Изменения действия комендантского часа в Киеве не предвидятся, - Кличко

В настоящее время изменения действия комендантского часа в Киеве не предусматриваются.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас изменения в отношении комендантского часа не предвидятся. Если будут изменения, мы обязательно проинформируем жителей, обязательно предупредим о каких-либо изменениях. На сегодняшний день такой информации у нас нет", - заявил он.

Читайте также: В Украине могут ввести штрафы для граждан за нарушение комендантского часа, - законопроект