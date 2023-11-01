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Зміни дії комендантської години у Києві наразі не передбачаються, - Кличко

година,комендантська,годинник

Наразі зміни дії комендантської години у Києві не передбачаються.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Зміни зараз у комендантській годині не передбачаються. Обов'язково, якщо будуть зміни, ми інформуватимемо мешканців, обов'язково попереджатимемо про якісь зміни. На сьогоднішній день такої інформації у нас немає", - заявив він.

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Автор: 

Київ (19643) Кличко Віталій (3527) комендантська година (267)


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клюби працюють. бухе бидло волає на вулицях. авто ганяє.
зміни дії комендантської години у Києві наразі не передбачаються.
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01.11.2023 09:13 Відповісти
Молодь до 27 років не мобілізують, тому в них війни немає здебільшого...
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01.11.2023 11:46 Відповісти
 
 