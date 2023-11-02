Истребители F-16 уже менее полезны, поскольку россия усовершенствовала свою ПВО, - Залужный
Западные партнеры, задерживая предоставление F-16, позволили России перегруппироваться и укрепить свою противовоздушную оборону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для The Economist.
Залужный предполагает, что самолеты F-16, которые появятся в Украине в следующем году, теперь менее полезны, отчасти из-за того, что Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону.
Страны Запада, задержав поставки ракетных комплексов дальнего действия и танков, позволили России перегруппироваться и укрепить оборону после прорыва Сил обороны в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году.
"Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они поступили только в этом году", – отметил Залужный.
По его словам, экспериментальная версия российской ракетной системы ПВО С-400 может достигать пределов города Днепр.
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В Другій Світовій війні.був величезний прорив..згадати хоча б такі розробки,як ракети Фау-2,реактивний літак Messerschmitt Me.262...підводні човни з новим захистом та ,здається шнаппіль труба така називалась..розробки ,ядерної зброї.
Ця стаття не для нас, а перш за все для західної аудіторії
"война лишь решение экономических задач" - только для нацистов, немецких и русских
ще не надали ф16 а їх вже можуть збивати...
гірка правда про "допомогу" наших "партнерів"
але вони патріоти своєї країни, і роблять те що вигідно країні.
Слава ЗСУ та ганьба владі України!!!!
бо по марафону все заїбіся
проблем майже нема
солдат забеспечений
бруківка лягає гарно, бордюри пофарбовані, купола скоро поремонтуємо
ура, перемога
Готують громадську думку..
Європа думає, що вони якось відсидяться та відмекається з похнюченою головою, та відмовками у наданні Україні відповідної зброї та ракет середньої дальності та необхідної нищівної авіації...???!!!
ХЄР ТАМ...!!!
А усім УКРАЇНЦЯМ треба готуватися та бути готовими до захисту СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ...!!!
НА 0, УКРАЇНСЬКІ ГЕРОЇ ТЕЖ НЕ ЗАЛІНІ І НЕБЕЗСМЕРТНІ...!!!
Для того, чтобы добиться перелома в боях ХАЙМАРСОВ должно было быть не 30, а 300 и они должны были быть применены массово по всей линии фронта. Тогда можно было достичь стратегического эффекта по всему фронту. Нужно было, чтобы было не одно накрытие профтехучилища в Макеевке, а пару десятков таких ударов, а потом уничтожение всех складов в прифронтовой полосе одновременно с массированным авиаударом по фронтовому ПВО и потом прорыв обороны танками и пехотой. А мы дали кацапам год, чтобы выработать тактику защиты от ХАЙМАРСов и приспособить свою авиацию к действиям на линии фронта с миинимальными потерями от стингеров, защитить свои танки от джавелинов, получить превосходство в дронах и качественно улучшить действие своей артиллерии. Эффект внезапности от применения передового оружия был утрачен, вернее разбавлена капля меда в бочке дерьма. После 1991 года НАТО училось и готовилось для совсем другой войны - войны марсиан с бушменами.
А Петріоти є? Є
Чи треба було просити у кацапів ракети, а не у Америки?
А ви за дипломом в танках теж спєц? Може, таки Прорив, як каже х..йло, справді "лудшийтанквмірє"?
Скажіть зараз, Абрамси відішлемо назад, поки не пізно...
Так же как и с США, в Сирии.
израиль лишь пешка в этой игре...
больше им нафиг не нужно.
они не воюют с США
Наверно он не компетентен...
Головним мотивом, як вбачається, виходу даної статті Головнокомандувача ЗСУ є проведення певного підсумку літньої воєнної кампанії 2023, тобто цьогорічної української наступальної операції, зокрема в частині використання вже отриманого від союзників озброєння і військової техніки. З прицілом на запити щодо подальших поставок.
Основна думка дещо відлунює гіркою іронією: потреба у "проривних технологіях" для подолання оборонних ліній ворога виникла через ненаданняв ході наступу Україні керівництвом США оперативно-тактичних ракет ATACMS, а такод КР "Таурус", які б дали змогу зруйнувати не лише Керченський міст, а й усю логістику рашистських військ на Півдні, що унеможливило б перекидання резервів і *********** у місця проривів, а також дозволили б розгомити аеродроми армійської і тактичної авіації та придушити основні ешелони ППО, що б полегшило завдання опанування повітряного простору над ЛБЗ.
Залишається лише сподіватись, що союзники України зроблять правилині висновки.
Треба діяти асиметрично. Треба переносити війну на територію русні. Не так як зараз - дронами бомбити, а щотижня знищувати їхню інфраструктуру ДРГ. Вбивати їхніх високопосадовців, брати заручників. Проти нас це все застсосовують. Чому ми не можемо робити те ж саме?
Питання одне - як Україні вийти з цього глухого кута, як перейти з позиційної війни, яка для нас програшна, у війну 21 сторіччя? Оцим треба займатися нашій, прости господи, владі. А не розповідати про літню каву в Ялті.
Тоді, може, варто задатись питанням, хто, затримуючи та відкладаючи контрнаступ, дав кацапам змогу перегрупуватись та підготувати "лінію Суровікіна"?
Хто, не зважаючи на оцінки Заходу "все необхідне надано", весь час стверджував "ще рано"?
Хто, до цього часу, не профінансував виробництво дронів, і Укороборонпром на сьогодні не виробив ЖОДНОГО?!
Я вже мовчу, чому не зробили таку ж саму забетоновану, перекопану, заміновану лінію оборони перед початком війни, через яку зараз не можуть наступати? Проіпали південь (як наслідок Каховка, ЗАЕС, Маріуполь, тощо)?
Тут же опять смеялись.
Цілком зрозуміло, що для цього США необхідно, щоб центральна влада РФ продовжила контролювати ЯЗ РФ, запобігала спробам заволодіти ЯЗ різними угрупуваннями на території РФ та за її межами та не застосовувала ЯЗ у війні з Україною, маючи відповідні домовленості із США. Кращого інструменту забезпечення національних інтересів у цій сфері безпеки сьогодні в США немає. Збереження цього інструменту, у поєднанні з потенціалом ядерного стримування, для США більш важливе , ніж перемога України, така, про яку ми мріємо сьогодні.
З цього треба виходити, розробляючи стратегію і тактику реальної перемоги України за участю США, як головного партнера.
Ну то тоді окопуйте лінію оборони, переставайте класти піхоту, вступайте НАТО ЄС, ставайте сильнішими. І одного дня, як Азербайджан вирішив питання карабаху, так і Україна вирішить своє питання. Але вибачте людьми закривати ваші пройоби - ну то що і хто від українців залишиться? Ви елементарно не зможете периметр фронту втримати (якщо положите багато українців).
І так люди, кого мобілізували за свій кошт купляють половину амуніції.