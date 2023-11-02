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Новости Война
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"россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибшими", - Залужный

враг,кацап,русня,мертвый,орк

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил потери россиян в войне против Украины, по меньшей мере, в 150 тыс. погибшими.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Economist.

Залужный озвучил количество потерь врага, говоря о своем первоначальном плане остановить россию, обескровив ее войска.

"Это была моя ошибка: россия потеряла как минимум 150 000 погибшими. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - отметил он.

Также читайте: Позиционная война – это длительная война, несущая огромные риски для ВСУ, а россию не стоит недооценивать, - Залужный в статье для The Economist

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+17
300 000 це незворотні втрати: здохші, каліки, тяжкопоранені ...
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02.11.2023 09:49 Ответить
+17
А які варіанти? Не ми починали цю війну, нас прийшли знищити країну і її народ.Значить будемо знищувати мільйони.
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02.11.2023 09:52 Ответить
+14
ми своїх воїнів проводжаємо приклонивши коліно, а на на московії таке саме кладовище вагінерів бульдозерами вирівняли із землею.
відчуй кацапе різницю
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02.11.2023 09:54 Ответить
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чтобы война стала всенародной нужны власти которым верят.
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02.11.2023 12:21 Ответить
Достатньо було би віри хоча би у власну армію. Але поки що і це не так. У нас військових б'ють і вбивають просто на вулиці. Мало того, навіть не пускають у заклади громадського харчування. Так не повинно бути, тим паче, під час війни! Влада, тут не головне. В нас завжди так жили - влада сама по собі, а люди самі по собі.
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02.11.2023 12:57 Ответить
https://www.bible.com/ru/bible/167/MAT.12.25.%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2594 От Матфея святое благовествование 12:25


Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

Старая, давно известная истина.
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02.11.2023 13:02 Ответить
"Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 000 загиблими. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну".
Залужный в интервью британской "The Economist" оценивает собственную стратегию.
Озвученный уровень потерь противника соответствует западным оценкам и говорит всего лишь о его нежелании затевать пустой спор по поводу этих оценок. 150 000, 300 000 да хоть миллион - без разницы. Разная мотивация и степень близости к "куче 200-х" корректирует и различия в оценках.
В сети прошел сюжет о том как рашистский вояка, не желая заморачиваться с собственным раненым, просто пристрелил и отмародерил его. Вряд ли этот жмур вошел в статистику генштаба. Так что реальные потери существенно выше этой статистики. Сколько этих "освободителей" сгнило и гниет по посадкам, обглоданные одичавшими животными? Кто их считает?
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02.11.2023 11:37 Ответить
Здається це інтерв'ю є шкідливим з багатьох аспектів, якщо, тільки журналюги все не перекрутили. Кацапи від радості і величі вже бояру відкорковують!
Зокрема радістний пєсков заявив, що Продолжение боевых действий бесперспективно для https://lenta.ru/tags/geo/kiev/ Киева , заявил пресс-секретарь. Чем быстрее украинские власти осознают это, тем быстрее можно будет разрешить сложившуюся ситуацию, добавил он.
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02.11.2023 11:38 Ответить
цікаво бачити, як люди обстоюють цифру у 300к й піддають сумніву фразу "щонайменше 150к".

як люди визначають правду?

- збільшили виробництво *********** у 10 разів - брехня

- збільшили власне виробництво безпілотників у 5 разів - брехня

- ліквідували 300к чмобіків - абсолютна правда
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02.11.2023 11:42 Ответить
Тут немає протиріччь, бо мова ра різні речі.
Залужний каже про "щонайменше 150 тисяч вбитих росіян", а 300 тисяч - це не вбиті, а незворотні втрати, тобто - вбиті + скалічені.
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03.11.2023 14:05 Ответить
ну якщо вже бути об'єктивним до кінця і повністю то Україна все-таки відбила десь половину окупованих земель з лютого 2022-ого року. Проблема в тому, що це відбиття коштувало більшої половини української армії і тепер на звільнення всіх решта земель треба ще в рази більше зброї, *********** і солдат, бо на наступ завжди треба більше всього ніж на оборону. А цього всього в України нема! і ніхто не дасть Україні сотні і тисячі танків, бмп і літаків, і виготовити це все Україна не може, і воювати проти мосКАЛьні замість українських солдат також не буде.....

