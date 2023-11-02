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Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation

опитування

Украинцы верят в победу над россией и считают, что за время войны, несмотря на все известные проблемы, есть чем гордиться и кого похвалить.

Именно так можно определить общие выводы на основе результатов социологического исследования, проведенного компанией "Active Group" при поддержке Future Research Foundation – "Достижения и проблемы в Украине глазами украинцев", представленных на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам основателя исследовательской компании "Active Group" Андрея Еременко, опрос показал, что наблюдается формирование среди украинцев устойчивого общественного консенсуса, что есть ПОБЕДА для Украины.

"Для 56% опрошенных украинцев победой является выход на границы 1991 года и международный трибунал над россией и возмещение убытков, понесенных Украиной. 22,8% победой считают полное уничтожение российской федерации как государства. 9,5% удовлетворятся только выходом на границы 1991 года и 4% признали бы победой выход на линию разграничения на 24.02.2022. Следовательно, большинство опрошенных считают победой Украины полное поражение России", - отметил он.

Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation 01

Подобный консенсус есть и по поводу того, что делать с пророссийскими "агентами влияния". Например, в отношении пророссийских нардепов Верховной Рады опрошенные респонденты предлагают запретить баллотироваться (19,2%), запретить занимать государственные должности (17,1%), конфисковать имущество (11,4%), лишить гражданства (10,3%). Еще 16,4% опрошенных хотели открытого судебного процесса над пророссийскими нардепами, а 12,6% лично бы вручили этим нардепам повестки мобилизации на фронт.

Кроме того, 72,1% опрошенных в целом поддерживают запрет московской церкви (УПЦ МП) (59% – полностью поддерживает, еще 13,2% – "скорее да"). Собственно, есть почти "конституционное большинство" среди опрошенных граждан, которые выступают за запрет филиала РПЦ в Украине. Стоит отметить, что по сравнению с ноябрем 2022 года уменьшилось количество и тех, кто не имел позиции относительно "бана" московского патриархата: так в 11.2022 затруднились ответить 25,6% опрошенных, а в ноябре 2023 таких оказалось 15,6%. Очевидно, перераспределение пошло в пользу положительного решения.

Более-менее однозначны украинцы и в оценке роли телеканалов "медведчуковского пула" в подготовке российской агрессии против Украины. Респондентов попросили по пятибалльной шкале оценить, какую роль в подготовке к полномасштабной агрессии сыграли каналы Виктора Медведчука (1 балл – минимальная, 5 – максимальная). 39,5% опрошенных поставили самый большой балл, 19,4% оценили на "четверку", еще 17,3% на "троечку". Собственно, половина респондентов считает, что так медийщики Медведчука приложились к подготовке войны. И, должно быть, должны нести за это ответственность.

Инная ситуация наблюдается в области определения "побед" (достижений страны) за время войны. "Победы" украинцы видят: организация обороны Украины (49,4%); привлечение международной военной поддержки (44%); объединение общества в поддержку защитников страны (40,8%); привлечение международной экономической поддержки (40,1%); привлечение международной политической поддержки (33,3%). А вот внутри страны, в частности в экономике "победы" меньше - "поддержка экономики" назвали 8,3%; развитие оборонной промышленности – 7,8%; восстановление инфраструктуры – 6% и только 3,6% – обеспечение поддержки социально-незащищенных слоев населения.

Оценка проблем соответствующая: в поддержке экономики Украины 39,5% опрошенных видят самые большие проблемы, в развитии оборонки – 35,7%; в организации самой обороны – 25,5%; в восстановлении инфраструктуры – 24,5%.

Почти одинаково украинцы оценивают важность стоящих перед Украиной проблем. 81,3% опрошенных назвали войну с Россией. Также 80% считают такой проблемой коррупцию. По весу эти проблемы почти равноценны. Далеко позади находятся такие позиции как безработица (31,9%) и невозвращение беженцев (26,2%). 21,8% респондентов назвали давление на бизнес, а 17,7% – отсутствие социальной поддержки.

Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation 02

Благодарят украинцы фактически двух людей. На вопрос "Кто сделал больше для достижения этих успехов?" 67,4% опрошенных назвали президента Владимира Зеленского, а 67,3% – главкома ВСУ Валерия Залужного. Волонтеров, в частности, Притулу и Чмута, поблагодарили 21,7%. Интересно, что высоко оценили роль главы МИД Дмитрия Кулебы 17,6%, цифрового министра Михаила Федорова – 8,2%. А вот премьера Дениса Шмыгаля "заметили" всего 4,7%, спикера ВРУ Руслана Стефанчука назвало 0,9%. При том, что за главу Офиса президента Андрея Ермака (несмотря на демонизацию его персоны) упомянуло 6,7%.

