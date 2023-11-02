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Истребители F-16 уже менее полезны, поскольку россия усовершенствовала свою ПВО, - Залужный

залужний

Западные партнеры, задерживая предоставление F-16, позволили России перегруппироваться и укрепить свою противовоздушную оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для The Economist.

Залужный предполагает, что самолеты F-16, которые появятся в Украине в следующем году, теперь менее полезны, отчасти из-за того, что Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону.

Страны Запада, задержав поставки ракетных комплексов дальнего действия и танков, позволили России перегруппироваться и укрепить оборону после прорыва Сил обороны в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году.

Читайте: КНДР могла передать рф баллистические ракеты малой дальности, - Южная Корея

"Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они поступили только в этом году", – отметил Залужный.

По его словам, экспериментальная версия российской ракетной системы ПВО С-400 может достигать пределов города Днепр.

Автор: 

россия (96184) Залужный Валерий (659) F-16 (569)


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Топ комментарии
+29
На тих за часів кого не падали ракети і шахеди на голови Українцям

На тих за часів кого бюджет був профіцитним , а не складався на 80% з допомоги заходу

На тих за часів котрих ЗСУ і ВПК розбудовувалося , а не знищувалося ,як при янику чи "помилці 2019"
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02.11.2023 12:05 Ответить
+27
Кажіть вже прямо - ті 10 чи 12 літаків , які МОЖЛИВО нам колись дадуть - взагалі ні на що глобально не вплинуть !
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02.11.2023 11:59 Ответить
+26
На нас чекає перемога тільки в разі зміни политичного керівництва !
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02.11.2023 11:59 Ответить
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чи давали б ви гроші, якщо їх крадуть?
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02.11.2023 12:34 Ответить
я НІ. А ви вважаєте ,що вони не знають,що під час війни, йде роздирибан грошей? Звичайно знають. Сама Війна і є роздирибан,адже на неї можна списати мільярди.Коли США вели кампанію "Буря в пустелі",там так само йшли кошти в пісок.
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02.11.2023 12:45 Ответить
Посил доволі очевидний - нас схиляє захід до миру за результатами кулуарних домовленостей, а зараз це все намагаються адаптувати, підготувати і впарити.
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02.11.2023 12:47 Ответить
а може ...відразу....термоядерну зброю...лазерні бластери...
В Другій Світовій війні.був величезний прорив..згадати хоча б такі розробки,як ракети Фау-2,реактивний літак Messerschmitt Me.262...підводні човни з новим захистом та ,здається шнаппіль труба така називалась..розробки ,ядерної зброї.
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02.11.2023 12:09 Ответить
Слухайте,а може це і не Пан Залужний такий песіміз розводе ? Казав же , шо нема в нього ніякого акауту...як би не було х.й московії а не наша Україна !!!
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02.11.2023 12:09 Ответить
З таким перебігом події хватить уже мріяти на сонові марафонів про вихід на примарні кордони 1991 року. З тим рівнем організації котра є в Україні під час війни, з тією обмеженою допомогою від заходу, з коррупцією і кретинізмом у владі, з стадами баранів котрі плювати хотіли на Україну і навіть здається кацапи більш охоче йдуть загарбувати чужу державу,ніж у нас стадо хочу захищати свою і тікає за кордон, про кордони 1991 року варто заубти. Це гірка реальність
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02.11.2023 12:09 Ответить
Ну забувай, почни з себе.
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02.11.2023 12:11 Ответить
Ти можеш не забувати, і далі думати,що з такою корупцією у владі, з декількома сотнями танків більшість з котрих архаїчні Леопарди 1 на котрих навіть наші танкісти не хочуть сідати коли немає потреби і кажуть що совкові танки краще, з тими 50 чи трохи більше ф-16 хтось зможе вийти на кордони 1991 року, при тому, що за час контрнаступу на півдні наші просунулися на 15км. Там можна хоч ще 1млн положити, з такою допомогою це не поможе
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02.11.2023 12:15 Ответить
Сам Залужний сказав, що ситуація зайшла у глухий кут. Це він як про нас, так й про росіян. Тобто, ні одна сторона не може кардинально переважити на свою користь. Якщо дивитись на далеку перспективу, то це більш вигідно русні - поки ми тут ув"язли, вони форсують свій ВПК й у майбутньому наваляться з новими силами. Тобто, це для нас дуже небезпечна ситуація.
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02.11.2023 12:29 Ответить
Я про це і говорю,в такій ситуації про ніякі кордони 1991 року говорити і не приходиться. Про таке говорять люди котрі відірвані від реальності
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02.11.2023 12:37 Ответить
Головний меседж Залужного - потрібно змінювати насамперед підход до війни. Якщо потрібно 300 танків, то вони потрібні зараз, а не через півроку, тому що через півроку потрібно вже 1000 танків, та 150 літаків, якщо і далі не буде швидкої підтримки, то вже і 150 літаків буде замало щоб змінювати обставини на фронті.
Ця стаття не для нас, а перш за все для західної аудіторії
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02.11.2023 12:52 Ответить
Від самого початку було зрозуміло, що завданням Байдена була не перемога України, а виснаження сторін війни, щоб Україна погодилася заморозити конфлікт.
