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Новости мобилизации
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В ТЦК продолжается процесс назначения военкомов и оцифровки военнообязанных данных, - Сухопутные войска ВСУ

призов,мобілізація,тцк

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки идет процесс назначения новых военкомов, имеющих боевой опыт.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорим о выполнении решения СНБО о замене областных глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки. На данный момент этот процесс продолжается. На начальников ТЦК назначаются новые военнослужащие, имеющие военный опыт ведения боевых действий, прошедших проверку соответствующих органов, антикоррупционных", - сказал Фитьо.

Отвечая на вопрос, как кадровые ротации влияют на работу ТЦК, представитель Сухопутных войск отметил, что улучшить работу центров комплектования имеют законодательные изменения, которые ожидают военные.

"Сейчас относительно работы ТЦК есть ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Одним из таких законопроектов, который должен улучшить работу ТЦК, является введение синхронизации единой базы военнообязанных нашей системы учета "Оберег" с другими реестрами других государственных органов власти. Если этот законопроект будет проголосован, то в соответствии с этим система учета военнообязанных "Оберег" будет получать данные из других реестров - о семейном положении, об образовании, о рождении детей, о специальности, о работе и других необходимых данных", - объяснил Фитьо.

Читайте также: Электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и постоянно наполняется информацией, - Федоров

Он отметил, что в настоящее время система учета военнообязанных наполнена на 90% и продолжается процесс внесения данных с бумажных носителей в цифровые.

"Сейчас еще военнообязанные должны лично появляться в ТЦК для того, чтобы обновить свои данные, то есть появляться физически и приносить ксерокопии тех или иных документов", - отметил Фитьо.

Подполковник также подчеркнул, что только после оцифровки данных военнообязанных и принятия соответствующего законопроекта можно будет перейти к процессу синхронизации системы учета "Оберег" с другими государственными реестрами.

Читайте также: В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию", - Федоров

Автор: 

Генштаб ВС (6456) реестр (327) военкомат (458) мобилизация (2808)


