Вночі рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини

У ніч на 1 листопада ворожі війська продовжували обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 25 артилерійських снарядів спрямував ворог цієї ночі на Нікопольщину.

"Бив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів. На щастя, люди не постраждали. Це головне. Інші наслідки атак уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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