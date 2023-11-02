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В Киеве начался суд над экс-начальником крымского главка СБУ и агентом ФСБ Кулиничем, - Ґрати

олег,кулініч

В Шевченковском районном суде Киева начали судить полковника СБУ Олега Кулинича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист издания Ґрати Максим Каменев.

До начала марта 2022 года Олег Кулинич возглавлял крымское управление спецслужбы, затем был офицером по особым поручениям Ивана Баканова, в то время руководителя СБУ. В июле 2022 года бывшие коллеги и работники Госбюро расследований задержали Олега Кулинича в Киеве по подозрению в государственной измене. После этого президент Владимир Зеленский уволил Ивана Баканова и назначил главой спецслужбы Василия Малюка - именно он разрабатывал дело Кулинича.

Расследование дела следователи ГБР завершили в апреле этого года. Олега Кулинича обвинили в создании и руководстве преступной организацией, государственной измене, в том числе в оказании помощи в подрывной деятельности против Украины, самовольном уходе из воинской части, завладении оружием и незаконном его хранении. Полковнику СБУ грозит до 15 лет лишения свободы.

"Если сжато, Кулинич обвиняется в том, что он, по крайней мере, с 2019 года шпионил в Украине в пользу ФСБ. Следствие утверждает, что его завербовал Владимир Сивкович — заместитель секретаря СНБО времен Януковича, после революции Достоинства бежавший в Москву", - пишет Каменев.

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За это время Кулинич успел устроиться на работу в СБУ и передать Сивковичу внутреннюю секретную информацию о работе украинской спецслужбы, а также лоббировал назначение нужных россиянам людей.

Кулинич саботировал работу крымского главка, а накануне вторжения не сообщил в Киев о концентрации российской военной техники на административной границе с материковой Украиной.

Несмотря на то, что у части дела Кулинича есть гриф "государственная тайна", бывшего начальника крымского главка СБУ судят в открытом процессе. Ни обвинение, ни защита не просили суд закрыть слушание дела.

По словам журналиста, Олег Кулинич вины не признает. Он не отрицает, что знал и общался с Сивковичем, однако настаивает, что делал это из ведома тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова и секретной информации россиянам не передавал. В канун вторжения он отчитывался Баканову об активности россиян и по его приказу вместе с подчиненными уехал из Херсона.

По мнению Каменева, дело Кулинича обещает быть громким, поскольку обвинения и защита хотят вызвать как свидетелей и Баканова, и действующего главу СБУ Василия Малюка, который разрабатывал дело Кулинича.

Напомним, 5 апреля 2023 года ДБР и СБУ заявили о завершении расследования дела Олега Кулинича, которого обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Опубликован перехват разговоров Кулинича с его куратором Сивковичем, в ходе которых они обсуждают усиление влияния на СБУ.

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В феврале в отношении бывшего главы Баканова была проведена служебная проверка, результаты которой не разглашались. В ГБР заявили, что проверка не выявила в действиях Баканова нарушений в рамках дела Кулинича.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований в июле 2023 года передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.

В частности, на основании собранных доказательств Кулинич обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
▪️ ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
▪️ ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);
▪️ ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Автор: 

Сивкович Владимир (143) суд (25140) государственная измена (1571) Кулинич Олег СБУ (24)