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Топ комментарии
+24
До сраки той "бойовий досвід" !!! Техперсонал який "рішав питання" залишився той самий! Воєнком тільки "вершив"! Так що все залишилося тим самим - просто всі гроші осідатимуть у кишенях техперсоналу а воєнком буде "картонною лялькою"
У казахів прислів"я є: "Хан не знає що роблять близькі до нього А близькі до нього не знають які побори беруть їх прислужники на ринках (а вони самі тільки "бакшиші" приймають)
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31.10.2023 17:59 Ответить
+17
Пропозиції кожного народженого чоловічої статі таврувати клеймом "Власність ТЦК" та вживлювати пристрої для відстеження вже надіслали?
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31.10.2023 17:56 Ответить
+15
Схоже наступний крок - криміналізація за неявку у ТЦК після інформування по смс та призов молоді. Оскільки свою зброю не виробляємо, а з лендлізом "щось" йде не так як гадалося, то воювати будемо лопатами. А коли закончаться українці репродуційного віку - запросять миротворців, закріплять лінію фронту, і будуть розпилювати допомогу розбудовувати країну мрії, з мільярдами дерев та діснейлендами. З точки зору росії план ідеальний: боєздатна частина нашого населення знищена або виїхала, заморожені активи повертаються через корупційну владу-прокладку, країну далі готують до поглинання перевзуті зелені-ригіонали.
Ну що ж, бачили очі кого обирали... Попереджень було більш ніж достатньо.
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31.10.2023 18:15 Ответить
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А куди можна подати заявку на воєнкома?
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31.10.2023 17:55 Ответить
сразу в военкомат
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31.10.2023 19:41 Ответить
В сiнхромодупу...
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31.10.2023 20:42 Ответить
Пропозиції кожного народженого чоловічої статі таврувати клеймом "Власність ТЦК" та вживлювати пристрої для відстеження вже надіслали?
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31.10.2023 17:56 Ответить
І б тобі на лобі таке таврування зробив би😆
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31.10.2023 18:35 Ответить
До сраки той "бойовий досвід" !!! Техперсонал який "рішав питання" залишився той самий! Воєнком тільки "вершив"! Так що все залишилося тим самим - просто всі гроші осідатимуть у кишенях техперсоналу а воєнком буде "картонною лялькою"
У казахів прислів"я є: "Хан не знає що роблять близькі до нього А близькі до нього не знають які побори беруть їх прислужники на ринках (а вони самі тільки "бакшиші" приймають)
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31.10.2023 17:59 Ответить
тцк підпорядковуються, сухопутним військам зсу?
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31.10.2023 18:13 Ответить
Командувачу.
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31.10.2023 18:22 Ответить
Схоже наступний крок - криміналізація за неявку у ТЦК після інформування по смс та призов молоді. Оскільки свою зброю не виробляємо, а з лендлізом "щось" йде не так як гадалося, то воювати будемо лопатами. А коли закончаться українці репродуційного віку - запросять миротворців, закріплять лінію фронту, і будуть розпилювати допомогу розбудовувати країну мрії, з мільярдами дерев та діснейлендами. З точки зору росії план ідеальний: боєздатна частина нашого населення знищена або виїхала, заморожені активи повертаються через корупційну владу-прокладку, країну далі готують до поглинання перевзуті зелені-ригіонали.
Ну що ж, бачили очі кого обирали... Попереджень було більш ніж достатньо.
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31.10.2023 18:15 Ответить
Не всі номери контрактні та закріплені за конкретною особою, а є й такі, хто не користується мобільними телефонами (здебільшого з релігійних або параноїдальних міркувань) тому довести те, що конкретна особа отримала смс просто неможливо.
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31.10.2023 18:27 Ответить
Це зрозуміло. Тут людина взагалі пише з долею іронії
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31.10.2023 21:03 Ответить
коротко-
служити будуть усі,
усі хто немає грошей відкупитись
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31.10.2023 18:16 Ответить
яркий пример идиота.

