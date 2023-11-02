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В Украине заработал Офис восстановления и развития Донецкой области

область,донецька

2 ноября в городе Днепр открыли Офис восстановления и развития Донецкой области, созданный при поддержке международных партнеров.

Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Офис восстановления и развития Донецкой области открыли сегодня в Днепре… Офис восстановления и развития – это платформа для сотрудничества, которая будет объединять власть, международные организации, медиа, организации общественного общества и бизнес. Его мы создали благодаря поддержке наших международных партнеров: Европейского Союза, правительства Швеции и Программы развития ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Офис станет коммуникационной площадкой для работы в первую очередь Регионального офиса международного сотрудничества и Координационного совета по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Донецкой области.

В ОВА добавили, что с началом полномасштабной войны Днепр стал настоящим хабом как для переселенцев из Донбасса, так и для местных органов власти.

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Автор: 

Днепр (4442) Донецкая область (9991) восстановления (150)


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Топ комментарии
+27
Чергова віртуальна платформа.
У Криму теж вже всіх попризначали і сидять чекають...

Залишилася дрібничка - звільнити Крим та Донбас. А ЗЕлені дармоїди вже призначені і готові.
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02.11.2023 16:44 Ответить
+19
Грантопиляння не зупиняється ні на секунду. Вже зараз починатимете асфальт укладати на донецькі дороги, так?
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02.11.2023 16:44 Ответить
+18
Їбанутим нема спокою... Який може бути розвиток на території, яка на дві третини окупована рашкою, а решта проголошена її частиною і щоденно атакується в тому числі майже постійними ударами ракет і РСЗО по всім більш-менш значним населенним пунктам з метою "васстанавлєнія граніц деенер" ?

Потім ці виродки скиглять "за што нас так нілюбят в журналє Тайм"
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02.11.2023 16:46 Ответить
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Чергова віртуальна платформа.
У Криму теж вже всіх попризначали і сидять чекають...

Залишилася дрібничка - звільнити Крим та Донбас. А ЗЕлені дармоїди вже призначені і готові.
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02.11.2023 16:44 Ответить
Грантопиляння не зупиняється ні на секунду. Вже зараз починатимете асфальт укладати на донецькі дороги, так?
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02.11.2023 16:44 Ответить
І шо там відновлювать? терикони? Ждунів?
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02.11.2023 16:44 Ответить
Правильно, надо первыми застолбить место финансовых потоков відновлення, а то Запад почне надавати допомогу, а сваїх людєй нє будєт у руля.
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02.11.2023 16:45 Ответить
Їбанутим нема спокою... Який може бути розвиток на території, яка на дві третини окупована рашкою, а решта проголошена її частиною і щоденно атакується в тому числі майже постійними ударами ракет і РСЗО по всім більш-менш значним населенним пунктам з метою "васстанавлєнія граніц деенер" ?

