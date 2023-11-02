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Новости мобилизации
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Количество новых студентов-мужчин старше 30 за 2 года выросло в 23 раза, - NGL.media. ИНФОГРАФИКА

В последние два года в Украине резко увеличилось число мужчин, получающих высшее образование после 30 лет. Вероятно, это связано с попытками уклониться от мобилизации в армию.

К такому выводу пришли, проанализировав данные из открытых источников, журналисты NGL.media, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если в прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации воспользовались, по оценкам NGL.media, около 85 тыс. мужчин призывного возраста, то в этом году речь идет уже примерно о 110 тыс.", - говорится в публикации.

В целом, по результатам анализа издания, мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в 2023 году выросло до 70%. Их средний возраст вырос до 27 лет. Наиболее поразительный рост числа студентов-мужчин заметен в возрастных категориях 30+ и 40+.

Количество новых студентов-мужчин старше 30 за 2 года выросло в 23 раза, - NGL.media 01

Средняя стоимость года обучения в украинских ЗВО выросла при этом до 23,7 тыс. грн. Но условия вступления на контракт остались упрощенными – на некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма.

Также читайте: Кабмин предлагает реформировать высшее образование в Украине: больше автономии для студентов и отмена заочной и вечерней форм, - Лисовый. ИНФОГРАФИКА

Количество новых студентов-мужчин старше 30 за 2 года выросло в 23 раза, - NGL.media 02

"Исходя из средней стоимости обучения и количества поступающих, в этом году украинские ЗВО получили более 2,6 млрд грн только за счет мужчин далеко не студенческого возраста. В прошлом году такой дополнительный доход составил 1,7 млрд грн", - говорится в публикации.

Читайте также: В этом году в украинские вузы поступили 86 абитуриентов из оккупированного Крыма, - СМИ

Издание создало на основе статистики Министерства образования и науки детальную сравнительную базу всех украинских ЗВО. Лидером среди них стал харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта: там количество мужчин-контрактников первого года обучения по сравнению с довоенным 2021 годом возросло в 20 раз.

В довоенные годы наиболее популярные университеты использовали не более 20% своей квоты на студентов платной формы обучения. Поэтому резкий рост контрактников в 2022-2023 гг. в целом вписывается в заложенные более 15 лет назад нормативы, отмечает издание.

Количество новых студентов-мужчин старше 30 за 2 года выросло в 23 раза, - NGL.media 03

"Как свидетельствует анализ NGL.media, всего в этом году в ЗВО на платное дневное обучение поступили 71 тыс. мужчин старше 30 лет, в том числе почти 23 тыс. из них пошли на более низкий или тот же образовательный уровень, который уже имели", - говорится в материале.

Минобразования, как отмечает NGL.media, не пытается уменьшить существующие квоты на платную форму обучения или ввести для контрактников минимальный отбор через тестирование или экзамены. В ВР же зарегистрировано четыре законопроекта, которые должны бороться с проблемой, но каждый из них ограничивает права потенциальных студентов.

Автор: 

высшее образование (182) мужчины (134) мобилизация (2812) уклонисты (924)


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Топ комментарии
+22
Дуже велика тяга до знань у чоловіків за час війни виникла...
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02.11.2023 14:48 Ответить
+15
"Але умови вступу на контракт залишились спрощеними - на деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа"
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02.11.2023 15:09 Ответить
+13
Студенти студентами але є і ще інші джерела моб. ресурсу...

Цікаво б було почути і інші цифри, на скільки збільшилось кількість силових структур які зараз охороняють західний кордон, тому що це підготовлені бійці...

також на скільки збільшилась чисельність поліції в західних областях які нічого не роблять тілки стоять по блок постах... кількість тилових частин які нічого не роблять, ходять як на роботу... може там також резерв є...

Також скільки працівників ТЦК зайняті ловлею ухилянтів, хоча це законодавчо можна б було давно врегулювати і в них б відпала потреба....

Також чому бронь мають всякі виробники води і т.д. ....

