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Новини Війна
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ПВК "Вагнер" поновила набір найманців, - росЗМІ

вагнер

В Уральському регіоні РФ відновили набір найманців до ПВК "Вагнер". Тепер за вагнерівців відповідає син Євгена Пригожина Павло.

Про це пише регіональний новинний портал Росії 59.ру, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представник Пермського ПВК "Вагнер" підтвердив ЗМІ, що інформація про набір достовірна.

Він також зазначив, що підрозділом ПВК "Вагнер" у складі "Росгвардії" нині керує син загиблого Євгена Пригожина Павло.

Представник ПВК додав, що у вагнерівців "усе залишилося, як і раніше, єдина відмінність - беремо людей не з місць позбавлення волі".

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Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що російське командування кинуло на штурм Авдіївки підрозділи ПВК "Вагнер".

Автор: 

армія рф (17784) ПВК Вагнер (1541)


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Дырявые ,тухлые опущенцы. Служат убийцам собственного командования.
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31.10.2023 14:35 Відповісти
Курятник стане півнятником...
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31.10.2023 14:40 Відповісти
Які вони упороті. Заради серущого у валізу дідугана, готові вдруге подохнути, як псіни.
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31.10.2023 14:44 Відповісти
 
 