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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для победы у нас должны быть новейшие технологии разминирования, а также мы должны наращивать резервы, - Залужный в статье для The Economist

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, в которой обозначил направления модернизации ВСУ, благодаря которым Украина сможет победить агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, статья опубликована в издании The Economist.

Залужный назвал "новейшие технологии разминирования" важным компонентом, который должен приблизить победу Украины.

Он отметил: "Четвертая задача — технология разминирования. В начале войны у нас было ограниченное и устаревшее оборудование для этого. Но даже западные поставки, такие как норвежские танки для разминирования и ракетные устройства для разминирования, оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, которые иногда тянутся на 20 километров. Когда мы прорываем минные поля, россия быстро восстанавливает их, выпуская новые мины дистанционно.

Читайте также: Важнейшим компонентом для победы над россиянами должна стать современная авиация, - Залужный в интервью The Economist

Ответ — в технологиях. Нам нужны радарные датчики, которые используют невидимые импульсы света для обнаружения мин в земле, и системы задымления для маскировки деятельности наших подразделений по разминированию. Мы можем использовать реактивные двигатели от списанных самолетов, водометы или кассетные боеприпасы для преодоления минных заграждений без углубления в землю. Новые типы туннельных экскаваторов, такие как робот, использующий плазменные горелки для бурения туннелей, также могут помочь".

Залужный подчеркнул: "Моим пятым и последним приоритетом является наращивание наших резервов. Россия не смогла воспользоваться своим значительным преимуществом в человеческих ресурсах, потому что владимир путин опасается, что всеобщая мобилизация может вызвать политический кризис, а также потому, что россия не может подготовить и оснастить достаточное количество людей. Однако наши возможности тренировать резервы на собственной территории также ограничены. Мы не можем легко заменить солдат, которых отправляют на фронт. Более того, россия может нанести удар по учебным центрам. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей".

Читайте также: РЕБ – ключ к победе в войне беспилотников, - Залужный в интервью для The Economist

Автор: 

разминирование (722) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+14
Наконец-то приходит понимание что войны выигрывают инженеры, а не военные. Только всегда военным зарплаты, пайки, всех генералов содержали и полностью уничтожали инженеров, из промышленной страны сделали аграрную разорив предприятия, учебные заведения где учили инженеров превратили в экономистов, дизайнеров и прочую требуху. А теперь приходит понимание что нужны технологии. Да неужели??? А первую мировую выиграли инженеры, и вторую и не доходило. Может сейчас дойдет, но проще ходить и просить чем свое делать. Грустно.
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01.11.2023 21:53 Ответить
+13
Для перемоги в нас має бути інший Верховний, а не творець асфальтних доріг і генератор переможних відосів, телемарафонів, "Домів" і "Фрідомів" на кацапській мові для тримання лехторату, а не фронту.
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01.11.2023 21:54 Ответить
+8
Гетьман Перемоги.
Янгол-охоронець України.
Бережи Боже генерала Залужного!
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01.11.2023 21:49 Ответить
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Гетьман Перемоги.
Янгол-охоронець України.
Бережи Боже генерала Залужного!
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01.11.2023 21:49 Ответить
Залужний насамперед для зеленявих нарізав завдання,
що армія потребує.
буба-абіжнка, яка більше за всіх,
та шо там за всіх, тільки она одна, вірить в Перемогу,
сховала мокрий носік в норку і не почула...
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01.11.2023 21:52 Ответить
не знайомий з такими деталями - чи ви з Цензору інсайд зливаєте?
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01.11.2023 22:24 Ответить
Наконец-то приходит понимание что войны выигрывают инженеры, а не военные. Только всегда военным зарплаты, пайки, всех генералов содержали и полностью уничтожали инженеров, из промышленной страны сделали аграрную разорив предприятия, учебные заведения где учили инженеров превратили в экономистов, дизайнеров и прочую требуху. А теперь приходит понимание что нужны технологии. Да неужели??? А первую мировую выиграли инженеры, и вторую и не доходило. Может сейчас дойдет, но проще ходить и просить чем свое делать. Грустно.
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01.11.2023 21:53 Ответить
Для наступу потрібно мати всього більше ніж ворог. Україна повністю залежить від допомоги (доброї волі) Заходу.
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01.11.2023 21:54 Ответить
1996 рік. Перша чеченська війна.
Чеченці силами в 10 раз меньшими ніж рашисти по чисельності, атакували Грозний та перемогли тоді.
І не скиглили, що в ним немає жодного літака, жодного танку, жодної гаубиці, жодної РСЗВ, жодної ракети, ніякого РЕБ, ітд.
Просто взяли і атакували рашистів і перемогли.
А поганому танцору завжди щось заважає.
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01.11.2023 22:06 Ответить
а потом все равно проиграли
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01.11.2023 22:22 Ответить
Аналогічно орду побили і під Києвом. Українців було в 20 разів менше. Але це була лише одна битва. І де зараз Чечня?
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01.11.2023 22:22 Ответить
это был одномоментный успех, который в конце концов обернулся катастрофой для всей Чечни. Хныкать действительно не надо, надо тяжело и много работать.
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01.11.2023 22:34 Ответить
Ты это серьезно писал? Если да, то какой же Володенька дурачек конченный, просто клиника. Ты серьезно думаешь что героизм и храбрость спасет тебя от килотонн металла и взрывчатки, которая посылается на тебя артой, авиацией, бронетехникой и т.д. Ну та и даун, конечно.
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02.11.2023 00:19 Ответить
100%
Але, нажаль українці є головними героями фільму "Не дивись в гору".
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02.11.2023 06:43 Ответить
Браво!!!!Але це Залужний.Це Факт.
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01.11.2023 21:57 Ответить
А можно без емоційних реакцій і більш конкретно викласти вашу думку?
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01.11.2023 22:04 Ответить
У меня нет убеждений и слепой веры.