Другая ситуация, когда украинцы определяют ответственных за возникновение проблем. 59,9% опрошенных считают Владимира Зеленского ответственным за наши проблемы. 36,4% – премьер-министра Дениса Шмыгаля, 35,1% – Андрея Ермака, 21% – Руслана Стефанчука, 18,9% – Данила Гетманцева. Однако только 3,6% вину возлагают на Валерия Залужного, 7% – Дмитрия Кулебу. 30% респондентов затрудняются определить ответственного за проблемы. Следовательно, баланс ответственности в пользу главкома ВСУ (63,7%), волонтеров (19,7%), главы МИД (10,6%).

Если рассматривать ответственность за положение дел в стране в разрезе институций, то Верховная Рада Украины является лидером по "вине". 66,2% опрошенных считают, что парламент несет наибольшую ответственность за проблемы государства. 46,4% считают ответственным Кабмин, а 42,2% - президента Украины.

Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation 03

Что касается желаемого увольнения чиновника, в виде политической ответственности за проблемы страны, то респонденты больше всего хотят отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака – 30,6% опрошенных, главы "налогового" Комитета ВР Даниила Гетманцева – 20,3%, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля – 18,0%; заместителя руководителя офиса президента Украины Олега Татарова - 16,7%. Отставки президента Владимира Зеленского сегодня требуют лишь 11,4%, почти столько же, как и спикера парламента Руслана Стефанчука – 11,5%. Отставку же главкома ВСУ Валерия Залужного приветствовало бы только 1,6%, респонденты меньше всего хотят отстранения от должности министра цифровой трансформации Михаила Федорова – 1,3%.

Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation 04

Украинцы в целом представляют желаемое направление перемен в стране. 72% респондентов полагают, что должна быть уменьшена коррупция. 56,7% называют приоритетом укрепления обороноспособности. 34,2% указывают на необходимость восстановления жилья, разрушенного во время вторжения россиян. 25,3% хотели бы восстановление инфраструктуры городов и сел; 20% говорят о создании новых рабочих мест, 15,6% опрошенных называют важным содействие возвращению беженцев из-за границы; 12,3% считают желательным усиление социальной поддержки населения.

Есть у опрошенных и устоявшиеся опции: что делать с государственным аппаратом и институтами, которые ответственны за "измены" и проблемы. Предлагается реформировать органы власти, которые не решают, а создают новые проблемы – 46,5%, сократить их штат – 40,4%, распустить и переизбрать (представительные органы) – 36,4%, уменьшить их полномочия – 18,3%, сменить руководителя – 18,3% или вообще посадить руководителя – 17%.

Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation 05

"Видим тенденцию продолжения поддержки центральной власти в вопросах организации обороны и международных завязок. Одновременно с этим наиболее "проблемными" являются вопросы, так или иначе связанные с экономикой. Это собственно "поддержка экономики", "восстановление инфраструктуры" и " развитие отечественной оборонной промышленности". Это подтверждается и перечнем фамилий, которых считают ответственными и хотят увольнения. После Ермака, который в информационном поле очень демонизирован, глава именно налогового комитета ВР Даниил Гетманцев", подчеркнул основатель исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко.

Также следует отметить, что то, что определенная личность считается ответственной, не означает, что однозначно требуют увольнения. Так, хотя главным ответственным за проблемы являются Президент и Премьер-министр, отстранения их хотят только 11% и 18%. Так что критика не означает желания сменить персону".

Как отметил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, результаты представленного исследования свидетельствуют, что в стране сформирован устоявшийся консенсус относительно того, что есть победа Украины в войне с россией – это окончательное поражение москвы.

Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation 06

"Меня радует, что наши соотечественники понимают, что простой выход на границы 1991 года или "заморозка" войны на уровне до 24.02.2022 г. не снимает экзистенциальную угрозу для украинцев и не может рассматриваться в виде победы в этой войне. Очень хорошо, что для 22,8% граждан развал российской имерии является именно таким желанным образом победы. Я бы назвал эти проценты прививкой от любого проявления российского империализма", - добавил он.

Также важным консенсусом является определение степени защиты от российских агентов влияния: 72,1% за запрет московской церкви и полную и безусловную люстрацию пророссийских политдеятелей.

"Что вызывает удивление, так это оценка респондентами заслуг в "победах" и ответственности за "проблемы". Граждане склонны спрашивать о проблемах с парламентом и Кабмином. В нынешних условиях именно они канализируют недовольство граждан", - говорит Кулик.

Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation 07

"В южных областях, согласно результатам исследования, достаточно медленно происходит осознание причинно-следственных связей относительно истинных мотивов нападения России на Украину. Постепенно картинка меняется, но есть еще значительная часть граждан, которые не осознали, что поддержка ими на парламентских и местных выборах 2019-2020 годов партий, которые гласно и негласно были связаны с российскими кураторами, привели к явлению массового коллаборационизма и предательства среди руководителей и политиков этих областей, как только враг пересек границу. Понятно, что консервативные настроения и стереотипы не меняются за один день. Южные области традиционно в прошлом поддерживали политические партии пророссийского лагеря (Партия регионов, Опоблок, ОПЗЖ, Блок Сальдо на Херсонщине и т.д.). Следовательно, доля пророссийски настроенных жителей там заметно выше других регионов", - считает политический эксперт Светлана Кушнир.

Исследование проведено комбинированным методом: с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology" и телефона опроса (CATI). Период сбора данных: 16-25 октября 2023 г. Генеральная совокупность: граждане Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и региону Украины. Количество респондентов анкет: 2000 (по 1000 для каждого из методов). Результаты каждого из методов не имели статистически значимых отличий. В презентации обобщены результаты. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности (при доверительной вероятности 95%): процента ответов 50% – +/-2,2%; процента ответов в 25% и 75% - +/- 1,9%; процента ответов в 10% и 90% - +/- 1,4%.

Полная версия доступна по ссылке.

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опрос (2855) социология (530)


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Топ комментарии
+14
Картина нібито нічого, але ось це На запитання "Хто зробив найбільше для досягнення цих успіхів?" 67,4% опитаних назвали президента Володимира Зеленського
І в той самий час 59,9% опитаних вважають Володимира Зеленського відповідальним за наші проблеми
Така собі біполярка.
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02.11.2023 09:10 Ответить
+10
"Я не верю в страшное российской наступление. Если я ошибусь, честно скажу: "Я ошибся и пойду на фронт". Но проблема в том, что бояться нечего. Уважаемые украинцы, распаковуйте тревожные чемоданы". - возможный кандидат в президенты Арестович или как его чаще называют - Аферистович.
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02.11.2023 09:21 Ответить
+8
А ОПа тим часом розуміє що нам не перемогти, бо вони просрали всі можливості за які ЗСУ платили кров'ю - вступ в ЄС і НАТО, і вкрали кошти.
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02.11.2023 09:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Картина нібито нічого, але ось це На запитання "Хто зробив найбільше для досягнення цих успіхів?" 67,4% опитаних назвали президента Володимира Зеленського
І в той самий час 59,9% опитаних вважають Володимира Зеленського відповідальним за наші проблеми
Така собі біполярка.
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02.11.2023 09:10 Ответить
Багато буков та брехні у цій конторі

