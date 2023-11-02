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Ночью над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету, оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду, без пострадавших

ппо

Ночью вражескую ракету над Днепровским районом Днепропетровщины сбили ЧвК "Схід".

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Обломки упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава – пожарные пламя укротили. Уничтожены два хозяйственных сооружения. В трех частных домах выбило окна. Люди целые", - говорится в сообщении.

По Зеленодольской громаде Криворожского района враг попал из артиллерии. Погибших и раненых нет.

Также читайте: Ночью рашисты били по Никополю и Марганецкой громаде Днепропетровщины

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обстрел (27860) ПВО (2835) Днепропетровская область (4079)


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Шо, мавпи знову підішли на відстань пострілу? А казали - відігнали на завжди...
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02.11.2023 09:38 Ответить
 
 