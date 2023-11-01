УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13008 відвідувачів онлайн
Новини
2 149 12

Кулеба закликав Блінкена продовжити постачання ракет ATACMS Україні

atacms

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої наголосив на важливості подальших постачань ракет ATACMS Україні.

Про це Кулеба повідомив у твіттері (Х), інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив вдячність США за незмінну лідерську позицію у підтримці України та інших союзників. Крім цього, сторони обговорили подальші зусилля з відновлення України.

"Я подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема дуже ефективні ATACMS, і наголосив на важливості продовження їхньої доставки", - заявив Кулеба.

Також читайте: Сполучені Штати поставили занадто мало ракет ATACMS Україні, їхня кількість не відповідає тактичним вимогам ЗСУ, - Newsweek

Також Кулеба з Блінкеном обговорили прогрес, досягнутий на нещодавній зустрічі Формули миру на Мальті, і домовилися продовжувати співпрацю заради справедливого та міцного миру в Україні.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157) ATACMS (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Вас закликають припинити корупцію і що ?
показати весь коментар
01.11.2023 06:17 Відповісти
+8
"А ви прочитали уважно список наших побажань"- відповів Блінкен...
показати весь коментар
01.11.2023 07:03 Відповісти
+6
Неначасі.
показати весь коментар
01.11.2023 06:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вас закликають припинити корупцію і що ?
показати весь коментар
01.11.2023 06:17 Відповісти
Неначасі.
показати весь коментар
01.11.2023 06:25 Відповісти
Постачання зброї і припинення корупційних діянь взаємопов'язані речі. Де флуд?
показати весь коментар
01.11.2023 08:11 Відповісти
"А ви прочитали уважно список наших побажань"- відповів Блінкен...
показати весь коментар
01.11.2023 07:03 Відповісти
Кулеба, краще закликай мерзоту на Банковій сісти на лаву підсудних за державну зраду та корупцію.
А там, дивись, і західні союзники знову повірять у перемогу українців.
показати весь коментар
01.11.2023 07:41 Відповісти
Вже гнидка ні до кого і ні до чого не закликає - там воно наробило ділов шо жоден з діючих діпломатів хрен шо розбере - ніхто йього вже не слухає. Залишились тіки кожноденні призиви для місцевого лохторату. А тим часом поляки планують закрити майже всі діючи пункти перетену кордону з Україною. Як з белорашею. Накерувало бидло зелене.
показати весь коментар
01.11.2023 07:49 Відповісти
"Кулеба закликав Блінкена постачати ракети". А що, США вже підпорядковується Україні? Краще Кулябі закликати Боневтіка не руйнувати нашу оборонну промисловість і випускати свої ракети, чи не на часі? По всій Україні продовжується, але ще з більшими силами "Велике крадівництво". На будівництві дорів найкраща і ************ європейська техніка, якої не вистачає на фронті. Крадуть і відмивають наші і закордонні гроші, ніби живуть останній день, а пальцем показують в бік США, що мало постачають їм ракет.
показати весь коментар
01.11.2023 08:48 Відповісти
Після виборів нового президента !
показати весь коментар
01.11.2023 08:49 Відповісти
Можна міняти - для початку одна ракета за кожного звільненого та відданого під суд топ-керівника ОП.

А можна оптом на виконання списка вимог у зазначені США терміни.
показати весь коментар
01.11.2023 08:50 Відповісти
Краще б отой кулеба закликав би резникова повернути вкрадени iм грощi ЗСУ.
показати весь коментар
01.11.2023 11:29 Відповісти
 
 