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Новини Мобілізація
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У ТЦК триває процес призначення воєнкомів та оцифровування даних військовозобов’язаних, - Сухопутні війська ЗСУ

призов,мобілізація,тцк

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки триває процес призначення нових воєнкомів, які мають бойовий досвід.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говоримо про виконання рішення РНБО про заміну обласних очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний момент цей процес триває. На начальників ТЦК призначаються нові військовослужбовці, які мають військовий досвід ведення бойових дій, які пройшли перевірку відповідних органів, антикорупційних", - сказав Фітьо.

Відповідаючи на питання, як кадрові ротації впливають на роботу ТЦК, представник Сухопутних військ відзначив, що покращити роботу центрів комплектування мають законодавчі зміни, на які очікують військові.

"Зараз щодо роботи ТЦК є ряд законопроєктів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Одним із таких законопроєктів, який мав би покращити роботу ТЦК, є запровадження синхронізації єдиної бази військовозобов’язаних, нашої системи обліку "Оберіг" з іншими реєстрами інших державних органів влади. Якщо цей законопроєкт буде проголосовано, то відповідно до цього система обліку військовозобов’язаних "Оберіг" буде отримувати дані з інших реєстрів – про сімейний стан, про освіту, про народження дітей, про фах, про роботу та інші необхідні дані", - пояснив Фітьо.

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Він зауважив, що наразі система обліку військовозобов’язаних наповнена на 90%, і триває процес внесення даних з паперових носіїв у цифрові.

"Зараз ще військовозобов’язані мають особисто з’являтись у свої ТЦК для того, щоб оновити свої дані, тобто з’являтись фізично і приносити ксерокопії тих чи інших документів", - зазначив Фітьо.

Підполковник також наголосив, що лише після оцифровування даних військовозобов’язаних та ухвалення відповідного законопроєкту можна буде перейти до процесу синхронізації системи обліку "Оберіг" з іншими державними реєстрами.

Читайте: В Україні планують запустити "смартмобілізацію", - Федоров

Автор: 

Генштаб ЗС (6758) реєстр (859) військкомат (432) мобілізація (3112)