Про бронь для держслужбовців, взагалі мовчу... реально які саме держслужбовці незамінні жінками що їх треба бронювати
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02.11.2023 15:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
как все быстро захотели погрысть гранит науки)))
а если мне за 30 и я пошел на первое высшее а не на второе,дают отсрочку?))))
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02.11.2023 14:48 Ответить
дают, але не ТЦК!)
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02.11.2023 14:50 Ответить
в країні 30% безробітних. Звісно, що люди хочуть отримати освіту, щоб зросли шанси знайти роботу
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02.11.2023 21:32 Ответить
бо в Україні можна купити екзамен. а потім навіть вчилки пробують махати своїми корочками, даєш їм завдання, а вони оказуються лише педкоронованими і дупомозглими.
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03.11.2023 08:24 Ответить
Дуже велика тяга до знань у чоловіків за час війни виникла...
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02.11.2023 14:48 Ответить
Учиться никогда не поздно 👆
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02.11.2023 14:56 Ответить
Изображать учиться никогда не поздно. А вот своевременно спрятаться от повестки это даже не учиться, это сразу получать магистра отмазок от призыва!!! Толку от этих "абитуриентов" все равно не будет, ни от их якобы образования, ни от якобы мужчин-защитников Украины. Какие-то полуболты на полуотмазках...
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02.11.2023 19:07 Ответить
не всім дано. як у суху землю буває. зато є корочка
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03.11.2023 08:25 Ответить
Обуяла жажда знаний.
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02.11.2023 14:57 Ответить
Ну що ви? Хлопці вчаться на танкістів,артилеристів,операторів дронів.)
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02.11.2023 14:59 Ответить
Шашличників, та асфальтоукладальників...
Мало хто зможе сплатити вступ до батальйону "монако", тим паче як народився не в тій родині...
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02.11.2023 16:46 Ответить
знову ці студенти під ногами плутаються...
то яйця по 17 куплять, то шмарафон замовлять, то овочерізки їм подавай, то виїжджають за листами від ГУР, то в Іспанії віллу куплять, то брата шаурми підставляють, то з кацапами онлайн-казіно запускають, то не хочуть будувати захист електростанцій від шахедів, то для промисловості електроенергію здорожчають, то в Монако з мільйонами тікають, то бронюються як чиновники чи поліція

а ще вони щовечора гундосять, як потужно всіх перемогли
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02.11.2023 15:01 Ответить
гундосять чи не гундосять, яйця чи шмяйця, а перемоги без __тотального__ залучення населення до армії чи роботи на оборону нам не бачити.