Але шиза в головах пересічних конкретна:
кохають того, хто здав Україну
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02.11.2023 11:44 Ответить
Соціологія така соціологія) "демонізація", дотягування безпорадного брехла Шашликовича бодай на 1 десяту вперед Героя), але й вся ця облудна рамка не здатна приховати рельєфного факту: 80+% громадян вважає, що тра цю зафацькану владу душніл, комуняк та продажних вилупків - гнати в три шиї. Тому переживаю за Єременка з Куликом - чи не зарахують тепер, бува, до саймонівшустерів?))
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02.11.2023 09:11 Ответить
Дивно,бо судячи по Цензорі, винні в усьому Європа, як в орків США. А слабість і хибне лідерство зеленського сприймають прекрасно, бо так у фільмі розповідається. Слова дерьмака-а может пронесет, на початку війни також не крамола, а відстоювати країну на усіх напрямках, то також тільки половина населення хоче. А що ж решта? Ні за оборонні функції, ні за переможні. За що ж тоді?
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02.11.2023 09:11 Ответить
"Я не верю в страшное российской наступление. Если я ошибусь, честно скажу: "Я ошибся и пойду на фронт". Но проблема в том, что бояться нечего. Уважаемые украинцы, распаковуйте тревожные чемоданы". - возможный кандидат в президенты Арестович или как его чаще называют - Аферистович.
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02.11.2023 09:21 Ответить
Слідкуйте за базаром, бо це можливо наступний призидент. Чи Ви вважаєте що прихід до тями населення вже відбувся??
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02.11.2023 09:51 Ответить
А ОПа тим часом розуміє що нам не перемогти, бо вони просрали всі можливості за які ЗСУ платили кров'ю - вступ в ЄС і НАТО, і вкрали кошти.
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02.11.2023 09:25 Ответить
Важко до Перемоги, бо навіть такі опитування і аналіз результатів мають велику суму грошей. Коли учора Залужний тільки світлину про проблеми позиційної війни скинув, реально лячно стало. Що сказати сьогодні сестрі,навіть не знаю, бо село її знає чітко до чого веде Україну "лідер" її
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02.11.2023 09:36 Ответить
Не знаю що і сказати. Не відчувається духу перемоги.
Всі давно забули що війна. Ніби вона десь далеко.
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02.11.2023 09:41 Ответить
І не бачу щоб щось робило для перемоги. Навіть згуртування людей відсутнє.
Війна лише для обраних воєнкомами. І все. По місту плитку кладуть, асфальт.
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02.11.2023 09:44 Ответить
Наразі військкомати набір зупинили по причині відсутність військкомів, звільнили багатьох. Захисники потребують ресурсів, люди говорять, що свідомо знищують кращих,щоб потім проблеми для дерьмаків не було. Це думка простих, але кого вона цікавить.
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02.11.2023 09:53 Ответить
В нас уже почали говорити що треба проситись до Польщі. Розуміють що самі все проср#ли. Але за Зеленського. Що за люд такий ідіотичний
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02.11.2023 10:22 Ответить
Та вони зараз обсасують вступ до ЄС на всіх ЗМІ, щоб хоч якось відволікти бидломасу ві підготовки опой альтернатівних варіантов перемозі у війні з кацапами
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02.11.2023 09:55 Ответить
Московитське "Царь хароший - баярє плахіє" працює. Але надія на прозріння ще лишається - антирейтинг "царя" майже такий самий, як і "досягнення": в середньому виходить +4,2%. Як на мене, то це і є реальний рейтинг цієї влади на чолі з дєрьмаком і диктором ЗЕ!
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02.11.2023 09:36 Ответить
на московії цар патріот і має більше розуму, на відміну від нашого смішлівого-програє йому по всіх параметрах, а замашки ті самі.
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02.11.2023 09:47 Ответить
"Більш-менш однозначні українці й в оцінці ролі телеканалів "медведчуківського пулу" в підготовці російської агресії проти України."
Нагадую, мертвечуки співласники Г+Г, який продовжує гидити в бошки наріТу.
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02.11.2023 09:36 Ответить
67 , 4 % Верховного Трубадура - це або маніпуляції статистикию або клінічний діагноз "мудрого наріду"....
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02.11.2023 09:41 Ответить
Після 67, 4 - потрібно обмежувати право голосу для половини населення
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02.11.2023 09:43 Ответить
Українці зараз в окопах і в них немає ні часу, ні можливості відповідати на ті питання!
А опитування проведене серед "хохлів", як назівали гречкосіїв за часів Козаччини! Ну і серед оредарів і фрілансерів з усього світу! Та ще й скориговане залізною рукою мудрої няньки Прізіндента. Вівці повинні регулярно йти на стрижку і на забій, а цап-провокатор повинен працювати!
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02.11.2023 09:50 Ответить
Якщо це справжні результати і справді серед "хохлів", то у мене для русні таки є пара поганих новин.
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02.11.2023 10:08 Ответить
"Хто зробив найбільше для досягнення цих успіхів?" 67,4% опитаних назвали президента Володимира ЗеленськогоДжерело:
6% прозріли?? Але залишилось ще більше 67%!
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02.11.2023 10:18 Ответить
Що марафон витворяє. Опитані певно ні карту не бачили, ні втрат не розуміють. Ні риторику штатів про затягування війни в форматі "не дати перемогти"
Будуть отримувати повісткі на штурми російських укріплень на півдні, який люб'язно здав стаіленик президента - трози протверезіють. Взагалі населення наївне і невиліковне, ведеться на пропаганду на порожньому місці гірше за східно-північного сусіда
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02.11.2023 12:45 Ответить
"Хто зробив найбільше для досягнення цих успіхів?" 67,4% опитаних назвали президента Володимира Зеленського" - це діагноз 2/3 не народу, а сраного тупого "населення" ((( Тупі зелені гнидюки (((
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02.11.2023 13:02 Ответить
Я не розумію, цим ДЕБІЛАМ реально ЗЄ повинно кожному в рота в рота насрати (бо у вуха ********* вже сере кожного дня гнусавим голоском по всім каналам довго і нудно), щоб вони зрозуміли, що це за тупа і мстива гнида з манією величі??? Чи й на то скажуть "просто варення просрочене, головне, що не Рошен"???
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02.11.2023 13:05 Ответить
 
 