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Новини Війна
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Вночі рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини

дніпропетровщина,нікополь

У ніч на 1 листопада ворожі війська продовжували обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 25 артилерійських снарядів спрямував ворог цієї ночі на Нікопольщину.

"Бив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів. На щастя, люди не постраждали. Це головне. Інші наслідки атак уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

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обстріл (29082) Нікополь (1234) Дніпропетровська область (3846)


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