ну або будеш бурятам на підвалі разповідати як ти за зебілів воювати не хотів
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02.11.2023 15:56 Ответить
привет подоляцкий четырежды уклоненец
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02.11.2023 17:47 Ответить
о, ще один диванний копротивлєнєц. Дай вгадаю: АТО ти не йшов бо Петя не оголосив воєнний стан, а зараз не йдеш бо влада тобі не пасує? )) А був би Залужний на чолі держави, чи Чорновол воскрес би чи хоч сам Ісус Христос - все одно відмазку знайшов би
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04.11.2023 23:57 Ответить
Так розкажи це зеневтікам , нехай приклад покажуть як кістьми лягти , а Марік не здати , дивися решті соромно за себе стане .
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02.11.2023 23:35 Ответить
зі мною пару зеневтіків служило. Ну і?
чи ти віриш шо один Юзік замість всіх диванних коментаторів відвоює, треба тільки його спіймати і здати в ТЦК?
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04.11.2023 23:56 Ответить
Вірю (( І не тільки у те що тобою написане , бо коли згаданий тобою юзік і далі грабуватиме бюджет України , а хтось гинутиме на фронті щоб юзя і далі крав , то ніколи ми не переможемо кацапів . Серед згаданих тобою коментаторів більшість уже найдовший рейс у своєму житті до унітаза робить , бо пенсіонери давно , а оті що ти про пару згадав - як не за кордоном , то у владі крисячать , розкрадаючи що тільки можуть від гуманітарки до коштів на серіали ((
Тепер про головне - якщо дехто ляпнув що він не Порошенко і кістьми б ліг , то нехай або ляже як обіцяв , або піде на три букви разом із своїм юзіком і олєжиком , і так піде , щоб тільки прокуратура знайшла , а не дереться на другий термін !
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06.11.2023 20:00 Ответить
я ж тіки за шоб зебіл пішов нах а краще на нари
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09.11.2023 17:01 Ответить
чи не єдиний легальний спосіб уникнути мобілізації. не в кожного є депутатський мандат або впливовий друг в ГУР
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02.11.2023 15:02 Ответить
я усцикаюсь від радості за вас тупих неосвічених невігласів.
як що людина, після тридцяти років спромоглася здати екзамени! то, я так розумію, це, з вашої точки зору, смішно? хто, з вас, зможе зараз, поступити до вишу?
але як що, заніс 3000 дол воєнкому, то це мужик?
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02.11.2023 15:03 Ответить
"Але умови вступу на контракт залишились спрощеними - на деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа"
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02.11.2023 15:09 Ответить
А співбесіда почому зараз?
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02.11.2023 20:01 Ответить
Безкоштовно , просто платіжку в руки дають за перший семестр
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02.11.2023 23:37 Ответить
замість того, щоб усцикатись, читай уважно текст про "складність" вступу
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02.11.2023 17:52 Ответить
Ага, можна подумати, вони в Могилянку поступають
Третьорядні ВИШі, у яких раніше завжди недобір був, а тут натовп під дверима, ще й 1000 у.о. готові платити, бо це дешевше ніж воєнкому
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02.11.2023 20:13 Ответить
Ось дивлюсь на це визг в коментарях, які порушують закон. І при цьому ці ж самі люди критикують постійно про асфальт, про яйця. Там те ж все в *законний* спосіб зроблено, тому і важко посадити. Але всі знають, що там на*бали державу. Але ж на цьому ж прикладі ти ж сам державу на**буєш.

То як ці дві речі поєднуються в голові подібних додиків?
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02.11.2023 15:14 Ответить
ну то ж депутати та чиновникі усякі - корінь зла. А простий вкраїнчик може на другу вишку в 35 іти, одружуватись із пенсіонеркою з інвалідністю і робити інші цілком законні речі, ну а як не вийде - то купляти надувний круг і йти купатись на Тису, а шо такого? )))))
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02.11.2023 15:59 Ответить
Ну так в останній каденції ВР там під 150 взагалі рандомних тіл понапихували в Раду. От таких же рандомних, як ті що студентиками прикриваються чи граються з інвалідністю, чи плавають на матрасику десь на кордоні. Там обрали ТАКИХ же. І що вони зробили, виправились? Ні. Їх такеж на**нуте нутро почало працювати ще в більших масштабах.

Проблема в тому, що людина не може побачити В СОБІ корінь зла. В СОБІ, не в депутатах, не в суддях. В СОБІ. Ти є джерело корупції, ти є планктон більш серйозної корупції на верхах. Ти (українець) є першопричиною своїх проблем.

