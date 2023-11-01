МИД Украины запросил объяснение от Турции из-за визита представителей оккупационной администрации Ялты
МИД Украины запросил официальные объяснения от Турции по поводу визита представителей российской оккупационной администрации в Ялте в страну.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
МИД стало известно, что российские оккупанты приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.
"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", - подчеркнул Николенко.
Представитель МИД напомнил, что в соответствии с нормами международного права Крымский полуостров — часть территории Украины, временно оккупированная россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями.
"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", - подчеркнул дипломат.
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Цей візіт рф-Криму до Стамбулу не е дрібниця чи помилка.
Нажаль, це тілько початок тих проблем, які може створити Турція до статусу українського Криму.
Зазіхання на Крим будуть продовжуваться.
Хто може гарантувати, що Єрдоган не зіграе у майбутнему також вгору як з Азербайджаном, використовує кримських татар?
» Один народ» - дві ( три?) держави».
Це може бути « особи статус Криму», « особий режим економіческого та админістранивного співробітнетства» Турції та Криму… то що… Як результат- можлива втрата Україною Криму
Треба дорожити тими стосунками з Туреччиною, які є.
дивись, кольт, мій комент вище.
ПАМ*ЯТАЮ IЗ МОСКВОЮ
Турки склали документ:
Незалежним стане Крим в нiй-
Якщо так, то вiдберем.
Що ж утнуло "нынче " браття,
"южной модою глупя"-
Розiрвало з турком пакт той,
Зливши туркам майбуття.
18-те столiття-
Пам*ятаем документ:
Самостiйний - мить лиш Крим вже,
Значить туркiв суверен.
Мудро поступив наш Киiв,
Обiйшовши сюзерен:
"В тимчасовiй Крим - облозi"-
В Радi вийшов документ.
Глупо москаль поступае,
Навязавши нам "обмен":
Крим за пiвнiч наш зiпхнувши,
"нынче" згоден на "обмен"?
Якщо згоден, то вiддай нам
Землi, що зiтнув тодi,
Тiльки мул не каламуть нам
В Севастопольськiй водi.
СРСРу ти поклявся-
Борг ти взяв його собi?
Мабуть вкрай ти заплутався,
Знать гаплик гряде тобi...
Кажуть, Бiс плекав нагоду
Не пустити нас в ЕС,
Щоб ми мали тiльки змогу
Повертати до ТС.
Та якщо спроможний ворог
Зазiхнуть на наш терен,
Хiба Захiд для нас - доктор:
Захистить наш суверен?
ЕС прийме пiд свiй захист,
Якщо прийдеш без проблем,
То ж вернути Крим - нагода,
З шоу дзузьки в сюзерен.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в "свiтлее" майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
24.05.2014