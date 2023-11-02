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Новости Война
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Украина готовится к ударам России по энергетике зимой, - Financial Times

пожар,энергетика,обстрел

Украина продолжает усиленно укреплять свою энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы, поскольку российская армия начинает атаковать электростанции страны. В этот раз страна лучше подготовлена к атакам. В частности, для защиты трансформаторов построили стену из бетонных блоков и цилиндрические клетки, заполненные песком.

Об этом сообщает издання Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что россия летом в большинстве своем атаковала морские порты и инфраструктуру экспорта зерна, однако на протяжении последних недель под ударом врага снова оказалась энергетика. Однако на этот раз Киев уверен, что подготовился лучше.

Как пишет FT, на одной из важнейших подстанций электросетей Украины для защиты трансформаторов была возведена стена из бетонных блоков.

Габионы или цилиндрические клетки, заполненные камнями или песком, можно также увидеть вокруг другой близлежащей подстанции, местоположение которой не разглашается из-за правил безопасности военного времени.

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Премьер-министр Денис Шмигаль в комментарии FT рассказал, что Украина не только усиливает ПВО, но и готовит так называемую "пассивную защиту" непосредственно на местах.

Он добавил, что защита энергообъектов "не на 100 процентов эффективна". Такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.

Один из источников, знакомый с ходом работ, сообщил, что элементы инфраструктуры, не требующие вентиляции, были перенесены под землю.

В то же время, источники добавляют, что по всей Украине устанавливают клетки для защиты сотен мелких целей, но их можно уничтожить одним ударом и спровоцировать массовое отключение света.

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"Когда у вас есть, например, трансформаторы, вы пытаетесь защитить их большими мешками и песком. Эти большие мешки много раз спасали нас и они защищают нас от обломков беспилотников и ракет", – пояснил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Поврежденные кабели можно быстро заменить, но ремонт подстанций и трансформаторов займет больше времени, так как поиск и транспортировка массивных конструкций может растянуться на месяцы. Поэтому запасные части хранятся за границей у партнеров с возможностью быстрого заказа.

По мнению FT, нормированные отключения света продолжительностью от одного до двух часов, вероятно, придется ввести, если температура нынешней зимой будет ниже минус 10 градусов. Более длительные отключения возможны, если будут массированы обстрелы.

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Автор: 

ПВО (2835) энергетика (2567)


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Топ комментарии
+3
Брешуть та УЄМ по РОЯЛЮ грають, а не готуються!
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02.11.2023 15:09 Ответить
+3
Якщо влада ідіотів і корупціонерів готується до атак так само як до нападу рашки в минулому році то нам ПЗДЦЬ.
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02.11.2023 15:53 Ответить
+2
я просив би у американців десяток CBU-94 на розборку. Кожна містить 202 штуки ************** BLU-114/B, які можно застосовувати з безпіотників у прикордонних областях кацапщини.
BLU-114/B являє собою циліндр 200 х 70 мм, оснащений котушками з струмопровідними нитками з композиційного матеріалу на основі вуглецю, вишибний заряд і парашут. Доставлений до цілі ************ BLU-114/B викидає над комутаційно-розподільчим об'єктом системи енергозабезпечення котушку, з якої розмотуються струмопровідні нитки. Численні фрагменти таких ниток при попаданні на токонесучі елементи об'єктів енергозабезпечення викликають множинні короткі замикання мережі. Якщо такими об'єктами виявляться високовольтні пристрої, то замикання можуть призвести до утворення електричної дуги, що викликає значні пошкодження обладнання та пожежі, також пожежі можуть початися через перегрівання обладнання або провідників. Після застосування такого ********** потрібно спеціальне очищення території, інакше волокна поривами вітру можуть бути знову підняті з ґрунту та знову занесені на обладнання.
Це була ьи адекватна відповіль на намагання руйнувати нашу енергетику, а не оце бла-бла про негуманність руйнування енергетичної структури.
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02.11.2023 15:07 Ответить
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Цікаво, от для чого про це *********? Щоб мразія мала можливість заздалегідь готуватися до можливого захисту цілей і вибирати відповідні інструменти для їх ушкодження?
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02.11.2023 14:33 Ответить
еще год назад читал, что трансформаторы стали прятать под землю
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02.11.2023 14:43 Ответить
дурня однозначно... бо під асфальтом, підвищенням тарифів на електроенергію та потужно-наркоманськими гундоЗе!кам, що стали єдиною потіхою віслюка після балдибілдерства під ОПою.
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03.11.2023 00:42 Ответить
Готується так як зараз? Шахеди групами залітають куди хочуть в глибокий тил і роблять свою чорну справу. Пролітають декілька областей і ніде їх не виявляють. Я розумію південні та східні області що межують з мордором та окупованими територіями там дуже тяжко встигнути, але шахеди летять майже через пів України і досягають цілей. Це як?
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02.11.2023 14:56 Ответить
отак якщо кулеметами і калашніковими намагтися уразити все, то є можливість щось пропустити
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02.11.2023 15:03 Ответить
Невже ніхто в світі ще не придумав якийсь, скажімо антишахед? Іран же давно запустив їх в серійне виробництво.
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02.11.2023 18:52 Ответить
я просив би у американців десяток CBU-94 на розборку. Кожна містить 202 штуки ************** BLU-114/B, які можно застосовувати з безпіотників у прикордонних областях кацапщини.
BLU-114/B являє собою циліндр 200 х 70 мм, оснащений котушками з струмопровідними нитками з композиційного матеріалу на основі вуглецю, вишибний заряд і парашут. Доставлений до цілі ************ BLU-114/B викидає над комутаційно-розподільчим об'єктом системи енергозабезпечення котушку, з якої розмотуються струмопровідні нитки. Численні фрагменти таких ниток при попаданні на токонесучі елементи об'єктів енергозабезпечення викликають множинні короткі замикання мережі. Якщо такими об'єктами виявляться високовольтні пристрої, то замикання можуть призвести до утворення електричної дуги, що викликає значні пошкодження обладнання та пожежі, також пожежі можуть початися через перегрівання обладнання або провідників. Після застосування такого ********** потрібно спеціальне очищення території, інакше волокна поривами вітру можуть бути знову підняті з ґрунту та знову занесені на обладнання.
Це була ьи адекватна відповіль на намагання руйнувати нашу енергетику, а не оце бла-бла про негуманність руйнування енергетичної структури.
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02.11.2023 15:07 Ответить
Брешуть та УЄМ по РОЯЛЮ грають, а не готуються!
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02.11.2023 15:09 Ответить
Якщо влада ідіотів і корупціонерів готується до атак так само як до нападу рашки в минулому році то нам ПЗДЦЬ.
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02.11.2023 15:53 Ответить
Якщо не буде відповіді по енергооб'єктах найближчих нп раші, то нашій енергоструктурі доведеться дуже важко
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02.11.2023 17:36 Ответить
Краще б готувалися для ударів по кацапам.
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02.11.2023 19:55 Ответить
чим? Бітум не літає, а головний зебіл взесвіту- нарік на шарнірах із ОПою в дупі...
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03.11.2023 00:48 Ответить
 
 