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02.11.2023 12:11 Ответить
Швидше, щоб ***** просіло по ресурсам і більше не становило загрози НАТО. Тільки не вгадали з тим, що у такій війні скоріше закінчиться Україна, чим просяде ***** з допомогою Ірану, КНДР та Китаю.
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02.11.2023 12:55 Ответить
Байдену насрати на те, щоб ***** просіло за ресурсами, як і Обамі, який подарував хуьлу Крим...
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02.11.2023 13:35 Ответить
"многополярный мир" - кацапский термин, кацапе.
"война лишь решение экономических задач" - только для нацистов, немецких и русских
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02.11.2023 19:28 Ответить
Сколько в Ольгино платят за такие тупые посты?
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02.11.2023 19:50 Ответить
нарід (мінімум 73%) все ще вірить в те, що можна перемогти сильного ворога та нічого для цього не робити...?
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02.11.2023 12:11 Ответить
Так цьому наріду зелень цілодобово промиває мізки на говномарафоні своїм "побєдобєсієм " а потім наш агітпроп починає розповідати "про завищені очікування від контрнаступу ".
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02.11.2023 17:49 Ответить
от що не слово від головкома, то правда...
ще не надали ф16 а їх вже можуть збивати...
гірка правда про "допомогу" наших "партнерів"
але вони патріоти своєї країни, і роблять те що вигідно країні.
Слава ЗСУ та ганьба владі України!!!!
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02.11.2023 12:12 Ответить
На голому патріотизмі далеко не заїдеш .
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02.11.2023 17:51 Ответить
ну по логіці даних інтерв*ю, наступати немає смислу. треба ставати в глуху оборону, а далі що? я трохи не розумію, навіщо це інтев*ю. сказати, що контрнаступ провалився? так це всі адекватні люди розуміють. тому логіку я не зрозумію. виправдвти себе? так а до чого він тут чи ЗСУ? підготувати Україну до здачі тереторії? то каіжть прямо як є.
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02.11.2023 12:14 Ответить
Тобі нічого не дойде, інтервʼю для дорослих. Для розуміння проблем і шляхів їх вирішення.
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02.11.2023 12:36 Ответить
головне, щоб Вам дійшло
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02.11.2023 13:20 Ответить
Вибачте ,як можна здати територію ,яка і так не контролюється ще з 2014 року. А мова ведеться саме за Крим і Лугандонію.
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02.11.2023 17:55 Ответить
Тиць *******. І на що тоді надії? Про яку перемогу може йти мова?
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02.11.2023 12:14 Ответить
Про "перемогу" в голові у Лідора, бо це він її придумав в глюках. З голою сракою, не маючи своєї зброї, зі слабкими союзниками, які не можуть (або не хочуть) серйозно допомагати, виграти позиційну війну неможливо. Це Залужний і сказав. Або переходимо (і перетягуємо *****) у війну 21 сторіччя, або... фсьо.
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02.11.2023 12:58 Ответить
Або ви зрадо...би підете нахрін зі своїми гнилими настроями, вже гірше кацапів.
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02.11.2023 15:28 Ответить
а це єдина людина в керівництві України яка каже правду????
бо по марафону все заїбіся
проблем майже нема
солдат забеспечений
бруківка лягає гарно, бордюри пофарбовані, купола скоро поремонтуємо
ура, перемога
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02.11.2023 12:17 Ответить
А ви не дивіться говномарафон ,бо зелені чорти присняться.
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02.11.2023 17:57 Ответить
Та х*лє тут неясно? хочуть з рашкою пійти на якийсь перемовини, типу мінськ-3👈
Готують громадську думку..
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02.11.2023 12:18 Ответить
А ще ППО треба щоб ті аеродроми захистити де будуть базуватись Ф16.... також не зрозуміло з якими ракетами дадуть.... і з якими системами наведення....
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02.11.2023 12:19 Ответить
А от про це чрмусь ніхто нічого не каже ,чи вони думають базувати Ф16 в Польщі чи Румунії ?
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02.11.2023 18:00 Ответить
В ППО Залужний не розуміється.
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02.11.2023 12:20 Ответить
Дивина та й годі, а що Захід нам щось винен? А коли віддавали ядерну зброю, то чому умови не ставили? Зараз соплі жуємо! Кучма чітко сказав, , то що він підписав, ніякої сили не буде мати. От і все . Як то кажуть не кажи гоп поки не перескочиш, а гопали всю війну, що Крим заберемо, а кацапи дурника грали, готувались, от і маємо. Висновок менше треба пи-ти! Хоч один піарник пішов на війну? Чи депутат? Гине цвіт нації, а бариги і далі кров ссуть в українців і тільки чекають росмір!
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02.11.2023 12:24 Ответить
А це все наслідки-"аби не було ескалації'!
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02.11.2023 12:25 Ответить
Штабу ЗСУ треба розробити прогнозований графік, для НАТО, коли треба буде поетапно для своїх партнерів з Європи завозити літаками ДУФАЛАК та ВАЗЕЛІН, у звязку з їхнім занепокоєнням, стурбованістю, співчуттям та іншими лузерними відмовками та зволіканнями...!!!
Європа думає, що вони якось відсидяться та відмекається з похнюченою головою, та відмовками у наданні Україні відповідної зброї та ракет середньої дальності та необхідної нищівної авіації...???!!!
ХЄР ТАМ...!!!

