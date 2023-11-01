Изменения действия комендантского часа в Киеве не предвидятся, - Кличко
В настоящее время изменения действия комендантского часа в Киеве не предусматриваются.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас изменения в отношении комендантского часа не предвидятся. Если будут изменения, мы обязательно проинформируем жителей, обязательно предупредим о каких-либо изменениях. На сегодняшний день такой информации у нас нет", - заявил он.
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зміни дії комендантської години у Києві наразі не передбачаються.