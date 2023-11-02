Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation

Украинцы верят в победу над россией и считают, что за время войны, несмотря на все известные проблемы, есть чем гордиться и кого похвалить.

Именно так можно определить общие выводы на основе результатов социологического исследования, проведенного компанией "Active Group" при поддержке Future Research Foundation – "Достижения и проблемы в Украине глазами украинцев", представленных на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам основателя исследовательской компании "Active Group" Андрея Еременко, опрос показал, что наблюдается формирование среди украинцев устойчивого общественного консенсуса, что есть ПОБЕДА для Украины.

"Для 56% опрошенных украинцев победой является выход на границы 1991 года и международный трибунал над россией и возмещение убытков, понесенных Украиной. 22,8% победой считают полное уничтожение российской федерации как государства. 9,5% удовлетворятся только выходом на границы 1991 года и 4% признали бы победой выход на линию разграничения на 24.02.2022. Следовательно, большинство опрошенных считают победой Украины полное поражение России", - отметил он.

Подобный консенсус есть и по поводу того, что делать с пророссийскими "агентами влияния". Например, в отношении пророссийских нардепов Верховной Рады опрошенные респонденты предлагают запретить баллотироваться (19,2%), запретить занимать государственные должности (17,1%), конфисковать имущество (11,4%), лишить гражданства (10,3%). Еще 16,4% опрошенных хотели открытого судебного процесса над пророссийскими нардепами, а 12,6% лично бы вручили этим нардепам повестки мобилизации на фронт.

Кроме того, 72,1% опрошенных в целом поддерживают запрет московской церкви (УПЦ МП) (59% – полностью поддерживает, еще 13,2% – "скорее да"). Собственно, есть почти "конституционное большинство" среди опрошенных граждан, которые выступают за запрет филиала РПЦ в Украине. Стоит отметить, что по сравнению с ноябрем 2022 года уменьшилось количество и тех, кто не имел позиции относительно "бана" московского патриархата: так в 11.2022 затруднились ответить 25,6% опрошенных, а в ноябре 2023 таких оказалось 15,6%. Очевидно, перераспределение пошло в пользу положительного решения.

Более-менее однозначны украинцы и в оценке роли телеканалов "медведчуковского пула" в подготовке российской агрессии против Украины. Респондентов попросили по пятибалльной шкале оценить, какую роль в подготовке к полномасштабной агрессии сыграли каналы Виктора Медведчука (1 балл – минимальная, 5 – максимальная). 39,5% опрошенных поставили самый большой балл, 19,4% оценили на "четверку", еще 17,3% на "троечку". Собственно, половина респондентов считает, что так медийщики Медведчука приложились к подготовке войны. И, должно быть, должны нести за это ответственность.

Инная ситуация наблюдается в области определения "побед" (достижений страны) за время войны. "Победы" украинцы видят: организация обороны Украины (49,4%); привлечение международной военной поддержки (44%); объединение общества в поддержку защитников страны (40,8%); привлечение международной экономической поддержки (40,1%); привлечение международной политической поддержки (33,3%). А вот внутри страны, в частности в экономике "победы" меньше - "поддержка экономики" назвали 8,3%; развитие оборонной промышленности – 7,8%; восстановление инфраструктуры – 6% и только 3,6% – обеспечение поддержки социально-незащищенных слоев населения.

Оценка проблем соответствующая: в поддержке экономики Украины 39,5% опрошенных видят самые большие проблемы, в развитии оборонки – 35,7%; в организации самой обороны – 25,5%; в восстановлении инфраструктуры – 24,5%.

Почти одинаково украинцы оценивают важность стоящих перед Украиной проблем. 81,3% опрошенных назвали войну с Россией. Также 80% считают такой проблемой коррупцию. По весу эти проблемы почти равноценны. Далеко позади находятся такие позиции как безработица (31,9%) и невозвращение беженцев (26,2%). 21,8% респондентов назвали давление на бизнес, а 17,7% – отсутствие социальной поддержки.

Благодарят украинцы фактически двух людей. На вопрос "Кто сделал больше для достижения этих успехов?" 67,4% опрошенных назвали президента Владимира Зеленского, а 67,3% – главкома ВСУ Валерия Залужного. Волонтеров, в частности, Притулу и Чмута, поблагодарили 21,7%. Интересно, что высоко оценили роль главы МИД Дмитрия Кулебы 17,6%, цифрового министра Михаила Федорова – 8,2%. А вот премьера Дениса Шмыгаля "заметили" всего 4,7%, спикера ВРУ Руслана Стефанчука назвало 0,9%. При том, что за главу Офиса президента Андрея Ермака (несмотря на демонизацию его персоны) упомянуло 6,7%.

Другая ситуация, когда украинцы определяют ответственных за возникновение проблем. 59,9% опрошенных считают Владимира Зеленского ответственным за наши проблемы. 36,4% – премьер-министра Дениса Шмыгаля, 35,1% – Андрея Ермака, 21% – Руслана Стефанчука, 18,9% – Данила Гетманцева. Однако только 3,6% вину возлагают на Валерия Залужного, 7% – Дмитрия Кулебу. 30% респондентов затрудняются определить ответственного за проблемы. Следовательно, баланс ответственности в пользу главкома ВСУ (63,7%), волонтеров (19,7%), главы МИД (10,6%).

