відповісти
+28
А головний шоумен в цьому шоу - преЗЕдент Зеленський. Їздить світом неголений в футболці ї штанцяхв стилі мілітарі, одягнувши на обличчя маску стурбоаності - заклопотаності. Свариться із союзниками і записує щоденні відосики для телемарахвону.
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30.10.2023 16:58 Відповісти
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Шоу було на стадіоні, а зараз війна
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30.10.2023 16:54 Відповісти
так воно перепутало
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30.10.2023 17:02 Відповісти
Шоу продовжується...

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30.10.2023 17:07 Відповісти
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30.10.2023 17:39 Відповісти
Автор статьи также утверждает, что зимой в Киеве намерены уволить одного из «старших генералов», который отвечает за наступление ВСУ.
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30.10.2023 17:47 Відповісти
Отключения света этой зимой, вероятно, будут более серьёзными. «В прошлом году люди обвиняли русских», - говорит один из чиновников Банковой. «На этот раз они обвинят нас в недостаточной подготовке».
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30.10.2023 19:31 Відповісти
Выдержки из обширной статьи журнала Time о Зеленском, его отношениях с западными партнёрами, сотрудниками Офиса президента и видении войны в целом:

Зеленский считает, что интерес к войне в Украине ослаб, равно как и уровень международной поддержки

Накануне визита Зеленского в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ для Украины. «Это были не предложения», - сказал один из советников президента. «Это были условия».

Слепая вера в окончательную победу Украины беспокоит его советников. «Он обманывает себя. Сейчас мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», - с разочарованием говорит один из его ближайших помощников.

В октябре из Офиса президента в войска спустили приказ о возвращении Горловки - крупного стратегического форпоста ВС РФ на Востоке Украины. Ответ пришел в виде вопроса: Чем?
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30.10.2023 19:37 Відповісти
Як і для тебе.
Чудово пам'ятаю як знімали зустріч зеленського з сім'ями жертв авіакатастрофи, коли іран збив наш літак: це ж були справжні танці на кістках!
Так само і війна для тебе лише привід для піару.
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30.10.2023 16:55 Відповісти
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30.10.2023 16:57 Відповісти
Бо твоя шобла це на шоу перетворила. Твої посіпаки і сраколизи не здатні керувати країною, особливо - воюючою країною. Усі твої призначення - це лютий зашквар.
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30.10.2023 16:58 Відповісти
А головний шоумен в цьому шоу - преЗЕдент Зеленський. Їздить світом неголений в футболці ї штанцяхв стилі мілітарі, одягнувши на обличчя маску стурбоаності - заклопотаності. Свариться із союзниками і записує щоденні відосики для телемарахвону.
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30.10.2023 16:58 Відповісти
Це тільки для зешобли війна стала схожа на шоу...
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30.10.2023 16:59 Відповісти
"Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її", - каже журналіст.
------
Притомні українці вважають себе зрадженими з весни 2019 року, коли відбувся ригівсько-олігархичний реванш.
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30.10.2023 17:01 Відповісти
Сегодня видел новость, что лаптеногие продали крымскую квартиру Зеленской, понятно что он злой. Хотя учитывая сколько его шайка ворует, его поведение странное.
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30.10.2023 17:04 Відповісти
Злий, бо Захід починає краники прикручувати - далі красти буде неможливо. А Україна, під керівництвом Зєльца, як та "папригунья-стріказа, лєто красноє прапєла...", від чого Захід і почав зневірюватися і стомлюватися. Він вливав сюди гроші для підтримки України, а не для дерибану зеленн.
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30.10.2023 17:07 Відповісти
Западные деньги украсть невозможно, они целевые и под контролем. Крадут с наших налогов бюджетные , которые через всякие прокладки пилятся.
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30.10.2023 17:11 Відповісти
Але ж Захід не сліпий. Він бачить, які схематози провертають зелені, під час кривавої війни. Бачать, що міністр оборони, який був спійманий на корупції - абсолютно не покараний. Вони не можуть собі дозволити підтримувати брехливих злодюг, які обкрадають власний народ - це не зрозуміє їх електорат. Зелень охаміла остаточно, вона стає токсичною для Заходу все більше. Не від України і війни захід "втомився".
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30.10.2023 17:15 Відповісти
Вілла в в Іспанії здається, нахера йому та квартира!
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30.10.2023 17:07 Відповісти
Ну все таки какое никакое имущество.
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30.10.2023 17:08 Відповісти
Якого х... ви подаєте цей матеріал?
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30.10.2023 17:04 Відповісти
Втома світу від тебе і твого оточення!
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30.10.2023 17:04 Відповісти
зе злий на союзників, бо домашні партнери крадуть?
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30.10.2023 17:05 Відповісти
Шоу почалося у 2019 році
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30.10.2023 17:13 Відповісти
А це він про ''нашу перемогу'', то кого має на увазі, зелене кодло, чи Україну?
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30.10.2023 17:13 Відповісти
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30.10.2023 17:15 Відповісти
"...для них це стає схожим на шоу..."
І хто ж перетворив це на шоу у гонитві за власними рейтингами? Байден? Шольц? Джонсон і Сунак? Може Дуда?
Допоки сидів у теплій ванні уявної реальності, яку йому створив дєрьмак, то все було добре. А як отримав холодний душ дійсної реальності під час візиту до США, так відразу заскиглило недолуге!
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30.10.2023 17:17 Відповісти
Ай-вей лишенько, як же вони надалі крастиме мільярди
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30.10.2023 17:18 Відповісти
Шоу це як все ********* і продається)
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30.10.2023 17:27 Відповісти
вова возьми бумажку с вопросами в 2019 году со стадиона и задай их себе.

