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"Азов" начал набирать добровольцев на сайте по поиску работы

азов,рекрутинг,набір

12-я бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов" начала набирать добровольцев на сайте по поиску работы work.ua.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель командира бригады Святослав "Калина" Паламар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, в бригаде сейчас сотня открытых вакансий для представителей 28 профессий: стрелков, поваров, парамедиков, водителей, операторов БПЛА, экскаваторщиков. Зарплаты начинаются с 25000 грн.

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"Я убежден в том, что каждый может выбирать подразделение, в котором будет защищать Украину во время войны. Это решение должно быть взвешенным, обдуманным и принципиальным. Азов - это подразделение, в котором следует служить, потому что профессионализм здесь ценится, как и человеческое", – сказал Паламарь.

Соучредитель и гендиректор Work.ua Артур Михно сказал, что для компании это способ продемонстрировать профессиональный рекрутинг, а "не путем вручения повесток на блокпостах".

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"Из-за неэффективной системы набора опытные специалисты оказываются в окопах, а в то же время высококвалифицированную работу выполнять некому. Человек должен понимать, что армия - это тоже работа. А войско - тоже работодатель. Там, как и повсюду, нужны мотивированные и квалифицированные люди. Уверен, что наше сотрудничество с "Азовом" станет началом системных изменений в военном рекрутинге", - сказал он.

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Параллельно Азов в сотрудничестве с Work.ua и рекламным агентством Banda запустил рекламную кампанию о начале рекрутинговой кампании под лозунгом "Войску нужны разные профессии".

Автор: 

работа (602) мобилизация (2812) Азов (801)


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Топ комментарии
+9
Нарешті, хоч "Азов" розпочинає виважено й єдино вірно підходити до комплектування свого складу! Лише таким чином може й має бути забезпечені нагальні потреби ЗСУ у поповненні своїх лав!
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02.11.2023 14:44 Ответить
+5
На передовой наши получают по 125, что больше, чем у кацапов.
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02.11.2023 14:45 Ответить
+3
не путай ноль,первіе,вторіе линии и тыл)
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02.11.2023 14:47 Ответить
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25. Было бы смешно, если не было бы так грустно. Русачки втрое больше получают.
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02.11.2023 14:44 Ответить
На передовой наши получают по 125, что больше, чем у кацапов.
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02.11.2023 14:45 Ответить
Так пусть так и пишут - 125 . За 25 очередей точно не будет. 25 в баре бариста зарабатывает.
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02.11.2023 14:55 Ответить
Тобі ж кажуть, потрібні, кухарі, водії.Не вже так важко зрозуміти
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02.11.2023 15:30 Ответить
Когда баристу из бара заберут ТЦКшники, то его без его пожеланий отправят куда захотят. А тут тебе выбор предлагается, в том числе и как защищать свою страну в относительной безопасности. Это про "заработать много бабла", это про защиту страны.
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02.11.2023 16:38 Ответить
не путай ноль,первіе,вторіе линии и тыл)
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02.11.2023 14:47 Ответить
Воно тупе.
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02.11.2023 15:31 Ответить
Нарешті, хоч "Азов" розпочинає виважено й єдино вірно підходити до комплектування свого складу! Лише таким чином може й має бути забезпечені нагальні потреби ЗСУ у поповненні своїх лав!
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02.11.2023 14:44 Ответить
Ребята ЛЮДИ ПОЙДУТ ,как будут мотивированные,а мотивация появится,как только пособников кремлёвских арестуете ,люди должны понимать в кармане, за что воюют ,родные должны получать землю или акции, что-то существенное должно быть в кармане, как у чиновников которые грабят страну ,а не пустые обещания. ********** получают за вторжение в Украину ладу калина,а тут НИЧЕГО ,даже обещанные посмертные не выплачивают .Так что как то так. Если есть другая мотивация пожалуйста .Родина в опасности уже не катит,посмотрите на радников Ю. Б и СМС по 10 грн и таких Юриев тысячи.
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02.11.2023 15:07 Ответить
Накуя пистіди?
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02.11.2023 15:32 Ответить
По поводу чего я соврал? По поводу украденных денег с СМС? Или по поводу другой мотивации? 21 век в стране ,чиновники получают миллион + премия,+ то что украдут по разным схемах ,почему солдат должен получать меньше или семья погибшего? Почему семьям защитникам вообще не выплачивают не копейки? Вот я и написал одного желания призвать людей мало,должна быть существенная мотивация ощутимая в кармане,как у чиновников ,которые просто крадут не рискуя ничем. Взять того же военкома у которого дворец в Италии.
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02.11.2023 16:02 Ответить
Можеш приклад надати, кому не виплатили?
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02.11.2023 16:39 Ответить
А їсти ви за чий рахунок будете ?
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02.11.2023 16:10 Ответить
робота з якої неможливо звільнитися
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02.11.2023 15:54 Ответить
Кстати американцы уже давно подсчитали что шанс у президента США быть убитым на своём посту составляет 8,5% в то время как у американского солдата во Вьетнаме шансов быть убитым было 1,7%. Зеленскому вообще памятник нужно поставить.
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02.11.2023 16:38 Ответить
даааа, сразу мемориал!)))
так все просрать всего за 3 года в стране, но стать доларовим милиардером + лучшие друзья резко пошли догонять список форбс во время войны еще нужно уметь)
янукович реально лох по сравнению с этими младорыгами)
сколько людей погибло ибо сильно бабло хотелось пилить, некогда было про страну думать... и незачем
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02.11.2023 17:02 Ответить
 
 