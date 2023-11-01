МИД Украины запросил объяснение от Турции из-за визита представителей оккупационной администрации Ялты

МИД Украины запросил официальные объяснения от Турции по поводу визита представителей российской оккупационной администрации в Ялте в страну.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

МИД стало известно, что российские оккупанты приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", - подчеркнул Николенко.

Представитель МИД напомнил, что в соответствии с нормами международного права Крымский полуостров — часть территории Украины, временно оккупированная россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями.

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"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", - подчеркнул дипломат.