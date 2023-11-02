Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли 4 района Харьковщины, есть раненая

В течение суток враг продолжал массированные обстрелы Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела из РСЗО с. Зеленый Гай Изюмского района получила ранение 61-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести. В г. Волчанске Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома, ветеринарная лаборатория, помещение агропредприятия. В с. Устиновка Купянского района обстрелом поврежден частный дом и с/х техника, в с. Куриловка - дом и хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.

В течение суток под ударами врага были г. Купянск, пгт Двуречная, с. Кругляковка Купянского района, с. Первомайское, с. Борисовка Харьковского района, с. Охримовка Чугуевского района и другие населенные пункты.

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