Украина готовится к ударам России по энергетике зимой, - Financial Times

Украина продолжает усиленно укреплять свою энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы, поскольку российская армия начинает атаковать электростанции страны. В этот раз страна лучше подготовлена к атакам. В частности, для защиты трансформаторов построили стену из бетонных блоков и цилиндрические клетки, заполненные песком.

Об этом сообщает издання Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что россия летом в большинстве своем атаковала морские порты и инфраструктуру экспорта зерна, однако на протяжении последних недель под ударом врага снова оказалась энергетика. Однако на этот раз Киев уверен, что подготовился лучше.

Как пишет FT, на одной из важнейших подстанций электросетей Украины для защиты трансформаторов была возведена стена из бетонных блоков.

Габионы или цилиндрические клетки, заполненные камнями или песком, можно также увидеть вокруг другой близлежащей подстанции, местоположение которой не разглашается из-за правил безопасности военного времени.

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Премьер-министр Денис Шмигаль в комментарии FT рассказал, что Украина не только усиливает ПВО, но и готовит так называемую "пассивную защиту" непосредственно на местах.

Он добавил, что защита энергообъектов "не на 100 процентов эффективна". Такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.

Один из источников, знакомый с ходом работ, сообщил, что элементы инфраструктуры, не требующие вентиляции, были перенесены под землю.

В то же время, источники добавляют, что по всей Украине устанавливают клетки для защиты сотен мелких целей, но их можно уничтожить одним ударом и спровоцировать массовое отключение света.

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"Когда у вас есть, например, трансформаторы, вы пытаетесь защитить их большими мешками и песком. Эти большие мешки много раз спасали нас и они защищают нас от обломков беспилотников и ракет", – пояснил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Поврежденные кабели можно быстро заменить, но ремонт подстанций и трансформаторов займет больше времени, так как поиск и транспортировка массивных конструкций может растянуться на месяцы. Поэтому запасные части хранятся за границей у партнеров с возможностью быстрого заказа.

По мнению FT, нормированные отключения света продолжительностью от одного до двух часов, вероятно, придется ввести, если температура нынешней зимой будет ниже минус 10 градусов. Более длительные отключения возможны, если будут массированы обстрелы.

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