А усім УКРАЇНЦЯМ треба готуватися та бути готовими до захисту СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ...!!!

НА 0, УКРАЇНСЬКІ ГЕРОЇ ТЕЖ НЕ ЗАЛІНІ І НЕБЕЗСМЕРТНІ...!!!
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02.11.2023 12:29 Ответить
Лекарство полезно вовремя и в нужном количестве. Иначе это не лечение, а поддержание пульса в трупе.
Для того, чтобы добиться перелома в боях ХАЙМАРСОВ должно было быть не 30, а 300 и они должны были быть применены массово по всей линии фронта. Тогда можно было достичь стратегического эффекта по всему фронту. Нужно было, чтобы было не одно накрытие профтехучилища в Макеевке, а пару десятков таких ударов, а потом уничтожение всех складов в прифронтовой полосе одновременно с массированным авиаударом по фронтовому ПВО и потом прорыв обороны танками и пехотой. А мы дали кацапам год, чтобы выработать тактику защиты от ХАЙМАРСов и приспособить свою авиацию к действиям на линии фронта с миинимальными потерями от стингеров, защитить свои танки от джавелинов, получить превосходство в дронах и качественно улучшить действие своей артиллерии. Эффект внезапности от применения передового оружия был утрачен, вернее разбавлена капля меда в бочке дерьма. После 1991 года НАТО училось и готовилось для совсем другой войны - войны марсиан с бушменами.
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02.11.2023 12:34 Ответить
Так вы знали что С400 лучше Петриота! Но главное попиСтеть!
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02.11.2023 12:45 Ответить
Ні не кращий.
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02.11.2023 12:56 Ответить
У Вас есть конкретные данные?
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02.11.2023 13:03 Ответить
Я немного изучал этот вопрос и даже диплом имею, но если Вы знаете больше всегда приятно пополнить свой багаж знаний!
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02.11.2023 13:05 Ответить
А у нас є С-400? Немає.
А Петріоти є? Є
Чи треба було просити у кацапів ракети, а не у Америки?
А ви за дипломом в танках теж спєц? Може, таки Прорив, як каже х..йло, справді "лудшийтанквмірє"?
Скажіть зараз, Абрамси відішлемо назад, поки не пізно...
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02.11.2023 13:55 Ответить
дуже смішно
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02.11.2023 15:24 Ответить
хоч це і не вам адресовано, але, якби мали бажання прочитати трохи вище, посміялись би більше
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02.11.2023 15:30 Ответить
да хр... знає ... На форумі Цензор часто важко зрозуміти до чого відповідь.
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02.11.2023 15:45 Ответить
Смех как говорится продлевает жизнь! Но не всегда! А в 400 ракеты лучше, хотя дай дебилу микроскоп он им гвозди забивать будет! Любой комплекс ПВО это КОМПЛЕКС! И кто понимает тому нет необходимости тратить время на кацаплянское "докажи" Еще в фильме " угрюм река" Прошка говори, что любой кинжал оФуенный, когда он у тебя есть во время а у врага нет!
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02.11.2023 18:07 Ответить
Чим кращий, конкретно?, Сирія вже довела що гімно, ізраїльтяни ******** що хочуть навіть пошкодили С-400, не втративши ні одного літака.
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02.11.2023 14:09 Ответить
У них договорняк, они не трогают израиль, те не трогают их.
Так же как и с США, в Сирии.
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02.11.2023 17:28 Ответить
Байки вони вже намагались збити в результаті було пошкоджено С-400 після не намагаються, бо Ізраїль їх просто знищить.
