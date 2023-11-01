Зміни дії комендантської години у Києві наразі не передбачаються, - Кличко
Наразі зміни дії комендантської години у Києві не передбачаються.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Зміни зараз у комендантській годині не передбачаються. Обов'язково, якщо будуть зміни, ми інформуватимемо мешканців, обов'язково попереджатимемо про якісь зміни. На сьогоднішній день такої інформації у нас немає", - заявив він.
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зміни дії комендантської години у Києві наразі не передбачаються.