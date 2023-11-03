Белый дом о статье Залужного: Подчеркивает, насколько важно продолжать поддерживать Украину

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist подчеркивает важность продолжения помощи Украине.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы развиваемся, мы уже эволюционировали в том, что предоставляем Украине, так же, как эволюционировала сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Нам было бы гораздо проще это сделать, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

Напоминаем, в своей статье Залужный указывает на то, что война с рф стала позиционной, и для перелома нужно сделать пять шагов. А именно: преодолеть преимущество врага в воздухе, улучшить возможности прорыва минных помех, усилить контрбатарейную борьбу, обеспечить эффективную подготовку украинских резервов и повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.

Также в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ отметил, что западные страны до сих пор сдерживаются от предоставления Украине новейших вооружений.

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