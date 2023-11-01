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США озабочены любой активностью ЧВК "Вагнер", - Государственный департамент

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Соединенные Штаты озабочены любой активностью российской ЧВК "Вагнер", в том числе после сообщений о возобновлении рекрутинга новых боевиков в эту группировку.

Об этом заявил в среду во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, мы всегда имеем обеспокоенность по поводу деятельности группы "Вагнера" - будь то в Украине или в Африке", - отметил представитель Госдепартамента США  в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возобновлении ими набора новых боевиков.

Именно поэтому, по его словам, Соединенные Штаты вместе с партнерами принимали меры, чтобы привлечь представителей этой группировки к ответственности.

Как известно, накануне в российских пабликах появились сообщения, что ЧВК "Вагнер" возобновила набор наемников, по крайней мере, в Уральском регионе России. Причем теперь вагнеровцами руководит сын Евгения Пригожина.

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Автор: 

Госдепартамент США (1853) ЧВК Вагнер (1334)


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Ще більше будуть стурбовані та здивовані,коли жека прігожин від кабздона раптово «повернеться»
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01.11.2023 23:02 Ответить
А до чого ця стурбованість?!?

ЗСУ нарубати цього Вагнера вже багато. Морпехі США по круче будут.

Смерть рашістам!

Разом до Перемоги!
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02.11.2023 00:35 Ответить
Саме тому, за його словами, Сполучені Штати разом із партнерами вживали заходів, щоби НЕ притягнути представників цього угруповання до відповідальності, НЕ СТАВЛЯЧИ НА ГОЛОСУВАННІ В КОНГРЕСІ США ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ЇХ СВІТОВОЮ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
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01.11.2023 23:15 Ответить
США стурбовані


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01.11.2023 23:40 Ответить
Ого...

Дуже стурбовані? Чи, радше, занепокоєні?
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01.11.2023 23:41 Ответить
це той самий хамас,
тільки більше жадібніший до грошей
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02.11.2023 00:28 Ответить
 
 