Той же приклад з палестинцями. У них все було, вони смоктали нахаляву бабло з арабського світу, з вестернів, з Ізраїлю. Але гівно є гівном, все це пішло на якуюсь х**ню, яка привела палестинців до цієї ситуації. І це не хамасятіна винувата, а палестинці. Вони були джерелом усього. Так і тут. УКРАЇНЕЦЬ винуватий, не влада. Бо вона виходець з цього ж суспільства.
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02.11.2023 16:23 Ответить
особенно мне смешно смотреть на имбецилов которые тут пишут "я за зеленского, ермака (и далее по списку) повевать не пайду! пусть депутаты сначала пайдут"
У дебилов 0 мозга, чтобы понять, что когда мотивированные патриоты закончатся, придут кацапы, и пойдет имбецил воевать за путина, медведева и патрушева аж бегом. И рот не сможет открыть. Мерзкие гнилые людишки.
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02.11.2023 20:22 Ответить
Де так смішно тобі - під Авдіївкою , чи під Бахмутом ?
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02.11.2023 23:41 Ответить
А просто. Асфальт, яйца и прочее это не главная ошибка власти. Главная ошибка власти - просраная мобилизация. Военный стан буквально по Конституции означает что можно ложить на Конституцию. Нет ни гражданских прав ни конституционных. Надо было что бы вся страна воевала, 5 лямов резервов подготовить и ротацию, нормальные военные администрации, полное закрытие границ, служба для всех включая женщин обязательна, построение ВПК, и все для войны, военный сбор в 20%, УкрАвтоДор роет окопы, бетон весь для блиндажей, ограничить максимально права и перейти в диктатуру. Нихера не сделано, что воюют 45 летние в среднем, а гнать всех надо с 18.

А то военные говорят что даже если дадут все что есть в мире оружие Украине, то нихера людей нет. Тыл должен полностью работать на военку.

Вот главный про*б этой власти.
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02.11.2023 16:38 Ответить
Тому що влада знає що всередині українця, бо вони такі ж. Це не ставленики Золотої Орди. Це такі ж махінатори, як і пересічний українець. Він побоявся реакції на спробу змусити людей жити не як хочеться, а хоч мінімально виконуючи закони.

Бо всі вимагають *а чому держава не зробила те і те*.

Держава у відповідь: *Ок, тоді від тебе потрібно перше, друге, третє*

Українець: *Бєспрєдєл! Свавілля, диктатори! М'ясники-бандити-негідники! Я то при чому? Ви робіть не за мій кошт!*

Ну чуваки, якщо ви хочете, щоб держава працювала не за гроші США, раісі чи ще когось, прийдеться її *утримувати*. А то *які страшні налоги, держава до останньої краплі хоче все забрати, як жити!*. Ну так якщо ти ***** купуєш 5 генераторів по ціні 1000 баксів а потім в гаражі (як я купляв, прийшлось) в скрутну для своїх співвітчизників продавав мені за 2500 втемну без виплат податків, то це тебе держава змусила? Чи ти провернув свою схемку в масштабах сотень-тисяч доларів?

І чомусь наїжджаєш на те, що хтось провернув схемку на сотні тисяч доларів. А чому? Тому що не ти автор? Якщо ти ***** на це пішов заради штуки баксів, ти би відмовився на це піти заради 100 000? ****, і я ж знаю, що саме такі виродки ще сміють рота свого відкривати і критикувати кого-сь, що він не так робить. **** на себе подивіться що ви робите.
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02.11.2023 16:54 Ответить
👍
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02.11.2023 20:18 Ответить
"Ну так якщо ти ***** купуєш 5 генераторів по ціні 1000 баксів а потім в гаражі (як я купляв, прийшлось) в скрутну для своїх співвітчизників продавав мені за 2500 втемну без виплат податків. " Так чого ж ти , такий правильний , того генератора купляв , замість "баригу " до відповідальності притягнути ? Може варто на себе у дзеркало поглянути і задуматися над своїми діями перш ніж інших обсирати ?
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02.11.2023 23:47 Ответить
Ти взагалі не з цієї планети? Ти не сидів неділями в блекауті як я в Київській області? Ти не знаходишся в військовому положені? Може ти прокурор? Я ні. Може ти з силових структур? Я ні. Я по твоєму повинен був баригу арештовувати чи як податківець прийти і розібратись хто куди чим барижить?

І найголовніше. Чому я не веду себе як гандон і не відкриває рота на державу, а таке лайно проводить діяльність з порушеннями в малих масштбах, а потім вимагає від держави не порушувати і переслідувати порушників, але тільки не його. Бо тоді це *бєспрєдєл*.

