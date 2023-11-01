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Новости
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Российского олигарха Кузьмичева во Франции обвинили в налоговом мошенничестве

кузьмічов

Российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву, накануне задержанному во Франции, в среду объявили обвинения в налоговом мошенничестве. Он является одним из основателей LetterOne Group и Alfa Group.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP, которое цитирует сообщение Национальной финансовой прокуратуры Франции.

Кузьмичеву объявили обвинения в сокрытии сотрудничества с организованной преступной группой и по подозрению в отмывании денег. Его поместили под судебное наблюдение и запретили выезжать за пределы Франции.

Олигарх вышел из-под ареста под залог в 8 миллионов евро.

Кузьмичев находится в европейских санкционных списках с марта 2022 года. Он является основным акционером "Альфа-групп", в который входит "Альфа-банк", один из крупнейших российских налогоплательщиков.

Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту владимиру путину, учитывая, как последний оказал поддержку инвестиционным планам "Альфа-групп" за лояльность к власти кремля.

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Напомним, 30 октября французская полиция арестовала Кузьмичева.

Автор: 

олигарх (1026) россия (96184) Франция (3542)


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Черговий гаманець путлєра...
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01.11.2023 22:32 Ответить
Вирок, на парашу французького гатунку!!!
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01.11.2023 22:35 Ответить
Караул! Распінают бєдново руссково мальчіка!!!
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01.11.2023 22:40 Ответить
вангую що вже втік на яхті лошари-жабенятники
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01.11.2023 23:23 Ответить
Він і олігархом в раші став завдяки податковому шахрайству.Дружбанам путі - все ж.
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02.11.2023 06:32 Ответить
 
 