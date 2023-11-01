Позиционная война – это длительная война, несущая огромные риски для ВСУ, а россию не стоит недооценивать, - Залужный в статье для The Economist
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, в которой обозначил направления модернизации ВСУ, благодаря которым Украина сможет победить агрессора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, статья опубликована в издании The Economist.
Залужный отметил: "Нельзя недооценивать россию. Она понесла большие потери и израсходовала много боеприпасов. Но она будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение длительного времени. Ее оборонная промышленность наращивает объемы производства, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО тоже резко наращивают свои производственные мощности. Но для этого нужен минимум год, а в некоторых случаях, таких как самолеты и системы управления, — два года".
"Позиционная война — это длительная война, которая несет огромные риски для украинских вооруженных сил и государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно улучшенные средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов. Мы также должны сосредоточиться на современном командовании и управлении — так мы сможем визуализировать поле боя эффективнее, чем россия, и принимать решения быстрее — и на рационализации нашей логистики, одновременно подрывая российскую ракетами большей дальности. Новые, инновационные подходы могут превратить эту позиционную войну в войну маневренную", - резюмировал Залужный.
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Аякже, вона завжди краща перед колапсом. Згадай Германію навесні 45 року - вони іли гусячі паштети та пили шампанське до останнього.
Тож я не хочу гадати, поговоримо про це після кінця війни.
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коли я дитиною слухав Голос Америки, там теж обіцяли розпад СРСР а я не вірив))
Це диво, що в такій ситуації Україна встояла і продовжує боротися і огризатися, треба бути реалістами, а не мріяти про звільнення Криму.
З 1 млн снарядів поставили 300 тисяч, при чому поставки в більшості своєї припали вже на середину наступу, тобто було вже пізно для прориву.
Літаків нема, але тепер пілоти знають англійську на рівні C1-C2.
Танки не поставлені, приклад - 250 Леопардів 1 повинні були бути поставлені до 1 червня. На 1 листопада поставлено 10 штук. Тобто в 25 разів менше і не в терміни.
І так по кожному типу зброї. Нам не поставили ніхуа окрім сотні Бредлі та Страйкерів та 60 Леопардів 2. Яких вистачило би на 10 діб активного наступу. Чим бити?
кажуть танкісти що Леопард 1 то х...ня тому що броньовання не має... на нього навіть не можна динамічний захист навішати... тому що від спрацювання проб'є в середину
- Як так не можете? Ну погано, що поробиш. Ну тоді прийдеться йти на Мінськ-3, раз не можете.
Тому нам прийшлось наступати в надії на чудо (типу успішного бунту Пригожина).
так само із засобами розмінування, якщо немає як пробити широкий коридор то кому потрібні ті штурми.... а у візькому коридорі орки вибивають першу машину і все... у колони назад дороги немає тільки на міни...
Але там хватає ще проблем і без того.... не було РЕБ на техніку, орки дронами також багато вибили.... при роботі РЕБ орків без навігації GPS бійці не вміли орієнтуватись на місцевості і наїзджали на міни....
Воно разом із дерьмаком почало проводити засідання Ставки і давати свої "компетентні" вказівки і триндіти на всі боки про майбутній контрнаступ.
... никакие уже слова не спасут от "черной метки"
Поки щурі з ОПи не пхали свої рила у справи військових в 2022, все було набагато краще.
"Основываясь на собственных сказочных достижениях на поле боя Шойгу заявил, что
России понадобится около трех недель, чтобы уничтожить все американские истребители F-16, которые поставят Украине западные страны.
Он пришел к такому выводу в результате анализа мифической "работы" российской системы ПВО. По его словам, только за октябрь на фронте уничтожено свыше 1 400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.
Шойгу отметил, что количество сбитых самолетов почти в два раза превышает число «гарантировано обещанных» Украине F-16."
Дуже він переоцінений.
виходить Україна залежить від ресурсів заходу, росія не обмежена в ресурсах
залишилось порівняти моб.ресурс у кого він раніше закінчиться
німмечина мобілізовала 25% під час ВОВ, срср 17% - знищення інфраструктури, перевага в мобресурсі та за підтримки лендлізом - дозволили отримати перемогу
інфраструктуру немає чим знищувати
переваги в мобресурсі немає
лендліза немає
треба шукати нову формулу перемоги
І дальше походу буде те саме... судячи з слів...
Треба обмежити законодавчо мінімальний термін навчання 3 місяці... за місяць неможливо підготувати людей які давно служили або взагалі не служили... в раші мінімум 3 місяці причому всі як не як служили хоть і в ху...вій але армії....
Главное из интервью Главкома:
▪️Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами;
▪️Чтобы выйти из тупика Украине нужен огромный технологический скачок. Но, глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет;
▪️"Мнение, что можно остановить Россию, обескровив ее войска - это моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну";
▪️По контрнаступлению: "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в другие бригады". Эти изменения не принесли результата;
▪️По Авдеевке: "на экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 горящих российских машин, уничтоженных в течение четырех часов";
▪️Мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Нам нужно что-то новое;
▪️оружия, поставляемого Западом, достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты";
▪️сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону;
▪️важно не дать не дать войне перейти в окопы, иначе война затянется на годы;
▪️"Нам нужно искать решение, нам нужно найти "порох", быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы".
видно зеленський вже закінчив війну в себе в мозку.
Але може і не потрібно. Основне - я помилявся, але робимо реестр, що жоден "ухилянт" не сховається. Ось і подивимся, ким збираються затикати дірки чи пройоби. Чи будуть непопулярні заходи і нарешті підуть воювати тилові щури - силовики всіх мастей,"люди зі зброєю", чінуши, судді тощо 90% яких не потрібні у тилу, чи будуть й надалі смердів відловлювати і посилати на смерть.
Сьогодні зрання скрізь фото львівських кладовищ з прапорами, жах і сум просто страшений(
Як просто - "я помилявся"(