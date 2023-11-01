РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12036 посетителей онлайн
Новости
2 149 12

Кулеба призвал Блинкена продолжить поставки ракет ATACMS Украине

atacms

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которого отметил важность дальнейших поставок ракет ATACMS Украине.

Об этом Кулеба сообщил в твиттере (Х), информирует Цензор.НЕТ.

Он выразил благодарность США за неизменную лидерскую позицию в поддержке Украины и других союзников. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие усилия по восстановлению Украины.

"Я поблагодарил США за их решающую военную помощь, в том числе - очень эффективные ATACMS, и отметил важность продолжения их поставки", - заявил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соединенные Штаты поставили слишком мало ракет ATACMS Украине, их количество не отвечает тактическим требованиям ВСУ, - Newsweek

Также Кулеба с Блинкеном обсудили прогресс, достигнутый на недавней встрече Формулы мира на Мальте, и договорились продолжать сотрудничество ради справедливого и крепкого мира в Украине.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937) ATACMS (139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Вас закликають припинити корупцію і що ?
показать весь комментарий
01.11.2023 06:17 Ответить
+8
"А ви прочитали уважно список наших побажань"- відповів Блінкен...
показать весь комментарий
01.11.2023 07:03 Ответить
+6
Неначасі.
показать весь комментарий
01.11.2023 06:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вас закликають припинити корупцію і що ?
показать весь комментарий
01.11.2023 06:17 Ответить
Неначасі.
показать весь комментарий
01.11.2023 06:25 Ответить
Постачання зброї і припинення корупційних діянь взаємопов'язані речі. Де флуд?
показать весь комментарий
01.11.2023 08:11 Ответить
"А ви прочитали уважно список наших побажань"- відповів Блінкен...
показать весь комментарий
01.11.2023 07:03 Ответить
Кулеба, краще закликай мерзоту на Банковій сісти на лаву підсудних за державну зраду та корупцію.
А там, дивись, і західні союзники знову повірять у перемогу українців.
показать весь комментарий
01.11.2023 07:41 Ответить
Вже гнидка ні до кого і ні до чого не закликає - там воно наробило ділов шо жоден з діючих діпломатів хрен шо розбере - ніхто йього вже не слухає. Залишились тіки кожноденні призиви для місцевого лохторату. А тим часом поляки планують закрити майже всі діючи пункти перетену кордону з Україною. Як з белорашею. Накерувало бидло зелене.
показать весь комментарий
01.11.2023 07:49 Ответить
"Кулеба закликав Блінкена постачати ракети". А що, США вже підпорядковується Україні? Краще Кулябі закликати Боневтіка не руйнувати нашу оборонну промисловість і випускати свої ракети, чи не на часі? По всій Україні продовжується, але ще з більшими силами "Велике крадівництво". На будівництві дорів найкраща і ************ європейська техніка, якої не вистачає на фронті. Крадуть і відмивають наші і закордонні гроші, ніби живуть останній день, а пальцем показують в бік США, що мало постачають їм ракет.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:48 Ответить
Після виборів нового президента !
показать весь комментарий
01.11.2023 08:49 Ответить
Можна міняти - для початку одна ракета за кожного звільненого та відданого під суд топ-керівника ОП.

А можна оптом на виконання списка вимог у зазначені США терміни.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:50 Ответить
Краще б отой кулеба закликав би резникова повернути вкрадени iм грощi ЗСУ.
показать весь комментарий
01.11.2023 11:29 Ответить
 
 