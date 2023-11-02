ВР планирует на следующей неделе продолжить военное положение и общую мобилизацию в Украине
На следующей неделе Верховная Рада планирует проголосовать за продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине.
Об этом сообщил нардеп "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"В ближайшие дни в парламент будут внесены президентом законы о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. Скорее всего, это будет продолжение с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024 года. То есть опять на 90 дней", - отметил он.
По его словам, для этого необходимо одобрение Верховной Рады, голосование запланировано на следующую неделю.
"Это будет уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны", - добавил Железняк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Даже девку в сауне столько раз не продлевают как зелька ВС. Та до конца войны уже пусть действует ВС, хватит херней страдать
А потім настане ж**а.
там є право продовжувати, чи лиш оголошувати та відміняти????
а в конституції, про збройну агресію написано оголошувати воєнний стан, чи стан війни???
бо я читав що:
1 оголошується та відміняється а не продовжується
2 при нападі оголошується стан війни..
але стан війни тягне за собою військове керівництво КРУГОМ!!!!!
не люди ОПи, а воєнні
робота підприємств, ВСІХ, в НОЛЬ, весь прибуток на ЗСУ
всі силовики, депутати, посадовці, робочі, за виключенням критичних галузей, на фронт або для фронту.
от саме тому нема стану війни
а ще, за зраду, мародерство, корупцію, і тому подібного, РОЗСТРІЛ накуй!!!
Навіщо цей цирк, якщо жодним законом продовження "воєнного стану" не передбачено.