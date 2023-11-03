Белый дом о статье Залужного: Подчеркивает, насколько важно продолжать поддерживать Украину
Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist подчеркивает важность продолжения помощи Украине.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы развиваемся, мы уже эволюционировали в том, что предоставляем Украине, так же, как эволюционировала сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Нам было бы гораздо проще это сделать, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.
Напоминаем, в своей статье Залужный указывает на то, что война с рф стала позиционной, и для перелома нужно сделать пять шагов. А именно: преодолеть преимущество врага в воздухе, улучшить возможности прорыва минных помех, усилить контрбатарейную борьбу, обеспечить эффективную подготовку украинских резервов и повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.
Также в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ отметил, что западные страны до сих пор сдерживаются от предоставления Украине новейших вооружений.
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США - "... ось чому вже передані літаки Україні"
так прицює іпсо та інформування американських податкоплатників
и это хорошо
Надавайте любе озброєння Україні, звичайно окрім ядерної зброї .
В великих кількостях, а не чайними ложками.
пока возможно нет реальных способов доставки на территорию врага, но они точно появятся, причем нашего, украинского производства
це єдиний шлях виживання України
Так що дайте нам м26 багато, і ми і без іншої техніки, яка невідомо коли прийде, зможемо успішно знищувати критично велику для рашистії, кількість орків і техніки на день. Яку вони не зможуть компенсувати нічим.
Окрім того
Сколько стоит один выстрел из HIMARS?
Во время одного пуска выстреливается сразу шесть ракет. Таким образом, стоимость одного выстрела ракетной системы залпового огня M142 HIMARS в настоящее время оценивается ориентировочно в 900 тысяч долларов США.
Так що диванним стратєгам пора повернутися в реальний світ .
А жОПА президента з зеленою цвіллю - брешуть , викручуються , перекладають відповідальність на будь кого тільки не себе ....
А саме гірше " що мудрий нарід на 67 відсотків підтримує цю гниль.
Брехун не може керувати державою - бо веде її до поразки.
Саме через таких, як ви які підтримують брехню та лицемірство загинули десятки тисяч українців.
Якби зеленом
зі всіма своїми АЛЛАТА-РЕПТИЛОІДАМИ( Баканов , Верещук, Кулініч, Татаров, Ермаками ……… моментально Обере УРЯД ТИМЧАСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ЧОЛІ Залужним ,Сергієм Кривоносом,Марченко,Червінським , Бурбою ,……………
Поэтому бить Россию нужно в самое больное место экономики - ее кошелек. Отсюда и цели - Новороссийский морской порт и Керченский мост и судоходный канал под ним.
И не фиг стрелять по башням Кремля - это спортивная стрельба по разовым тарелкам из пластика. Поэтому подводный минный заградитель было бы самое то, даже с наемным экипажем.
https://www.youtube.com/watch?v=1kEXgN_mLkY&t=1s
Здесь речь о том ,что и пришло время того решения для Украины, которое предполагал Портников от США , чтобы спасти ситуацию с властью (это еще во времена Оманов и предательского вагнергейта, Вэлыкого будивныцтва для парада рашистских танков на Киев )-сделать Вову "посаженным генералом" представительной президентской власти с правительством национального спасения , делегированным вторым конституционным крылом власти - парламентом .
2 .народ вірить тільки Залужному й тіпа Вові (ніби-то 60 відстоткі останні опитування)
3. Партнери скажуть - ТИ БУДЕШ ТІЛЬКИ ТОДІ ПРЕЗИДЕНТОМ ,КОЛИ ВОЮВАТИ БУДЕ ЗАЛУЖНИЙ !!! й ви навколо себе сколотите коаліцію політичної єдності й порятунку України у ВР , котра вибере потрібний Кабмін
ЦЕ УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ США ПЕРЕМОГТИ РАШКУ