Як я вже сказав, почніть З СЕБЕ. Я собі таких речей не дозволяю. Хоча була можливість, с тією ж здачею квартири. Опустив ціну на чверть, а не підняв в 2 рази біженцям як роблять розумники, яки позвалювали в Польщу чи Германію, а самі здають квартирки в 2 рази дорожче тим, хто все втратив. І сидять собі в ус не дують, стрижуть ЗАКОННО бабло з 2 джерел, фактично забираючи їх в тих, кому допомога дійсно потрібна.

І ще ці у**бки примудряються критикувати державу *ой тим-то і тим-то повинна опікуватись держава, вона нічого не робить*. Хоча через саме ЇХ мразотну діяльність, тягар держави збільшується в рази, а вони ЗАКОННО стрижуть гроші з суспільства. Але ні, це інше. Ось чиновник - це зло. А ми законно отримуємо грошенята. Тьфу, *******.
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03.11.2023 01:14 Ответить
"Ти взагалі не з цієї планети? Ти не сидів неділями в блекауті як я в Київській області? Ти не знаходишся в військовому положені? Може ти прокурор? Я ні. Може ти з силових структур? Я ні. Я по твоєму повинен був баригу арештовувати чи як податківець прийти і розібратись хто куди чим барижить?"
1.Звісно що я інопланетянин ((
2. Ну куди нам до Київської області , ви найбільше потерпіли , Сумська і Чернігівська на вашому фоні відпочивають , про Харківську і Донецьку взагалі мови не ведемо ((
3. На військовому положенні і ти не знаходишся , бо те що стосується тебе зветься воєнним станом , а не віськовим положенням ((
4. Ти не прокурор і не силовик - це так , скажу більше - ти навіть не той ким себе намагаєшся подати , бо розповідаєш які навколо тебе всі г@ндони , а сам , білий і пухнастий , у них собі генератора береш замість заяву у поліцію подати за незаконну торгівлю .

Питання - чим ти від решти г@ндонів кращий , адже ти нічого сам не зробив щоб та держава змінилася ?
P.S. Ну а щодо ціни оренди твоєї квартири , то тут можна сказати дві речі :
1. Хто дійсно хотів іншим допомогти - квартиру віддавав у користування безкоштовно , а не мірявся розміром оренди .
2. Те що ти на чверть меншу оренду виставив аніж інші , каже більше на користь того що за більше ніхто брати не хотів бо не було за що платити , аніж показує твій патріотизм.
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03.11.2023 01:39 Ответить
Питання - чим ти від решти г@ндонів кращий , адже ти нічого сам не зробив щоб та держава змінилася ?

Все просто, я почав з себе. Я не даю взяток, я не краду, не тікаю, допомагаю армії, не б'ю по державі як кончені дегенерати, які самі мутять мутки типу в законний спосіб і потім розхитують монолітність держави своїм висерами і діями. Допомагав переселенцям з постраждалих територій (той же Бахмут чи Харківська область), доначу армії. Питання?
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03.11.2023 02:53 Ответить
Если власть "кинула" своего гражданина в мирной жизни, на взятые на себя обязательства нагло нас@ала, и даже легально купить оружие для самозащиты запретила - кто ж ее тотально защищать пойдет?
Она ж самозванка, не с наганом из окопа в первых рядах - а из бункера за Патриотами подначивает.
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02.11.2023 22:20 Ответить
Ты легально мог купить нормальное оружие. Пистолетиками на войне не воюют. А вот какой то Мак-Милан мог приобрести легально. Токо квартиру продай бо 1056400 грн. На войне это не самозащита с пистолетиком, это офигенная снайперка для убийства - покупай когда хочешь.

https://ibis.net.ua/products/details/karabin-mcmillan-tac-50-a1-50-bmg-oliva/
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02.11.2023 22:37 Ответить
Так це легко вирішити. Можна надсилати на екзаменаційно-залікові сесії перевіряючих і не одну якусь комісію, а кожен раз іншу і щоб у вузі не знали хто прийде. Ті хто дійсно вчаться нехай вчаться. Хто ні - тих відрахувати.

