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Новости Война
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ЧВК "Вагнер" возобновила набор наемников, - росСМИ

вагнер

В Уральском регионе РФ возобновили набор наемников в ЧВК "Вагнер". Теперь за вагнеровцев отвечает сын Евгения Пригожина Павел.

Об этом пишет региональный новостной портал России 59.ру, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представитель Пермского ЧВК "Вагнер" подтвердил СМИ, что информация о наборе достоверна.

Он также отметил, что подразделением ЧВК "Вагнер" в составе "Росгвардии" сейчас руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел.

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Представитель ЧВК добавил, что у вагнеровцев "все осталось по-прежнему, единственное отличие - берем людей не из мест лишения свободы".

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что российское командование бросило на штурм Авдеевки подразделения ЧВК "Вагнер".

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Автор: 

армия РФ (19633) ЧВК Вагнер (1333)


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Дырявые ,тухлые опущенцы. Служат убийцам собственного командования.
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31.10.2023 14:35 Ответить
Курятник стане півнятником...
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31.10.2023 14:40 Ответить
Які вони упороті. Заради серущого у валізу дідугана, готові вдруге подохнути, як псіни.
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31.10.2023 14:44 Ответить
 
 