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02.11.2023 17:51 Ответить
Я не стану с вами спорить, у США и РФ свои интересы.
израиль лишь пешка в этой игре...
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02.11.2023 18:00 Ответить
Просто самі подумайте навіщо вони там знаходяться якщо їх не мають право використовувати, кого вони будуть збивати бедуїнів на верблюдах.
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02.11.2023 18:03 Ответить
они прикрывают свою авиабазу в Латакии - Хмеймим и свой порт в Тартусе.
больше им нафиг не нужно.

они не воюют с США
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02.11.2023 18:12 Ответить
Коли Конашенков виправдовувався кривизною землі це так просто? С-400 не пристосована для боїв в Сирії, як і в Україні, в них зовсім інша функція тому і не можуть збивати ізраїльські літаки й базу вони не прикриють, як не можуть прикрити Крим.
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02.11.2023 18:30 Ответить
забейте, Залужный говорит одно - вы другое.
Наверно он не компетентен...
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02.11.2023 18:50 Ответить
Я і написав раніше що у ППО він не компетентний, читайте уважно вище. Але нічого страшного в тому не має він же не ППОшник.
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02.11.2023 19:04 Ответить
Про Сирию и других абрикосов! Лично не воевал там, но рассказывали старшие товарищи! Хотя сейчас таких рассказов и в интернете хватает как стреляли по тучам! Но мне рассказывали про Вьетнамскую войну и арабскую, Да, представьте я еще застал ПВОшников которые во Вьетнаме воевали! Не хотите не слушайте! Орденоносец Пикалов с лысым Вам Всю правду расскажет!
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02.11.2023 18:22 Ответить
И?
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02.11.2023 14:08 Ответить
Все що написав Залужний в популяризаторсько-новинному щотижневику The Economist - це для пересічного західного читача, не особливо просунутого у питаннях військової справи. Якими, до речі, є й ті, від кого напряму залежить кількість, якість і строки надання допомоги Україні.
Головним мотивом, як вбачається, виходу даної статті Головнокомандувача ЗСУ є проведення певного підсумку літньої воєнної кампанії 2023, тобто цьогорічної української наступальної операції, зокрема в частині використання вже отриманого від союзників озброєння і військової техніки. З прицілом на запити щодо подальших поставок.
Основна думка дещо відлунює гіркою іронією: потреба у "проривних технологіях" для подолання оборонних ліній ворога виникла через ненаданняв ході наступу Україні керівництвом США оперативно-тактичних ракет ATACMS, а такод КР "Таурус", які б дали змогу зруйнувати не лише Керченський міст, а й усю логістику рашистських військ на Півдні, що унеможливило б перекидання резервів і *********** у місця проривів, а також дозволили б розгомити аеродроми армійської і тактичної авіації та придушити основні ешелони ППО, що б полегшило завдання опанування повітряного простору над ЛБЗ.
Залишається лише сподіватись, що союзники України зроблять правилині висновки.
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02.11.2023 12:45 Ответить
Просто бідон та його оточення боягузи нерішучі. Цей старий маразматик так і не виконав закон про лендліз. Якби він це зробив, то ми б мали все, що нам потрібно для перемоги.А так ми поклали купу людей заради 17 кілометрів території і не досягли жодної з поставлених цілей. Залужний сам визнає, що якщо у нас будуть і далі такі втрати, то у нас просто закінчаться люди.

