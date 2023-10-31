У ТЦК триває процес призначення воєнкомів та оцифровування даних військовозобов’язаних, - Сухопутні війська ЗСУ
У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки триває процес призначення нових воєнкомів, які мають бойовий досвід.
Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми говоримо про виконання рішення РНБО про заміну обласних очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний момент цей процес триває. На начальників ТЦК призначаються нові військовослужбовці, які мають військовий досвід ведення бойових дій, які пройшли перевірку відповідних органів, антикорупційних", - сказав Фітьо.
Відповідаючи на питання, як кадрові ротації впливають на роботу ТЦК, представник Сухопутних військ відзначив, що покращити роботу центрів комплектування мають законодавчі зміни, на які очікують військові.
"Зараз щодо роботи ТЦК є ряд законопроєктів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Одним із таких законопроєктів, який мав би покращити роботу ТЦК, є запровадження синхронізації єдиної бази військовозобов’язаних, нашої системи обліку "Оберіг" з іншими реєстрами інших державних органів влади. Якщо цей законопроєкт буде проголосовано, то відповідно до цього система обліку військовозобов’язаних "Оберіг" буде отримувати дані з інших реєстрів – про сімейний стан, про освіту, про народження дітей, про фах, про роботу та інші необхідні дані", - пояснив Фітьо.
Він зауважив, що наразі система обліку військовозобов’язаних наповнена на 90%, і триває процес внесення даних з паперових носіїв у цифрові.
"Зараз ще військовозобов’язані мають особисто з’являтись у свої ТЦК для того, щоб оновити свої дані, тобто з’являтись фізично і приносити ксерокопії тих чи інших документів", - зазначив Фітьо.
Підполковник також наголосив, що лише після оцифровування даних військовозобов’язаних та ухвалення відповідного законопроєкту можна буде перейти до процесу синхронізації системи обліку "Оберіг" з іншими державними реєстрами.
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У казахів прислів"я є: "Хан не знає що роблять близькі до нього А близькі до нього не знають які побори беруть їх прислужники на ринках (а вони самі тільки "бакшиші" приймають)
розпилювати допомогурозбудовувати країну мрії, з мільярдами дерев та діснейлендами. З точки зору росії план ідеальний: боєздатна частина нашого населення знищена або виїхала, заморожені активи повертаються через корупційну владу-прокладку, країну далі готують до поглинання перевзуті зелені-ригіонали.
Ну що ж, бачили очі кого обирали... Попереджень було більш ніж достатньо.
служити будуть усі,
усі хто немає грошей відкупитись
любой сисадмин сделает что угодно с данными, даже квалифицировав этого гамадрила как "... гідного на говнокомандувачя "
Всі чиновники захлинаться слиною, розказати про цифровізацію. Але жоден не каже ні слова про відповідальність за попадання інформації до ворога, або до криміналу.
Знаючи про продажність воєнкомів, немає сумнівів, що буде гуляти цю інформація по всьому світу.
Тільки не дивуйтесь, коли до вас цілеспрямовано завітають бандюки. Бо вони будуть знати про вас все - від кольору носків до кількості копійок в кармані. І все це куплять в базі. У воєнкома в тому числі.
І з кожною новою системою дижиталізації доступ до цих даних будуть мати все більше і більше людей.
але якщо у місті бояться працівників ТЦК, то в сільській місцевості їх не часто видно. Там "запрошення на медкомісію" приносять твої односельці, що працюють у старостаті. Чи й сам староста. І саме цікаво, що вони ті запрошення і виписують. Бо нема єдиної бази. А є план для місцевої влади. І якщо та курва не хоче, аби забрали її чоловіка, то несе повістку тому, хто не має ні броні, ні криші могутніх покровителів.
Ось в лєнті новин металурги бідкаються, що не вистачає робітників. Ну так хтось вже воює, а хтось ховається. Ті, що перекривають кордони, та ставлять пастки для виловлювання всіх, хто не на обліку, теж бояться попасти саме на передову. Але є люди, що хоч і бояться, але б ризикнули за європейську оплату. Яку не просто обіцяють, а надійно і вчасно виплачують. Тобто були б мотивовані заробітком та гарантією для своєї сім'ї. За яку (сім'ю тобто) держава пащеку порве лиходіям. Чи здатні ті, що провалили епопею з ковідом, з озброєнням та забезпеченням під час війни, яка текла в'яло і вони її просто не помічали, реалізувати цю програму?
Піііздь......., прошу вибачення - не достовірна інформація.
В мене призначений воєнкомом працівник ТЦК, котрий ще з часів Яника протирав там штани, зате тепер "має командирування в зону бойових дій!!!" Коли воно було, враховуючи що його постійно бачили в ТЦК, що там міг робити? Хіба вручав повістки бійцям на ротації.
Бойовий досвід, бл**ь.
скоріше в забезпечення...
Просто їх не просто треба звільняти а лишати звання... тоді в цьому є логіка, якесь покарання...
А ще мене піздец як вкурвило коли дізнався що пітуШарій спокійно собі зі своєю шмарою отримали нові зак. паспорти прямо в Іспані....
який в дупу розшук, якщо кожен у вільному доступі може знайти хибару(он недавно передали привіт з україни у вигляді коктейля) пропагандона, пітушарій оскаржив у суді той "розшук". І живе собі спокійно.
Воювати, найперше, потрібно, зброєю, технологіями, навичками, достойною оплатою, стандартами НАТО - а не "кріпаками" та "м'ясом". А для цього треба одне - перестати красти та прибрати "совків" та рашистів. Найперше - від владного "корита" та з Армії.
Ти мені про Оман не втирай, я на відміну від ******* зестада чудово розумію що 5 колона перейшла від плану А з бліцкрігом та Стамбулом(доречі договір вже був готовий, залишалось лиш ратифікувати) до плану Б, тобто з середини зруйнувати державу.
Та нажаль ********* 73% стаду все подобається, головне щоб главзеб щовечора гундосики випускав...
Мірятись з кацапами юінітами така собі справа у них при будь-яких умовах їх буде в 2 рази більше. Проста математика.
Щоб вирішувати проблему, спочатку її треба створити.
Поздоровте себе!
Це не старий МММ, це новий МММ!
Нічого не змінилося.