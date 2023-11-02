"Азов" начал набирать добровольцев на сайте по поиску работы

12-я бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов" начала набирать добровольцев на сайте по поиску работы work.ua.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель командира бригады Святослав "Калина" Паламар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, в бригаде сейчас сотня открытых вакансий для представителей 28 профессий: стрелков, поваров, парамедиков, водителей, операторов БПЛА, экскаваторщиков. Зарплаты начинаются с 25000 грн.

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"Я убежден в том, что каждый может выбирать подразделение, в котором будет защищать Украину во время войны. Это решение должно быть взвешенным, обдуманным и принципиальным. Азов - это подразделение, в котором следует служить, потому что профессионализм здесь ценится, как и человеческое", – сказал Паламарь.

Соучредитель и гендиректор Work.ua Артур Михно сказал, что для компании это способ продемонстрировать профессиональный рекрутинг, а "не путем вручения повесток на блокпостах".

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"Из-за неэффективной системы набора опытные специалисты оказываются в окопах, а в то же время высококвалифицированную работу выполнять некому. Человек должен понимать, что армия - это тоже работа. А войско - тоже работодатель. Там, как и повсюду, нужны мотивированные и квалифицированные люди. Уверен, что наше сотрудничество с "Азовом" станет началом системных изменений в военном рекрутинге", - сказал он.

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Параллельно Азов в сотрудничестве с Work.ua и рекламным агентством Banda запустил рекламную кампанию о начале рекрутинговой кампании под лозунгом "Войску нужны разные профессии".