Треба діяти асиметрично. Треба переносити війну на територію русні. Не так як зараз - дронами бомбити, а щотижня знищувати їхню інфраструктуру ДРГ. Вбивати їхніх високопосадовців, брати заручників. Проти нас це все застсосовують. Чому ми не можемо робити те ж саме?
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02.11.2023 12:47 Ответить
И теракты, куда же без них. Пускай кацапы "просыпаются", чтобы не думали что их жопы в тепле и безопасности.
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02.11.2023 13:44 Ответить
Чим тоді перемагати збирається? З його висловлювань виходить, що війна зайшла у шлухий кут. Жодна сторона не здатна відбити значні теріторії. Але в окопній війни будуть перемелюватись сотні тисяч.
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02.11.2023 12:50 Ответить
Вообщем печальный вывод....
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02.11.2023 12:50 Ответить
Для багатьох сказане Залужним така новина... Народ, ви що, марафону об'їлися? Він же просто сказав те, що ми усі підозрюємо і так знаємо. Військові блогери про дупу на фронтах кричать вже давно.
Питання одне - як Україні вийти з цього глухого кута, як перейти з позиційної війни, яка для нас програшна, у війну 21 сторіччя? Оцим треба займатися нашій, прости господи, владі. А не розповідати про літню каву в Ялті.
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02.11.2023 13:03 Ответить
Ну так піди у владу або на фронт покажи як потрібно фронти просувати...
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02.11.2023 15:30 Ответить
коли в 2022 році потрібні були танки і вони б вплинули на лінію фронта їх не давали . коли кацапи замінували все , наробили дронів нам дали купку танків без підтримки авіації без Атакамс і сподівались що вони на щось вплинуть . тепер дали 10 Атакам , щоб не гавкали . я ще раз скажу американцям не потрібна наша перемога вони ведуть все до кривавої нічиєї .
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02.11.2023 13:07 Ответить
Подививсь у вікно - у нас зараз кладуть асфальт. Може не все так пічально?
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02.11.2023 13:10 Ответить
у нас мост строят по кацапскому проекту , точно такие мосты в Ростове и Брянске и в Киеве такой дехтяревский мост рухнул
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02.11.2023 13:14 Ответить
про большие яйца уже было ?
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02.11.2023 13:12 Ответить
Країни Заходу, затримавши постачання ракетних комплексів дальньої дії й танків, дали змогу рф перегрупуватися та зміцнити оборону Джерело:
Тоді, може, варто задатись питанням, хто, затримуючи та відкладаючи контрнаступ, дав кацапам змогу перегрупуватись та підготувати "лінію Суровікіна"?
Хто, не зважаючи на оцінки Заходу "все необхідне надано", весь час стверджував "ще рано"?
Хто, до цього часу, не профінансував виробництво дронів, і Укороборонпром на сьогодні не виробив ЖОДНОГО?!
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02.11.2023 13:20 Ответить
100%
Я вже мовчу, чому не зробили таку ж саму забетоновану, перекопану, заміновану лінію оборони перед початком війни, через яку зараз не можуть наступати? Проіпали південь (як наслідок Каховка, ЗАЕС, Маріуполь, тощо)?
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02.11.2023 17:33 Ответить
может теперь ***-ые соросята хоть что-то поймут на счет woke администрации обама-байдена. но нет, на то они и ***-ые, что отсутствует инструмент для анализа.
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02.11.2023 14:00 Ответить
