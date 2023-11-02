Генштаб о ракетной программе: "Есть уже опытные образцы, проводятся испытания"
В Украине работает ракетная программа и разрабатываются новые типы артиллерийских установок. В настоящее время идет работа над производством прицепных пушек.
Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал Сергей Баранов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Она (ракетная программа Украины - ред.) работает. Есть уже опытные образцы, проводятся испытания. Все рассказывать не могу, но работаем", - отметил он.
Бригадный генерал также прокомментировал производство украинского дальнобойного оружия, из которого в конце августа этого года была поражена цель на 700 км. "Это полностью новая ракета, и мы будем наращивать ее способности по дальности и точности. Я думаю, что вы еще увидите результат", - уточнил Баранов.
В то же время, он проинформировал, что Украина разрабатывает новые типы артиллерийских установок. "Сейчас мы работаем над прицепными пушками. Это то, что касается именно артиллерийских систем. Но нам нужно наращивать производство и развитие ракетных войск, и мы тоже над этим всем работаем", - подчеркнул бригадный генерал.
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скажи де???
продам хату, каплю на всі гроші....
труба сама полетить чи щось для цього треба???
підрив від пороху, чи чогось другого?
шрафнель буде чи осколки труби теж підійдуть.
бо написано за ракети балістичної траекторії а не за трубу з порохом
а саму дешеву яку я знаю можна придбати за 200-400 тис баксів
дорогі до 12 лямів за штуну
атакамс 4,1 ляма
може ми про різне????
мені кажуть що ракета, чи труба з порохом, яка полетить і здетонує від падіння дешевша за дрон
а самий дешевий дрон-камікадзе коштує +-500 бачків
звичайний снаряд 1000
155 мм поки орки не напали, коштував 3000 а так як ми та орки скупили все шо було, зараз купуємо вже з складів армій світу по 6000 за 155мм
то яку ракету можна склепати дешевше 500??
хіба по сосіду через забор пускати
а щодо фізики, вибачте, я ноль...
бо ображати не зайомих людей за їх переконання обо думки, не критичні, не образливі, може лиш аморальна людина.
думай далі що ти найрозумніший.
фактів, ти, ніяких не навів...
і вік - не заслуга...до того ж ти молодший ще й сам написав - , вибачте, я ноль...
не ображайся, молодий...
я щодо уважного читання.
1 я сказав що куплю ракети дешевші 500 а Ви пишете про те що я маю купити дрони
2 я писав що у фізиці я ноль. Ви ж пишете що я ноль
3 сарказм між слів в розмові Ви теж не побачили.
4 Ви не побачили що з Віктором Федоровичем у мене суперечки не вийшло. але дали йому пораду
то може Вам на свою увагу, звернути увагу? вибачте за каламбур.
всруся але не підкорюся... своїх помилок не визнаю
я все!!! а всі гавно. короче, непробивний...
то ж нєкуй далі дискутувати.
я пробую опустити тебе на землю бо десь літаєш..
прочитай що ти пишеш
кожен допис це
до него не дійде, неуважний, ноль, не в коня корм два раза, я з тобою не дискутую...
що ти хотів донести???
сам хоч розумієш мету твоїх дописів???
я, крім биковства, зневаги та жлобства в тобі нічого не побачив.
на кой хрєн ?!
коли можна робити ось це по ліцензії
продукт нікому не відомої Корпорації «ТАСКО» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. TASKO Corporation) сформована підприємствами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військово-промислового комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України і об'єднує близько 25 підприємств, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE конструкторських бюро та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 інститутів , що розробляють та виготовляють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вибухові речовини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 порохи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8 ********** , артилерійсько-стрілецьку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброю , електронні й оптичні системи керування вогнем до нихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%C2%BB#cite_note-corp-1 [1] .
ЗЄля-бля, де зараз Таско ?!!!!
де наші Богдани ?
Вже!
Є! Всьо чотко! (с)
Навіть перший дивізион поставили у військо, але мало хто запам'ятав, що там були тільки пускові, а замість ракет були "Масо-габаритні макети"!
А спитайте військових - скільки їм зараз постачають ракет до "Стугон"! Можете, якщо цікаво, погуглити статтю Тані Чорновіл, де вона пише, чому їй прийшлось перекваліфікуватись на "Літуна".
В інших галузях виробництва зброї, наскільки я можу побачити, не ліпше! Тому і бісять оті вимоги зброї у Заходу, в той час як сам палець об палець не вдарив!
Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних Сил України, бригадний генерал Сергій Баранов -так би і сказав ,що в Україні працює артелерійська програма і розробляються нові типи(колеса) до причіпних гармат, так тож без " зеленої лапші" ну ніяк не виходить...
КБ "Луч" підтвердило випробування нової української ракети. ВIДЕО Джерело:
Таки точно ти.
P.S. Але дійсно хочеться вірити, що через місяць полетять в рашку сотня ракет, на фронті вистрілить дві сотні наших гармат..... А ця віра в чудо, справа така.... краще вірити в те, що прилетять іншопланетяни і вломлять кацапам. Шансів на це більше, ніж дочекатись чогось від Слуг
КорупціїНароду.
ще не скрізь асфальт покладено і шмарафон не всі побачили...
Тиха украинская ночь
https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_37.html