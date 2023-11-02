Истребители F-16 уже менее полезны, поскольку россия усовершенствовала свою ПВО, - Залужный

Западные партнеры, задерживая предоставление F-16, позволили России перегруппироваться и укрепить свою противовоздушную оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для The Economist.

Залужный предполагает, что самолеты F-16, которые появятся в Украине в следующем году, теперь менее полезны, отчасти из-за того, что Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону.

Страны Запада, задержав поставки ракетных комплексов дальнего действия и танков, позволили России перегруппироваться и укрепить оборону после прорыва Сил обороны в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году.

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"Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они поступили только в этом году", – отметил Залужный.

По его словам, экспериментальная версия российской ракетной системы ПВО С-400 может достигать пределов города Днепр.