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Новости Война
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Генштаб о ракетной программе: "Есть уже опытные образцы, проводятся испытания"

баранов

В Украине работает ракетная программа и разрабатываются новые типы артиллерийских установок. В настоящее время идет работа над производством прицепных пушек.

Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал Сергей Баранов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Она (ракетная программа Украины - ред.) работает. Есть уже опытные образцы, проводятся испытания. Все рассказывать не могу, но работаем", - отметил он.

Бригадный генерал также прокомментировал производство украинского дальнобойного оружия, из которого в конце августа этого года была поражена цель на 700 км. "Это полностью новая ракета, и мы будем наращивать ее способности по дальности и точности. Я думаю, что вы еще увидите результат", - уточнил Баранов.

В то же время, он проинформировал, что Украина разрабатывает новые типы артиллерийских установок. "Сейчас мы работаем над прицепными пушками. Это то, что касается именно артиллерийских систем. Но нам нужно наращивать производство и развитие ракетных войск, и мы тоже над этим всем работаем", - подчеркнул бригадный генерал.

Читайте также: Украина увеличила производство и количество дронов более чем в 100 раз, - Федоров

Автор: 

Баранов (40) военно-промышленный комплекс (249) ракеты (3615)


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Топ комментарии
+16
А те що вже було розроблене при ''пороху'' ,випробуване і доведене до ладу слабо профінасувати? Аа, ну так , це ж при ''Пороху'' створене-воно погане. А ось при навеличнішевшивому оце найкраще, воно нічим не збивається! Ще б розказав скільки бабла списали на оті ''новітні зелені розробки''!
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02.11.2023 19:03 Ответить
+12
при Пороху причєпних не робили, а винайшли "Богданку" на рівні Цезаря та Елбіт систем
продукт нікому не відомої Корпорації «ТАСКО» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. TASKO Corporation) сформована підприємствами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військово-промислового комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України і об'єднує близько 25 підприємств, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE конструкторських бюро та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 інститутів , що розробляють та виготовляють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вибухові речовини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 порохи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8 ********** , артилерійсько-стрілецьку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброю , електронні й оптичні системи керування вогнем до нихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%C2%BB#cite_note-corp-1 [1] .

ЗЄля-бля, де зараз Таско ?!!!!
де наші Богдани ?
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02.11.2023 19:21 Ответить
+8
А до того, що зелена влада ані за 2 передвоєнні роки не спромоглась поставити їх на конвейєр, ані за півтора воєнні роки. Мало того - ще й кримінальні справи на КБ "Луч" відкрили за нібито "нанесення матеріальної шкоди інтересам держави у розмірі прибутку".

А спитайте військових - скільки їм зараз постачають ракет до "Стугон"! Можете, якщо цікаво, погуглити статтю Тані Чорновіл, де вона пише, чому їй прийшлось перекваліфікуватись на "Літуна".

