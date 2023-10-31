ПВК "Вагнер" поновила набір найманців, - росЗМІ
В Уральському регіоні РФ відновили набір найманців до ПВК "Вагнер". Тепер за вагнерівців відповідає син Євгена Пригожина Павло.
Про це пише регіональний новинний портал Росії 59.ру, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що представник Пермського ПВК "Вагнер" підтвердив ЗМІ, що інформація про набір достовірна.
Він також зазначив, що підрозділом ПВК "Вагнер" у складі "Росгвардії" нині керує син загиблого Євгена Пригожина Павло.
Представник ПВК додав, що у вагнерівців "усе залишилося, як і раніше, єдина відмінність - беремо людей не з місць позбавлення волі".
Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що російське командування кинуло на штурм Авдіївки підрозділи ПВК "Вагнер".
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Gary Grant
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