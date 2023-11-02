Количество новых студентов-мужчин старше 30 за 2 года выросло в 23 раза, - NGL.media. ИНФОГРАФИКА

В последние два года в Украине резко увеличилось число мужчин, получающих высшее образование после 30 лет. Вероятно, это связано с попытками уклониться от мобилизации в армию.

К такому выводу пришли, проанализировав данные из открытых источников, журналисты NGL.media, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если в прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации воспользовались, по оценкам NGL.media, около 85 тыс. мужчин призывного возраста, то в этом году речь идет уже примерно о 110 тыс.", - говорится в публикации.

В целом, по результатам анализа издания, мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в 2023 году выросло до 70%. Их средний возраст вырос до 27 лет. Наиболее поразительный рост числа студентов-мужчин заметен в возрастных категориях 30+ и 40+.

Средняя стоимость года обучения в украинских ЗВО выросла при этом до 23,7 тыс. грн. Но условия вступления на контракт остались упрощенными – на некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма.

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"Исходя из средней стоимости обучения и количества поступающих, в этом году украинские ЗВО получили более 2,6 млрд грн только за счет мужчин далеко не студенческого возраста. В прошлом году такой дополнительный доход составил 1,7 млрд грн", - говорится в публикации.

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Издание создало на основе статистики Министерства образования и науки детальную сравнительную базу всех украинских ЗВО. Лидером среди них стал харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта: там количество мужчин-контрактников первого года обучения по сравнению с довоенным 2021 годом возросло в 20 раз.

В довоенные годы наиболее популярные университеты использовали не более 20% своей квоты на студентов платной формы обучения. Поэтому резкий рост контрактников в 2022-2023 гг. в целом вписывается в заложенные более 15 лет назад нормативы, отмечает издание.

"Как свидетельствует анализ NGL.media, всего в этом году в ЗВО на платное дневное обучение поступили 71 тыс. мужчин старше 30 лет, в том числе почти 23 тыс. из них пошли на более низкий или тот же образовательный уровень, который уже имели", - говорится в материале.

Минобразования, как отмечает NGL.media, не пытается уменьшить существующие квоты на платную форму обучения или ввести для контрактников минимальный отбор через тестирование или экзамены. В ВР же зарегистрировано четыре законопроекта, которые должны бороться с проблемой, но каждый из них ограничивает права потенциальных студентов.