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Новости Война
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ВР планирует на следующей неделе продолжить военное положение и общую мобилизацию в Украине

вр,парламент,рада,верховная

На следующей неделе Верховная Рада планирует проголосовать за продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни в парламент будут внесены президентом законы о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. Скорее всего, это будет продолжение с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024 года. То есть опять на 90 дней", - отметил он.

По его словам, для этого необходимо одобрение Верховной Рады, голосование запланировано на следующую неделю.

"Это будет уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны", - добавил Железняк.

Читайте также: Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 15 ноября

Автор: 

ВР (29285) мобилизация (2812) военное положение (512) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+10
а це конституційно????
там є право продовжувати, чи лиш оголошувати та відміняти????
а в конституції, про збройну агресію написано оголошувати воєнний стан, чи стан війни???
бо я читав що:
1 оголошується та відміняється а не продовжується
2 при нападі оголошується стан війни..
але стан війни тягне за собою військове керівництво КРУГОМ!!!!!
не люди ОПи, а воєнні
робота підприємств, ВСІХ, в НОЛЬ, весь прибуток на ЗСУ
всі силовики, депутати, посадовці, робочі, за виключенням критичних галузей, на фронт або для фронту.
от саме тому нема стану війни
а ще, за зраду, мародерство, корупцію, і тому подібного, РОЗСТРІЛ накуй!!!
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02.11.2023 10:52 Ответить
+5
Невже , нарешті , і "батальон Монако" під мобілізацію підпаде ?
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02.11.2023 10:44 Ответить
+5
Збс, і так до нескінченності! Вуаля і виборів непотрібно проводити...🤔 Служіть хлопаки як при царській россоії років із 25... Невдоволених із армії оборони перевести в армію відновлення, цивільним ввести ''кріпацьке право'', а а особо буйним право першої шлюбної ночі! Залишилось тільки закріпити майно і ''душі'' за ''слугами''.😡
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02.11.2023 11:09 Ответить
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Невже , нарешті , і "батальон Монако" під мобілізацію підпаде ?
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02.11.2023 10:44 Ответить
Це буде вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

Даже девку в сауне столько раз не продлевают как зелька ВС. Та до конца войны уже пусть действует ВС, хватит херней страдать
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02.11.2023 10:49 Ответить
А что будет в случае если не наберется голосов ?
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02.11.2023 10:47 Ответить
Вибори. І кордони на яких стоятиме натовп чоловіків і кричатиме "По Конституції ви зобов'язані...."
А потім настане ж**а.
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02.11.2023 10:49 Ответить
а це конституційно????
там є право продовжувати, чи лиш оголошувати та відміняти????
а в конституції, про збройну агресію написано оголошувати воєнний стан, чи стан війни???
бо я читав що:
1 оголошується та відміняється а не продовжується
2 при нападі оголошується стан війни..
але стан війни тягне за собою військове керівництво КРУГОМ!!!!!
не люди ОПи, а воєнні
робота підприємств, ВСІХ, в НОЛЬ, весь прибуток на ЗСУ
всі силовики, депутати, посадовці, робочі, за виключенням критичних галузей, на фронт або для фронту.
от саме тому нема стану війни
а ще, за зраду, мародерство, корупцію, і тому подібного, РОЗСТРІЛ накуй!!!
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02.11.2023 10:52 Ответить
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02.11.2023 10:57 Ответить


Навіщо цей цирк, якщо жодним законом продовження "воєнного стану" не передбачено.
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02.11.2023 11:09 Ответить
Збс, і так до нескінченності! Вуаля і виборів непотрібно проводити...🤔 Служіть хлопаки як при царській россоії років із 25... Невдоволених із армії оборони перевести в армію відновлення, цивільним ввести ''кріпацьке право'', а а особо буйним право першої шлюбної ночі! Залишилось тільки закріпити майно і ''душі'' за ''слугами''.😡
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02.11.2023 11:09 Ответить
Так ніхтож не протестує - отже все правильно !
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02.11.2023 11:18 Ответить
А коли буде стан війни ? Чи влада бажає так на шару перемогти ?
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02.11.2023 11:10 Ответить
ПОДПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ ДУБИНСКОГО О СПРАВЕДЛИВОЙ моГилизации для чиновников и депутатов.
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02.11.2023 11:18 Ответить
Вованоїд того і розбивав поквартальне, щоб швиденько можна було похоронити Україну за договорняком. Мовляв, воєнний стан закінчився, не проводовжений, тому можна дагаварівацца. Тому і тягнуть зелену кішку за хвоста.
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02.11.2023 12:02 Ответить
В Україні потрібно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані - Залужний
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02.11.2023 12:32 Ответить
 
 