Детей в школах оккупированной Луганщины заставляют плести маскировочные сетки

Школьников на временно оккупированных территориях Луганщины россияне заставляют плести маскировочные сетки для оккупационных войск.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В Кадиевке тоже вроде бы по графику. Впрочем, есть небольшое "но". На уроках школьники не получают новых знаний - их заставляют плести маскировочные сетки для нужд российских военных. Учителя говорят, что это - в первую очередь. Образование позже", - говорится в сообщении.

Также российская пропаганда в последние недели нацелена на восстановление централизованного отопления на оккупированных территориях Луганщины.

"Это сезонное явление - летом обещали свет и воду. В прошлом году тоже. Жители Приволья и Новодружеска - городов около Лисичанска - не дождались ничего. Оккупационные власти говорили, что заживят эти населенные пункты после псевдореферендума в 2022-м, затем - по итогам так называемых "первых выборов". Но электорат маловат, поэтому подождут еще – решили захватчики.

Как и лекарства – аптечные пункты там не работают", - добавил глава ОВА.

Также читайте: Россияне проверяют жителей оккупированных территорий Херсонщины и Луганщины на лояльность, - Центр нацсопротивления