У ТЦК триває процес призначення воєнкомів та оцифровування даних військовозобов’язаних, - Сухопутні війська ЗСУ

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки триває процес призначення нових воєнкомів, які мають бойовий досвід.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говоримо про виконання рішення РНБО про заміну обласних очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний момент цей процес триває. На начальників ТЦК призначаються нові військовослужбовці, які мають військовий досвід ведення бойових дій, які пройшли перевірку відповідних органів, антикорупційних", - сказав Фітьо.

Відповідаючи на питання, як кадрові ротації впливають на роботу ТЦК, представник Сухопутних військ відзначив, що покращити роботу центрів комплектування мають законодавчі зміни, на які очікують військові.

"Зараз щодо роботи ТЦК є ряд законопроєктів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Одним із таких законопроєктів, який мав би покращити роботу ТЦК, є запровадження синхронізації єдиної бази військовозобов’язаних, нашої системи обліку "Оберіг" з іншими реєстрами інших державних органів влади. Якщо цей законопроєкт буде проголосовано, то відповідно до цього система обліку військовозобов’язаних "Оберіг" буде отримувати дані з інших реєстрів – про сімейний стан, про освіту, про народження дітей, про фах, про роботу та інші необхідні дані", - пояснив Фітьо.

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Він зауважив, що наразі система обліку військовозобов’язаних наповнена на 90%, і триває процес внесення даних з паперових носіїв у цифрові.

"Зараз ще військовозобов’язані мають особисто з’являтись у свої ТЦК для того, щоб оновити свої дані, тобто з’являтись фізично і приносити ксерокопії тих чи інших документів", - зазначив Фітьо.

Підполковник також наголосив, що лише після оцифровування даних військовозобов’язаних та ухвалення відповідного законопроєкту можна буде перейти до процесу синхронізації системи обліку "Оберіг" з іншими державними реєстрами.

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