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Топ коментарі
+24
До сраки той "бойовий досвід" !!! Техперсонал який "рішав питання" залишився той самий! Воєнком тільки "вершив"! Так що все залишилося тим самим - просто всі гроші осідатимуть у кишенях техперсоналу а воєнком буде "картонною лялькою"
У казахів прислів"я є: "Хан не знає що роблять близькі до нього А близькі до нього не знають які побори беруть їх прислужники на ринках (а вони самі тільки "бакшиші" приймають)
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31.10.2023 17:59 Відповісти
+17
Пропозиції кожного народженого чоловічої статі таврувати клеймом "Власність ТЦК" та вживлювати пристрої для відстеження вже надіслали?
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31.10.2023 17:56 Відповісти
+15
Схоже наступний крок - криміналізація за неявку у ТЦК після інформування по смс та призов молоді. Оскільки свою зброю не виробляємо, а з лендлізом "щось" йде не так як гадалося, то воювати будемо лопатами. А коли закончаться українці репродуційного віку - запросять миротворців, закріплять лінію фронту, і будуть розпилювати допомогу розбудовувати країну мрії, з мільярдами дерев та діснейлендами. З точки зору росії план ідеальний: боєздатна частина нашого населення знищена або виїхала, заморожені активи повертаються через корупційну владу-прокладку, країну далі готують до поглинання перевзуті зелені-ригіонали.
Ну що ж, бачили очі кого обирали... Попереджень було більш ніж достатньо.
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31.10.2023 18:15 Відповісти
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А куди можна подати заявку на воєнкома?
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31.10.2023 17:55 Відповісти
сразу в военкомат
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31.10.2023 19:41 Відповісти
В сiнхромодупу...
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31.10.2023 20:42 Відповісти
Пропозиції кожного народженого чоловічої статі таврувати клеймом "Власність ТЦК" та вживлювати пристрої для відстеження вже надіслали?
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31.10.2023 17:56 Відповісти
І б тобі на лобі таке таврування зробив би😆
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31.10.2023 18:35 Відповісти
До сраки той "бойовий досвід" !!! Техперсонал який "рішав питання" залишився той самий! Воєнком тільки "вершив"! Так що все залишилося тим самим - просто всі гроші осідатимуть у кишенях техперсоналу а воєнком буде "картонною лялькою"
У казахів прислів"я є: "Хан не знає що роблять близькі до нього А близькі до нього не знають які побори беруть їх прислужники на ринках (а вони самі тільки "бакшиші" приймають)
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31.10.2023 17:59 Відповісти
тцк підпорядковуються, сухопутним військам зсу?
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31.10.2023 18:13 Відповісти
Командувачу.
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31.10.2023 18:22 Відповісти
Схоже наступний крок - криміналізація за неявку у ТЦК після інформування по смс та призов молоді. Оскільки свою зброю не виробляємо, а з лендлізом "щось" йде не так як гадалося, то воювати будемо лопатами. А коли закончаться українці репродуційного віку - запросять миротворців, закріплять лінію фронту, і будуть розпилювати допомогу розбудовувати країну мрії, з мільярдами дерев та діснейлендами. З точки зору росії план ідеальний: боєздатна частина нашого населення знищена або виїхала, заморожені активи повертаються через корупційну владу-прокладку, країну далі готують до поглинання перевзуті зелені-ригіонали.
Ну що ж, бачили очі кого обирали... Попереджень було більш ніж достатньо.
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31.10.2023 18:15 Відповісти
Не всі номери контрактні та закріплені за конкретною особою, а є й такі, хто не користується мобільними телефонами (здебільшого з релігійних або параноїдальних міркувань) тому довести те, що конкретна особа отримала смс просто неможливо.
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31.10.2023 18:27 Відповісти
Це зрозуміло. Тут людина взагалі пише з долею іронії
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31.10.2023 21:03 Відповісти
коротко-
служити будуть усі,
усі хто немає грошей відкупитись
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31.10.2023 18:16 Відповісти
яркий пример идиота.