любой сисадмин сделает что угодно с данными, даже квалифицировав этого гамадрила как "... гідного на говнокомандувачя "
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31.10.2023 18:16 Ответить
Через 10 хвилин після оцифрування інформації вона попаде до орків.
Всі чиновники захлинаться слиною, розказати про цифровізацію. Але жоден не каже ні слова про відповідальність за попадання інформації до ворога, або до криміналу.
Знаючи про продажність воєнкомів, немає сумнівів, що буде гуляти цю інформація по всьому світу.
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31.10.2023 18:16 Ответить
Є мої дані у тцк в електронці з 17 року. І мені насрати чи попадуть вони до москалів чи ні.
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31.10.2023 18:23 Ответить
То ваша справа - насрати, чи ні.
Тільки не дивуйтесь, коли до вас цілеспрямовано завітають бандюки. Бо вони будуть знати про вас все - від кольору носків до кількості копійок в кармані. І все це куплять в базі. У воєнкома в тому числі.
І з кожною новою системою дижиталізації доступ до цих даних будуть мати все більше і більше людей.
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31.10.2023 20:51 Ответить
Є дія і є протидія. Нажаль через відсутність дії зі сторони громадян держава змушена робити дії зі своєї сторони. Поїзд пішов.
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01.11.2023 08:05 Ответить
Сіра дурепа, у орків є і твої данні, які вони отримали через купу баз які є в Україні
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31.10.2023 18:30 Ответить
Кожна така система полегшує доступ до інформації. І все більше коло людей матиме доступ.
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31.10.2023 20:53 Ответить
щось дуже вже невтішна ситуація в країні. беруть вже й алкоголіків за п'ятдесят.
але якщо у місті бояться працівників ТЦК, то в сільській місцевості їх не часто видно. Там "запрошення на медкомісію" приносять твої односельці, що працюють у старостаті. Чи й сам староста. І саме цікаво, що вони ті запрошення і виписують. Бо нема єдиної бази. А є план для місцевої влади. І якщо та курва не хоче, аби забрали її чоловіка, то несе повістку тому, хто не має ні броні, ні криші могутніх покровителів.
Ось в лєнті новин металурги бідкаються, що не вистачає робітників. Ну так хтось вже воює, а хтось ховається. Ті, що перекривають кордони, та ставлять пастки для виловлювання всіх, хто не на обліку, теж бояться попасти саме на передову. Але є люди, що хоч і бояться, але б ризикнули за європейську оплату. Яку не просто обіцяють, а надійно і вчасно виплачують. Тобто були б мотивовані заробітком та гарантією для своєї сім'ї. За яку (сім'ю тобто) держава пащеку порве лиходіям. Чи здатні ті, що провалили епопею з ковідом, з озброєнням та забезпеченням під час війни, яка текла в'яло і вони її просто не помічали, реалізувати цю програму?
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31.10.2023 18:21 Ответить
ой невтишна Володя хай йому грець... При том, что четыре раза подряд отменили набор срочников и молодых здоровых кабанов от 18-19 до 24-25 вообще никто ничем обучать не собирается и никуда призывать. А еще есть миллион забронированных на стратегических производствах, 300 тысяч инвалидов, два миллиона имеющих льготные легальные отмазки, 500 тыщ студентов, 200 тысяч полиции, 100 тыщ ДНС и полмиллиона чиновников-депутатов и так далее и тому подобное.
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31.10.2023 18:48 Ответить
"триває процес призначення нових воєнкомів, які мають бойовий досвід...."
Піііздь......., прошу вибачення - не достовірна інформація.
В мене призначений воєнкомом працівник ТЦК, котрий ще з часів Яника протирав там штани, зате тепер "має командирування в зону бойових дій!!!" Коли воно було, враховуючи що його постійно бачили в ТЦК, що там міг робити? Хіба вручав повістки бійцям на ротації.
Бойовий досвід, бл**ь.
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31.10.2023 18:28 Ответить
У нас новопризначеним є полковник, який "воював на передовій" в Рівненській області.
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31.10.2023 18:33 Ответить
Багато хто і досі там "воює" та отримує зарплату. А на ротацію справді бойових підрозділів людей немає.
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31.10.2023 18:44 Ответить
Логично, командиров с боевым опытом в тыл, а командовать на фронте будут те, кого эти командиры мобилизуют, т.е. без опыта.
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31.10.2023 18:36 Ответить
Там мова йде про тих хто із-за інвалідності не може воювати.
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31.10.2023 18:44 Ответить
Мені от також цікаво куди тих майорів, полковників пристроять на передовій, якщо командувати бойовим підрозділом то не позаздриш хлопцям, тому що не мають ніякого досвіду....
скоріше в забезпечення...