А взагалі якщо не дай Боже посипеться фронт і Україну всю окупують, то ці студенти якщо не встигнуть втекти, і не застрелять росіяни, а вони ******* стріляти по мирному евакуаційному транспорту, то вони не будуть панькатися, а пошлють воювати, або вишлють Сибір піднімати.
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02.11.2023 15:16 Ответить
повертайтесь в Україну, будете в комісіях приймати участь
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02.11.2023 21:26 Ответить
Какая удивительная тяга к знаниям и высшему образованию! Ректоры и деканы счастливы!
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02.11.2023 15:21 Ответить
Перевірка лекцій. Кого немає того в армію.
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02.11.2023 15:29 Ответить
При Ze-шапіто жага знань сягнула нових глибин

А ми їх лише критикуємо. От ми невдячні
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02.11.2023 15:30 Ответить
нужно обязательно это прекратить и послать под авдеевку
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02.11.2023 15:31 Ответить
Студенти студентами але є і ще інші джерела моб. ресурсу...

Цікаво б було почути і інші цифри, на скільки збільшилось кількість силових структур які зараз охороняють західний кордон, тому що це підготовлені бійці...

також на скільки збільшилась чисельність поліції в західних областях які нічого не роблять тілки стоять по блок постах... кількість тилових частин які нічого не роблять, ходять як на роботу... може там також резерв є...

Також скільки працівників ТЦК зайняті ловлею ухилянтів, хоча це законодавчо можна б було давно врегулювати і в них б відпала потреба....

Також чому бронь мають всякі виробники води і т.д. ....

