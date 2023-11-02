Количество новых студентов-мужчин старше 30 за 2 года выросло в 23 раза, - NGL.media. ИНФОГРАФИКА
В последние два года в Украине резко увеличилось число мужчин, получающих высшее образование после 30 лет. Вероятно, это связано с попытками уклониться от мобилизации в армию.
К такому выводу пришли, проанализировав данные из открытых источников, журналисты NGL.media, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если в прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации воспользовались, по оценкам NGL.media, около 85 тыс. мужчин призывного возраста, то в этом году речь идет уже примерно о 110 тыс.", - говорится в публикации.
В целом, по результатам анализа издания, мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в 2023 году выросло до 70%. Их средний возраст вырос до 27 лет. Наиболее поразительный рост числа студентов-мужчин заметен в возрастных категориях 30+ и 40+.
Средняя стоимость года обучения в украинских ЗВО выросла при этом до 23,7 тыс. грн. Но условия вступления на контракт остались упрощенными – на некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма.
"Исходя из средней стоимости обучения и количества поступающих, в этом году украинские ЗВО получили более 2,6 млрд грн только за счет мужчин далеко не студенческого возраста. В прошлом году такой дополнительный доход составил 1,7 млрд грн", - говорится в публикации.
Издание создало на основе статистики Министерства образования и науки детальную сравнительную базу всех украинских ЗВО. Лидером среди них стал харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта: там количество мужчин-контрактников первого года обучения по сравнению с довоенным 2021 годом возросло в 20 раз.
В довоенные годы наиболее популярные университеты использовали не более 20% своей квоты на студентов платной формы обучения. Поэтому резкий рост контрактников в 2022-2023 гг. в целом вписывается в заложенные более 15 лет назад нормативы, отмечает издание.
"Как свидетельствует анализ NGL.media, всего в этом году в ЗВО на платное дневное обучение поступили 71 тыс. мужчин старше 30 лет, в том числе почти 23 тыс. из них пошли на более низкий или тот же образовательный уровень, который уже имели", - говорится в материале.
Минобразования, как отмечает NGL.media, не пытается уменьшить существующие квоты на платную форму обучения или ввести для контрактников минимальный отбор через тестирование или экзамены. В ВР же зарегистрировано четыре законопроекта, которые должны бороться с проблемой, но каждый из них ограничивает права потенциальных студентов.
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а если мне за 30 и я пошел на первое высшее а не на второе,дают отсрочку?))))
Мало хто зможе сплатити вступ до батальйону "монако", тим паче як народився не в тій родині...
то яйця по 17 куплять, то шмарафон замовлять, то овочерізки їм подавай, то виїжджають за листами від ГУР, то в Іспанії віллу куплять, то брата шаурми підставляють, то з кацапами онлайн-казіно запускають, то не хочуть будувати захист електростанцій від шахедів, то для промисловості електроенергію здорожчають, то в Монако з мільйонами тікають, то бронюються як чиновники чи поліція
а ще вони щовечора гундосять, як потужно всіх перемогли
ну або будеш бурятам на підвалі разповідати як ти за зебілів воювати не хотів
чи ти віриш шо один Юзік замість всіх диванних коментаторів відвоює, треба тільки його спіймати і здати в ТЦК?
Тепер про головне - якщо дехто ляпнув що він не Порошенко і кістьми б ліг , то нехай або ляже як обіцяв , або піде на три букви разом із своїм юзіком і олєжиком , і так піде , щоб тільки прокуратура знайшла , а не дереться на другий термін !
як що людина, після тридцяти років спромоглася здати екзамени! то, я так розумію, це, з вашої точки зору, смішно? хто, з вас, зможе зараз, поступити до вишу?
але як що, заніс 3000 дол воєнкому, то це мужик?
Третьорядні ВИШі, у яких раніше завжди недобір був, а тут натовп під дверима, ще й 1000 у.о. готові платити, бо це дешевше ніж воєнкому
То як ці дві речі поєднуються в голові подібних додиків?
Проблема в тому, що людина не може побачити В СОБІ корінь зла. В СОБІ, не в депутатах, не в суддях. В СОБІ. Ти є джерело корупції, ти є планктон більш серйозної корупції на верхах. Ти (українець) є першопричиною своїх проблем.
Той же приклад з палестинцями. У них все було, вони смоктали нахаляву бабло з арабського світу, з вестернів, з Ізраїлю. Але гівно є гівном, все це пішло на якуюсь х**ню, яка привела палестинців до цієї ситуації. І це не хамасятіна винувата, а палестинці. Вони були джерелом усього. Так і тут. УКРАЇНЕЦЬ винуватий, не влада. Бо вона виходець з цього ж суспільства.
У дебилов 0 мозга, чтобы понять, что когда мотивированные патриоты закончатся, придут кацапы, и пойдет имбецил воевать за путина, медведева и патрушева аж бегом. И рот не сможет открыть. Мерзкие гнилые людишки.
А то военные говорят что даже если дадут все что есть в мире оружие Украине, то нихера людей нет. Тыл должен полностью работать на военку.
Вот главный про*б этой власти.
Бо всі вимагають *а чому держава не зробила те і те*.
