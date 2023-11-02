россия отозвала ратификацию договора о ядерных испытаниях
Российский диктатор владимир путин подписал документ об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Раньше соответствующий "закон" был принят депутатами государственной думы рф.
Речь идет об отмене ратификации договора в 2000 года.
Российский диктатор 5 октября призвал свой парламент отозвать ратификацию соглашения, чтобы "отразить" позицию США, подписавших, но так и не ратифицировавших договор 1996 года.
Документ расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрета испытаний ядерного оружия, введенный договором о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.
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Артур Сандул
показать весь комментарий02.11.2023 12:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Anatoliy #515734
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Олександр Дніпро
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semen mecheniy
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Олександр Дніпро
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