Про бронь для держслужбовців, взагалі мовчу... реально які саме держслужбовці незамінні жінками що їх треба бронювати
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02.11.2023 15:36 Ответить
Бронь для 30-ків знімається одним рухом. В ЗСУ інтелектуали конче потрібні.
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02.11.2023 15:40 Ответить
Знімай, в чому питання? Служиш?
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02.11.2023 16:15 Ответить
Тобто тобі 85 чи більше ( в 60 вступив + 5 навчався і + > 20 працюєш ) ? То напиши тут адресу і прізвище , тебе тєлємарафон розпіарить на весь світ , аксакале ((
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02.11.2023 23:53 Ответить
"боротися з проблемою" - а в чому проблема?
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02.11.2023 15:53 Ответить
Ссыкуны конченые на всю голову, никакой отсрочки им не давать, вязать сразу на подходе к универу ))) Тварей таких не перевариваю.
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02.11.2023 16:28 Ответить
Співчуваю - проблеми з травленнямм то біда.... а відео щовечірні гундосящої голови на екрані смартфона переварюєте? чи може то від них запори?
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03.11.2023 00:34 Ответить
якщо до 30 років ума не було, то під сороковник вжЕ буде добре, коли грошовита "дитинка" не грається кізяками, видуваючи зелені бульки з носу
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02.11.2023 16:57 Ответить
Та ще й вузи особливі. Дві орендовані квартири на троєщині -то деканат з ректоратом. А якесь убите пту -то аудиторії.
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02.11.2023 17:38 Ответить
сколько зелёных дебилов-уклоненцев в комментах
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02.11.2023 17:50 Ответить
Диванні воїни негодують, чого рознервувалися миши? Сидите в теплі, сидіть тихо. Не вам вирішувати, кому, що робити. Здохнути за країну раз плюнути, набагато складніше для неї жити. Якщо людина хоче витися, треба дати їй змогу і підтримувати. А тих ІМБІЦИЛІВ які женуть людей на убой прикриваючись мобілізацією треба виховувати демократизатором, і глиботко і по морді. Дивись на них, в себе повірили очевидно.
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02.11.2023 18:02 Ответить
Вони хочуть жити за рахунок життів інших. Мразота хитродупа.
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02.11.2023 18:33 Ответить
ПІДАРИ!
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02.11.2023 19:08 Ответить
Молодець,Скажуть тобі кадировці!
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02.11.2023 19:51 Ответить
Я теж шукаю легальні способи списатися з армії. Бо з нашим високим керівництвом відчуваю себе ідіотом.
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02.11.2023 20:38 Ответить
Поліцаїв, які з автоматами зранку на вулицях тилових міст стаями каву пьють, краще б відправили на фронт. Вони і зброєю можуть користуватися. Або прокурорів. Всі бачать скільки силовиків ходять вулицями міст, яки глибоко в тилу. Чого до студентів прицепились? Зараз в поліцію мабуть не попасти. Всі посади мабуть зайняті. Президент казав, що у нас силовиків разом з мобілізованими вже більше 1 млн.!!! Де цей млн? Поліцаї в тилу наркоту кришують? Якщо таку ж аналітику провести, то даю гарантію, що чисельність і міністерств збільшилася в 50 разів.
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02.11.2023 21:15 Ответить
ну еще с 14го года можно нужно было там обязательные кафедры военные пооткрывать к примеру, с правом владения оружием - глядишь к 22му народ и стрелять бы умел и в тактику и т.п. как минимум, часть. сейчас тоже такое впечатление что Хйло через год сдохнет и таким макаром еще декаду профукаем.
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02.11.2023 21:42 Ответить
В курсі що в Україні військова кафедра була платною ?
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02.11.2023 23:56 Ответить
да, но что мешало (с 14го года) сделать ее везде где только можно обязательной для всех (и М и Ж) приличной, реально что-то дающей и бесплатной? раньше понятно, что это была в основном никому не нужная приблуда в основном для тех, кто ничего не умел и не хотел делать, а так, потусить в армии сразу офицером - у нас не кацапстан, воевать как бы не надо, было...
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03.11.2023 00:08 Ответить
Не скажу що заважало , але і після 2014 вона залишилася платною ( онук розповідав , а от коли його товариш кафердру цю закінчив , то відразу в армію забрали і коштів за навчання ніхто не повернув )
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03.11.2023 00:14 Ответить
В армію забрали офіцером? Це мається на увазі строкова служба чи вже мобілізація?
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03.11.2023 01:11 Ответить
у 2016 строковиків на схід наскільки знаю не брали , а він десь в районі Карачуна був .
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03.11.2023 01:19 Ответить
А, ну в в 2016 офіцерів призивали вже по мобілізації аж бігом - в мене двох однокурсників, які були на воєнці, мобілізували.
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03.11.2023 01:21 Ответить
Скільки ж вас покидькив...
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02.11.2023 22:38 Ответить
дебілів все одно більше, десь 73 %))
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03.11.2023 00:36 Ответить
Просто зробіть вступ на другу вищу за іспитами/ЗНО/НМТ так само, як і на першу вищу. І студентів поменшає в рази. Коли на першу вищу люди поступають, то їм ж і на контракт все рівно треба іспити здавати, то чому з другою вищою не так? Поступлять - ок, хай вчаться, але їх тоді точно буде менше, ніж зараз...
І так, чому в законопроекті про обмеження освіти для тих, кому 30+ років, хочуть забрати відсрочку в аспірантів? У нас ж 90% аспірантів віком 30+, ну мало хто йде зразу після універу писати дисертацію. Аспірантів навіть у Другу світову совєти не призивали. Тим більше, їх там пару тисяч на всю Україну...
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03.11.2023 01:16 Ответить
100т))) Так у нас є резерв 1 млн силових структур та охорони -які мають право на носіння зброї і здорові,один наказ і все,але табу,влада щось задумала..
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03.11.2023 01:35 Ответить
Так таким чином чоловіки які поступили в 30 років знайшли спосіб уникнути мобілізації
Прямо під час війни вступити у виш?
Ось таким чином Україна провалює мобілізацію
Чому тому що навчання в університетах платне і якщо відмовити то мабуть там нікого не буде
Викладачі залишаться без роботи
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03.11.2023 07:08 Ответить
 
 