Потім ці виродки скиглять "за што нас так нілюбят в журналє Тайм"
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02.11.2023 16:46 Ответить
Джізас...
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02.11.2023 16:50 Ответить
Ще один ЗЕохвіс по розпилу бабла з дармоїдами, котрі будуть отримувати сотні тисяч зарплатні...
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02.11.2023 16:51 Ответить
ПС. А Донецька ОДА є? То нахіба ще одна контора?
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02.11.2023 16:55 Ответить
Ще і ці будуть по кілька сот тисяч зарплат з бюджету за перекладання паперців отримувати ?
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02.11.2023 16:52 Ответить
Перекладання папірців - то минуле сторіччя!
За пересилання файлів одне одному!
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02.11.2023 17:02 Ответить
Будуть длубати носа за сто тисяч у місяць. Мабуть родичі якісь чи сусіди боневтіка.
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02.11.2023 17:08 Ответить
Ага, флешками з рук в руки. Чи ти думаєш, що вони локальну мережу налагодять? Нє, ну з допомогою Федорова може, але щоб самі...
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02.11.2023 17:56 Ответить
На початку 90-х в нашому банку файли роздруковували, папірець несли в сусідній відділ, а там "дєфачькі" переписували (перенабирали) інфу в свій документ.
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02.11.2023 20:42 Ответить
Оо, грантоїди вже на ''низькому старті''.
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02.11.2023 16:52 Ответить
Дамбас порожняк не гонит!!!
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02.11.2023 16:52 Ответить
чому в Дніпрі ? чому не в Авдіївці ? може треба спочатку війну виграти ? просто треба під когось тепле місце створити .
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02.11.2023 16:53 Ответить
А що вже перемога?
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02.11.2023 16:56 Ответить
Боже мій, от за шо, от просто, зо що Бог нас така наказує?!!!!... Який в жопу офіс, якого відновлення вирордки зелеморді!?!
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02.11.2023 16:58 Ответить
Чергова годівниця для своїх дармоїдів...
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02.11.2023 16:58 Ответить
А що, у вже створених "Регіональному офісі..." та "Координаційній раді..." місць для "осіб, наближених до ампіратора" вже немає? Чи вони просто не справляються з розпилом і потрібна координаційна надбудова - "Офіс відновлення та розвитку..."?
А чим тоді займається верещучка, як міністерка з питань реінтеграції ТОТ? Нащо нам тоді те міністерство?
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02.11.2023 16:58 Ответить
Чергова шобла дармоїдів і паразитів. Читайте Залужного - віддайте гроші Армії, підараси! Армія (Цвіт Нації) гине...
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02.11.2023 16:59 Ответить
все правильно, адже саме донецька область найскоріше буде звільнена. але це не точно.
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02.11.2023 16:59 Ответить
Та нахера той лугандон!! Навіть якщо його відвоюєш, проблем буде на десятиріччя
То вже втрачена територія!
Хоча б Південь звільнити в першу чергу!!
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02.11.2023 18:02 Ответить
В Україні відкрили чергову годівницю для ненажер. Офіс відновлення та розвитку Донецької областіДжерело:
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02.11.2023 17:16 Ответить
Будуть допомогати кацапам відновлювати Маріуполь та інші міста для різних новоприбулих кацапчиків? Сюр якийсь...
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02.11.2023 17:16 Ответить
Коли чую чергове словосполучення - створено офіс, мене чомусь починає трохи тіпати.
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02.11.2023 17:22 Ответить
Мабуть це щось рефлекторне, як у собаки Павлова..
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02.11.2023 17:28 Ответить
чергова купка аферистів, буде доїти м'якотілих шведів.
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02.11.2023 17:51 Ответить
Знову когось "пристроїли"? Європейці ніби то не дурні, на#єра вони під таке дають гроші? І яка данєцкая область? Он зараз Авдіївку оточать і попруть до її адмінкордонів, яка, бл@дь, данєцкая область, яка відбудова? Та твою маму, це припинеться чи ні?
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02.11.2023 17:52 Ответить
Якраз це на часі, і треба саме зараз бо завтра буде пізно.
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02.11.2023 17:53 Ответить
Ха-ха! Офіси воно створює!
Спочатку з цією мордвою порішайте, при таких методах обстріли і кров триватиме роками.
А може й офіси не ************.
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02.11.2023 17:55 Ответить
Запишите меня в админ резерв для колонизации Марса! Куда анкету отправить? Адрес МВС и СБУ не предлагать)!
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02.11.2023 18:42 Ответить
"Офіс відновлення та розвитку - це платформа для..." того щоб красти гроші. Ну, як можна щось відновлювати там де ідуть бойові дії?
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02.11.2023 19:01 Ответить
да посадите их в дурку, это же выделили бабло, зарплаты немаленькие,
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02.11.2023 19:43 Ответить
Ну, бачу як у наявності - йдуть колони шляхобудівної зеленої техніки і все на донбас, на донбас....
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02.11.2023 19:53 Ответить
Кацапы натравливает на Украину ХАМАС за поддержку Израиля, а мы собираемся восстанавливать Донбасс. Про Крым не забудьте!
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02.11.2023 20:03 Ответить
Может сначала всё таки деоккупировать? Если не всю область, то хоть пару сел, и только потом спускать бабки на непонятный проект?
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02.11.2023 20:19 Ответить
 
 