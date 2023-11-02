Блинкен на этой неделе может посетить Турцию, - СМИ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, прибудет с визитом в Турцию на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Цель визита Блинкена в Турцию не уточняется, и официально Госдеп ее не комментировал.
Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер в среду сказал журналистам, что Блинкен в пятницу отправится в Израиль, где встретится с чиновниками правительства, и Иордании.
"Он подтвердит поддержку США права Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом и обсудит необходимость принять все меры для минимизации жертв среди гражданского населения, а также нашу работу по доставке гуманитарной помощи", - сказал Миллер.
Как известно, Турция, являющаяся членом Североатлантического Альянса вместе с США, резко осуждает Израиль из-за бомбардировки и блокады Сектора Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября, которая привела к тысячам погибших с обеих сторон.
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Отримали інформацію про візит представників російської окупаційної адміністрації в Ялті до Туреччини. Відомо, що російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул.
Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації. Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів - частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями. Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому.
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https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid02W3hiXFx3ajTDReysWEqsL3osG43cLuqxcA2mRytt5tAHZpLpMXf84Hn1rrFRqiUwl/?mibextid=kK6hii Речник у Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
не бачу підстави до перемовин...
казла неумного відбулавили, а так да...
послухали, зробили висновок - на *** йдіть зі своїми касками...
скоро скоро зелення болотне агрохіміка за вуха витягне - не все по деревам- треба і дупло бубі залізати...