Российские войска готовятся к новой волне атак под Авдеевкой, - ISW

Под Авдеевкой армия России, несмотря на большие потери в технике и живой силе, готовится к новой волне атак.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оккупанты, возможно, готовятся перейти к лобовым атакам под руководством пехоты после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать большие потери техники в Авдеевке в течение октября.

Проект геолокации с открытым исходным кодом GeoConfirmed использовал коммерчески доступные спутниковые снимки, чтобы убедиться, что с 9 октября российские силы получили по меньшей мере 197 поврежденных и уничтоженных транспортных средств, потеряв 99 транспортных средств во время первой волны атак с 9 по 13 октября, 94 транспортных средства - во время второй волны с 14 по 23 октября, а также четыре подтвержденных и 18 потенциально утраченных автомобилей - с 24 по 31 октября.

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Аналитики GeoConfirmed охарактеризовали российские потери под Авдеевкой как самые большие за столь сжатые сроки с начала полномасштабного вторжения России в Украину.