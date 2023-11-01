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МИД Украины запросил объяснение от Турции из-за визита представителей оккупационной администрации Ялты

туреччина

МИД Украины запросил официальные объяснения от Турции по поводу визита представителей российской оккупационной администрации в Ялте в страну.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

МИД стало известно, что российские оккупанты приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", - подчеркнул Николенко.

Представитель МИД напомнил, что в соответствии с нормами международного права Крымский полуостров — часть территории Украины, временно оккупированная россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями.

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"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", - подчеркнул дипломат.

Автор: 

Крым (26425) МИД (7001) Турция (3500) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+14
пердоган хитрожопый дедуган,одной жопой на 5 стульев
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01.11.2023 21:55 Ответить
+7
Турецький базар-вокзал. Як завжди
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01.11.2023 22:01 Ответить
+4
прикро, що зелене уйобисько так багато угод туркам повіддавало, зокрема, й на будівництво військових кораблів. здається, ми досі за це платимо. підозрюю, що у кредит...
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01.11.2023 22:13 Ответить
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пердоган хитрожопый дедуган,одной жопой на 5 стульев
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01.11.2023 21:55 Ответить
Знову турецький султан показав свое справжне обличчя…

Цей візіт рф-Криму до Стамбулу не е дрібниця чи помилка.

Нажаль, це тілько початок тих проблем, які може створити Турція до статусу українського Криму.

Зазіхання на Крим будуть продовжуваться.

Хто може гарантувати, що Єрдоган не зіграе у майбутнему також вгору як з Азербайджаном, використовує кримських татар?
» Один народ» - дві ( три?) держави».

Це може бути « особи статус Криму», « особий режим економіческого та админістранивного співробітнетства» Турції та Криму… то що… Як результат- можлива втрата Україною Криму
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02.11.2023 01:03 Ответить
повністью згоден. Більш того, більшість киримли підтримають турецьке громадянство. Не просто так варяг-Умєов був на перемовинах 2022 року у Туреччіни про капітуляцію України
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02.11.2023 06:08 Ответить
Турецький базар-вокзал. Як завжди
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01.11.2023 22:01 Ответить
І що це все змінить ?
Треба дорожити тими стосунками з Туреччиною, які є.
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01.11.2023 22:02 Ответить
Що це може змінити?

дивись, кольт, мій комент вище.
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02.11.2023 01:06 Ответить
прикро, що зелене уйобисько так багато угод туркам повіддавало, зокрема, й на будівництво військових кораблів. здається, ми досі за це платимо. підозрюю, що у кредит...
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01.11.2023 22:13 Ответить
Що Туреччина ,що Ізраіль ніколи не були нашими друзями оба хитрожопі. Прикро,що наші євреї нічого не зробили,щоб їхні співвітчизникі надавали суттєву допомогу Україні.
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02.11.2023 00:26 Ответить
похоже Турция имеет территориальные притензии на Крым. Только она пока об этом не заявляла.
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02.11.2023 05:52 Ответить
А там есть из-за чего... дальше рифмой:

ПАМ*ЯТАЮ IЗ МОСКВОЮ

Турки склали документ:

Незалежним стане Крим в нiй-

Якщо так, то вiдберем.

Що ж утнуло "нынче " браття,

"южной модою глупя"-

Розiрвало з турком пакт той,

Зливши туркам майбуття.

18-те столiття-

Пам*ятаем документ:

Самостiйний - мить лиш Крим вже,

Значить туркiв суверен.

Мудро поступив наш Киiв,

Обiйшовши сюзерен:

"В тимчасовiй Крим - облозi"-

В Радi вийшов документ.

Глупо москаль поступае,

Навязавши нам "обмен":

Крим за пiвнiч наш зiпхнувши,

"нынче" згоден на "обмен"?

Якщо згоден, то вiддай нам

Землi, що зiтнув тодi,

Тiльки мул не каламуть нам

В Севастопольськiй водi.

СРСРу ти поклявся-

Борг ти взяв його собi?

Мабуть вкрай ти заплутався,

Знать гаплик гряде тобi...

Кажуть, Бiс плекав нагоду

Не пустити нас в ЕС,

Щоб ми мали тiльки змогу

Повертати до ТС.

Та якщо спроможний ворог

Зазiхнуть на наш терен,

Хiба Захiд для нас - доктор:

Захистить наш суверен?

ЕС прийме пiд свiй захист,

Якщо прийдеш без проблем,

То ж вернути Крим - нагода,

З шоу дзузьки в сюзерен.

P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в "свiтлее" майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

24.05.2014
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02.11.2023 06:46 Ответить
похоже Турция имеет территориальные притензии на Крым... под конец 1700-ых годков Турция отдает кацапам не у владение, а под протекторат весь Крым, но с оговорками, о чем и был составлен и подписан договор. Из него вытекало, шо если Крым не возжелает кацаппротекции, то автоматически переходит под юрисдикцию Турции. То же самое произойдет, если по какой-то причине Крым станет бесхозным. А он им был в течении недели, это если опираться на псевдореферендум. Тогда по референдуму Крым отделился и неделю завис в воздухе, бо каазламордия тока через неделю приняла у себя документы о присоединении Крыма к лаптеунтии. Но Украина, спутала и туркам и кацапам все карты - объявила Крым временно оккупированной территорией. Далее, Крым по обоюдному нараис-турецкому договору, также попадает под юрисдикцию Турции, если каазламордия откажется от Крыма. И это произошло... 19 февраля 1954 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому Крымская область из состава РСФСР была передана в состав УССР. Но и здесь есть заковыка не в пользу турко-кацапов... Крым не просто всучили Украине, а всучили в обмен на северо-восточные территории, по площади даже больше чем территория Крыма. Вот в этом разрезе получается каазлабад не отказался от Крыма, а разменял его. А в русско-турецком договоре нет запрета на размен Крыма, на какие-нить территории... Каароч, вопрос довольно таки щепетильный. И кацапы , пока не сделают жест доброй воли из Крыма , могут столкнуть нас с турками лбами. Будем наблюдать за ситуацией... Хотя из зебилами это делать очень сложно , бо телепнi прокурили в школе уроки истории... ЗЫ... насчет обмена Крыма на северо-восточные украинские территории, которые отошли РСФСР и Беларуси... Об этом я нигде не нашел хоть какую-нить инфу, хотя предпосылки так думать были. И я сравнил карты УССР до 1954 года и после... На картах видно, шо после 1954 года Украина хоть и приросла Крымом, но похудела на северо-востоке.
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02.11.2023 07:09 Ответить
Це можливо тільки при височезному рівню ведення зовнішньої політики нарідом 73%. Я не помилився, кожен виборець Зе є президентом?
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02.11.2023 08:38 Ответить
 
 