Держава у відповідь: *Ок, тоді від тебе потрібно перше, друге, третє*
Українець: *Бєспрєдєл! Свавілля, диктатори! М'ясники-бандити-негідники! Я то при чому? Ви робіть не за мій кошт!*
Ну чуваки, якщо ви хочете, щоб держава працювала не за гроші США, раісі чи ще когось, прийдеться її *утримувати*. А то *які страшні налоги, держава до останньої краплі хоче все забрати, як жити!*. Ну так якщо ти ***** купуєш 5 генераторів по ціні 1000 баксів а потім в гаражі (як я купляв, прийшлось) в скрутну для своїх співвітчизників продавав мені за 2500 втемну без виплат податків, то це тебе держава змусила? Чи ти провернув свою схемку в масштабах сотень-тисяч доларів?
І чомусь наїжджаєш на те, що хтось провернув схемку на сотні тисяч доларів. А чому? Тому що не ти автор? Якщо ти ***** на це пішов заради штуки баксів, ти би відмовився на це піти заради 100 000? ****, і я ж знаю, що саме такі виродки ще сміють рота свого відкривати і критикувати кого-сь, що він не так робить. **** на себе подивіться що ви робите.
І найголовніше. Чому я не веду себе як гандон і не відкриває рота на державу, а таке лайно проводить діяльність з порушеннями в малих масштбах, а потім вимагає від держави не порушувати і переслідувати порушників, але тільки не його. Бо тоді це *бєспрєдєл*.
Як я вже сказав, почніть З СЕБЕ. Я собі таких речей не дозволяю. Хоча була можливість, с тією ж здачею квартири. Опустив ціну на чверть, а не підняв в 2 рази біженцям як роблять розумники, яки позвалювали в Польщу чи Германію, а самі здають квартирки в 2 рази дорожче тим, хто все втратив. І сидять собі в ус не дують, стрижуть ЗАКОННО бабло з 2 джерел, фактично забираючи їх в тих, кому допомога дійсно потрібна.
І ще ці у**бки примудряються критикувати державу *ой тим-то і тим-то повинна опікуватись держава, вона нічого не робить*. Хоча через саме ЇХ мразотну діяльність, тягар держави збільшується в рази, а вони ЗАКОННО стрижуть гроші з суспільства. Але ні, це інше. Ось чиновник - це зло. А ми законно отримуємо грошенята. Тьфу, *******.
1.Звісно що я інопланетянин ((
2. Ну куди нам до Київської області , ви найбільше потерпіли , Сумська і Чернігівська на вашому фоні відпочивають , про Харківську і Донецьку взагалі мови не ведемо ((
3. На військовому положенні і ти не знаходишся , бо те що стосується тебе зветься воєнним станом , а не віськовим положенням ((
4. Ти не прокурор і не силовик - це так , скажу більше - ти навіть не той ким себе намагаєшся подати , бо розповідаєш які навколо тебе всі г@ндони , а сам , білий і пухнастий , у них собі генератора береш замість заяву у поліцію подати за незаконну торгівлю .
Питання - чим ти від решти г@ндонів кращий , адже ти нічого сам не зробив щоб та держава змінилася ?
P.S. Ну а щодо ціни оренди твоєї квартири , то тут можна сказати дві речі :
1. Хто дійсно хотів іншим допомогти - квартиру віддавав у користування безкоштовно , а не мірявся розміром оренди .
2. Те що ти на чверть меншу оренду виставив аніж інші , каже більше на користь того що за більше ніхто брати не хотів бо не було за що платити , аніж показує твій патріотизм.
Все просто, я почав з себе. Я не даю взяток, я не краду, не тікаю, допомагаю армії, не б'ю по державі як кончені дегенерати, які самі мутять мутки типу в законний спосіб і потім розхитують монолітність держави своїм висерами і діями. Допомагав переселенцям з постраждалих територій (той же Бахмут чи Харківська область), доначу армії. Питання?
Она ж самозванка, не с наганом из окопа в первых рядах - а из бункера за Патриотами подначивает.
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А взагалі якщо не дай Боже посипеться фронт і Україну всю окупують, то ці студенти якщо не встигнуть втекти, і не застрелять росіяни, а вони ******* стріляти по мирному евакуаційному транспорту, то вони не будуть панькатися, а пошлють воювати, або вишлють Сибір піднімати.
А ми їх лише критикуємо. От ми невдячні
Цікаво б було почути і інші цифри, на скільки збільшилось кількість силових структур які зараз охороняють західний кордон, тому що це підготовлені бійці...
також на скільки збільшилась чисельність поліції в західних областях які нічого не роблять тілки стоять по блок постах... кількість тилових частин які нічого не роблять, ходять як на роботу... може там також резерв є...
Також скільки працівників ТЦК зайняті ловлею ухилянтів, хоча це законодавчо можна б було давно врегулювати і в них б відпала потреба....
Також чому бронь мають всякі виробники води і т.д. ....
Про бронь для держслужбовців, взагалі мовчу... реально які саме держслужбовці незамінні жінками що їх треба бронювати
можнонужно было там обязательные кафедры военные пооткрывать к примеру, с правом владения оружием - глядишь к 22му народ и стрелять бы умел и в тактику и т.п. как минимум, часть. сейчас тоже такое впечатление что Хйло через год сдохнет и таким макаром еще декаду профукаем.
І так, чому в законопроекті про обмеження освіти для тих, кому 30+ років, хочуть забрати відсрочку в аспірантів? У нас ж 90% аспірантів віком 30+, ну мало хто йде зразу після універу писати дисертацію. Аспірантів навіть у Другу світову совєти не призивали. Тим більше, їх там пару тисяч на всю Україну...
Прямо під час війни вступити у виш?
Ось таким чином Україна провалює мобілізацію
Чому тому що навчання в університетах платне і якщо відмовити то мабуть там нікого не буде
Викладачі залишаться без роботи