Генерал написал что бы он хотел чтобы успешно воевать.

Генерал достаточно успешно руководил обороной страны в полномасштабной войне.

Что не так заявил он сейчас?

Не нужны самолёты или РЭБ или друге снаряжение? Не нужны резервы из людей?
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01.11.2023 22:45 Ответить
Авіація. РЕБ. Технології розмінування. Контрбатарейна боротьба. Добре навчаний особовий склад у необхідній кількості.
Що не так? Або що ти хочеш добавити?
Хоч на аркуші , хоч будь де.
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02.11.2023 06:58 Ответить
Почему же?Я уверен что всё будет нормально.Залужный дал посыл,что нам надо...Пускай чухаються,мы окопаемся...кацап дальше не зайдёт факт!!А со временем отвоюеем.Я это так понял,с интервью Залужного.
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01.11.2023 22:08 Ответить
Не потрібно бути мудаком , щоб не здогадатись , що без технологічної переваги через деякий час воювати буде дійсно ніким.
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02.11.2023 07:02 Ответить
Для перемоги в нас має бути інший Верховний, а не творець асфальтних доріг і генератор переможних відосів, телемарафонів, "Домів" і "Фрідомів" на кацапській мові для тримання лехторату, а не фронту.
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01.11.2023 21:54 Ответить
Соже і так - але звичайно не підписант мирних угод з пуйлом і заморожуванням конфлікту. Пуйлу був би други шанс дания якшоб вернути старого президента Петра Порошенко. який приказав припиняти вогонь в останій день трагедії 2015 чим скористались кацапиякі захлопнули дебальцівський котел
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01.11.2023 23:24 Ответить
Пане . Можна було б повірити Вашим "глибоким, осмисленим" думкам, якби це було у 2019 році. Сьогодні писати про "Дебальцевський котел" після Маріуполя,Бучі, Гостомеля, Ірпіня, Ізюму, Бахмута та інших міст якось негарно. Та і пуйло вимагав від своїх тут зрадників "хто завгордно тільки не Порошенко". Хуже припинення вогню, а точніше "перестать стрелять" і відведення військ по всій лінії фронту в той час, коли ми були в ідеальній позиції з 2020 і по 2022 рік не було. Оманські домовленності спрацювали, ракетні програми зариті під асфальт, війська відведені з укріплень, територія біля Чонгару, Чаплинки та Маріуполя розмінована, армія скорочена і ворог за лічені години зайняв південь, а пізніше і ті території, з яких відвели наші війська. Ви не вкурсі, хто це і в якому році зробив?
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02.11.2023 07:12 Ответить
https://t.me/Sharp_Ukraine/18038 Олег Шарп

«Загроза переходу до позиційної війни - це серйозний виклик для України. Затягування - вигідне противнику, оскільки дозволить йому відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал», - заявив Залужний.

❗️Правильно розставлені акценти - браво!

