КНДР могла передать рф баллистические ракеты малой дальности, - Южная Корея

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что КНДР могла передать россии баллистические ракеты малой дальности и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

Такую оценку сделал JCS на фоне беспокойства по поводу усиления военного сотрудничества между Пхеньяном и москвой после саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом россии владимиром путиным в сентябре.

Отмечается, что около 2000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами были отправлены из северокорейского порта Раджин во Владивосток в россию.

КНДР, возможно, уже поставляла другое оружие в россию, включая боеприпасы для танков Т-серии, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы и, возможно, даже баллистические ракеты малой дальности.

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"С середины 2022 года есть признаки поставок оружия Северной Кореей в россию, а торговля оружием морскими путями выросла в августе незадолго до визита Ким Чен Ына в россию", - отметил высокопоставленный чиновник.

Известно, что суда Северной Кореи были замечены тогда, когда они направлялись в россию раз в неделю в период с августа по сентябрь. Однако, по данным JCS, с октября видели три-четыре корабля каждые три-четыре дня.

В знак "благодарности" КНДР, россия может рассмотреть возможность передачи стране технологической поддержки северокорейскому военному спутнику, ядерному оружию, а также истребителям и системам ПВО.

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"Ожидается, что Северная Корея сначала получит продовольствие и топливо для обеспечения стабильности режима и подготовки к предстоящей зиме. Две страны дополнительно обсудят передачу военных технологий, поддержку модернизации вооруженных сил и совместные военные учения в будущем", - добавил чиновник.

Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила россии более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.