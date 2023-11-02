РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7707 посетителей онлайн
Новости Война
4 494 6

Российский Су-25 уничтожен на Таврическом направлении, - Тарнавский

су25

Украинские защитники уничтожили российский самолет-штурмовик Су-25.

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожен самолет - штурмовик Су-25. В общей сложности, на таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 артобстрелов", - говорится в сообщении.

По словам командующего, защитники держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского.

Читайте также: Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении, - Тарнавский

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 1068 огневых задач.

Общие потери врага составили 360 человек. Уничтожены 40 единиц военной техники. В частности, 6 танков, 11 ББМ, 7 артсистем, 1 самолет штурмовик Су-25, 6 БпЛА, 8 автомобилей, 1 единица спецтехники", - добавил Тарнавский.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг на Таврическом направлении за сутки потерял почти 500 человек, 13 оккупантов сдались в плен, - Тарнавский

Автор: 

Тарнавский Александр (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файна новина ))
показать весь комментарий
02.11.2023 17:18 Ответить
Сподіваюсь - їхьом летуну крила пообламали?

Начання нових пілотів коштує набагато дорожче, ніж літак, так ще і довго!
показать весь комментарий
02.11.2023 17:30 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2023 17:52 Ответить
Красунчики✊❤️‼️👍Героям Слава🙏💙💛❤️
показать весь комментарий
02.11.2023 17:56 Ответить
Шестой наверное .
показать весь комментарий
02.11.2023 18:48 Ответить
порядок має бути !
Літаки доганяють гвинтокрили
Ней буде активнішою це "змагання "
показать весь комментарий
02.11.2023 19:12 Ответить
 
 