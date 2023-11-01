Для победы у нас должны быть новейшие технологии разминирования, а также мы должны наращивать резервы, - Залужный в статье для The Economist

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, в которой обозначил направления модернизации ВСУ, благодаря которым Украина сможет победить агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, статья опубликована в издании The Economist.

Залужный назвал "новейшие технологии разминирования" важным компонентом, который должен приблизить победу Украины.

Он отметил: "Четвертая задача — технология разминирования. В начале войны у нас было ограниченное и устаревшее оборудование для этого. Но даже западные поставки, такие как норвежские танки для разминирования и ракетные устройства для разминирования, оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, которые иногда тянутся на 20 километров. Когда мы прорываем минные поля, россия быстро восстанавливает их, выпуская новые мины дистанционно.

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Ответ — в технологиях. Нам нужны радарные датчики, которые используют невидимые импульсы света для обнаружения мин в земле, и системы задымления для маскировки деятельности наших подразделений по разминированию. Мы можем использовать реактивные двигатели от списанных самолетов, водометы или кассетные боеприпасы для преодоления минных заграждений без углубления в землю. Новые типы туннельных экскаваторов, такие как робот, использующий плазменные горелки для бурения туннелей, также могут помочь".

Залужный подчеркнул: "Моим пятым и последним приоритетом является наращивание наших резервов. Россия не смогла воспользоваться своим значительным преимуществом в человеческих ресурсах, потому что владимир путин опасается, что всеобщая мобилизация может вызвать политический кризис, а также потому, что россия не может подготовить и оснастить достаточное количество людей. Однако наши возможности тренировать резервы на собственной территории также ограничены. Мы не можем легко заменить солдат, которых отправляют на фронт. Более того, россия может нанести удар по учебным центрам. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей".

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