Все вірно.Про це говорили ще на початку літа.Без західної авіації і тисяч танків і арти контрнаступ взагалі не треба було починати.Захід по своїй тупості продовжує зберігати нацистський режим в рашці.Ну то хай потім сам з ним воює десь в Прибалтиці чи на Тайвані.
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02.11.2023 15:23 Ответить
Що цікаво - одразу після статті Шустера.
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02.11.2023 15:26 Ответить
Значит правда, что сбивают самолеты в тылу.
Тут же опять смеялись.
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02.11.2023 17:12 Ответить
Найбільший пріоритет у національних інтересах США має недопущення ядерного удару ядерною зброєю РФ по США, зменшення імовірності розвʼязування світової ядерній війні, яка знищить і партнерів, і Україну.
Цілком зрозуміло, що для цього США необхідно, щоб центральна влада РФ продовжила контролювати ЯЗ РФ, запобігала спробам заволодіти ЯЗ різними угрупуваннями на території РФ та за її межами та не застосовувала ЯЗ у війні з Україною, маючи відповідні домовленості із США. Кращого інструменту забезпечення національних інтересів у цій сфері безпеки сьогодні в США немає. Збереження цього інструменту, у поєднанні з потенціалом ядерного стримування, для США більш важливе , ніж перемога України, така, про яку ми мріємо сьогодні.
З цього треба виходити, розробляючи стратегію і тактику реальної перемоги України за участю США, як головного партнера.
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02.11.2023 17:18 Ответить
Біля... Апять двадцать п'ять. Вони коли її вдосконалили? Сьогодні зранку??? Що ви голову морочите? Постійно причину знаходять. У вас взагалі є хоч якийсь план, чи ви заранє собі соломку стелите,бо чудово розуміли (як і всі притомні люди), що навіть сотня Ф16 (потім вам ще й авіоніка і фішки будуть старими) - не є гейм чейнджером.
Ну то тоді окопуйте лінію оборони, переставайте класти піхоту, вступайте НАТО ЄС, ставайте сильнішими. І одного дня, як Азербайджан вирішив питання карабаху, так і Україна вирішить своє питання. Але вибачте людьми закривати ваші пройоби - ну то що і хто від українців залишиться? Ви елементарно не зможете периметр фронту втримати (якщо положите багато українців).
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02.11.2023 17:29 Ответить
Сміялись з зубів дракона орків, мінування, бетонування? І як зараз? Не дуже смішно? А чому ж ви так не зробили це на своїй землі, коли вам ніхто не заважав, перед початком війни? Може тоді б і не довелось зараз вчергове казати, що вже і F16 вам не допоможуть.
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02.11.2023 17:36 Ответить
Щось останні дні заслуженого чути, як ніколи з обвинуваченнями заходу і виправловуваннямт. Може для балансу хай скаже, чому не підготувались до війни? Теж захід не попередив про це?
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02.11.2023 17:37 Ответить
Ну і куди вони зібрались ще людей мобілізувати, якщо у них зброї для цих не вистачає? Роздати по калашу і на міни пустити? У нас хтось в Сталіна вирішив погратись?
І так люди, кого мобілізували за свій кошт купляють половину амуніції.
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02.11.2023 17:55 Ответить
Одним словом, зарубежные пертнеры всрались по самые помидоры, и вся помощь в трубу. А еще и мощный внутренний враг - Zевлада
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02.11.2023 18:45 Ответить
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