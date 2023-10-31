В ТЦК продолжается процесс назначения военкомов и оцифровки военнообязанных данных, - Сухопутные войска ВСУ

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки идет процесс назначения новых военкомов, имеющих боевой опыт.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорим о выполнении решения СНБО о замене областных глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки. На данный момент этот процесс продолжается. На начальников ТЦК назначаются новые военнослужащие, имеющие военный опыт ведения боевых действий, прошедших проверку соответствующих органов, антикоррупционных", - сказал Фитьо.

Отвечая на вопрос, как кадровые ротации влияют на работу ТЦК, представитель Сухопутных войск отметил, что улучшить работу центров комплектования имеют законодательные изменения, которые ожидают военные.

"Сейчас относительно работы ТЦК есть ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Одним из таких законопроектов, который должен улучшить работу ТЦК, является введение синхронизации единой базы военнообязанных нашей системы учета "Оберег" с другими реестрами других государственных органов власти. Если этот законопроект будет проголосован, то в соответствии с этим система учета военнообязанных "Оберег" будет получать данные из других реестров - о семейном положении, об образовании, о рождении детей, о специальности, о работе и других необходимых данных", - объяснил Фитьо.

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Он отметил, что в настоящее время система учета военнообязанных наполнена на 90% и продолжается процесс внесения данных с бумажных носителей в цифровые.

"Сейчас еще военнообязанные должны лично появляться в ТЦК для того, чтобы обновить свои данные, то есть появляться физически и приносить ксерокопии тех или иных документов", - отметил Фитьо.

Подполковник также подчеркнул, что только после оцифровки данных военнообязанных и принятия соответствующего законопроекта можно будет перейти к процессу синхронизации системы учета "Оберег" с другими государственными реестрами.

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