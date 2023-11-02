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КНДР могла передать рф баллистические ракеты малой дальности, - Южная Корея

ракета,ракети,іскандер

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что КНДР могла передать россии баллистические ракеты малой дальности и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

Такую оценку сделал JCS на фоне беспокойства по поводу усиления военного сотрудничества между Пхеньяном и москвой после саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом россии владимиром путиным в сентябре.

Отмечается, что около 2000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами были отправлены из северокорейского порта Раджин во Владивосток в россию.

КНДР, возможно, уже поставляла другое оружие в россию, включая боеприпасы для танков Т-серии, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы и, возможно, даже баллистические ракеты малой дальности.

Также читайте: Возможностей у россии становится все меньше и меньше, - Данилов о поставках КНДР снарядов рф

"С середины 2022 года есть признаки поставок оружия Северной Кореей в россию, а торговля оружием морскими путями выросла в августе незадолго до визита Ким Чен Ына в россию", - отметил высокопоставленный чиновник.

Известно, что суда Северной Кореи были замечены тогда, когда они направлялись в россию раз в неделю в период с августа по сентябрь. Однако, по данным JCS, с октября видели три-четыре корабля каждые три-четыре дня.

В знак "благодарности" КНДР, россия может рассмотреть возможность передачи стране технологической поддержки северокорейскому военному спутнику, ядерному оружию, а также истребителям и системам ПВО.

Читайте также: КНДР поставляет России военную технику и боеприпасы, а взамен может получить технологии для ядерных и баллистических ракет

"Ожидается, что Северная Корея сначала получит продовольствие и топливо для обеспечения стабильности режима и подготовки к предстоящей зиме. Две страны дополнительно обсудят передачу военных технологий, поддержку модернизации вооруженных сил и совместные военные учения в будущем", - добавил чиновник.

Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила россии более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.

Автор: 

КНДР (1226) россия (96184) баллистические ракеты (412)


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Топ комментарии
+6
можливо. але безкінечно чекати, доки Штати зголосяться справді нас врятувати означає гинути сотнями щодня
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02.11.2023 11:22 Ответить
+5
А США - не могла, бо буде ескалація
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02.11.2023 11:13 Ответить
+5
Виходить, що можливості величезних потужних США і малесенької бідної північної кореї по *********** однакові і в тричі більші за можливості всіх країн ЄС разом узятих?
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02.11.2023 11:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Можливо скажу на перший погляд нісенітницю. Але. Чому Україна не спробувала секретно купити в них же **********? Чи в Китаю? Чи в інших диктатур? Справа ж у виживанні мільйонів людей.
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02.11.2023 11:13 Ответить
бо путін нападьот!
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02.11.2023 11:14 Ответить
Бо тоді нас би Штати продали кацапам. Треба обирати сторону
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02.11.2023 11:16 Ответить
можливо. але безкінечно чекати, доки Штати зголосяться справді нас врятувати означає гинути сотнями щодня
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02.11.2023 11:22 Ответить
щоб не було таких дурних питан треба було вчити геогрфію та історію
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02.11.2023 11:21 Ответить
ми могли б купляти ********** та техніку, але тоді ми не зможемо ремонтувати купола, перекладати бруківку, асфальтувати дороги, створювати youtube гівно-канали за 60 лямів, знімати серіали .

і ще нюанс: все що "секретно" - значить будемо і без *********** і без грошей. Вже накупляли на 40 млрд грн, і отримали за це 0.0 ***********
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02.11.2023 11:22 Ответить
ми могли б отримувати техніку по лендлізу,
але тоді після перемоги, потрібно було б віддати вцілілу техніку, "а зачем, если есть халява" (с) арестович та інші єксперти
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02.11.2023 12:03 Ответить
А звідки ми знаємо, що не спробувала, якщо секретно? Було ж вже інтервʼю, це подавалось як "перехопили озброєння яке кндр передавало раісі". Бійці скаржились що 50/50 ці ********** спрацьовують
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02.11.2023 11:25 Ответить
ту партію відбили амери та передали нам
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02.11.2023 11:31 Ответить
Ага, тільки ніяких боїв з участю амерів не було
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02.11.2023 11:37 Ответить
звідки інфа за бої?
зупинили на морі корито, перевірили, дали в рило незгідним, відібрали - усе просто
ніхто чисто озброєння не перевозив, усе під прикриттям мирних вантажів
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02.11.2023 11:41 Ответить
Україна намагається купити ********** по всьому світові. Але Україна, нажаль не може зробити пропозицію КНДР кращу за російську. Тим більше, що КНДР має спільні кордони з рф.
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02.11.2023 11:26 Ответить
навіт за наявності грошей, не завжди тобі продадуть зброю
зараз немає навіть зайвих грошей,
ми могли б отримувати техніку по лендлізу,
але тоді після перемоги, потрібно було б віддати вцілілу техніку, "а зачем, если есть халява" (с) арестович та інші єксперти
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02.11.2023 12:05 Ответить
То це ми винні, що нам не поставляють техніку по ленд-лізу? Я ніколи не чув, щоб ми відмовлялися від цього - просто президент США їм не скористувався.
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02.11.2023 12:08 Ответить
важко сказати
спочатку всі "єксперти марафона" дякували, потім півроку відкладали дату до 1 жовтня 2022 (брехня в лендлізі такої дати немає), потім під кінець 2022 року почали казати, що дорого (брехня, безкоштовно), не потрібен та інші відмовки