любой сисадмин сделает что угодно с данными, даже квалифицировав этого гамадрила как "... гідного на говнокомандувачя "
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31.10.2023 18:16 Відповісти
Через 10 хвилин після оцифрування інформації вона попаде до орків.
Всі чиновники захлинаться слиною, розказати про цифровізацію. Але жоден не каже ні слова про відповідальність за попадання інформації до ворога, або до криміналу.
Знаючи про продажність воєнкомів, немає сумнівів, що буде гуляти цю інформація по всьому світу.
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31.10.2023 18:16 Відповісти
Є мої дані у тцк в електронці з 17 року. І мені насрати чи попадуть вони до москалів чи ні.
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31.10.2023 18:23 Відповісти
То ваша справа - насрати, чи ні.
Тільки не дивуйтесь, коли до вас цілеспрямовано завітають бандюки. Бо вони будуть знати про вас все - від кольору носків до кількості копійок в кармані. І все це куплять в базі. У воєнкома в тому числі.
І з кожною новою системою дижиталізації доступ до цих даних будуть мати все більше і більше людей.
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31.10.2023 20:51 Відповісти
Є дія і є протидія. Нажаль через відсутність дії зі сторони громадян держава змушена робити дії зі своєї сторони. Поїзд пішов.
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01.11.2023 08:05 Відповісти
Сіра дурепа, у орків є і твої данні, які вони отримали через купу баз які є в Україні
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31.10.2023 18:30 Відповісти
Кожна така система полегшує доступ до інформації. І все більше коло людей матиме доступ.
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31.10.2023 20:53 Відповісти
щось дуже вже невтішна ситуація в країні. беруть вже й алкоголіків за п'ятдесят.
але якщо у місті бояться працівників ТЦК, то в сільській місцевості їх не часто видно. Там "запрошення на медкомісію" приносять твої односельці, що працюють у старостаті. Чи й сам староста. І саме цікаво, що вони ті запрошення і виписують. Бо нема єдиної бази. А є план для місцевої влади. І якщо та курва не хоче, аби забрали її чоловіка, то несе повістку тому, хто не має ні броні, ні криші могутніх покровителів.
Ось в лєнті новин металурги бідкаються, що не вистачає робітників. Ну так хтось вже воює, а хтось ховається. Ті, що перекривають кордони, та ставлять пастки для виловлювання всіх, хто не на обліку, теж бояться попасти саме на передову. Але є люди, що хоч і бояться, але б ризикнули за європейську оплату. Яку не просто обіцяють, а надійно і вчасно виплачують. Тобто були б мотивовані заробітком та гарантією для своєї сім'ї. За яку (сім'ю тобто) держава пащеку порве лиходіям. Чи здатні ті, що провалили епопею з ковідом, з озброєнням та забезпеченням під час війни, яка текла в'яло і вони її просто не помічали, реалізувати цю програму?
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31.10.2023 18:21 Відповісти
ой невтишна Володя хай йому грець... При том, что четыре раза подряд отменили набор срочников и молодых здоровых кабанов от 18-19 до 24-25 вообще никто ничем обучать не собирается и никуда призывать. А еще есть миллион забронированных на стратегических производствах, 300 тысяч инвалидов, два миллиона имеющих льготные легальные отмазки, 500 тыщ студентов, 200 тысяч полиции, 100 тыщ ДНС и полмиллиона чиновников-депутатов и так далее и тому подобное.
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31.10.2023 18:48 Відповісти
"триває процес призначення нових воєнкомів, які мають бойовий досвід...."
Піііздь......., прошу вибачення - не достовірна інформація.
В мене призначений воєнкомом працівник ТЦК, котрий ще з часів Яника протирав там штани, зате тепер "має командирування в зону бойових дій!!!" Коли воно було, враховуючи що його постійно бачили в ТЦК, що там міг робити? Хіба вручав повістки бійцям на ротації.
Бойовий досвід, бл**ь.
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31.10.2023 18:28 Відповісти
У нас новопризначеним є полковник, який "воював на передовій" в Рівненській області.
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31.10.2023 18:33 Відповісти
Багато хто і досі там "воює" та отримує зарплату. А на ротацію справді бойових підрозділів людей немає.
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31.10.2023 18:44 Відповісти
Логично, командиров с боевым опытом в тыл, а командовать на фронте будут те, кого эти командиры мобилизуют, т.е. без опыта.
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31.10.2023 18:36 Відповісти
Там мова йде про тих хто із-за інвалідності не може воювати.
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31.10.2023 18:44 Відповісти
Мені от також цікаво куди тих майорів, полковників пристроять на передовій, якщо командувати бойовим підрозділом то не позаздриш хлопцям, тому що не мають ніякого досвіду....
скоріше в забезпечення...

