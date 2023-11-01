Кулеба закликав Блінкена продовжити постачання ракет ATACMS Україні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої наголосив на важливості подальших постачань ракет ATACMS Україні.

Про це Кулеба повідомив у твіттері (Х), інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив вдячність США за незмінну лідерську позицію у підтримці України та інших союзників. Крім цього, сторони обговорили подальші зусилля з відновлення України.

"Я подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема дуже ефективні ATACMS, і наголосив на важливості продовження їхньої доставки", - заявив Кулеба.

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Також Кулеба з Блінкеном обговорили прогрес, досягнутий на нещодавній зустрічі Формули миру на Мальті, і домовилися продовжувати співпрацю заради справедливого та міцного миру в Україні.