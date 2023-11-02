Блинкен на этой неделе может посетить Турцию, - СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, прибудет с визитом в Турцию на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Цель визита Блинкена в Турцию не уточняется, и официально Госдеп ее не комментировал.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер в среду сказал журналистам, что Блинкен в пятницу отправится в Израиль, где встретится с чиновниками правительства, и Иордании.

"Он подтвердит поддержку США права Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом и обсудит необходимость принять все меры для минимизации жертв среди гражданского населения, а также нашу работу по доставке гуманитарной помощи", - сказал Миллер.

Как известно, Турция, являющаяся членом Североатлантического Альянса вместе с США, резко осуждает Израиль из-за бомбардировки и блокады Сектора Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября, которая привела к тысячам погибших с обеих сторон.

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