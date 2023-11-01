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Новости Агрессия России против Украины Война
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Позиционная война – это длительная война, несущая огромные риски для ВСУ, а россию не стоит недооценивать, - Залужный в статье для The Economist

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, в которой обозначил направления модернизации ВСУ, благодаря которым Украина сможет победить агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, статья опубликована в издании The Economist.

Залужный отметил: "Нельзя недооценивать россию. Она понесла большие потери и израсходовала много боеприпасов. Но она будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение длительного времени. Ее оборонная промышленность наращивает объемы производства, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО тоже резко наращивают свои производственные мощности. Но для этого нужен минимум год, а в некоторых случаях, таких как самолеты и системы управления, — два года".

Читайте также: Важнейшим компонентом для победы над россиянами должна стать современная авиация, - Залужный в статье для The Economist

"Позиционная война — это длительная война, которая несет огромные риски для украинских вооруженных сил и государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно улучшенные средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов. Мы также должны сосредоточиться на современном командовании и управлении — так мы сможем визуализировать поле боя эффективнее, чем россия, и принимать решения быстрее — и на рационализации нашей логистики, одновременно подрывая российскую ракетами большей дальности. Новые, инновационные подходы могут превратить эту позиционную войну в войну маневренную", - резюмировал Залужный.

Читайте также: Для победы у нас должны быть новейшие технологии разминирования, а также мы должны наращивать резервы, - Залужный в статье для The Economist

Автор: 

россия (96184) ВСУ (6694) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+29
Ти жертва ************?...
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01.11.2023 22:16 Ответить
+23
неймовірно звезло Україні з Головнокомандуючим!
мабуть тому, що це не виборна посада...
хоч тут доля трохи посміхнулася Україні.
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01.11.2023 22:17 Ответить
+21
Добре, що Залужний розуміє реальність, а не як раніше...
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01.11.2023 22:15 Ответить
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Страница 2 из 2
ситуація набагато краще ніж в Україні
==
Аякже, вона завжди краща перед колапсом. Згадай Германію навесні 45 року - вони іли гусячі паштети та пили шампанське до останнього.
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01.11.2023 23:59 Ответить
Не буде ніякого колапсу. Як не було всупереч обіцянкам ікспердів, які обіцяли це після вводу санкцій. Як цю казку розказують аж з 2014. Але економіка росії навіть не сильно підкосилась.
Тож я не хочу гадати, поговоримо про це після кінця війни.
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02.11.2023 00:08 Ответить
буде як з СРСР та РИ.
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02.11.2023 00:12 Ответить
Бог любит троицу. Розвал РИ, СРСР та Расии. Крим буде повернуто Україні теж в третій раз))
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02.11.2023 00:14 Ответить
Як не було всупереч обіцянкам ікспердів, які обіцяли
===
коли я дитиною слухав Голос Америки, там теж обіцяли розпад СРСР а я не вірив))
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02.11.2023 00:19 Ответить
Вона тоді в складі,Антанти воювала разом з Англією і Францією.А 70 % промислового капіталу рашки було іноземного походження.
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02.11.2023 00:53 Ответить
Те що вона у складі блоку країн була ніяк не відміняє, що тоді була війна одночасно аж на 3 фронтах і там були мільйонні ворожі армії. Сьогоднішня війна з Україною то так, лише дитяча прогулка в порівнянні з цим.
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02.11.2023 01:12 Ответить
Всі ці фронти ослаблювались участю у війні союзників там.Та й з території України рашка могла тоді набирати мільйонний людський ресурс.
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02.11.2023 02:47 Ответить
Навіть якщо кожна з них виділяла по 30% ресурсів на боротьбу з РІ, то це все одно сила, до якої Україна аж ніяк не дотягує. Україна тоді не була державою.
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02.11.2023 12:06 Ответить
Порівняй ресурси кацапстану і сектору Газа. Корупція ******** дуже негативно впливає на забезпечення ЗСУ, але у кацапів перевага по арті, тотальна у повітрі, у рази більше снарядів і великий мобілізаційний ресурс.
Це диво, що в такій ситуації Україна встояла і продовжує боротися і огризатися, треба бути реалістами, а не мріяти про звільнення Криму.
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02.11.2023 05:42 Ответить
Зброю так і не поставили, свої зобов'язання не виконали і дивуються чому українці без зброї нічого не зробили.

З 1 млн снарядів поставили 300 тисяч, при чому поставки в більшості своєї припали вже на середину наступу, тобто було вже пізно для прориву.

Літаків нема, але тепер пілоти знають англійську на рівні C1-C2.

