Заместителю главы КГГА Оленичу, обвиняемому в передаче части парка "Нивки" под застройку, сообщено о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении заместителю главы Киевской городской государственной администрации Петру Оленичу в злоупотреблении служебным положением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"2 ноября 2023 года по поручению руководителя САП прокурор при участии детективов НАБУ сообщил о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка "Нивки"", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года, будучи в должности директора Департамента земельных ресурсов КГГА, лицо получило на рассмотрение проект землеустройства, согласно которому восточная часть парка должна быть исключена из земель природно-заповедного фонда и передана в аренду частной компании под строительство жилищно-офисного комплекса.

Несмотря на то, что этот проект был отправлен на доработку, должностное лицо, не внося надлежащих изменений, вторично подал на рассмотрение депутатов Киевского городского совета, написав, что участок не принадлежит природно-заповедному фонду.

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Как отмечается, вопреки тому, что эта информация не соответствовала действительности, депутаты все же приняли решение о передаче земли. В результате застройщик получил часть парка площадью 0,6 га, а громада столицы потеряла право пользоваться ею как объектом природно-заповедного фонда.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Заметим, что на сегодняшний день постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда незаконное решение горсовета отменено, а договор аренды признан недействительным. Кроме того, благодаря вмешательству правоохранительных органов было прекращено незаконное строительство на территории земель природно-заповедного фонда.

Справка: В 2018-2021 годах должность директора Департамента земельных ресурсов КГГА занимал Петр Оленич, он отвечал за управление землями коммунальной и государственной собственности Киева и приватизацию земель в пределах города. Назначен заместителем председателя КГГА Виталия Кличко с 2021 года. С 2017 года отвечал за земельные отношения и цифровую трансформацию столицы. Ввел городское приложение "Киев Цифровой".