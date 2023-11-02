"россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибшими", - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил потери россиян в войне против Украины, по меньшей мере, в 150 тыс. погибшими.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Economist.

Залужный озвучил количество потерь врага, говоря о своем первоначальном плане остановить россию, обескровив ее войска.

"Это была моя ошибка: россия потеряла как минимум 150 000 погибшими. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - отметил он.

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