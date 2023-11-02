Случаи заболевания гепатитом А фиксируются в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области зафиксированы случаи заболевания вирусным гепатитом А. В областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек с гепатитом A — четверо взрослых и трое детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Дети — в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", — сообщила заместительница директора медучреждения Наталья Демина.

Как рассказала заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A. Из них — один ребенок. По словам Джус, это спорадические случаи. Их зафиксировали в Ивано-Франковской, Богородчанской, Долинской и Надвирнянской громадах.

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"Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы — на подножии пика заболеваемости вирусными гепатитами. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости", — говорит Джус. По ее словам, в Ивано-Франковской области есть условия к распространению этой инфекции.

Напоминаем, вспышка заболеваемости гепатитом А зафиксирована в Винницкой области.