В інших галузях виробництва зброї, наскільки я можу побачити, не ліпше! Тому і бісять оті вимоги зброї у Заходу, в той час як сам палець об палець не вдарив!
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02.11.2023 19:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зараз повилазять зрадофіли з криками "зачєм пра єта рассказивать"
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02.11.2023 18:54 Ответить
єта да...
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02.11.2023 18:56 Ответить
потрібно побільше ракет балістичної траекторії...сектор газа ними буквально унеможливив роботу залізного купола...і вони значно дешевші за дрони-камікадзе
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02.11.2023 19:35 Ответить
балістична ракета дешевша дрона за 500 баксів????
скажи де???
продам хату, каплю на всі гроші....
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02.11.2023 19:43 Ответить
Некерована ракета це просто труба з порохом.
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02.11.2023 19:48 Ответить
труби є, порох купимо.
труба сама полетить чи щось для цього треба???
підрив від пороху, чи чогось другого?
шрафнель буде чи осколки труби теж підійдуть.
бо написано за ракети балістичної траекторії а не за трубу з порохом
а саму дешеву яку я знаю можна придбати за 200-400 тис баксів
дорогі до 12 лямів за штуну
атакамс 4,1 ляма
може ми про різне????
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02.11.2023 19:58 Ответить
Балістична траєкторія - це траєкторія, по якій рухається тіло, що володіє деякою початковою швидкістю, під дією сили тяжіння і сили аеродинамічного опору повітря. - труба з порохом це теж балістика.
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02.11.2023 20:12 Ответить
я з Вами не сперечаюсь.
мені кажуть що ракета, чи труба з порохом, яка полетить і здетонує від падіння дешевша за дрон
а самий дешевий дрон-камікадзе коштує +-500 бачків
звичайний снаряд 1000
155 мм поки орки не напали, коштував 3000 а так як ми та орки скупили все шо було, зараз купуємо вже з складів армій світу по 6000 за 155мм
то яку ракету можна склепати дешевше 500??
хіба по сосіду через забор пускати
а щодо фізики, вибачте, я ноль...
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02.11.2023 20:21 Ответить
ноль, навіть уважне читання тобі не допоможе
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02.11.2023 20:29 Ответить
не пояснюй йому...то не в коня корм
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02.11.2023 20:27 Ответить
продай хату, купи дрони по 500 баксів...тут відзвітуєш, фото чека додасиш
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02.11.2023 20:36 Ответить
у нас був діалог. я привів факти шо дешевше зробити не можливо. до Віктора Федоровича звертався на Ви, хоч мені вже 57. а ти показав себе ******...
бо ображати не зайомих людей за їх переконання обо думки, не критичні, не образливі, може лиш аморальна людина.
думай далі що ти найрозумніший.
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02.11.2023 20:49 Ответить
ти мав продати хату...то ж продай і придбай дрони по 500...
фактів, ти, ніяких не навів...
і вік - не заслуга...до того ж ти молодший ще й сам написав - , вибачте, я ноль...
не ображайся, молодий...
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02.11.2023 21:05 Ответить
хреново коли люди звинувачують когось в своїх недоліках
я щодо уважного читання.
1 я сказав що куплю ракети дешевші 500 а Ви пишете про те що я маю купити дрони
2 я писав що у фізиці я ноль. Ви ж пишете що я ноль
3 сарказм між слів в розмові Ви теж не побачили.
4 Ви не побачили що з Віктором Федоровичем у мене суперечки не вийшло. але дали йому пораду
то може Вам на свою увагу, звернути увагу? вибачте за каламбур.
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02.11.2023 22:07 Ответить
ноль у фізиці, яким хочеш бути і це вдається. ти ще про факти нічо не написав...
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02.11.2023 22:14 Ответить
я бачу в тобі характер боневтіка
всруся але не підкорюся... своїх помилок не визнаю
я все!!! а всі гавно. короче, непробивний...
то ж нєкуй далі дискутувати.
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02.11.2023 22:21 Ответить
з тобою не дискутую...не в коня корм
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02.11.2023 22:29 Ответить
іди ти *****, кінь
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02.11.2023 22:31 Ответить
тьоть, не истери
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02.11.2023 22:37 Ответить
істерики нема.
я пробую опустити тебе на землю бо десь літаєш..
прочитай що ти пишеш
кожен допис це
до него не дійде, неуважний, ноль, не в коня корм два раза, я з тобою не дискутую...
що ти хотів донести???
сам хоч розумієш мету твоїх дописів???
я, крім биковства, зневаги та жлобства в тобі нічого не побачив.
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02.11.2023 22:48 Ответить
А почему зрадофилы? Где бюджет под эти программы? Это не гараж энтузиастов за народные деньги. Так что не надо ля-ля, дядя с дивана.
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02.11.2023 18:59 Ответить
Дякую, небіж, за слушне зауваження...але сенс моєї тези в іншому: багато хто туобується що державні таємниці видаємо...
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02.11.2023 21:30 Ответить
так, з'являться зрадофіли з приводу причіпних гармат !

на кой хрєн ?!
коли можна робити ось це по ліцензії
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02.11.2023 19:15 Ответить
при Пороху причєпних не робили, а винайшли "Богданку" на рівні Цезаря та Елбіт систем
продукт нікому не відомої Корпорації «ТАСКО» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. TASKO Corporation) сформована підприємствами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військово-промислового комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України і об'єднує близько 25 підприємств, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE конструкторських бюро та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 інститутів , що розробляють та виготовляють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вибухові речовини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 порохи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8 ********** , артилерійсько-стрілецьку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброю , електронні й оптичні системи керування вогнем до нихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%C2%BB#cite_note-corp-1 [1] .

ЗЄля-бля, де зараз Таско ?!!!!
де наші Богдани ?
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02.11.2023 19:21 Ответить
Нет, будет про шашлыки и асфальт
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02.11.2023 19:18 Ответить
Як писав незабутній пан Рибніков "Официально Пхеньянская народная республика - это, конечно, КНДР, но суть та же: военторг в Северной Корее работает не хуже, чем в молодых республиках Лугандона, с той лишь разницей, что Захарченко и Плотницкому атомные бомбы пока не отпускают, а для товарища Ына в подсобке всегда что-нибудь да найдется."
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02.11.2023 18:54 Ответить
Проблема в іншому що на частині снарядів надписи китайською .... в Пн. кореї немає таких ірогліфів
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02.11.2023 19:10 Ответить
Ну, ні для кого не секрет, що Китай негласно "кришує" чучхе. Тому США до цих пір нічого й не змогли з ними зробити. А схема переправки зброї й *********** через Пів. Корею до рашки, проста як двері, але, як не дивно працює. Й ніфіга ти китайцям не зробиш, бо юридично Китай нічого не порушив.
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02.11.2023 19:52 Ответить
Є вже дослідні зразки
Вже!
Є! Всьо чотко! (с)
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02.11.2023 18:57 Ответить
Так не те що дослідження, вже і випробування були проведені вже давно.

