В Киеве начался суд над экс-начальником крымского главка СБУ и агентом ФСБ Кулиничем, - Ґрати

В Шевченковском районном суде Киева начали судить полковника СБУ Олега Кулинича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист издания Ґрати Максим Каменев.

До начала марта 2022 года Олег Кулинич возглавлял крымское управление спецслужбы, затем был офицером по особым поручениям Ивана Баканова, в то время руководителя СБУ. В июле 2022 года бывшие коллеги и работники Госбюро расследований задержали Олега Кулинича в Киеве по подозрению в государственной измене. После этого президент Владимир Зеленский уволил Ивана Баканова и назначил главой спецслужбы Василия Малюка - именно он разрабатывал дело Кулинича.

Расследование дела следователи ГБР завершили в апреле этого года. Олега Кулинича обвинили в создании и руководстве преступной организацией, государственной измене, в том числе в оказании помощи в подрывной деятельности против Украины, самовольном уходе из воинской части, завладении оружием и незаконном его хранении. Полковнику СБУ грозит до 15 лет лишения свободы.

"Если сжато, Кулинич обвиняется в том, что он, по крайней мере, с 2019 года шпионил в Украине в пользу ФСБ. Следствие утверждает, что его завербовал Владимир Сивкович — заместитель секретаря СНБО времен Януковича, после революции Достоинства бежавший в Москву", - пишет Каменев.

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За это время Кулинич успел устроиться на работу в СБУ и передать Сивковичу внутреннюю секретную информацию о работе украинской спецслужбы, а также лоббировал назначение нужных россиянам людей.

Кулинич саботировал работу крымского главка, а накануне вторжения не сообщил в Киев о концентрации российской военной техники на административной границе с материковой Украиной.

Несмотря на то, что у части дела Кулинича есть гриф "государственная тайна", бывшего начальника крымского главка СБУ судят в открытом процессе. Ни обвинение, ни защита не просили суд закрыть слушание дела.

По словам журналиста, Олег Кулинич вины не признает. Он не отрицает, что знал и общался с Сивковичем, однако настаивает, что делал это из ведома тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова и секретной информации россиянам не передавал. В канун вторжения он отчитывался Баканову об активности россиян и по его приказу вместе с подчиненными уехал из Херсона.

По мнению Каменева, дело Кулинича обещает быть громким, поскольку обвинения и защита хотят вызвать как свидетелей и Баканова, и действующего главу СБУ Василия Малюка, который разрабатывал дело Кулинича.

Напомним, 5 апреля 2023 года ДБР и СБУ заявили о завершении расследования дела Олега Кулинича, которого обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Опубликован перехват разговоров Кулинича с его куратором Сивковичем, в ходе которых они обсуждают усиление влияния на СБУ.

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В феврале в отношении бывшего главы Баканова была проведена служебная проверка, результаты которой не разглашались. В ГБР заявили, что проверка не выявила в действиях Баканова нарушений в рамках дела Кулинича.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований в июле 2023 года передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.

В частности, на основании собранных доказательств Кулинич обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

▪️ ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).