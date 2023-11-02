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россия отозвала ратификацию договора о ядерных испытаниях

рф,зброя,ядерна

Российский диктатор владимир путин подписал документ об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, передает Цензор.НЕТ. 

Раньше соответствующий "закон" был принят депутатами государственной думы рф.

Речь идет об отмене ратификации договора в 2000 года.

Российский диктатор 5 октября призвал свой парламент отозвать ратификацию соглашения, чтобы "отразить" позицию США, подписавших, но так и не ратифицировавших договор 1996 года.

Документ расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрета испытаний ядерного оружия, введенный договором о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Читайте: После предупреждений Запада путин убрали ядерные угрозы со своей риторики, - Financial Times

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96184) ядерное оружие (1353)


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02.11.2023 12:15 Ответить
А это в свою очередь приведёт к скорой развязке иранского ядерного проекта и новым войнам которые перерастут в глобальную.
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02.11.2023 12:56 Ответить
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02.11.2023 12:33 Ответить
Воронеж пожалеют -Сибири будет ****** -курносая Симониха уже озвучила идеи дегенератов мин.обороны
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02.11.2023 13:04 Ответить
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02.11.2023 13:07 Ответить
 
 