Навіть перший дивізион поставили у військо, але мало хто запам'ятав, що там були тільки пускові, а замість ракет були "Масо-габаритні макети"!

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02.11.2023 18:58 Ответить
до чого тут Нептуни?
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02.11.2023 19:22 Ответить
А до того, що зелена влада ані за 2 передвоєнні роки не спромоглась поставити їх на конвейєр, ані за півтора воєнні роки. Мало того - ще й кримінальні справи на КБ "Луч" відкрили за нібито "нанесення матеріальної шкоди інтересам держави у розмірі прибутку".

А спитайте військових - скільки їм зараз постачають ракет до "Стугон"! Можете, якщо цікаво, погуглити статтю Тані Чорновіл, де вона пише, чому їй прийшлось перекваліфікуватись на "Літуна".

В інших галузях виробництва зброї, наскільки я можу побачити, не ліпше! Тому і бісять оті вимоги зброї у Заходу, в той час як сам палець об палець не вдарив!
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02.11.2023 19:45 Ответить
В Україні працює ракетна програма і розробляються нові типи артилерійських установок. Наразі триває робота над виробництвом причіпних гармат.

Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних Сил України, бригадний генерал Сергій Баранов -так би і сказав ,що в Україні працює артелерійська програма і розробляються нові типи(колеса) до причіпних гармат, так тож без " зеленої лапші" ну ніяк не виходить...
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02.11.2023 18:58 Ответить
А те що вже було розроблене при ''пороху'' ,випробуване і доведене до ладу слабо профінасувати? Аа, ну так , це ж при ''Пороху'' створене-воно погане. А ось при навеличнішевшивому оце найкраще, воно нічим не збивається! Ще б розказав скільки бабла списали на оті ''новітні зелені розробки''!
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02.11.2023 19:03 Ответить
Ой ******* штабний
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02.11.2023 19:05 Ответить
А може ти?
КБ "Луч" підтвердило випробування нової української ракети. ВIДЕО Джерело:

Таки точно ти.
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02.11.2023 22:56 Ответить
На 700км? Гадаю, що якби таке трапилось, то у нас би вже ВСІ про це знали б і ділились би враженням, але...як би сказав критик: "Не верю!"
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02.11.2023 19:18 Ответить
на лаптях испытывайте
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02.11.2023 19:19 Ответить
Можливо, навіть напевно роблять, проектують, випробовують...., питання в іншому, скільки їх вироблятимуть? Якщо одна гармата в місяць і 5 ракет в квартал.... Не думаю, що це щось змінить. А враховуючи корупційні скандали, всілякі перепони від держаудиту і т.п., виникають серйозні сумніви в спроможності і бажанні влади розгорнути серійне виробництво.
P.S. Але дійсно хочеться вірити, що через місяць полетять в рашку сотня ракет, на фронті вистрілить дві сотні наших гармат..... А ця віра в чудо, справа така.... краще вірити в те, що прилетять іншопланетяни і вломлять кацапам. Шансів на це більше, ніж дочекатись чогось від Слуг Корупції Народу.
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02.11.2023 19:31 Ответить
Правильной дорогой идете, товрищи! Мочить экономику обосрашки в ответ, иначе им все пох.
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02.11.2023 19:31 Ответить
та не поспішайте! всього ж 1.5 року пройшло
ще не скрізь асфальт покладено і шмарафон не всі побачили...
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02.11.2023 19:35 Ответить
Півтора року?
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03.11.2023 06:46 Ответить
Дві ракети часів Порошенко - ось ваша вся "ракетна програма" 2019-08-04

Тиха украинская ночь
https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_37.html
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02.11.2023 19:54 Ответить
І ніхто не здогадається, що асфальт можна переробляти на зброю.
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02.11.2023 20:32 Ответить
Ракета мабуть та, що Порошенко "лєнточку" розрізАв? Так, так пам'ятаю. Ще тоді танки гарно фарбували, як нові та катери класні випускали. Новий "гетьман" хоч чесно сказав, що крім доріг нічого не треба. І Хомчак підтвердив, що сотня ракет до "Вільхи" валяється на складі, як непотріб.
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02.11.2023 20:38 Ответить
Це ті зразки, що розробили при Пороху, а зелена мерзота прийшла і зарубала, а тепер видає за свої досягнення. Вони ще 5 років будуть тягнути кота за хвоста, бо якби хотіли перемоги, то вже два роки виробляли б ті снаряди чи ракети. Кремлівські кроти.
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02.11.2023 21:25 Ответить
Прицепные пушки? Давайте трехлинейки уже сразу изобретать. Кацапы прицепные 777 выбивают как в тире.
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02.11.2023 23:55 Ответить
зрадію коли с будуть нові зразки - хоча б мала серія, а поки що https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinski_raketi_na_750_1000_km_scho_tse_ta_skilki_chasu_neobhidno_na_pochatok_serijnogo_virobnitstva-13135.html це , мабуть(
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02.11.2023 23:56 Ответить
 
 