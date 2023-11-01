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Новости Голодомор. День памяти
2 024 19

Еще три штата США признали Голодомор геноцидом украинского народа, - Маркарова

голодомор

Посол Украины в США Оксана Маркарова обнародовала информацию, что три штата США – Вашингтон, Мэриленд и Аризона признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Маркарова отметила: "Еще три штата – Вашингтон, Мериленд и Аризона - присоединились к признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.

По состоянию на сегодняшний день уже 31 американский штат издал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

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Благодарю губернатора штата Вашингтон Джея Инсли, губернатора штата Мериленд Веса Мура, губернатора Аризоны Кэти Хобс за солидарность с Украиной.

Посольство Украины в США совместно с Краевым комитетом США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа. Приглашаем украинское общество по всем штатам присоединяться к кампании памяти о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенное 90 лет назад".

Читайте также: Зеленский поблагодарил ПАСЕ за признание Голодомора геноцидом украинского народа: "Справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно"

Автор: 

Голодомор (1055) признание (114) Маркарова Оксана (282)


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Топ комментарии
+4
Поки Маркарова є послиця в Америці ніякого лендлізу не буде, вона зайнята своїм рестораном Ruta і квартирою в Вашингтоні, своїми бізнесами і маєтками в Україні і за кордоном(їх кількість можна побачити в її відкритій декларації), ще трохи голодомором. Для неї війни в Україні немає. Тому її і не видно і не чути. Пане Президент, якщо не хочете програти війну змініть посла в USA на патріота України а не своїх прибутків.
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02.11.2023 00:48 Ответить
+3
Пан Президент занятий - грає на роялі.
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02.11.2023 01:09 Ответить
+2
Это ее заслуга? Или кто первый прокукарекал бежит за орденом?!
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02.11.2023 01:09 Ответить
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добре Клімкен своїх дітей вдяг на Халловін!
пацан в ваєнному кітелі, аля чегеваро, з котомкою за плечями,
за ним смирно преться дівчина... - mo daste shos" zeleni za rozikrasty
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01.11.2023 23:40 Ответить
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01.11.2023 23:43 Ответить
Це все на що спроможні шашличні дипломати за 2 роки "роботи"?
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01.11.2023 23:48 Ответить
Энди Мир, Вони проводять дуже велику роботу але тільки для себе, не для України
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02.11.2023 00:55 Ответить
такая дипломатия приведет к тому, что в итоге они признают уничтожение Украины?
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01.11.2023 23:52 Ответить
Крымская делегация поехала к Эрдогану. Наверно будут просить шо б он защитил крымских татар от фашистов-сионистов.
МИД Украины потребовали разьяснений у Турции по этому вопросу./ Тg/.
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02.11.2023 07:05 Ответить
"Історично дослідження показали, що східноєвропейські етнічні групи, включно з українцями, не мали особливого впливу на формування зовнішньої політики США післязакінчення холодної війни.

Це особливо актуально, коли порівнюємо дуже успішне ізраїльське та вірменське лобі в США з лобі американців українського походження.

Зовнішня політика Америки, особливо щодо Близького Сходу, більшою мірою визначалася інтересами ізраїльського лобі, ніж
американськими національними інтересами."
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02.11.2023 00:04 Ответить
Тарас Кузьо
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02.11.2023 00:06 Ответить
Велика подяка штатам Вашингтон, Меріленд та Арізоні!!!
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02.11.2023 00:06 Ответить
Сині демократичні штати - й то вже добре
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02.11.2023 00:22 Ответить
Поки Маркарова є послиця в Америці ніякого лендлізу не буде, вона зайнята своїм рестораном Ruta і квартирою в Вашингтоні, своїми бізнесами і маєтками в Україні і за кордоном(їх кількість можна побачити в її відкритій декларації), ще трохи голодомором. Для неї війни в Україні немає. Тому її і не видно і не чути. Пане Президент, якщо не хочете програти війну змініть посла в USA на патріота України а не своїх прибутків.
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02.11.2023 00:48 Ответить
Пан Президент занятий - грає на роялі.
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02.11.2023 01:09 Ответить
тоді потрібно перевести з сумісництва на постійну роботу на островах "Антигуа и Барбуде"...
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02.11.2023 01:44 Ответить
Это ее заслуга? Или кто первый прокукарекал бежит за орденом?!
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02.11.2023 01:09 Ответить
І це усі результати діяльнісостіи Маркарової на посаді послиці?
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02.11.2023 06:36 Ответить
Голодомор 1932/33 рр. в Україні, Казахстані, на Поволжі, Кубані, є одним з найстрашніших злочинів червоних комуно-нацистів, кацапо-совків, окупантів України та решти країн подохлої червоної комуно-нацистької імперії зла та тюрми народів (срср) !!! гіршим за ці злочини може бути хіба розвʼязана червоними нацистами, у парі з коричневими 2Світова !!!







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02.11.2023 06:57 Ответить
Там, де жили українці.
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02.11.2023 07:47 Ответить
Серед наведених убивць суцільні євреї
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02.11.2023 10:25 Ответить
так є !!! бо правди ніде діти !!! так званий "комунізм" - нацистька ідеологія, придумана, в основному мацковіцькими євреями, така собі версія іудаїзму 3.0 !!! держпереворот на мацковії в жовтні 1917 роцу здійснила більшовицька банда очрлювана євреями !!!
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02.11.2023 10:38 Ответить
 
 