ТОМУ ТРЕБА РОБИТИ, ЯК АМЕРИКАНЦІ! свого часу американці порахували, що пряму війну проти серсер вони програють гарантовано, тому просто призначили свого лисого-міченого на чолі серсер і цей лисий-мічений розвалив серсер зсередини своєю 'пєрєстройкою'! в України є один варіант звільнення своїх земель: усунення від влади пукіна і призначення там президентом когось, хто накаже всім недосолдатам забратись з України. а в найкращому випадку - тупо розвалить ********* зсередини!
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02.11.2023 11:47 Ответить
1) американці не призначали Горбачова, його протежував андропов, який зараз в домовині перевертається

2) ті імперії, що розвалились, були розвалені тиранами що хотіли більше крові, через війни : навіть ссср розвалився через програну війну в афганістані

3) інші імперії не розвалились а "змінили зовнішній вигляд" : імперії ніколи не розвалюються "по-мирному", навіть найменш кривава австро-угорщина (австріяки це наполовину етнічні слов'яни) і та розвалилася після Першої Світової Війни

4) єдина політична сила в росії що виступає проти війни це комуністи, яких Захід підтримує в китаї але не підтримує в росії з невідомих причин : російські націоналісти різних спектрів, російські монархісти (включно з особами царскої сім'ї), російські "конституційні імперці" штибу колишніх кадетів - всі виступають за війну
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02.11.2023 12:11 Ответить
ну тоді є ще один варіант:
1) ядерка на кремль. правда всі ссуть.... а в України ядерку забрали "партнери". тому Україні треба виготовити ядерку і спалити кремль, бо орда рано чи пізно таки спалить Київ! це питання часу....
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02.11.2023 12:46 Ответить
О! чуть не забув третій варіант: похід на мААААААААскву, яка стоїть гола і яку можна забрати за 1-2 дні, що було доведено на практиці євреєм прігАжиним.
але чинна 'влада' в Україні ніколи в житті не дасть наказ наступати на мААААААААААскву. чинну 'владу' в Україні поставили, щоб 'сАйтісь пАсєрєдінє' України, а не засрашки.
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02.11.2023 12:55 Ответить
Це раельність, втрати в 300 тис це разом з інвалідами, а то у нас рожеві поні малюють собі в уяві мульйонні втрати кацапів.
А насправді втрати приблизно 1 до 1 це якщо віднінусувати зечню яку знищили в соледарібахмуті як непотріб, от така ***** малята.
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02.11.2023 11:49 Ответить
До оригіналу ніхто не пробував звернутися.
Взагалі мова йдеться про наш контрнаступ і весна - літо 58 і 55 тисяч, вересень-жовтень 15 і 22 тисячі. Ось ці втрачені 150 тис на думку Залужного малиб змусити припинити війну, але оркостан і країна це антиподи. В планах було і просування до 30 км в день, але ...
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02.11.2023 12:11 Ответить
Тобто генштаб пропагандисти і брехуни.
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02.11.2023 12:23 Ответить
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02.11.2023 14:03 Ответить
У 1940, у Зимову війну, фіни знищили 200 тис окупантів - за 4 місяці.
Это официальные данные
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02.11.2023 12:34 Ответить
Ну так Залужний і пише що потрібен якісний технологічний прорив…
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02.11.2023 12:51 Ответить
126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) https://uk.wikipedia.org/wiki/Радянсько-фінська_війна_(1939-1940)
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02.11.2023 14:05 Ответить
200 тисяч - фінські дані
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02.11.2023 14:53 Ответить
Цікаво скільки людей які пишуть про те що не має варіантів пішли служити і стоять на передку?
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02.11.2023 13:18 Ответить
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