Для победы у нас должны быть новейшие технологии разминирования, а также мы должны наращивать резервы, - Залужный в статье для The Economist
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, в которой обозначил направления модернизации ВСУ, благодаря которым Украина сможет победить агрессора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, статья опубликована в издании The Economist.
Залужный назвал "новейшие технологии разминирования" важным компонентом, который должен приблизить победу Украины.
Он отметил: "Четвертая задача — технология разминирования. В начале войны у нас было ограниченное и устаревшее оборудование для этого. Но даже западные поставки, такие как норвежские танки для разминирования и ракетные устройства для разминирования, оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, которые иногда тянутся на 20 километров. Когда мы прорываем минные поля, россия быстро восстанавливает их, выпуская новые мины дистанционно.
Ответ — в технологиях. Нам нужны радарные датчики, которые используют невидимые импульсы света для обнаружения мин в земле, и системы задымления для маскировки деятельности наших подразделений по разминированию. Мы можем использовать реактивные двигатели от списанных самолетов, водометы или кассетные боеприпасы для преодоления минных заграждений без углубления в землю. Новые типы туннельных экскаваторов, такие как робот, использующий плазменные горелки для бурения туннелей, также могут помочь".
Залужный подчеркнул: "Моим пятым и последним приоритетом является наращивание наших резервов. Россия не смогла воспользоваться своим значительным преимуществом в человеческих ресурсах, потому что владимир путин опасается, что всеобщая мобилизация может вызвать политический кризис, а также потому, что россия не может подготовить и оснастить достаточное количество людей. Однако наши возможности тренировать резервы на собственной территории также ограничены. Мы не можем легко заменить солдат, которых отправляют на фронт. Более того, россия может нанести удар по учебным центрам. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей".
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Бережи Боже генерала Залужного!
що армія потребує.
буба-абіжнка, яка більше за всіх,
та шо там за всіх, тільки она одна, вірить в Перемогу,
сховала мокрий носік в норку і не почула...
Чеченці силами в 10 раз меньшими ніж рашисти по чисельності, атакували Грозний та перемогли тоді.
І не скиглили, що в ним немає жодного літака, жодного танку, жодної гаубиці, жодної РСЗВ, жодної ракети, ніякого РЕБ, ітд.
Просто взяли і атакували рашистів і перемогли.
А поганому танцору завжди щось заважає.
Але, нажаль українці є головними героями фільму "Не дивись в гору".
Генерал написал что бы он хотел чтобы успешно воевать.
Генерал достаточно успешно руководил обороной страны в полномасштабной войне.
Что не так заявил он сейчас?
Не нужны самолёты или РЭБ или друге снаряжение? Не нужны резервы из людей?
Що не так? Або що ти хочеш добавити?
Хоч на аркуші , хоч будь де.
«Загроза переходу до позиційної війни - це серйозний виклик для України. Затягування - вигідне противнику, оскільки дозволить йому відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал», - заявив Залужний.
❗️Правильно розставлені акценти - браво!
Але знову задаюсь питанням: «Чому на одну таку статтю з проукраїнськими посилами у західній пресі, виходить пʼять з проросійськими»?
Відповідь ви знаєте: пан президент Зе вважає, що всі нам винні і докладати зайвих зусиль для проштовхування українського порядку денного на міжнародній арені - то зайве.
Але яка мотивація у хлопців ?!
Хто х них хоче йти помирати за Дубінського, Ахметова, Коломойського, Бойка, Бужанського, Татарова і іншу шваль?!
Погану державу можна зробити кращою.
Коли немає своєї держави прийдеться помирати за бажання Москви.
А хлопцев у которых сейчас нет мотивации мобилизует кацап и их погонят на Польшу или Балтику чеченские ослоебы из заградотрядов. Так было в истории Украины уже много-много раз, со времен папаши петьки-епанутого до вчерашних мобилизованных в Мелитополе.
І якщо рашка може використовувати час для нарощування технічного потенціалу, то що заважає робити теж саме в Україні .
Росіяни нікуди ж не дінуться і стріляти не перестануть.
А значить військових ніхто додому з фронту не відпустить.
Також на голови простих українців все одно летітимуть ракети і Шахеди бо росіянам ніхто не указ. А у випадку "перемир'я" західні союзники можуть почати обмежуватися різними сортами
словесного лайнадипломатичного занепокоєння.
До того ж ніщо не завадить росіянам періодично намагатися під час перемир'я наступати на Україну і далі.
А Україна буде зв'язана умовами миру і майже без допомоги.
Єдиний хто може вплинути на них то США, ввівши пошлини на товари, щоб Китаю була не вигідна війна , але це не відбудеться за каденції демів... які при приході до влади одразу зняли додаткові мита на китайські товари...
Також мовчить про призив хворих підлеглого йому відомства, які є тягарем для частин....
А ще що форму бійцям видають неякісну і вони змушені купляти потім самостійно, про тепловізори.... мовчав про дрони які рєзніков називав весільними....
От про що ніколи не мовчить що резерву треба більше і покарання за невиконання наказів...
https://www.youtube.com/watch?v=Dpr1EsKsMmg
https://www.youtube.com/watch?v=Xpp_yZM5Z2E
Бачу чергове,сумне підтвердження: в команді зелених слуг нема нормальних керівників, є олні дюдожери і мародери.
Бачу чергове,сумне підтвердження: в команді зелених слуг нема нормальних керівників, є олні дюдожери і мародери.