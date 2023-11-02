"россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибшими", - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил потери россиян в войне против Украины, по меньшей мере, в 150 тыс. погибшими.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Economist.
Залужный озвучил количество потерь врага, говоря о своем первоначальном плане остановить россию, обескровив ее войска.
"Это была моя ошибка: россия потеряла как минимум 150 000 погибшими. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - отметил он.
Топ комментарии
+17 Qq Qqq #455433
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+17 Богдан Солтановський
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+14 Ihor Demkiv #524736
показать весь комментарий02.11.2023 09:54 Ответить Ссылка
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Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
Старая, давно известная истина.
Залужный в интервью британской "The Economist" оценивает собственную стратегию.
Озвученный уровень потерь противника соответствует западным оценкам и говорит всего лишь о его нежелании затевать пустой спор по поводу этих оценок. 150 000, 300 000 да хоть миллион - без разницы. Разная мотивация и степень близости к "куче 200-х" корректирует и различия в оценках.
В сети прошел сюжет о том как рашистский вояка, не желая заморачиваться с собственным раненым, просто пристрелил и отмародерил его. Вряд ли этот жмур вошел в статистику генштаба. Так что реальные потери существенно выше этой статистики. Сколько этих "освободителей" сгнило и гниет по посадкам, обглоданные одичавшими животными? Кто их считает?
Зокрема радістний пєсков заявив, що Продолжение боевых действий бесперспективно для https://lenta.ru/tags/geo/kiev/ Киева , заявил пресс-секретарь. Чем быстрее украинские власти осознают это, тем быстрее можно будет разрешить сложившуюся ситуацию, добавил он.
як люди визначають правду?
- збільшили виробництво *********** у 10 разів - брехня
- збільшили власне виробництво безпілотників у 5 разів - брехня
- ліквідували 300к чмобіків - абсолютна правда
Залужний каже про "щонайменше 150 тисяч вбитих росіян", а 300 тисяч - це не вбиті, а незворотні втрати, тобто - вбиті + скалічені.
ТОМУ ТРЕБА РОБИТИ, ЯК АМЕРИКАНЦІ! свого часу американці порахували, що пряму війну проти серсер вони програють гарантовано, тому просто призначили свого лисого-міченого на чолі серсер і цей лисий-мічений розвалив серсер зсередини своєю 'пєрєстройкою'! в України є один варіант звільнення своїх земель: усунення від влади пукіна і призначення там президентом когось, хто накаже всім недосолдатам забратись з України. а в найкращому випадку - тупо розвалить ********* зсередини!
2) ті імперії, що розвалились, були розвалені тиранами що хотіли більше крові, через війни : навіть ссср розвалився через програну війну в афганістані
3) інші імперії не розвалились а "змінили зовнішній вигляд" : імперії ніколи не розвалюються "по-мирному", навіть найменш кривава австро-угорщина (австріяки це наполовину етнічні слов'яни) і та розвалилася після Першої Світової Війни
4) єдина політична сила в росії що виступає проти війни це комуністи, яких Захід підтримує в китаї але не підтримує в росії з невідомих причин : російські націоналісти різних спектрів, російські монархісти (включно з особами царскої сім'ї), російські "конституційні імперці" штибу колишніх кадетів - всі виступають за війну
1) ядерка на кремль. правда всі ссуть.... а в України ядерку забрали "партнери". тому Україні треба виготовити ядерку і спалити кремль, бо орда рано чи пізно таки спалить Київ! це питання часу....
але чинна 'влада' в Україні ніколи в житті не дасть наказ наступати на мААААААААААскву. чинну 'владу' в Україні поставили, щоб 'сАйтісь пАсєрєдінє' України, а не засрашки.
А насправді втрати приблизно 1 до 1 це якщо віднінусувати зечню яку знищили в соледарібахмуті як непотріб, от така ***** малята.
Взагалі мова йдеться про наш контрнаступ і весна - літо 58 і 55 тисяч, вересень-жовтень 15 і 22 тисячі. Ось ці втрачені 150 тис на думку Залужного малиб змусити припинити війну, але оркостан і країна це антиподи. В планах було і просування до 30 км в день, але ...
Это официальные данные
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) https://uk.wikipedia.org/wiki/Радянсько-фінська_війна_(1939-1940)