Танки не поставлені, приклад - 250 Леопардів 1 повинні були бути поставлені до 1 червня. На 1 листопада поставлено 10 штук. Тобто в 25 разів менше і не в терміни.

І так по кожному типу зброї. Нам не поставили ніхуа окрім сотні Бредлі та Страйкерів та 60 Леопардів 2. Яких вистачило би на 10 діб активного наступу. Чим бити?
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01.11.2023 23:31 Ответить
Тоді не треба було наступати якщо не були готові...
кажуть танкісти що Леопард 1 то х...ня тому що броньовання не має... на нього навіть не можна динамічний захист навішати... тому що від спрацювання проб'є в середину
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01.11.2023 23:55 Ответить
Все дуже просто. Вони (Вестерни) і хотіли від нас почути ці слова *ми не можемо відбити території*, бо у відповідь би одразу було:

- Як так не можете? Ну погано, що поробиш. Ну тоді прийдеться йти на Мінськ-3, раз не можете.

Тому нам прийшлось наступати в надії на чудо (типу успішного бунту Пригожина).
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02.11.2023 00:06 Ответить
Ну а тепер краще.... буде звучати...... втратили стільки підготовлених на заході бійців та техніки, тупо на мінних полях або під артою...
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02.11.2023 00:09 Ответить
ну так повинні були передати просто ні**ві такі запаси розмінування, сотні одиниць. А на контрнаступ скільки поставили, 6 леопардів, які з цією задачою виявилось не справлялись? І їх втратили за одну атаку. Бо на бумазі вони повинні були розчистити шлях, а на практиці х**ня якась. І вже німці (а американці НУЛЬ) щось намагались докинути по розмінуванню, але це капля в морі від обіцяного.
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02.11.2023 00:18 Ответить
Що заважало трали провірити на полігоні в наближеній до ситуації обстановці.... нічого...

так само із засобами розмінування, якщо немає як пробити широкий коридор то кому потрібні ті штурми.... а у візькому коридорі орки вибивають першу машину і все... у колони назад дороги немає тільки на міни...

Але там хватає ще проблем і без того.... не було РЕБ на техніку, орки дронами також багато вибили.... при роботі РЕБ орків без навігації GPS бійці не вміли орієнтуватись на місцевості і наїзджали на міни....
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02.11.2023 00:33 Ответить
Нагадаю заяву вам 47 бригади на ютубі, коли вже не було кому.... мінометників кидали в наступ, хоча їх не навчали цьому....
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02.11.2023 00:36 Ответить
Ви знаєте чиє це було рішення? Дуже ймовірно, що поБЄДУНА Боневтіка, який після успіху ЗСУ в 2022 уявив в своїй хворій голові, що можна далі перемагати легко і просто, як у комп'ютерних стрілялках.
Воно разом із дерьмаком почало проводити засідання Ставки і давати свої "компетентні" вказівки і триндіти на всі боки про майбутній контрнаступ.
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02.11.2023 09:18 Ответить
Я бачу як він мобілізацією і навчанням бійців керує, і це може наводити на певні думки.... а хто там які вказівки віддає ми не можемо знати
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02.11.2023 11:04 Ответить
Хіба не Сирський відповідає за мобілізацію?
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02.11.2023 13:02 Ответить
Хто своїм наказом звільнив Львівського воєнкома за місяць, чогось не Сирський звільняв... а хто план скидає...
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02.11.2023 14:18 Ответить
Шанс он ни получка ни аванс. Он выпадает только раз....
... никакие уже слова не спасут от "черной метки"
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02.11.2023 00:29 Ответить
Якби зебільний Марафон та блохєри-експерди з подачі Зєлі-Єрмака не тринділи цілодобово про наш майбутній контрнаступ, все могло би бути інакше.
Поки щурі з ОПи не пхали свої рила у справи військових в 2022, все було набагато краще.

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02.11.2023 09:12 Ответить
Новости мордора

"Основываясь на собственных сказочных достижениях на поле боя Шойгу заявил, что

России понадобится около трех недель, чтобы уничтожить все американские истребители F-16, которые поставят Украине западные страны.

Он пришел к такому выводу в результате анализа мифической "работы" российской системы ПВО. По его словам, только за октябрь на фронте уничтожено свыше 1 400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.

