Случаи заболевания гепатитом А фиксируются в Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области зафиксированы случаи заболевания вирусным гепатитом А. В областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек с гепатитом A — четверо взрослых и трое детей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Дети — в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", — сообщила заместительница директора медучреждения Наталья Демина.
Как рассказала заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A. Из них — один ребенок. По словам Джус, это спорадические случаи. Их зафиксировали в Ивано-Франковской, Богородчанской, Долинской и Надвирнянской громадах.
"Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы — на подножии пика заболеваемости вирусными гепатитами. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости", — говорит Джус. По ее словам, в Ивано-Франковской области есть условия к распространению этой инфекции.
Напоминаем, вспышка заболеваемости гепатитом А зафиксирована в Винницкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Хвороба поширена в усіх країнах світу.[3], але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. Переважно у країнах третього світу хворіють діти та молоді люди."
"Вакцина проти гепатиту А є ефективним засобом запобігання хвороби".