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Заместителю главы КГГА Оленичу, обвиняемому в передаче части парка "Нивки" под застройку, сообщено о подозрении

оленич

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении заместителю главы Киевской городской государственной администрации Петру Оленичу в злоупотреблении служебным положением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"2 ноября 2023 года по поручению руководителя САП прокурор при участии детективов НАБУ сообщил о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка "Нивки"", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года, будучи в должности директора Департамента земельных ресурсов КГГА, лицо получило на рассмотрение проект землеустройства, согласно которому восточная часть парка должна быть исключена из земель природно-заповедного фонда и передана в аренду частной компании под строительство жилищно-офисного комплекса.

Несмотря на то, что этот проект был отправлен на доработку, должностное лицо, не внося надлежащих изменений, вторично подал на рассмотрение депутатов Киевского городского совета, написав, что участок не принадлежит природно-заповедному фонду.

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Как отмечается, вопреки тому, что эта информация не соответствовала действительности, депутаты все же приняли решение о передаче земли. В результате застройщик получил часть парка площадью 0,6 га, а громада столицы потеряла право пользоваться ею как объектом природно-заповедного фонда.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Заметим, что на сегодняшний день постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда незаконное решение горсовета отменено, а договор аренды признан недействительным. Кроме того, благодаря вмешательству правоохранительных органов было прекращено незаконное строительство на территории земель природно-заповедного фонда.

Справка: В 2018-2021 годах должность директора Департамента земельных ресурсов КГГА занимал Петр Оленич, он отвечал за управление землями коммунальной и государственной собственности Киева и приватизацию земель в пределах города. Назначен заместителем председателя КГГА Виталия Кличко с 2021 года. С 2017 года отвечал за земельные отношения и цифровую трансформацию столицы. Ввел городское приложение "Киев Цифровой".

Автор: 

НАБУ (4232) земля (1950) КГГА (2989) САП (2079) подозрение (503)


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Топ комментарии
+2
Маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель екснардепа-зрадника Віктора Медведчука «Бескид» та його закарпатська дача «Ведмежа діброва» не конфісковані, ба більше їх на платній основі охороняє поліція охорони в інтересах власників. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

Як зазначають журналісти, столичний маєток дружини Медведчука арештований, але досі належить Оксані Марченко і не переданий в управління державі. Також там присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основні.
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02.11.2023 22:33 Ответить
+1
а що там?
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02.11.2023 21:58 Ответить
+1
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02.11.2023 22:27 Ответить
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А Кличко ні чого не знав? Точно в долі! Ці глитаї перетворили Київ в забитий мурашник! Тільки за Андріївський узвіз Кличка треба судити!
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02.11.2023 21:53 Ответить
а що там?
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02.11.2023 21:58 Ответить
Подивіться на Андріївському узвозі так званий театр Порошенка! Це створіння виглядає навіть гірше ніж мавзолей! Руки треба відрубати тим хто погодив цей проект в історичному Києві!!!
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03.11.2023 19:13 Ответить
До чого тут Кличко? Дозволи на будівництво видає Державна архітектурно-будівельна інспекція. То їх треба трусити. За ті дозволи їх можна саджати просто за штатним розписом.
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02.11.2023 22:36 Ответить
І дійсно, до чого? Ну не може керівник відповідати за свого зама. Так?
І депутати тут ні до чого (цікаво, від яких партій). У Києві так багато вільної землі, що вони навіть не дивились, за що голосують....
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03.11.2023 06:36 Ответить
Ще раз. Я вище написала, хто дозволи надає. Та інспекція по всій країні їх надає. Першочергово їх перевіряти треба.

Що стосується заступника - то на те й існує розподіл обов'язків, щоб їх делегувати. Чи тоді питання - за що зарплатню отримують інші? Треба просто дивитись всі дощвільні документи й хто є підписантом. От і все.
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03.11.2023 08:52 Ответить
От де ви беретесь, захисники крадіїв та держиморд? Ви його захищаєте бо він ліг під Порошенка! От і все!
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03.11.2023 19:16 Ответить
Я ДАБІ не захищаю. Треба знати, хто й за що відповідає. ДАБІ не чіпають з однієї причини - бо перевижна більшість можновладців - по всій Україні - нехило собі земельки прихватизувало. Мери населених пунктів ні до чого, дозволи видає вишеназвана організація. А Кличка пресують зелоноОПі, бо їм дуже потрібен Київ.
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03.11.2023 19:36 Ответить
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02.11.2023 22:27 Ответить
ась так ми боремось з корупцією...
дивіться лошари, ми чесні!!!!!
це ОЗУгрупування.
замовник, розробник проекту, він, комітет, депутати, архітектура,
всі, *****, хто голосував не читавши за що, хто затверджував, хто проводив доки....
де вони????
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02.11.2023 22:30 Ответить
Маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель екснардепа-зрадника Віктора Медведчука «Бескид» та його закарпатська дача «Ведмежа діброва» не конфісковані, ба більше їх на платній основі охороняє поліція охорони в інтересах власників. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

Як зазначають журналісти, столичний маєток дружини Медведчука арештований, але досі належить Оксані Марченко і не переданий в управління державі. Також там присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основні.
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02.11.2023 22:33 Ответить
Салій, Омельченко... А потім днище за днищем... Туди ж Борщаги, Ірпінь той же... Все буде "МАТРІКС") І багато житлових осередків з 10 м² газону. На усіх.
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02.11.2023 22:44 Ответить
Почти все єти подозрение расплываются как весенний туман и до суда недоходят.
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03.11.2023 02:31 Ответить
 
 