Шойгу отметил, что количество сбитых самолетов почти в два раза превышает число «гарантировано обещанных» Украине F-16."
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01.11.2023 23:06 Ответить
БУДЬ ПРОКЛЯТА ЦЯ ВЛАДА , КОТРІЙ ЗОВСІМ НЕ ПОТРІБНА ПЕРЕМОГА - вони БОНЕВТЕКЛИ тільки заради мародерства, мародерством вони наблизили виконання планів Хйла до розпалення світової .
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01.11.2023 23:09 Ответить
Це якесь марення, а не програмна стаття. В нас немає ні того, ні цього, ні сього і в осяжному майбутньому ні в чому з перерахованого переваги не буде, навіть якщо Захід не кине. Але поки що є люди, яких можна мобілізувати і це єдина вимога Залужного, яка буде зроблена. Що буде коли люди також кінчаться, бо їх теж менше ніхто з більш-менш значною посадою і не намагається думати на рік-два вперед.
Дуже він переоцінений.
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01.11.2023 23:11 Ответить
Vopros ecio pro ministrana oboroni,byl Reznikov,vot ego vsio sto ukazano Zaluznim dolzno bylo bit prioritetom.Vse zakubki poniatni,proverka armiji castej vsio li te imejet.Droni,borba s dronami oborudovanije ,vsio dolzen bil on uvidet i polucit dlia armiji imeno on,teper drugoj jest mesto Reznikova,no poka ego viziju ja neslysal
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01.11.2023 23:17 Ответить
Вас ніхто не читає, заспокойтесь на встановіть для початку укр шрифт.
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02.11.2023 06:02 Ответить
За ВСІХ не відповідай.
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02.11.2023 09:20 Ответить
У нього на клавіатурі немає кирилиці, а задіяти екранну клавіатуру - клепки не вистачило.
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02.11.2023 09:23 Ответить
Litve glavni jest ministr oboroni,a glavnokomandujuci kak Zaluzni on neresajet voprosi armiji.kak voruzenije,kakaja dolzna bit armija,struktura i poxoze.Bil spor sto glavnokomandujuci skazal kupim takoje voruzenyje,no ministr skazal sto kupim to sto on skazet,tak i bylo.Tak sto Reznikov i teperesni ministr netu uze takije figuri sto necego neresali svojio vremia ili teper,tak ja ponimaju dolzno bylo bit
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02.11.2023 10:57 Ответить
Про необхідність переваги ЗСУ в повітрі, щоб переламати хід війни, на Цензорі вже пишуть досить давно. Тільки відверто, яка ймовірність того, що ЗСУ коли-небудь матимуть цю перевагу?
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01.11.2023 23:14 Ответить
Жодної. Нам ніколи не дадуть і половини від кількості тих літаків та систем ППО що мають рашисти, а своїх на відміну від них ми не випускаємо. Те що дадуть зможе лише трохи допомогти з тим, аби прикривати наземні війська та збивати дрони і не стане панацеєю, як багато хто сподівається.
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01.11.2023 23:26 Ответить
"Позиційна війна - це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних Сил України та для її держави. -Два роки робилося все можливе і не можливе "зе владою" .щоб саме і сталося з Україною.Знищення держави Україна
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01.11.2023 23:19 Ответить
Це почалось трошечки раніше, коли за часів ковіду під гаслом "своїх не кидаємо" були завезені люди до країни з найбільш епідеміологічно небезпечних регіонів.
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01.11.2023 23:43 Ответить
"одновременно подрывая российскую ракетами большей дальности" - захід не дозволяє використовувати зброю по російській території
виходить Україна залежить від ресурсів заходу, росія не обмежена в ресурсах
залишилось порівняти моб.ресурс у кого він раніше закінчиться

німмечина мобілізовала 25% під час ВОВ, срср 17% - знищення інфраструктури, перевага в мобресурсі та за підтримки лендлізом - дозволили отримати перемогу

інфраструктуру немає чим знищувати
переваги в мобресурсі немає
лендліза немає

треба шукати нову формулу перемоги
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01.11.2023 23:47 Ответить
Война не закончится никогда, любой здравомыслящий человек это понимает даже если произойдёт чудо и выйдем на на границу 1991 года ракетные обстрелы и налеты шахедов не то что не закончатся а только увеличатся. Не смотря на так называемые санкции из «ада» враг смог увеличить производство ракет и строит завод по производству шахедов.
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01.11.2023 23:56 Ответить
Знову ті самі слова що і рік назад перед Бахмутом, що нам треба... але в реальності тільки з цього списку ресурс набрали, як небудь навчили тому що немає часу на навчання, і затикають ним всі дири...

І дальше походу буде те саме... судячи з слів...

