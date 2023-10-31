В ТЦК продолжается процесс назначения военкомов и оцифровки военнообязанных данных, - Сухопутные войска ВСУ
В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки идет процесс назначения новых военкомов, имеющих боевой опыт.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы говорим о выполнении решения СНБО о замене областных глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки. На данный момент этот процесс продолжается. На начальников ТЦК назначаются новые военнослужащие, имеющие военный опыт ведения боевых действий, прошедших проверку соответствующих органов, антикоррупционных", - сказал Фитьо.
Отвечая на вопрос, как кадровые ротации влияют на работу ТЦК, представитель Сухопутных войск отметил, что улучшить работу центров комплектования имеют законодательные изменения, которые ожидают военные.
"Сейчас относительно работы ТЦК есть ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Одним из таких законопроектов, который должен улучшить работу ТЦК, является введение синхронизации единой базы военнообязанных нашей системы учета "Оберег" с другими реестрами других государственных органов власти. Если этот законопроект будет проголосован, то в соответствии с этим система учета военнообязанных "Оберег" будет получать данные из других реестров - о семейном положении, об образовании, о рождении детей, о специальности, о работе и других необходимых данных", - объяснил Фитьо.
Он отметил, что в настоящее время система учета военнообязанных наполнена на 90% и продолжается процесс внесения данных с бумажных носителей в цифровые.
"Сейчас еще военнообязанные должны лично появляться в ТЦК для того, чтобы обновить свои данные, то есть появляться физически и приносить ксерокопии тех или иных документов", - отметил Фитьо.
Подполковник также подчеркнул, что только после оцифровки данных военнообязанных и принятия соответствующего законопроекта можно будет перейти к процессу синхронизации системы учета "Оберег" с другими государственными реестрами.
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У казахів прислів"я є: "Хан не знає що роблять близькі до нього А близькі до нього не знають які побори беруть їх прислужники на ринках (а вони самі тільки "бакшиші" приймають)
розпилювати допомогурозбудовувати країну мрії, з мільярдами дерев та діснейлендами. З точки зору росії план ідеальний: боєздатна частина нашого населення знищена або виїхала, заморожені активи повертаються через корупційну владу-прокладку, країну далі готують до поглинання перевзуті зелені-ригіонали.
Ну що ж, бачили очі кого обирали... Попереджень було більш ніж достатньо.
служити будуть усі,
усі хто немає грошей відкупитись
любой сисадмин сделает что угодно с данными, даже квалифицировав этого гамадрила как "... гідного на говнокомандувачя "
Всі чиновники захлинаться слиною, розказати про цифровізацію. Але жоден не каже ні слова про відповідальність за попадання інформації до ворога, або до криміналу.
Знаючи про продажність воєнкомів, немає сумнівів, що буде гуляти цю інформація по всьому світу.
Тільки не дивуйтесь, коли до вас цілеспрямовано завітають бандюки. Бо вони будуть знати про вас все - від кольору носків до кількості копійок в кармані. І все це куплять в базі. У воєнкома в тому числі.
І з кожною новою системою дижиталізації доступ до цих даних будуть мати все більше і більше людей.
але якщо у місті бояться працівників ТЦК, то в сільській місцевості їх не часто видно. Там "запрошення на медкомісію" приносять твої односельці, що працюють у старостаті. Чи й сам староста. І саме цікаво, що вони ті запрошення і виписують. Бо нема єдиної бази. А є план для місцевої влади. І якщо та курва не хоче, аби забрали її чоловіка, то несе повістку тому, хто не має ні броні, ні криші могутніх покровителів.
Ось в лєнті новин металурги бідкаються, що не вистачає робітників. Ну так хтось вже воює, а хтось ховається. Ті, що перекривають кордони, та ставлять пастки для виловлювання всіх, хто не на обліку, теж бояться попасти саме на передову. Але є люди, що хоч і бояться, але б ризикнули за європейську оплату. Яку не просто обіцяють, а надійно і вчасно виплачують. Тобто були б мотивовані заробітком та гарантією для своєї сім'ї. За яку (сім'ю тобто) держава пащеку порве лиходіям. Чи здатні ті, що провалили епопею з ковідом, з озброєнням та забезпеченням під час війни, яка текла в'яло і вони її просто не помічали, реалізувати цю програму?
Піііздь......., прошу вибачення - не достовірна інформація.
В мене призначений воєнкомом працівник ТЦК, котрий ще з часів Яника протирав там штани, зате тепер "має командирування в зону бойових дій!!!" Коли воно було, враховуючи що його постійно бачили в ТЦК, що там міг робити? Хіба вручав повістки бійцям на ротації.
Бойовий досвід, бл**ь.
скоріше в забезпечення...
Просто їх не просто треба звільняти а лишати звання... тоді в цьому є логіка, якесь покарання...
А ще мене піздец як вкурвило коли дізнався що пітуШарій спокійно собі зі своєю шмарою отримали нові зак. паспорти прямо в Іспані....
який в дупу розшук, якщо кожен у вільному доступі може знайти хибару(он недавно передали привіт з україни у вигляді коктейля) пропагандона, пітушарій оскаржив у суді той "розшук". І живе собі спокійно.
Воювати, найперше, потрібно, зброєю, технологіями, навичками, достойною оплатою, стандартами НАТО - а не "кріпаками" та "м'ясом". А для цього треба одне - перестати красти та прибрати "совків" та рашистів. Найперше - від владного "корита" та з Армії.
Ти мені про Оман не втирай, я на відміну від ******* зестада чудово розумію що 5 колона перейшла від плану А з бліцкрігом та Стамбулом(доречі договір вже був готовий, залишалось лиш ратифікувати) до плану Б, тобто з середини зруйнувати державу.
Та нажаль ********* 73% стаду все подобається, головне щоб главзеб щовечора гундосики випускав...
Мірятись з кацапами юінітами така собі справа у них при будь-яких умовах їх буде в 2 рази більше. Проста математика.
Щоб вирішувати проблему, спочатку її треба створити.
Поздоровте себе!
Це не старий МММ, це новий МММ!
Нічого не змінилося.