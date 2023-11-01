Еще три штата США признали Голодомор геноцидом украинского народа, - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова обнародовала информацию, что три штата США – Вашингтон, Мэриленд и Аризона признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Маркарова отметила: "Еще три штата – Вашингтон, Мериленд и Аризона - присоединились к признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.

По состоянию на сегодняшний день уже 31 американский штат издал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

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Благодарю губернатора штата Вашингтон Джея Инсли, губернатора штата Мериленд Веса Мура, губернатора Аризоны Кэти Хобс за солидарность с Украиной.

Посольство Украины в США совместно с Краевым комитетом США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа. Приглашаем украинское общество по всем штатам присоединяться к кампании памяти о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенное 90 лет назад".

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