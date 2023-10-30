Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні, для них це стає схожим на шоу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у Європі та США накопичується втома від війни в Україні.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, виступаючи у Вашингтоні наприкінці вересня він відчував виснаження не лише через виклики, пов’язані з війною, але й через потребу переконувати союзників у тому, що Україна може здобути перемогу за їх підтримки
"Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто", - сказав президент та додав, що вселення цієї віри у союзників "забирає всю силу, енергію. Розумієте? Це забирає так багато всього".
"Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні", - наголосив Зеленський, додавши, що втома накопичується, немов хвиля.
"Ви бачите це в Сполучених Штатах, в Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, для них це стає схожим на шоу: Я не можу дивитися цей повтор 10-й раз", - пояснив глава держави.
Журналісти Time розповіли, що після візиту Зеленського до США повернулися із ним до Києва, щоб спробувати зрозуміти, як він реагуватиме на сигнали, отримані від американців, включаючи наполегливі заклики до боротьби з корупцією.
У перший день журналіст Саймон Шустер запитав особу з оточення Зеленського, як почувається президент. "Злий", - відповіли йому.
Один з членів команди президента заявив, що у Зеленського не залишилося оптимізму, він заходить, отримує останні новини, дає накази й виходить.
"Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її", - каже журналіст.
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Зеленский считает, что интерес к войне в Украине ослаб, равно как и уровень международной поддержки
Накануне визита Зеленского в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ для Украины. «Это были не предложения», - сказал один из советников президента. «Это были условия».
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Чудово пам'ятаю як знімали зустріч зеленського з сім'ями жертв авіакатастрофи, коли іран збив наш літак: це ж були справжні танці на кістках!
Так само і війна для тебе лише привід для піару.
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Притомні українці вважають себе зрадженими з весни 2019 року, коли відбувся ригівсько-олігархичний реванш.
І хто ж перетворив це на шоу у гонитві за власними рейтингами? Байден? Шольц? Джонсон і Сунак? Може Дуда?
Допоки сидів у теплій ванні уявної реальності, яку йому створив дєрьмак, то все було добре. А як отримав холодний душ дійсної реальності під час візиту до США, так відразу заскиглило недолуге!
Ты же сам готовил страну к шашлыкам.
Крадуть як у мирний час, жодної копійки на ВПК, жодної допомоги військовим, жодного цивільного виробника не переведено на військові рейки, люксові-авто, ремонти вілл-квартир-літаків-барів!
Нажерся,підар!