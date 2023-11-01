США озабочены любой активностью ЧВК "Вагнер", - Государственный департамент

Соединенные Штаты озабочены любой активностью российской ЧВК "Вагнер", в том числе после сообщений о возобновлении рекрутинга новых боевиков в эту группировку.

Об этом заявил в среду во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, мы всегда имеем обеспокоенность по поводу деятельности группы "Вагнера" - будь то в Украине или в Африке", - отметил представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возобновлении ими набора новых боевиков.

Именно поэтому, по его словам, Соединенные Штаты вместе с партнерами принимали меры, чтобы привлечь представителей этой группировки к ответственности.

Как известно, накануне в российских пабликах появились сообщения, что ЧВК "Вагнер" возобновила набор наемников, по крайней мере, в Уральском регионе России. Причем теперь вагнеровцами руководит сын Евгения Пригожина.

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