згідно петиції, котра набрала 25тис, ще під час дії лендлізу - відповіді поки немає
https://petition.president.gov.ua/petition/196764

можна взяти умовний лізинг пожежного автомобіля
сталася пожежа, для гасіння потрібно 100 пожежний автомобілей
Корпорація має пожежні автомобілі, та надала безкоштовно 10 пожежних автомобілей - з допомогою яких не вдається загасити пожежу
Керівництво корпорації міняє умови (закон про лізинг), та каже можети прийти, та взяти пожежні автомобілі в лізинг
якщо автомобіль згорить під час пожежі, то ви нам нічого не будете винні, тільки віддайте вцілілі автомобілі
від людини потрібно прийти в офіс, домовитись, вибрати пожежні автомобілі, та заключити договір

Людина X (Україна) в офіс не прийшла, та не вибрала пожежні автомобілі
тобто не відмовилась, проте також не зробила дій у цьому напрямку

Чи має право Корпорація (президент США) - всупереч волі людини, щось їй надати?
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02.11.2023 12:30 Ответить
Це не так працює, нажаль - ми не можемо приходити й вибирати - ми кажемо що нам потрібно, а США виділяють те, о в них є по якийсь програмі - і вони ж обирають - буде це програма ленд-ліза, чи грантова.
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02.11.2023 14:26 Ответить
Бо Китай кровно зацікавлений у знекровленні Росії - щоб легше було Сибір "доїть" Зараз економічно Сибір - "сировинне джерело" для Китаю Продовольство вирощується переважно китайськими фермерами Мінеральна сировина та лісоматеріали вивозяться переважно до Китаю Саме тому Китай таємно і підтримує Росію Бо знекровлюючи нашими руками РОсію він опосередковано знекровлює і США (Бо вони витрачають ресурси на нас А це значить - (на їх думку) що цим ослаблюється військова міць Тайваню) А Китаю Тайвань дуже потрібен - як джерело виробництва високотехнологічних продуктів електроніки
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02.11.2023 11:30 Ответить
"Бо Китай кровно зацікавлений у знекровленні Росії - щоб легше було Сибір "доїть" " І тому допомагає у всьому параші , нічого не роблячи для України ....... Не знаходите суперчності у власних словах , адже втратою пару сотень тисяч кацапів в Україні без знищення кацапського ВПК парашу не знекровити ?
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02.11.2023 11:50 Ответить
Не знаходжу! Бо основна маса військ та техніки "вигребена" для війни в першу чергу з Сибіру І коли прийде час "Ч" - кацапам нікого буде мобілізувать для захисту Сибіру і нічим озброювать мобілізованих А транспортні артерії для перекидання військ з Європейської Росії будуть паралізовані китайськими "фермерами" що заселили Сибір за останні 40 років - просто підірвуть їх
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02.11.2023 13:17 Ответить
І щоб не було кого більше мобілізовувати параші , Китай постачає кацапам комплектуючі для зброї та дрони , які вбивають українців , блокуючи при цьому постачання аналогічного обладнання Україні (( Нічого так знекровлення кацапії відбувається ((
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02.11.2023 18:42 Ответить


"Вумні-і-і - тільки срать не проситесь!" Дипломатія при вирішенні політичних питань - штука "багатоскладова" Якщо Китай почне нам допомагать - то американцям і НАТО треба менше "напрягаться" А воно китайцям треба - "допомагать" американцям? "Голова дадена штоб ДУМАТЬ! Думать - а не просто шашкой махать!"



Коли у людини "одна звивина", думать про "багатоскладовість" вона нездатна - бо "звивин" не вистачає...



