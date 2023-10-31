ЧВК "Вагнер" возобновила набор наемников, - росСМИ

В Уральском регионе РФ возобновили набор наемников в ЧВК "Вагнер". Теперь за вагнеровцев отвечает сын Евгения Пригожина Павел.

Об этом пишет региональный новостной портал России 59.ру, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представитель Пермского ЧВК "Вагнер" подтвердил СМИ, что информация о наборе достоверна.

Он также отметил, что подразделением ЧВК "Вагнер" в составе "Росгвардии" сейчас руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел.

Читайте также: Бывших вагнеровцев вербуют в чеченские подразделения, - ISW

Представитель ЧВК добавил, что у вагнеровцев "все осталось по-прежнему, единственное отличие - берем людей не из мест лишения свободы".

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что российское командование бросило на штурм Авдеевки подразделения ЧВК "Вагнер".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЧВК "Вагнер" заявляет, что переходит в подчинение Росгвардии и возвращается на фронт