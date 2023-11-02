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Случаи заболевания гепатитом А фиксируются в Ивано-Франковской области

больница

В Ивано-Франковской области зафиксированы случаи заболевания вирусным гепатитом А. В областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек с гепатитом A — четверо взрослых и трое детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Дети — в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", — сообщила заместительница директора медучреждения Наталья Демина.

Как рассказала заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A. Из них — один ребенок. По словам Джус, это спорадические случаи. Их зафиксировали в Ивано-Франковской, Богородчанской, Долинской и Надвирнянской громадах.

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"Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы — на подножии пика заболеваемости вирусными гепатитами. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости", — говорит Джус. По ее словам, в Ивано-Франковской области есть условия к распространению этой инфекции.

Напоминаем, вспышка заболеваемости гепатитом А зафиксирована в Винницкой области.

Автор: 

гепатит (68) Ивано-Франковская область (929)


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Топ комментарии
+4
У нас не депортовано жодної кацапської мерзоти. Їм навіть не потрібно підкупляти тупорилих лугандонів і малоросів.
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02.11.2023 00:15 Ответить
+4
Їхня агентура усюди.На всіх рівнях в країні.
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02.11.2023 00:41 Ответить
+4
Вакцина? Ні, не чули. Бо то чіп у дупу запхають - в телевізорі ж казали.
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02.11.2023 02:43 Ответить
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Москалі десь підтравили.Або їхня агентура тут.
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02.11.2023 00:07 Ответить
У нас не депортовано жодної кацапської мерзоти. Їм навіть не потрібно підкупляти тупорилих лугандонів і малоросів.
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02.11.2023 00:15 Ответить
Їхня агентура усюди.На всіх рівнях в країні.
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02.11.2023 00:41 Ответить
Через брудну воду, так, цілком можливо
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02.11.2023 08:49 Ответить
Вакцина? Ні, не чули. Бо то чіп у дупу запхають - в телевізорі ж казали.
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02.11.2023 02:43 Ответить
Та просто треба дотримуватись елементарної побутової гігієни та санітарії
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02.11.2023 06:52 Ответить
Треба щеплення робити, а не сподіватися що якось воно пронесе. Немає колективного імунітету - маємо спалахи:
"Хвороба поширена в усіх країнах світу.[3], але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. Переважно у країнах третього світу хворіють діти та молоді люди."
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02.11.2023 17:37 Ответить
Щось мені підказує, що з вакциною все може бути ще простіше і її тупо нема бо на ці гроші купили щось корисне типу барабанів до бомбосховищ.
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02.11.2023 06:57 Ответить
Гепатит А - це виключно питання гігієни та санітарії. Передається фекально-аральним шляхом та при відповідних статевих контактах. Краще мийте те, що берете до рота та не пхайтесь в чужі дупи.
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02.11.2023 08:41 Ответить
"Хвороба поширена в усіх країнах світу.[3], але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. Переважно у країнах третього світу хворіють діти та молоді люди."

"Вакцина проти гепатиту А є ефективним засобом запобігання хвороби".
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02.11.2023 17:36 Ответить
 
 