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02.11.2023 18:57 Ответить
Я тебе , політрук , зрозумів давно , тому не дивуюся що твоя єдина звивина працює як у совкового прапорщика своїми повторами (( Біжи модератору скаржитися що тебе ображають
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02.11.2023 19:05 Ответить
А навіщо? Ви й так себе ідіотами виставляєте Хай люди на ВАС подивляться!
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02.11.2023 19:55 Ответить
Оце тобі на (( не поскаржишся .......аж дивно , вочевидь , перейнявся вивченням китайської дипломатії (( Не тужся , твоя звивина цього не осягне.
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02.11.2023 20:01 Ответить
Та "нафіг" мені з кожним "гамнюком кацапським " лаяться? Простіше послать "нахєр"!
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02.11.2023 20:06 Ответить
Не здивуюся , політрук із однією звивиною нічого кращого , як "нахєр " послати , придумати не в змозі ((
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02.11.2023 20:14 Ответить
Ну так гамнюки кацапські тільки на це й заслуговують!
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02.11.2023 20:17 Ответить
Таке враження , що із нас двох гівнюк кацапський саме ти , хоч і розповідав тут колись як від кацапів ховався ((
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02.11.2023 20:51 Ответить
То твоє власне враження! Ну - не можу ж я кожного кацапського гімнюка упевнить що саме він "гімнюк" - а не я! От і не збираюся цього робить Тому "пшолнах"!!!
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02.11.2023 21:03 Ответить
Ну вважай що сам до себе і звертався , політрук !
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02.11.2023 21:19 Ответить
Пвід яким новим "ніком" ти до мене наступного разу звернешся? А то я "затрахався" вже з тобою в нових "іпостасях" спілкуваться! Весь час тебе "*****" посилають Потім деактивують Ти знову поновлюєшся і все продовжуєш паскудить!
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02.11.2023 22:57 Ответить
Твоя єдина звивина паскудно працює , політрук Я з тобою лише пару раз спілкувався під тим самим , читав просто як ти з іншими срався , тому політруком і називаю Звісно , минулого року співчував , коли ти писав що не з медом було , але дивлюся що у тебе від кацапів планка поїхала , а тут вже співчуттям не допоможеш , лікуватися потрібно (( .
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02.11.2023 23:22 Ответить
Ну так лікуйся! Я тобі не завважаю!
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02.11.2023 23:25 Ответить
Мені у твоїй палаті некомфортно буде , триндіня про рибалку на Десні з бульбашами не люблю , тож краще сам побудь
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02.11.2023 23:27 Ответить
Коли на сраці "вишиванку" рватимеш (від "суперпатріотизму") - будь обережніший Задницю не подряпай!
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02.11.2023 23:31 Ответить
Ділишся власним досвідом ?(( Зажило ?
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02.11.2023 23:58 Ответить
Що - "Заклинило"? Вирішив "розвести срач"? !!!
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03.11.2023 00:03 Ответить
Політрук , звивина закінчилася ? А такий культурний колись був (( Тепер до рівня совкового куска опустився (( Чи ти куском і був у СА ?
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03.11.2023 00:09 Ответить
!!!
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03.11.2023 05:07 Ответить
Ти ба , я вгадав Бувай кусок-політрук-юрист
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03.11.2023 09:55 Ответить
ЩО ти "вгадав", дебіле? !!!
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03.11.2023 10:02 Ответить
А що , ідіоте , своєю звивиною не можеш зрозуміти ? Бувай , кусок , відсмокчи там куди інших посилаєш
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03.11.2023 10:59 Ответить
!!!
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03.11.2023 11:07 Ответить
Що тут скажеш - кусок , він і у Африці кусок ,шмат тупого , злодійкуватого , смердючого лайна , яке вважає себе геніальною особистістю (( Ти , політрук , життя прожив , а куска із себе не витравив , ти не Холодний Яр , не сором історію козацьку , ти прапорщик шматко ((
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03.11.2023 11:17 Ответить
!!!
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03.11.2023 11:21 Ответить
Шматко , відсмокчи
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03.11.2023 11:38 Ответить
!!!
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03.11.2023 12:50 Ответить
Шматко , шматко
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03.11.2023 13:15 Ответить
!!!
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03.11.2023 13:52 Ответить
Був би Китай кровно зацікавлений у знекровленні росії то допомогам би Україні зброєю, амуніцією, бп,.. а так одні розмови від нього про якийсь "конфлікт" та незрозумілий мир...Китайці і так безкровно просочилися на Забайкалля, Д.Схід і поки що мають непогані преференції від експлуатації тамтешніх ресурсів, це їх поки що повністю влаштовує
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02.11.2023 14:10 Ответить
"Вумні-і-і - тільки срать не проситесь!" Дипломатія при вирішенні політичних питань - штука "багатоскладова" Якщо Китай почне нам допомагать - то американцям і НАТО треба менше "напрягаться" А воно китайцям треба - "допомагать" американцям? "Голова дадена штоб ДУМАТЬ! Думать - а не просто шашкой махать!"
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02.11.2023 15:54 Ответить
Тоді не треба "шашкою махати" що кнр КРОВНО зацікавлена ​​в послабленні рф
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02.11.2023 16:10 Ответить
Коли у людини "одна звивина", думать про "багатоскладовість" вона нездатна - бо "звивин" не вистачає...
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02.11.2023 16:18 Ответить
Тому ж, чому і не винайняла жодної з приватних військових компаній. Бо влада не планує перемагати.
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02.11.2023 11:33 Ответить
Найманці це не ліки від усіх проблем.
Це навіть ще Макіавеллі зрозумів, коли в його часи прості громадяни не воювали, а тільки найманці.
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02.11.2023 11:45 Ответить
Зброя теж не вирішує всіх проблем, то що, пропонуєте зброю не купувати?
Прекрасно можна було б ту ж ЗАЕС відбити за рахунок ПВК.
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02.11.2023 12:06 Ответить
Та й насправді не вірю шо за орків воюють сплошні фанатіки без башки. Невже не можна було купити отой підрозділ орків, який захопив ЗАЕС, за умовний мільярд баксів? Це значно дешевше, ніж відбивати його силою.
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02.11.2023 12:07 Ответить
А США - не могла, бо буде ескалація
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02.11.2023 11:13 Ответить
США вже передали, не гальмуй, снікерсуй
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02.11.2023 11:26 Ответить
Виходить, що можливості величезних потужних США і малесенької бідної північної кореї по *********** однакові і в тричі більші за можливості всіх країн ЄС разом узятих?
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02.11.2023 11:28 Ответить
технічно кажучи - так. Тому є багато причин:

1) Північна Корея може віддати всі 100% своїх запасів, їй нічого не загрожує.

2) Північна Корея - це хунта. Абсолютно вся економіка працює на створення *********** за пайку рису.

3) Північна Корея не викидає ********** і артилерію вироблені, наприклад, в 50-х роках.
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02.11.2023 11:32 Ответить
1) Ну все відносно - Південна Корея теж вважає весь корейський півострів своїм.
2) Отож, що виходить, що економічна сила країн не має прямого зв'язку з військовим потенціалом.
Бо так, економіка Німеччини у 50 раз більша за економіку Північної Кореї, але у Німеччині снаряд умовно 155мм коштує 8 тисяч євро, а у Північній Кореї 152мм коштує у 500 раз дешевше і тому Північна Корея може зробити в 10 раз більше снарядів.
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02.11.2023 11:37 Ответить
Південна Корея не агресивна, плюс протекторат Китаю. А економічна сила країн дійсно не має прямого звʼязку з військовим потенціалом - це щє совкєтія довела дуже наочно.
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02.11.2023 11:40 Ответить
В Північній Кореї снаряд коштує дешевше через диктатуру. Захоче вождь щоб його піддані працювали за їжу - вони працюють. В Німеччині, та й навіть в Україні так зробити не можливо.
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02.11.2023 11:48 Ответить
Бо в США люди м"ясо їдять і мають високий рівень життя А в КНДР їдять "траву" В 1947-му році в СРСР повним ходом будувалися ядерні реактори та збагачувався уран А мої батьки тоді в селі їли борщ "пустий" - з пареною буряковою гичкою (бо навіть картоплі не вистачало) Те ж саме зараз і в КНДР (Щоб знав - по "гуманітарній" програмі ООН ми до цих пір поставляємо до КНДР борошно і зерно)
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02.11.2023 11:36 Ответить
не зовсім "траву". Чим більше в світі військових конфліктів і нестабільністі, тим кращє в середньому харчується кндрівець.
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02.11.2023 11:51 Ответить
А що їм могло завадити? Були і передали.
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02.11.2023 11:22 Ответить
а когда нам что-то подобное передадут?
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02.11.2023 11:58 Ответить
треба передати привіт шольцу із його ескалацією
і відмовою передачі ракет Україні
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02.11.2023 23:36 Ответить
 
 