Ты же сам готовил страну к шашлыкам.
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30.10.2023 17:27 Відповісти
наша влада шоу проводить; добровольчий полк ім.С. Бандери вже 7 місяців назад направив в офіс президента головнокомандуючому міністру оборони розвідка сбу всім владним і військовим структурам план звільненя півдня і криму \крім деталей\ми самі будемо його виконувати спецоперація вже могла б за цей час закінчитись війна звільнили б тисячі полонених і зберегли б життя тисяч наших героїв на фронті але на шляху став ермакі котрі контролюють всю кореспонденцію по своїй посаді і вони вирішили що рано робити активні кроки до поразки росії щоб путіна не тревожити щоб допомога йшла постійно і нас ігнорірують вже 7 місяців 5 тисяч бійців вмотивованих рвуться на прорив їх не пускають і роблять вид що нас не існуе повністю блокіруеться в телеефірах ведучі роблять вид що нами не інтересуються влада грае свою гру незважаючи на втрати. командир добровольчого полку ім.С.Бандери полковник славута
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30.10.2023 17:29 Відповісти
Ти сам погане шоу, від дерьмака, в Україні, без суфлерів та сценарію фсб був би у свій асфальт закатан , шашлик зелений....сам попереджав народ,не займайте мене ,бо війна буде, знав все а на козла скидався ,пад..о небрите ,
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30.10.2023 17:42 Відповісти
Війскову допомогу дають всі. А допомогу на державне будівництво, яким заямаються хабарники не дають. Тому і в США допомога Ізраїлю без проблем, а допомога Україні під великим питанням. Тому 41 млд.дол. проблематични.
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30.10.2023 17:49 Відповісти
Тепер за ціх щюрів, шобла зеленського , як справжні шашличкі їсти ? коли перед очима це чмо стоятиме?
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30.10.2023 17:50 Відповісти
Не суди о других, как по себе.!
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30.10.2023 17:54 Відповісти
Це заговорив той, хто час і гроші витрачав на дороги, а не на зброю. На твоїй совісті тисячі загиблих, яких мали б захистити ракети, ППО, броніки, снаряди..., але їх тоді не було, вони тоді повірили і готувалися до шашликів.
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30.10.2023 17:55 Відповісти
Шоу это ти ,зеленский, наиграные эмоции, бровки домиком и нос свой теребиш как обычный занюханый наркоман
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30.10.2023 18:06 Відповісти
ТОЙ , ХТО ОБМАНЮЄ САМОГО СЕБЕ, БЕРЕТЬСЯ ОБМАНЮВАТИ САМОГО БОГА, ЗА ЩО, БУДЕ ВІД БОГА ЙОМУ ПОКАРАННЯ.
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30.10.2023 18:10 Відповісти
Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні, для них це стає схожим на шоу,котре розігрує як у 19 році "зелений прорашистський клован"
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30.10.2023 18:16 Відповісти
каломойський, татаров, єрмак? знов ці амереканці якісь незрозумілі вимоги ставлять. в нас же немає корупції.
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30.10.2023 18:16 Відповісти
Ти спочатку сам зроби подання до ВР про стан війни, а то може в світі не розуміють, що в нас війна.
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30.10.2023 18:21 Відповісти
А більше всього "звикли до війни" ЗЕ-ПОКИДЬКИ:
Крадуть як у мирний час, жодної копійки на ВПК, жодної допомоги військовим, жодного цивільного виробника не переведено на військові рейки, люксові-авто, ремонти вілл-квартир-літаків-барів!
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30.10.2023 18:24 Відповісти
Ось це шоу(далі буде), а те шо тобі ніхто не вірить - то трагедія, котру на жаль, розпочали самі українці у 19 році, ну а ти її підхватив та якісно розвинув - https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981 https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981

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30.10.2023 18:51 Відповісти
вилиті підари танцюють!
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30.10.2023 21:26 Відповісти
Ну що ти знову ****** хєрню всяку, ціну тобі вже всі знають!!! А от ти так і лізеш на сварки з заходом!!!!
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30.10.2023 18:55 Відповісти
Цікаво америкоси бачили дебати зе с по? Там все було видно не озброєним оком. Гідність тоді затоптали в землю. Що ж, негідники завжди будуть попрікати боргом. А от свої помилки визнавати і нести відповідальність за кособокий менеджмент, ніхто не хоче. Нарід віддується за всіх.
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30.10.2023 19:50 Відповісти
хто ж вас примушував голосувати за Зе?
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31.10.2023 07:40 Відповісти
Я і не голосував, в мене совість чиста
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01.11.2023 16:20 Відповісти
Це ти блазень накручував все і всіх навколо, "порноактриса, ********** палочкі, какайа разніца, главное нестрілять" та на остачу замість розбудови Армії, ракетної программи, Ти мразота стелив асфальт набиваючи кишеню собі та своєму свинячому оточенню.
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30.10.2023 20:09 Відповісти
Найстрашніше,зебобік,коли весь світ тобі казав готуйся до війни,а ти чмошним голосом розповідав,що в травні шашлички.....
Нажерся,підар!
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30.10.2023 21:24 Відповісти
Ну, зє! саме перетворило війну на шоу - шоумен же усім командує
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30.10.2023 22:03 Відповісти
 
 