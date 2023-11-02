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Блинкен на этой неделе может посетить Турцию, - СМИ

блинкен,остин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, прибудет с визитом в Турцию на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Цель визита Блинкена в Турцию не уточняется, и официально Госдеп ее не комментировал.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер в среду сказал журналистам, что Блинкен в пятницу отправится в Израиль, где встретится с чиновниками правительства, и Иордании.

"Он подтвердит поддержку США права Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом и обсудит необходимость принять все меры для минимизации жертв среди гражданского населения, а также нашу работу по доставке гуманитарной помощи", - сказал Миллер.

Как известно, Турция, являющаяся членом Североатлантического Альянса вместе с США, резко осуждает Израиль из-за бомбардировки и блокады Сектора Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября, которая привела к тысячам погибших с обеих сторон.

Также читайте: Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь. США должны помогать обеим странам, - Блинкен

Автор: 

Турция (3500) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+2
буде Ердогана шантажувати курдською пешмергою, щоб Туреччині було чим занятись в разі чого?
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02.11.2023 01:31 Ответить
+1
Україна просить Туреччину пояснити візит "делегації" з окупованого Криму
Отримали інформацію про візит представників російської окупаційної адміністрації в Ялті до Туреччини. Відомо, що російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул.
Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації. Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів - частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями. Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому.
https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid02W3hiXFx3ajTDReysWEqsL3osG43cLuqxcA2mRytt5tAHZpLpMXf84Hn1rrFRqiUwl/?mibextid=kK6hii Oleh Nikolenko
https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid02W3hiXFx3ajTDReysWEqsL3osG43cLuqxcA2mRytt5tAHZpLpMXf84Hn1rrFRqiUwl/?mibextid=kK6hii Речник у Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
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02.11.2023 01:55 Ответить
+1
Эрдогану нужно вставить **********, как страна НАТО - позор для турции поддерживать террористов.
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02.11.2023 02:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
буде Ердогана шантажувати курдською пешмергою, щоб Туреччині було чим занятись в разі чого?
показать весь комментарий
02.11.2023 01:31 Ответить
Україна просить Туреччину пояснити візит "делегації" з окупованого Криму
Отримали інформацію про візит представників російської окупаційної адміністрації в Ялті до Туреччини. Відомо, що російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул.
Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації. Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів - частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями. Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому.
https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid02W3hiXFx3ajTDReysWEqsL3osG43cLuqxcA2mRytt5tAHZpLpMXf84Hn1rrFRqiUwl/?mibextid=kK6hii Oleh Nikolenko
https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid02W3hiXFx3ajTDReysWEqsL3osG43cLuqxcA2mRytt5tAHZpLpMXf84Hn1rrFRqiUwl/?mibextid=kK6hii Речник у Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
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02.11.2023 01:55 Ответить
Эрдогану нужно вставить **********, как страна НАТО - позор для турции поддерживать террористов.
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02.11.2023 02:38 Ответить
Бліnкен діпломат - русня і хамасня - террорісти.
не бачу підстави до перемовин...
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02.11.2023 04:13 Ответить
діти мої і онукі не побачать України - бо ви неумні,
казла неумного відбулавили, а так да...
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02.11.2023 04:27 Ответить
На який хєрєс нам тут такий поцреот як ти зі своїм виводком потрібен
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02.11.2023 05:10 Ответить
так вам, зелеявим, і до портвейну 777 не потрібно - послухайте бамбас!
послухали, зробили висновок - на *** йдіть зі своїми касками...
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02.11.2023 05:16 Ответить
3й срок? - горловський бамбасянін не кацап - 4тий вже ближче...
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02.11.2023 05:20 Ответить
в кндр ще можна - там порядні пельмені...
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02.11.2023 04:42 Ответить
а куди злився найкарщій перемовинець слуга кацапнi - агроміїєць?
скоро скоро зелення болотне агрохіміка за вуха витягне - не все по деревам- треба і дупло бубі залізати...
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02.11.2023 04:53 Ответить
марна справа - ердоган вскрився...
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02.11.2023 05:22 Ответить
Блінкен цього тижня може відвідати Туреччину. Я теж можу цього тижня відвідати Туреччину. І ЩО?
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02.11.2023 05:47 Ответить
найостанніше на шо можна робити ставку - це виснажити русню...
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02.11.2023 05:52 Ответить
сподіваємось він реджопу мозок вправить
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02.11.2023 06:30 Ответить
 
 