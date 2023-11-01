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Изменения действия комендантского часа в Киеве не предвидятся, - Кличко

час,комендантский,часы

В настоящее время изменения действия комендантского часа в Киеве не предусматриваются.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас изменения в отношении комендантского часа не предвидятся. Если будут изменения, мы обязательно проинформируем жителей, обязательно предупредим о каких-либо изменениях. На сегодняшний день такой информации у нас нет", - заявил он.

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Автор: 

Киев (25668) Кличко Виталий (4652) комендантский час (168)


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клюби працюють. бухе бидло волає на вулицях. авто ганяє.
зміни дії комендантської години у Києві наразі не передбачаються.
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01.11.2023 09:13 Ответить
Молодь до 27 років не мобілізують, тому в них війни немає здебільшого...
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01.11.2023 11:46 Ответить
 
 