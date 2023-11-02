ВР планирует на следующей неделе продолжить военное положение и общую мобилизацию в Украине

На следующей неделе Верховная Рада планирует проголосовать за продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни в парламент будут внесены президентом законы о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. Скорее всего, это будет продолжение с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024 года. То есть опять на 90 дней", - отметил он.

По его словам, для этого необходимо одобрение Верховной Рады, голосование запланировано на следующую неделю.

"Это будет уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны", - добавил Железняк.

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