Просто їх не просто треба звільняти а лишати звання... тоді в цьому є логіка, якесь покарання...
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31.10.2023 21:22 Відповісти
А мобілізація - це питання тільки до тцк? А вца, а поліцаї? Тільки військовим потрібно захистом держави займатись?
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31.10.2023 18:39 Відповісти
Дожили,военком стал круче чем прокурор и начальник полиции.
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31.10.2023 18:39 Відповісти
в смысле денег - почти
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31.10.2023 18:48 Відповісти
а что удивляет? экономика: спрос, предложение, уравниваем...
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31.10.2023 18:50 Відповісти
А де можна створити зараз свого цифрового солдата дя оцифровування даних?
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31.10.2023 18:44 Відповісти
******* правлять зепідори: ухилянтам, що втікли закордон - паспорний сервіс і всі блага без необхідності виконувати свій громадянський обов'язок, а тим чоловікам які зараз в Україні - цифрове кріпацтво.
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31.10.2023 18:50 Відповісти
ну так тому ті хто виїхав такі прищирі українці у вишиванках які волають про знищення параші та кордони 91, знають що їх окопи обійдуть стороною..
А ще мене піздец як вкурвило коли дізнався що пітуШарій спокійно собі зі своєю шмарою отримали нові зак. паспорти прямо в Іспані....
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31.10.2023 18:58 Відповісти
може той шарій просто бреше? хіба він не в розшуку?
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31.10.2023 21:02 Відповісти
відоси на фоні мобільного паспорного столу в барселоні не брехали.
який в дупу розшук, якщо кожен у вільному доступі може знайти хибару(он недавно передали привіт з україни у вигляді коктейля) пропагандона, пітушарій оскаржив у суді той "розшук". І живе собі спокійно.
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31.10.2023 21:18 Відповісти
Що не подобається в кордонах 91-го? Чи оманівське замовлення з ОПи одробляємо?
Воювати, найперше, потрібно, зброєю, технологіями, навичками, достойною оплатою, стандартами НАТО - а не "кріпаками" та "м'ясом". А для цього треба одне - перестати красти та прибрати "совків" та рашистів. Найперше - від владного "корита" та з Армії.
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31.10.2023 22:26 Відповісти
яка бровада, нагадай мені що ми виробляємо крім збірки з китайських комплектуючих фпв дронів у достатній кількості, може танки ? ні ? ракети, бпла, снаряди, бмп...... продовжувати можна без кінця, рано чи пізно(вибори США і привіт трампон) поставки зброї впадуть до нуля...
Ти мені про Оман не втирай, я на відміну від ******* зестада чудово розумію що 5 колона перейшла від плану А з бліцкрігом та Стамбулом(доречі договір вже був готовий, залишалось лиш ратифікувати) до плану Б, тобто з середини зруйнувати державу.
Та нажаль ********* 73% стаду все подобається, головне щоб главзеб щовечора гундосики випускав...
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31.10.2023 22:45 Відповісти
Обрали шлях совка. Всіх загрібати та на самогубчі шурми... Тільки проти нас ворог в кілька разів більше, тож ця стратегія буквально в нікуди. Ракет та дронів немає, навіть форму та авто не закуповують, але м'ясо набирають масово і без розбору. Кароч можна вже хрест на Україні ставити. Нажаль. От і наголосували па приколу
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31.10.2023 18:54 Відповісти
Про те, що в парашиї невичерпний ресурс м'яса - це брєд, там також є чутлива межа мобілізації. Так само брєд, що їх у кілька разів більше на окупованих територіях чим наших, бо в такому разі вони вже давно були б і Харкові, і Дніпрі, і Запоріжжі.
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31.10.2023 19:25 Відповісти
кацапи за фублі-валюту шукають юнітів у бідних регіонах параші та світу, у нас же хапають всіх без розбору, скоро взагалі без броні ніхто з дому виходити не буде, ну зате безробіття буде безповоротно подолано
Мірятись з кацапами юінітами така собі справа у них при будь-яких умовах їх буде в 2 рази більше. Проста математика.
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31.10.2023 19:40 Відповісти
Воюєш чи з дивану все бачиш?
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31.10.2023 21:15 Відповісти
Скільки б м'яса у кацапів не було - ми не можемо йти таким шляхом. Закидати фронти українцями = знищити націю! Таке в голову могло прийти тільки ворогам країни. Перемагати кацапів треба якістю, а не кількістю: новітньою зброєю, тактикою та кращою підготовкою. Гребти під мобілізацію усіх, особливо ухилянтів = отримати недієздатну недоармію. Совкова жуковщина - це не шлях до перемоги.
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31.10.2023 23:09 Відповісти
Фсьо правильно!
Щоб вирішувати проблему, спочатку її треба створити.
Поздоровте себе!
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31.10.2023 19:07 Відповісти
Зробіть цю посаду "цивільною"..
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31.10.2023 19:33 Відповісти
Років 15 тому така ж афера йшла під гаслом:
Це не старий МММ, це новий МММ!
Нічого не змінилося.
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31.10.2023 19:39 Відповісти
Хоть когось посадили ?
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31.10.2023 22:25 Відповісти
 
 