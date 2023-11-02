Генштаб о ракетной программе: "Есть уже опытные образцы, проводятся испытания"

В Украине работает ракетная программа и разрабатываются новые типы артиллерийских установок. В настоящее время идет работа над производством прицепных пушек.

Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал Сергей Баранов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Она (ракетная программа Украины - ред.) работает. Есть уже опытные образцы, проводятся испытания. Все рассказывать не могу, но работаем", - отметил он.

Бригадный генерал также прокомментировал производство украинского дальнобойного оружия, из которого в конце августа этого года была поражена цель на 700 км. "Это полностью новая ракета, и мы будем наращивать ее способности по дальности и точности. Я думаю, что вы еще увидите результат", - уточнил Баранов.

В то же время, он проинформировал, что Украина разрабатывает новые типы артиллерийских установок. "Сейчас мы работаем над прицепными пушками. Это то, что касается именно артиллерийских систем. Но нам нужно наращивать производство и развитие ракетных войск, и мы тоже над этим всем работаем", - подчеркнул бригадный генерал.

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