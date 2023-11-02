КНДР могла передать рф баллистические ракеты малой дальности, - Южная Корея
Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что КНДР могла передать россии баллистические ракеты малой дальности и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов.
Об этом сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.
Такую оценку сделал JCS на фоне беспокойства по поводу усиления военного сотрудничества между Пхеньяном и москвой после саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом россии владимиром путиным в сентябре.
Отмечается, что около 2000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами были отправлены из северокорейского порта Раджин во Владивосток в россию.
КНДР, возможно, уже поставляла другое оружие в россию, включая боеприпасы для танков Т-серии, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы и, возможно, даже баллистические ракеты малой дальности.
"С середины 2022 года есть признаки поставок оружия Северной Кореей в россию, а торговля оружием морскими путями выросла в августе незадолго до визита Ким Чен Ына в россию", - отметил высокопоставленный чиновник.
Известно, что суда Северной Кореи были замечены тогда, когда они направлялись в россию раз в неделю в период с августа по сентябрь. Однако, по данным JCS, с октября видели три-четыре корабля каждые три-четыре дня.
В знак "благодарности" КНДР, россия может рассмотреть возможность передачи стране технологической поддержки северокорейскому военному спутнику, ядерному оружию, а также истребителям и системам ПВО.
"Ожидается, что Северная Корея сначала получит продовольствие и топливо для обеспечения стабильности режима и подготовки к предстоящей зиме. Две страны дополнительно обсудят передачу военных технологий, поддержку модернизации вооруженных сил и совместные военные учения в будущем", - добавил чиновник.
Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила россии более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.
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і ще нюанс: все що "секретно" - значить будемо і без *********** і без грошей. Вже накупляли на 40 млрд грн, і отримали за це 0.0 ***********
але тоді після перемоги, потрібно було б віддати вцілілу техніку, "а зачем, если есть халява" (с) арестович та інші єксперти
зупинили на морі корито, перевірили, дали в рило незгідним, відібрали - усе просто
ніхто чисто озброєння не перевозив, усе під прикриттям мирних вантажів
зараз немає навіть зайвих грошей,
ми могли б отримувати техніку по лендлізу,
але тоді після перемоги, потрібно було б віддати вцілілу техніку, "а зачем, если есть халява" (с) арестович та інші єксперти
спочатку всі "єксперти марафона" дякували, потім півроку відкладали дату до 1 жовтня 2022 (брехня в лендлізі такої дати немає), потім під кінець 2022 року почали казати, що дорого (брехня, безкоштовно), не потрібен та інші відмовки
згідно петиції, котра набрала 25тис, ще під час дії лендлізу - відповіді поки немає
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
можна взяти умовний лізинг пожежного автомобіля
сталася пожежа, для гасіння потрібно 100 пожежний автомобілей
Корпорація має пожежні автомобілі, та надала безкоштовно 10 пожежних автомобілей - з допомогою яких не вдається загасити пожежу
Керівництво корпорації міняє умови (закон про лізинг), та каже можети прийти, та взяти пожежні автомобілі в лізинг
якщо автомобіль згорить під час пожежі, то ви нам нічого не будете винні, тільки віддайте вцілілі автомобілі
від людини потрібно прийти в офіс, домовитись, вибрати пожежні автомобілі, та заключити договір
Людина X (Україна) в офіс не прийшла, та не вибрала пожежні автомобілі
тобто не відмовилась, проте також не зробила дій у цьому напрямку
Чи має право Корпорація (президент США) - всупереч волі людини, щось їй надати?
"Вумні-і-і - тільки срать не проситесь!" Дипломатія при вирішенні політичних питань - штука "багатоскладова" Якщо Китай почне нам допомагать - то американцям і НАТО треба менше "напрягаться" А воно китайцям треба - "допомагать" американцям? "Голова дадена штоб ДУМАТЬ! Думать - а не просто шашкой махать!"
Коли у людини "одна звивина", думать про "багатоскладовість" вона нездатна - бо "звивин" не вистачає...
Це навіть ще Макіавеллі зрозумів, коли в його часи прості громадяни не воювали, а тільки найманці.
Прекрасно можна було б ту ж ЗАЕС відбити за рахунок ПВК.
1) Північна Корея може віддати всі 100% своїх запасів, їй нічого не загрожує.
2) Північна Корея - це хунта. Абсолютно вся економіка працює на створення *********** за пайку рису.
3) Північна Корея не викидає ********** і артилерію вироблені, наприклад, в 50-х роках.
2) Отож, що виходить, що економічна сила країн не має прямого зв'язку з військовим потенціалом.
Бо так, економіка Німеччини у 50 раз більша за економіку Північної Кореї, але у Німеччині снаряд умовно 155мм коштує 8 тисяч євро, а у Північній Кореї 152мм коштує у 500 раз дешевше і тому Північна Корея може зробити в 10 раз більше снарядів.
і відмовою передачі ракет Україні