Треба обмежити законодавчо мінімальний термін навчання 3 місяці... за місяць неможливо підготувати людей які давно служили або взагалі не служили... в раші мінімум 3 місяці причому всі як не як служили хоть і в ху...вій але армії....
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02.11.2023 00:07 Ответить
По учебникам НАТО и математическим расчетам, 4 месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить, - https://www.economist.com/europe/2023/11/01/ukraines-top-general-on-the-breakthrough-he-needs-to-beat-russia Залужный

Главное из интервью Главкома:
▪️Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами;
▪️Чтобы выйти из тупика Украине нужен огромный технологический скачок. Но, глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет;
▪️"Мнение, что можно остановить Россию, обескровив ее войска - это моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну";
▪️По контрнаступлению: "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в другие бригады". Эти изменения не принесли результата;
▪️По Авдеевке: "на экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 горящих российских машин, уничтоженных в течение четырех часов";
▪️Мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Нам нужно что-то новое;
▪️оружия, поставляемого Западом, достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты";
▪️сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону;
▪️важно не дать не дать войне перейти в окопы, иначе война затянется на годы;
▪️"Нам нужно искать решение, нам нужно найти "порох", быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы".
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02.11.2023 00:07 Ответить
Все таки контрнаступ треба було починати на Донбас,а не на Південь.Був би такий самий ефект несподіванки як з Харківською операцією.Та й якість ворожих вояк там набагато гірша була,ніж на Півдні.
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02.11.2023 01:02 Ответить
дЄрьмак і зєля зробили свою справу. Корупція зжерла перемогу вщент..
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02.11.2023 02:07 Ответить
если колотят твоего друга здоровые бугаи -не надо стоять в сторонке и подсказывать чего делать и подносить водичку -надо вмешиваться в драку
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02.11.2023 02:46 Ответить
Можно вмешаться. А можно спросить себя: а точно ли друг мне избиваемый? Должен ли я ему что-то? Есть ли у него стратегия победы? Не коррупционер ли он? Не заслужил ли он сам происходящее? А может лучше дружить с бугаями? Может, они просто не могли не напасть?
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02.11.2023 03:24 Ответить
ну ты то для Украины точно не друг -вашу Лахту пригожинскую уже оприходовали - вы сейчас все в том же небоскребе уродливом сидите ????????????????????????????
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02.11.2023 03:45 Ответить
Por supuesto que soy amigo de Ucrania. Y las preguntas arriba las estan haciendo los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos.
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02.11.2023 03:55 Ответить
no need to lie and deceive Mr. Russian Commissar
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02.11.2023 03:59 Ответить
You wrote above that it's better for you to be friends with those strong guys - these strong guys are Russia, Iran and North Korea
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02.11.2023 04:04 Ответить
Not true at all. I am just saying that in the real world courageously getting into a bloody fight to protect somebody else is not the only option. And not the option a vast majority would go for. And people will always find a good excuse not to get involved. Countries too. And this is what is happenning
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02.11.2023 04:12 Ответить
it means you haven't read The Three Musketeers and you're not familiar with the word honor - you're an ordinary citizen from St. Petersburg and even 200 thousand rubles won't be enough for you to go to the front and die for the king
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02.11.2023 04:20 Ответить
а я все ще чекаю, коли зеленський почне воювати війну і організує ХОЧА БИ ОДИН замах на пукіна чи на шойгу.....

видно зеленський вже закінчив війну в себе в мозку.
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02.11.2023 03:55 Ответить
Є хтось, хто прочитав всі 9 сторінок цього ессе?
Але може і не потрібно. Основне - я помилявся, але робимо реестр, що жоден "ухилянт" не сховається. Ось і подивимся, ким збираються затикати дірки чи пройоби. Чи будуть непопулярні заходи і нарешті підуть воювати тилові щури - силовики всіх мастей,"люди зі зброєю", чінуши, судді тощо 90% яких не потрібні у тилу, чи будуть й надалі смердів відловлювати і посилати на смерть.
Сьогодні зрання скрізь фото львівських кладовищ з прапорами, жах і сум просто страшений(
Як просто - "я помилявся"(
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02.11.2023 07:59 Ответить
Все дуже просто, можна швидко змінити хід війни на нашу користь. Чому пан генерал, до якого величезна повага, не каже, що якщо нам даватимуть від 10000 снарядів м26 на місяць до HIMARS m270 та, то ми зможемо почати знищувати орків тисячами на день і палити велизну кількість їхньої техніки. Коли звичайні касетні ********** 155мм працюють по оркам, які на звичайних позиціях, то вони розбігаються, якщо встигнуть, в усі боки, а якщо працюватимуть м26, залповии вогнем, то рощбігатися нікуди і нікому буде. І з цією зброєю можна тоді звільняти території набагато швидше і з мінімальною кількістю втрат з нашого боку.
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02.11.2023 10:09 Ответить
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