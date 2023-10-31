ЧВК "Вагнер" возобновила набор наемников, - росСМИ
В Уральском регионе РФ возобновили набор наемников в ЧВК "Вагнер". Теперь за вагнеровцев отвечает сын Евгения Пригожина Павел.
Об этом пишет региональный новостной портал России 59.ру, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что представитель Пермского ЧВК "Вагнер" подтвердил СМИ, что информация о наборе достоверна.
Он также отметил, что подразделением ЧВК "Вагнер" в составе "Росгвардии" сейчас руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел.
Представитель ЧВК добавил, что у вагнеровцев "все осталось по-прежнему, единственное отличие - берем людей не из мест лишения свободы".
Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что российское командование бросило на штурм Авдеевки подразделения ЧВК "Вагнер".
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Gary Grant
показать весь комментарий31.10.2023 14:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Життя Без касапа
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Inna vid
показать весь комментарий31.10.2023 14:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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