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Новости Война
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Российские войска готовятся к новой волне атак под Авдеевкой, - ISW

рф,армия

Под Авдеевкой армия России, несмотря на большие потери в технике и живой силе, готовится к новой волне атак.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оккупанты, возможно, готовятся перейти к лобовым атакам под руководством пехоты после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать большие потери техники в Авдеевке в течение октября.

Проект геолокации с открытым исходным кодом GeoConfirmed использовал коммерчески доступные спутниковые снимки, чтобы убедиться, что с 9 октября российские силы получили по меньшей мере 197 поврежденных и уничтоженных транспортных средств, потеряв 99 транспортных средств во время первой волны атак с 9 по 13 октября, 94 транспортных средства - во время второй волны с 14 по 23 октября, а также четыре подтвержденных и 18 потенциально утраченных автомобилей - с 24 по 31 октября.

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Аналитики GeoConfirmed охарактеризовали российские потери под Авдеевкой как самые большие за столь сжатые сроки с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

 

Автор: 

боевые действия (4314) Авдеевка (2444) ISW (493)


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Топ комментарии
+13
Так,але на усіх напрямках тушонка мала частково успіх. А Україна потерпає від нестачі живої сили. Сміятися з ворога не потрібно, бо у нього є ресурси,а в Україні тільки корупція і міста комфорту. Навіщо,думаєте,Залужний так усе розписав? Бо гаяння часу для України смерті подібно
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02.11.2023 06:46 Ответить
+10
Опєрация "Тушонка".
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02.11.2023 06:27 Ответить
+4
киргизов выдают за бурятов и тувинцев - ихний падишах пару тройку дивизий кривоногих продал гебешнику иначе зачем фюреру ездить в киргизию -чего он там забыл
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02.11.2023 07:02 Ответить
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Опєрация "Тушонка".
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02.11.2023 06:27 Ответить
Так,але на усіх напрямках тушонка мала частково успіх. А Україна потерпає від нестачі живої сили. Сміятися з ворога не потрібно, бо у нього є ресурси,а в Україні тільки корупція і міста комфорту. Навіщо,думаєте,Залужний так усе розписав? Бо гаяння часу для України смерті подібно
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02.11.2023 06:46 Ответить
Пацієнт зайдіть в свою палату
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02.11.2023 08:29 Ответить
в Україні тільки корупція і міста комфорту
Тоді стає очевидною жалюгідність "второй арміі міра".
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02.11.2023 08:52 Ответить
По темі щось є чи тільки образи, бо це тільки орки бачать ворогів в США, а ви в Європі.
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02.11.2023 09:45 Ответить
Невже незрозуміло, що війну мʼясом не виграти! Нарешті приходить розуміння що війни виграють інженери, а не військові. Тільки завжди військовим зарплати, пайки, всіх генералів утримували і повністю знищували інженерів, з промислової країни зробили аграрну розорів підприємства, навчальні заклади де вчили інженерів перетворили на економістів, дизайнерів та іншу трібуху. А тепер приходить розуміння, що потрібні технології. Та невже??? Може зараз дійде, але простіше ходити та просити чим своє робити.
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02.11.2023 09:54 Ответить
Залужний досить добре написав потреби ЗСУ для Перемоги України. Дійсно, потрібно уже своє мати, бо марафон не дрон, а коштує наразі забагато. Технології, тільки якісна Армія. Для цього потрібно Єднання не на словах
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02.11.2023 10:11 Ответить
Блін, ти такий лінивий троль, що не працюєш, а копіпастиш свої попередні висе...и.
Ведмедчук буде незадоволений.
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02.11.2023 13:16 Ответить
Так задовільни Медведчука я тобі вазелін нп передам)
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02.11.2023 17:54 Ответить
πідоRы готуються до нової хвилі могілізаціі.

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02.11.2023 06:43 Ответить
киргизов выдают за бурятов и тувинцев - ихний падишах пару тройку дивизий кривоногих продал гебешнику иначе зачем фюреру ездить в киргизию -чего он там забыл
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02.11.2023 07:02 Ответить
совецкие запасы техники выгребает...
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02.11.2023 11:04 Ответить
Приблизно розуміючи ХТО керує країною👉(офіс президента) , чомусь
підозрюю, що готують якийсь Мінськ 3👈
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02.11.2023 08:57 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.11.2023 10:10 Ответить
Не до часу оркам жирній ин підкинув бп, заворушилися гади, але нічого ЗСУ покаже вам, "де раки зимують"
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02.11.2023 12:25 Ответить
Mykola Korzh 6191bb3d, я почав голосити ще в17 му 18 му році коли ціли кафедри зачинили, та розігнали, математики, мости та тунелі, теор мех. Та таке інше.
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02.11.2023 18:05 Ответить
 
 