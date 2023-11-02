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Новости Война
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Детей в школах оккупированной Луганщины заставляют плести маскировочные сетки

школа,луганщина,оккупация

Школьников на временно оккупированных территориях Луганщины россияне заставляют плести маскировочные сетки для оккупационных войск.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В Кадиевке тоже вроде бы по графику. Впрочем, есть небольшое "но". На уроках школьники не получают новых знаний - их заставляют плести маскировочные сетки для нужд российских военных. Учителя говорят, что это - в первую очередь. Образование позже", - говорится в сообщении.

Также российская пропаганда в последние недели нацелена на восстановление централизованного отопления на оккупированных территориях Луганщины.

"Это сезонное явление - летом обещали свет и воду. В прошлом году тоже. Жители Приволья и Новодружеска - городов около Лисичанска - не дождались ничего. Оккупационные власти говорили, что заживят эти населенные пункты после псевдореферендума в 2022-м, затем - по итогам так называемых "первых выборов". Но электорат маловат, поэтому подождут еще – решили захватчики.

Как и лекарства – аптечные пункты там не работают", - добавил глава ОВА.

Также читайте: Россияне проверяют жителей оккупированных территорий Херсонщины и Луганщины на лояльность, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10199) школа (3020) Луганская область (6510)


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А в Україні чому не плетуть,від смартфонів відірватись не можуть,війна десь там?
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02.11.2023 11:02 Ответить
І правильно роблять - вчіться як здобувати перемогу!
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02.11.2023 11:15 Ответить
Це військовий злочин. У них універсальна юрисдикція і для них немає строку давності. Так що тих, хто заставляв українських дітей таким займатися можуть і через 50 років за сраку взяти. Наприклад, при перетині україно-китайського кордону.
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02.11.2023 13:00 Ответить
родители не против такого "патриотизма"
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02.11.2023 13:20 Ответить
 
 