Але знову задаюсь питанням: «Чому на одну таку статтю з проукраїнськими посилами у західній пресі, виходить пʼять з проросійськими»?

Відповідь ви знаєте: пан президент Зе вважає, що всі нам винні і докладати зайвих зусиль для проштовхування українського порядку денного на міжнародній арені - то зайве.
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01.11.2023 21:54 Ответить
У країні яка веде криваву війну за своє існування воювати мають всі які можуть та мають це робити без виключення не зважаючи на посади...Бо одні воюють іньші грабують країну та тусять у клубах...
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01.11.2023 21:54 Ответить
Ізраїль та ЦАХАЛ є цьому прикладом...
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01.11.2023 21:58 Ответить
Та не тільки. Навіть у Сталіна син воював і загинув. У Кеннеді старшого, що завзято хоронив Велику Британію на початку другої світової війни, де був послом, у листах до Рузвельта воювало два сини, один з яких загинув, а другий потім став президентом США.
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01.11.2023 22:08 Ответить
ось тільки вбивцю-людожера сраліна не потрібно ставити поряд з дійсно героями...
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01.11.2023 22:11 Ответить
Я не ставлю. Просто навіть людожер не поставив себе вище простих людей і послав своїх дітей на фронт.
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01.11.2023 22:14 Ответить
а яких людей цей людожер вбив голодоморами та у гулагах???
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01.11.2023 22:23 Ответить
Для перемоги потрібно перестати красти у армії , бо з цим у нас повний пиз#ець , статєйки в газєтках проблему не вирішать .
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01.11.2023 22:00 Ответить
12 жовтня 2023 р. «Знищення українських виробників». Проти "Пожмашини", що виробляє техніку для розмінування, відкрито кримінальну справу https://biz.nv.ua/ukr/markets/vlasnik-pozhmashini-zayavlyaye-pro-kriminalnu-spravu-na-pidstavi-akta-dasu-pro-oboronni-zakupivli-50360159.html
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01.11.2023 22:03 Ответить
для победи, нужно просто перестать воровать
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01.11.2023 22:03 Ответить
Добре що фахівцю нарешті дали висловитися. А то все шоумен бігав по світу піарився ніби він один росіян всіх перемагає.
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01.11.2023 22:06 Ответить
Я хоч і у війську зараз...............................
Але яка мотивація у хлопців ?!
Хто х них хоче йти помирати за Дубінського, Ахметова, Коломойського, Бойка, Бужанського, Татарова і іншу шваль?!
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01.11.2023 22:07 Ответить
Справа не в цьому. Навіть погана держава, але своя це набагато краще ніж ніякої, коли з Москви будуть вказувати де вам жити, а де помирати.
Погану державу можна зробити кращою.
Коли немає своєї держави прийдеться помирати за бажання Москви.
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01.11.2023 22:11 Ответить
а ну то дождитесь и радостно умрите за путина, патрушева, кадырова и медведева, если они вам милее. Придурок
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01.11.2023 22:24 Ответить
уже говорил не раз, и опять скажу: кацап придет делать Бучу именно тем хлопцам, которые не хотят воевать за татарова и дубинского, это их жен и дочек будут насиловать буряты. Бо татарский с дубинским сядут в самолет и улетят на свои виллы за кордоном.
А хлопцев у которых сейчас нет мотивации мобилизует кацап и их погонят на Польшу или Балтику чеченские ослоебы из заградотрядов. Так было в истории Украины уже много-много раз, со времен папаши петьки-епанутого до вчерашних мобилизованных в Мелитополе.
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01.11.2023 22:54 Ответить
А що старішого ніж 21 рік рєєстрації троля ведмедчук не знайшов, всі старіші закінчилися ?
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02.11.2023 01:15 Ответить
Все як завжди- треба більше м'яса.
І якщо рашка може використовувати час для нарощування технічного потенціалу, то що заважає робити теж саме в Україні .
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01.11.2023 22:27 Ответить
Залужний, "в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків", правильно не дочекаюсь коли мій брат повернеться з війни де він вже півтора роки на передку, а на його місці будуть ті хто зараз думає пересидіти, чому він повинен ризикувати своїм життя ради країни вже півтора роки, а купа інших людей не хочуть ризикувати своїм життям, має бути повна і справедлива мобілізація для усіх, а не може влада її забезпечити, нема значення якими методами, то нехай шукає варіанти припинення війни, бо одні мають подихати в окопах, а інші п#дари писати тут про їх "конституційне право" ухилитися.
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01.11.2023 22:33 Ответить
Припинення війни не поверне вашого брата з фронту.

