Ночью рашисты били по Никополю и Марганецкой громаде Днепропетровщины
В ночь на 1 ноября вражеские войска продолжали обстреливать Никопольщину Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 25 артиллерийских снарядов направил враг этой ночью на Никопольщину.
"Бил по районному центру и Марганецкой громаде. В общей сложности, обстреливал населенные пункты 5 раз. К счастью, люди не пострадали. Это главное. Другие последствия атак уточняются", - говорится в сообщении.
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