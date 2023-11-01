США озабочены любой активностью ЧВК "Вагнер", - Государственный департамент
Соединенные Штаты озабочены любой активностью российской ЧВК "Вагнер", в том числе после сообщений о возобновлении рекрутинга новых боевиков в эту группировку.
Об этом заявил в среду во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, мы всегда имеем обеспокоенность по поводу деятельности группы "Вагнера" - будь то в Украине или в Африке", - отметил представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возобновлении ими набора новых боевиков.
Именно поэтому, по его словам, Соединенные Штаты вместе с партнерами принимали меры, чтобы привлечь представителей этой группировки к ответственности.
Как известно, накануне в российских пабликах появились сообщения, что ЧВК "Вагнер" возобновила набор наемников, по крайней мере, в Уральском регионе России. Причем теперь вагнеровцами руководит сын Евгения Пригожина.
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ЗСУ нарубати цього Вагнера вже багато. Морпехі США по круче будут.
Смерть рашістам!
Разом до Перемоги!
Дуже стурбовані? Чи, радше, занепокоєні?
тільки більше жадібніший до грошей