Росіяни нікуди ж не дінуться і стріляти не перестануть.

А значить військових ніхто додому з фронту не відпустить.

Також на голови простих українців все одно летітимуть ракети і Шахеди бо росіянам ніхто не указ. А у випадку "перемир'я" західні союзники можуть почати обмежуватися різними сортами словесного лайна дипломатичного занепокоєння.

До того ж ніщо не завадить росіянам періодично намагатися під час перемир'я наступати на Україну і далі.

А Україна буде зв'язана умовами миру і майже без допомоги.
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01.11.2023 22:57 Ответить
Військових з фронту будуть вимушені відпускати, бо почнеться або СЗЧ або зі словами я рот Їбав-звал до супротивника, зараз на ротаціях вже перші дзвіночки ідуть, про настрої у мобілізованих я промовчу, на курілкє регулярно чую що ***** я сюди пішов, і народ шукає способи списатись (За доглядом по інших причинах)
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02.11.2023 07:47 Ответить
Нажаль не так просто припинити війну, для цього потрібна політична воля Китаю... а наразі піднебесна добре заробляє на війні, купуючи за юані які сама друкує ресурси в раші... щей дешевше ринку.. А потім продає товари по всьому світу по ринкових цінах, при світовій інфляції...

Єдиний хто може вплинути на них то США, ввівши пошлини на товари, щоб Китаю була не вигідна війна , але це не відбудеться за каденції демів... які при приході до влади одразу зняли додаткові мита на китайські товари...
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01.11.2023 23:43 Ответить
Зате мовчить про коротку підготовку того резерву, в результаті якої бійці часто попадають на передову не навчені до реального бою.... і в результаті чого знову треба новий резерв...

Також мовчить про призив хворих підлеглого йому відомства, які є тягарем для частин....

А ще що форму бійцям видають неякісну і вони змушені купляти потім самостійно, про тепловізори.... мовчав про дрони які рєзніков називав весільними....

От про що ніколи не мовчить що резерву треба більше і покарання за невиконання наказів...
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01.11.2023 23:39 Ответить
хтось скаже що я придумав іпсо то ось ....
https://www.youtube.com/watch?v=Dpr1EsKsMmg

https://www.youtube.com/watch?v=Xpp_yZM5Z2E
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01.11.2023 23:46 Ответить
А може в цьому винна тотальнаи корупція і просрана через це міжнародна підтримка?
Бачу чергове,сумне підтвердження: в команді зелених слуг нема нормальних керівників, є олні дюдожери і мародери.
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02.11.2023 06:34 Ответить
А може в цьому винна тотальнаи корупція і просрана через це міжнародна підтримка?
Бачу чергове,сумне підтвердження: в команді зелених слуг нема нормальних керівників, є олні дюдожери і мародери.
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02.11.2023 06:35 Ответить
Для перемоги потрібна не лише новітня зброя,але й толкові офіцери та генерали на посадах,а не мясники типу цього говоруна...
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02.11.2023 06:45 Ответить
"Для того, щоб перемогти у війні, треба створити такий суспільний лад, який людям хотілося б захищати".
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02.11.2023 07:20 Ответить
А якщо вже й "нарощувати резерви", то логічно було б за рахунок тих, хто вибрав Зеленского на головнокомандувача. 13 млн. голосів, 6.5 млн. чоловіків +/-, призовного віку з них мільйона 3 набереться. Хотіли бачити його очільником держави - то і вирушайте під його мудре керівництво.
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02.11.2023 07:29 Ответить
В коментарях повно диванних жоп, як тут так і на уп, що гадять на Залужного і все знають.... що ж ви падли не на фронті якщо все знаєте то вже б давно перемогли!
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02.11.2023 10:17 Ответить
Для победы нужны миллионы дронов! Нужно закупить по всему миру их, и запускать их тучи по врагу. Сейчас и танки не нужны, а только дроны. ***...й зе ... и правительство почему не договариваются с Японией, Кореей и другими странами о больших закупках дронов. И где наше производство? На кону существование страны, а у этих тва....ей только корупционные схемы в головах .ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ И СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ НАШИХ СОЛДАТ, НАМ НУЖНЫ МИЛЛИОНЫ ДРОНОВ И БИТЬ БИТЬ ИМИ ВРАГА
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16.11.2023 12:07 Ответить
 
 