Просто їх не просто треба звільняти а лишати звання... тоді в цьому є логіка, якесь покарання...
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31.10.2023 21:22 Ответить
А мобілізація - це питання тільки до тцк? А вца, а поліцаї? Тільки військовим потрібно захистом держави займатись?
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31.10.2023 18:39 Ответить
Дожили,военком стал круче чем прокурор и начальник полиции.
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31.10.2023 18:39 Ответить
в смысле денег - почти
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31.10.2023 18:48 Ответить
а что удивляет? экономика: спрос, предложение, уравниваем...
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31.10.2023 18:50 Ответить
А де можна створити зараз свого цифрового солдата дя оцифровування даних?
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31.10.2023 18:44 Ответить
******* правлять зепідори: ухилянтам, що втікли закордон - паспорний сервіс і всі блага без необхідності виконувати свій громадянський обов'язок, а тим чоловікам які зараз в Україні - цифрове кріпацтво.
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31.10.2023 18:50 Ответить
ну так тому ті хто виїхав такі прищирі українці у вишиванках які волають про знищення параші та кордони 91, знають що їх окопи обійдуть стороною..
А ще мене піздец як вкурвило коли дізнався що пітуШарій спокійно собі зі своєю шмарою отримали нові зак. паспорти прямо в Іспані....
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31.10.2023 18:58 Ответить
може той шарій просто бреше? хіба він не в розшуку?
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31.10.2023 21:02 Ответить
відоси на фоні мобільного паспорного столу в барселоні не брехали.
який в дупу розшук, якщо кожен у вільному доступі може знайти хибару(он недавно передали привіт з україни у вигляді коктейля) пропагандона, пітушарій оскаржив у суді той "розшук". І живе собі спокійно.
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31.10.2023 21:18 Ответить
Що не подобається в кордонах 91-го? Чи оманівське замовлення з ОПи одробляємо?
Воювати, найперше, потрібно, зброєю, технологіями, навичками, достойною оплатою, стандартами НАТО - а не "кріпаками" та "м'ясом". А для цього треба одне - перестати красти та прибрати "совків" та рашистів. Найперше - від владного "корита" та з Армії.
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31.10.2023 22:26 Ответить
яка бровада, нагадай мені що ми виробляємо крім збірки з китайських комплектуючих фпв дронів у достатній кількості, може танки ? ні ? ракети, бпла, снаряди, бмп...... продовжувати можна без кінця, рано чи пізно(вибори США і привіт трампон) поставки зброї впадуть до нуля...
Ти мені про Оман не втирай, я на відміну від ******* зестада чудово розумію що 5 колона перейшла від плану А з бліцкрігом та Стамбулом(доречі договір вже був готовий, залишалось лиш ратифікувати) до плану Б, тобто з середини зруйнувати державу.
Та нажаль ********* 73% стаду все подобається, головне щоб главзеб щовечора гундосики випускав...
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31.10.2023 22:45 Ответить
Обрали шлях совка. Всіх загрібати та на самогубчі шурми... Тільки проти нас ворог в кілька разів більше, тож ця стратегія буквально в нікуди. Ракет та дронів немає, навіть форму та авто не закуповують, але м'ясо набирають масово і без розбору. Кароч можна вже хрест на Україні ставити. Нажаль. От і наголосували па приколу
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31.10.2023 18:54 Ответить
Про те, що в парашиї невичерпний ресурс м'яса - це брєд, там також є чутлива межа мобілізації. Так само брєд, що їх у кілька разів більше на окупованих територіях чим наших, бо в такому разі вони вже давно були б і Харкові, і Дніпрі, і Запоріжжі.
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31.10.2023 19:25 Ответить
кацапи за фублі-валюту шукають юнітів у бідних регіонах параші та світу, у нас же хапають всіх без розбору, скоро взагалі без броні ніхто з дому виходити не буде, ну зате безробіття буде безповоротно подолано
Мірятись з кацапами юінітами така собі справа у них при будь-яких умовах їх буде в 2 рази більше. Проста математика.
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31.10.2023 19:40 Ответить
Воюєш чи з дивану все бачиш?
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31.10.2023 21:15 Ответить
Скільки б м'яса у кацапів не було - ми не можемо йти таким шляхом. Закидати фронти українцями = знищити націю! Таке в голову могло прийти тільки ворогам країни. Перемагати кацапів треба якістю, а не кількістю: новітньою зброєю, тактикою та кращою підготовкою. Гребти під мобілізацію усіх, особливо ухилянтів = отримати недієздатну недоармію. Совкова жуковщина - це не шлях до перемоги.
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31.10.2023 23:09 Ответить
Фсьо правильно!
Щоб вирішувати проблему, спочатку її треба створити.
Поздоровте себе!
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31.10.2023 19:07 Ответить
Зробіть цю посаду "цивільною"..
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31.10.2023 19:33 Ответить
Років 15 тому така ж афера йшла під гаслом:
Це не старий МММ, це новий МММ!
Нічого не змінилося.
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31.10.2023 19:39 Ответить
Хоть когось посадили ?
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31.10.2023 22:25 Ответить
 
 