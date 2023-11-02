В Украине заработал Офис восстановления и развития Донецкой области
2 ноября в городе Днепр открыли Офис восстановления и развития Донецкой области, созданный при поддержке международных партнеров.
Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Офис восстановления и развития Донецкой области открыли сегодня в Днепре… Офис восстановления и развития – это платформа для сотрудничества, которая будет объединять власть, международные организации, медиа, организации общественного общества и бизнес. Его мы создали благодаря поддержке наших международных партнеров: Европейского Союза, правительства Швеции и Программы развития ООН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Офис станет коммуникационной площадкой для работы в первую очередь Регионального офиса международного сотрудничества и Координационного совета по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Донецкой области.
В ОВА добавили, что с началом полномасштабной войны Днепр стал настоящим хабом как для переселенцев из Донбасса, так и для местных органов власти.
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У Криму теж вже всіх попризначали і сидять чекають...
Залишилася дрібничка - звільнити Крим та Донбас. А ЗЕлені дармоїди вже призначені і готові.
Потім ці виродки скиглять "за што нас так нілюбят в журналє Тайм"
За пересилання файлів одне одному!
А чим тоді займається верещучка, як міністерка з питань реінтеграції ТОТ? Нащо нам тоді те міністерство?
То вже втрачена територія!
Хоча б Південь звільнити в першу чергу!!
Спочатку з цією мордвою порішайте, при таких методах обстріли і кров триватиме роками.
А може й офіси не ************.