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Топ комментарии
+14
Його ще Єрмак-подоляк-шурма-татаров-смірнов-і т.д. на поруки не взяли?
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02.11.2023 18:53 Ответить
+14
цікаво,в його дружків по секті Баканова,Верещук,Надю та інших з СБУ знову не чіпатимуть?
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02.11.2023 18:58 Ответить
+12
Дивився на "Прямому " про цього мутняка. Той кулініч дає інфу про зраду ванька бакланова. Навіть вимагав очної ставки з "другом дєтства" щеневтіка. Свідчить що виконував накази старшого керівництва. Йому б грамотних адвокатів направити щоб посцяв на дєрмаків со таваріщі!...
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02.11.2023 19:02 Ответить
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Його ще Єрмак-подоляк-шурма-татаров-смірнов-і т.д. на поруки не взяли?
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02.11.2023 18:53 Ответить
Гомонять в маршрутках, має він якусь флешку, і там таке.....
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02.11.2023 18:54 Ответить
цікаво,в його дружків по секті Баканова,Верещук,Надю та інших з СБУ знову не чіпатимуть?
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02.11.2023 18:58 Ответить
Там говорят в секте рептилоидов и родственник Баканова , секретарша ( жена ***********) Машка и Ленка скумбрия :» нам предложили этот Проект « присоединения к паРаше» ,
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03.11.2023 01:31 Ответить
За державну зраду посадовій особі 15 років? А простим агентам фсб, не есбеушнікам довічно? А не замало буде?
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02.11.2023 18:58 Ответить
А по факту - вийде під заставу
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02.11.2023 19:10 Ответить
Їх завозили в Україну мільйонами.
"Ім'я їм - легіон!"
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02.11.2023 18:59 Ответить
Дивився на "Прямому " про цього мутняка. Той кулініч дає інфу про зраду ванька бакланова. Навіть вимагав очної ставки з "другом дєтства" щеневтіка. Свідчить що виконував накази старшого керівництва. Йому б грамотних адвокатів направити щоб посцяв на дєрмаків со таваріщі!...
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02.11.2023 19:02 Ответить
Тільки довічне1
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02.11.2023 19:09 Ответить
Ой, а в 19-му хто ж його призначив?
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02.11.2023 19:09 Ответить
Зеленский лично
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03.11.2023 01:32 Ответить
Та давно відомо, що цими справами займався 9 департамент 5 Служби. Керівництво (Бєсєда,Петровський) давні соратники Віті Ростовського. А так званий політичний офіс Клюєва-Сівковича структурний підрозділ 5 Служби. Всі соратники Клюєва,Сівковича є шпійонами цього депу. Кулініч перекочував в СБУ із штабу Хрипатого. був правою рукою Ванятки. Весь штаб Хрипатого складався із агентури ФСБ. ЦРУ дало список із 35 активних. У Хрипатого роблять вигляд, що це все нісенітниця.
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02.11.2023 19:59 Ответить
Бєсєда родом з Вінницької області, служив з Патрушевим в Карелії на початку 90-х, є його ставленником. А Петровський родом з Донецька, дружить з Вітею Ростовським здавна. Шас його фінпитання вирішує казначей Віті Ростовського Птіцеайнен (Курочкін). Як Хрипатий не комизиться, але він таки вступив в договорняк з Вітею Ростовським.
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02.11.2023 20:05 Ответить
Вітя ростовський, це Янукович ?
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03.11.2023 01:35 Ответить
Справу замнут за терміном .
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02.11.2023 22:17 Ответить
Які 15 років???? Пожиттєво, суку монголоїдну!!!
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02.11.2023 22:26 Ответить
Что то я смотрю многие бородатые со специфической бородой агенты фсб , совпадение ? Вряд ли это тренд такой, это скорее, как АллатРа носят на руке фенечки
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03.11.2023 00:13 Ответить
Як то цікаво " влаштувався в СБУ" то що так просто, йшов поруч дивлюсь вивіска, думаю дай зайду запитаю. Зайшов, кажуть ну давай приходь зранку на 8му. Ну прийшов , дали відділ державну таємницю і сказали керуй! То що дійсно так в Уа працює?!
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03.11.2023 00:58 Ответить
Взагалі то я би порадив послухати що він почне розповідати, бо на Червінського намальована справа не менше. Щоб так не вийшло що з цього роблять цапа відбувайла замість Баканова. Доречі про розмінування і не підрив мостів досить ані гу гу з ніякого боку.а з цього все і починалось.
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03.11.2023 01:04 Ответить
Почалось з членограя і ойго хитрозробленних підручних , бидла» хоть поржем
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03.11.2023 01:38 Ответить
 
 