Если рассматривать ответственность за положение дел в стране в разрезе институций, то Верховная Рада Украины является лидером по "вине". 66,2% опрошенных считают, что парламент несет наибольшую ответственность за проблемы государства. 46,4% считают ответственным Кабмин, а 42,2% - президента Украины.

Что касается желаемого увольнения чиновника, в виде политической ответственности за проблемы страны, то респонденты больше всего хотят отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака – 30,6% опрошенных, главы "налогового" Комитета ВР Даниила Гетманцева – 20,3%, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля – 18,0%; заместителя руководителя офиса президента Украины Олега Татарова - 16,7%. Отставки президента Владимира Зеленского сегодня требуют лишь 11,4%, почти столько же, как и спикера парламента Руслана Стефанчука – 11,5%. Отставку же главкома ВСУ Валерия Залужного приветствовало бы только 1,6%, респонденты меньше всего хотят отстранения от должности министра цифровой трансформации Михаила Федорова – 1,3%.

Украинцы в целом представляют желаемое направление перемен в стране. 72% респондентов полагают, что должна быть уменьшена коррупция. 56,7% называют приоритетом укрепления обороноспособности. 34,2% указывают на необходимость восстановления жилья, разрушенного во время вторжения россиян. 25,3% хотели бы восстановление инфраструктуры городов и сел; 20% говорят о создании новых рабочих мест, 15,6% опрошенных называют важным содействие возвращению беженцев из-за границы; 12,3% считают желательным усиление социальной поддержки населения.

Есть у опрошенных и устоявшиеся опции: что делать с государственным аппаратом и институтами, которые ответственны за "измены" и проблемы. Предлагается реформировать органы власти, которые не решают, а создают новые проблемы – 46,5%, сократить их штат – 40,4%, распустить и переизбрать (представительные органы) – 36,4%, уменьшить их полномочия – 18,3%, сменить руководителя – 18,3% или вообще посадить руководителя – 17%.

"Видим тенденцию продолжения поддержки центральной власти в вопросах организации обороны и международных завязок. Одновременно с этим наиболее "проблемными" являются вопросы, так или иначе связанные с экономикой. Это собственно "поддержка экономики", "восстановление инфраструктуры" и " развитие отечественной оборонной промышленности". Это подтверждается и перечнем фамилий, которых считают ответственными и хотят увольнения. После Ермака, который в информационном поле очень демонизирован, глава именно налогового комитета ВР Даниил Гетманцев", подчеркнул основатель исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко.

Также следует отметить, что то, что определенная личность считается ответственной, не означает, что однозначно требуют увольнения. Так, хотя главным ответственным за проблемы являются Президент и Премьер-министр, отстранения их хотят только 11% и 18%. Так что критика не означает желания сменить персону".

Как отметил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, результаты представленного исследования свидетельствуют, что в стране сформирован устоявшийся консенсус относительно того, что есть победа Украины в войне с россией – это окончательное поражение москвы.

"Меня радует, что наши соотечественники понимают, что простой выход на границы 1991 года или "заморозка" войны на уровне до 24.02.2022 г. не снимает экзистенциальную угрозу для украинцев и не может рассматриваться в виде победы в этой войне. Очень хорошо, что для 22,8% граждан развал российской имерии является именно таким желанным образом победы. Я бы назвал эти проценты прививкой от любого проявления российского империализма", - добавил он.

Также важным консенсусом является определение степени защиты от российских агентов влияния: 72,1% за запрет московской церкви и полную и безусловную люстрацию пророссийских политдеятелей.

"Что вызывает удивление, так это оценка респондентами заслуг в "победах" и ответственности за "проблемы". Граждане склонны спрашивать о проблемах с парламентом и Кабмином. В нынешних условиях именно они канализируют недовольство граждан", - говорит Кулик.

"В южных областях, согласно результатам исследования, достаточно медленно происходит осознание причинно-следственных связей относительно истинных мотивов нападения России на Украину. Постепенно картинка меняется, но есть еще значительная часть граждан, которые не осознали, что поддержка ими на парламентских и местных выборах 2019-2020 годов партий, которые гласно и негласно были связаны с российскими кураторами, привели к явлению массового коллаборационизма и предательства среди руководителей и политиков этих областей, как только враг пересек границу. Понятно, что консервативные настроения и стереотипы не меняются за один день. Южные области традиционно в прошлом поддерживали политические партии пророссийского лагеря (Партия регионов, Опоблок, ОПЗЖ, Блок Сальдо на Херсонщине и т.д.). Следовательно, доля пророссийски настроенных жителей там заметно выше других регионов", - считает политический эксперт Светлана Кушнир.

Исследование проведено комбинированным методом: с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology" и телефона опроса (CATI). Период сбора данных: 16-25 октября 2023 г. Генеральная совокупность: граждане Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и региону Украины. Количество респондентов анкет: 2000 (по 1000 для каждого из методов). Результаты каждого из методов не имели статистически значимых отличий. В презентации обобщены результаты. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности (при доверительной вероятности 95%): процента ответов 50% – +/-2,2%; процента ответов в 25% и 75% - +/- 1,9%; процента ответов в 10% и 90% - +/- 1,4%.

Полная версия доступна по ссылке.