Российский Су-25 уничтожен на Таврическом направлении, - Тарнавский
Украинские защитники уничтожили российский самолет-штурмовик Су-25.
Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожен самолет - штурмовик Су-25. В общей сложности, на таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 артобстрелов", - говорится в сообщении.
По словам командующего, защитники держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1068 огневых задач.
Общие потери врага составили 360 человек. Уничтожены 40 единиц военной техники. В частности, 6 танков, 11 ББМ, 7 артсистем, 1 самолет штурмовик Су-25, 6 БпЛА, 8 автомобилей, 1 единица спецтехники", - добавил Тарнавский.
Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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