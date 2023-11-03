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Новости Помощь Украине
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Белый дом о статье Залужного: Подчеркивает, насколько важно продолжать поддерживать Украину

залужний

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist подчеркивает важность продолжения помощи Украине.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы развиваемся, мы уже эволюционировали в том, что предоставляем Украине, так же, как эволюционировала сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Нам было бы гораздо проще это сделать, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

Напоминаем, в своей статье Залужный указывает на то, что война с рф стала позиционной, и для перелома нужно сделать пять шагов. А именно: преодолеть преимущество врага в воздухе, улучшить возможности прорыва минных помех, усилить контрбатарейную борьбу, обеспечить эффективную подготовку украинских резервов и повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.

Также в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ отметил, что западные страны до сих пор сдерживаются от предоставления Украине новейших вооружений.

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Автор: 

США (27145) Кирби Джон (452) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+41
Як відрізняється Залужний від зеленого болота - чесний , не боїться говорити правду визнавати свої помилки , брати відповідальність .
А жОПА президента з зеленою цвіллю - брешуть , викручуються , перекладають відповідальність на будь кого тільки не себе ....
А саме гірше " що мудрий нарід на 67 відсотків підтримує цю гниль.
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02.11.2023 23:48 Ответить
+30
И где-то в бункере заплакало маленькое зеленое чмо...
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02.11.2023 23:20 Ответить
+24
Ну так підтримуйте реально а не на словах.
Надавайте любе озброєння Україні, звичайно окрім ядерної зброї .
В великих кількостях, а не чайними ложками.
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02.11.2023 23:24 Ответить
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И где-то в бункере заплакало маленькое зеленое чмо...
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02.11.2023 23:20 Ответить
Шо ********** вже позеленіло?
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02.11.2023 23:46 Ответить
с того момента, когда зечмо в его глазах мир увидело
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03.11.2023 00:54 Ответить
Залужний сказав - "...ось чому потрібен технологічний ривок"
США - "... ось чому вже передані літаки Україні"
так прицює іпсо та інформування американських податкоплатників
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03.11.2023 11:48 Ответить
так прицює видимо в той же голове, в которой война закончилась года три тому...
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03.11.2023 12:39 Ответить
раз ты отвечаешь - значит тебя задело - значит на тебя работает
и это хорошо
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03.11.2023 17:08 Ответить
Ну так підтримуйте реально а не на словах.
Надавайте любе озброєння Україні, звичайно окрім ядерної зброї .
В великих кількостях, а не чайними ложками.
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02.11.2023 23:24 Ответить
а чем бы нам помешало ядерное оружие? Даже сам факт, что оно есть с кодами для взрыва БЧ?
пока возможно нет реальных способов доставки на территорию врага, но они точно появятся, причем нашего, украинского производства
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02.11.2023 23:30 Ответить
...но они точно появятся, причем нашего, украинского производства

це єдиний шлях виживання України
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02.11.2023 23:45 Ответить
Действительно, подумаешь, моментальная эскалация, война на уничтожение и например замена бч в калибрах на заводскую. А так ничем, да. Сам факт, ага.
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03.11.2023 09:24 Ответить
а ти б хотів, щоб знищували лише українців??
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03.11.2023 14:11 Ответить
Я вообще войны не хочу, просто не знаю что делать. Для меня очевидно что любая эскалация конфликта (условно вам передадут 1000 ф16 и 10000 ракет к ним) просто приведет к превентивным ударам по авиа инфраструктуре.
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03.11.2023 14:20 Ответить
така загроза існує ще з 2008-го року, коли раша напала на Грузію. раша всі 32 роки демонструє войовничу та агресивну зовнішню політику. За 30 років ШІСТЬ війн !!!! Комусь не зрозуміло ще, що якщо цього франкенштейна не знищити чи не обезкровити, то глобальна війна це лише питання часу?
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03.11.2023 14:31 Ответить
Побажання свої, вимоги та критику треба висловлювати Зеленському та раді, бо це вони підзвітні перед вами а не Байден.
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03.11.2023 11:44 Ответить
вот и ответ
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02.11.2023 23:25 Ответить
<Пан генерал Залужний каже про цілий комплекс нових технічних рішень, щоб переломити хід війни. Як на мене є одне дуже просте і старе технічне рішення, щоб переломити хід війни і знищувати орків тисячами на день і знищувати дуже велику кількість техніки в тому числі. Це рішення - це від 10000 на місяць снарядів м26 до м270 та HIMARS. Орки навіть кілька місяців не витримали б таких обстрілів. Але чомусь про це ніхто не каже особливо. Більше нічого не буде для нас таким корисним, як снаряди м26.
Так що дайте нам м26 багато, і ми і без іншої техніки, яка невідомо коли прийде, зможемо успішно знищувати критично велику для рашистії, кількість орків і техніки на день. Яку вони не зможуть компенсувати нічим.
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02.11.2023 23:28 Ответить
так! просто та елегантно
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02.11.2023 23:46 Ответить
м26 это неуправляемые снаряды, их выпуск давно прекращен. Хотя, если они остались на хранении, то не помешают, естественно
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03.11.2023 00:08 Ответить
Їх виробили сотні тисяч, тому їх на складах повно. І вони для цього і робилися, щоб воювати з переважаючою на суходолі, армією срср
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03.11.2023 09:15 Ответить
Пора повернутися з космосу в реальність з забаганками стосовно 10 тисяч снарядів для України в місяць - коли СШа виробляли 9 тисяч таких снарядів у РІК .
Окрім того



Сколько стоит один выстрел из HIMARS?

Во время одного пуска выстреливается сразу шесть ракет. Таким образом, стоимость одного выстрела ракетной системы залпового огня M142 HIMARS в настоящее время оценивается ориентировочно в 900 тысяч долларов США.

Так що диванним стратєгам пора повернутися в реальний світ .
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03.11.2023 00:09 Ответить
900 тис. - це 6 шт. ракет
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03.11.2023 09:09 Ответить
Я написав про касетні м26, а не м30-м31. Касетні м26 вони дешеві і виготовлено їх сотні тисяч. На основі їх двигунів роблять зараз GLSDB. Значить двигуни ще нормальні і ресурс ще дозволяє їх використовувати безпечно.
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03.11.2023 09:13 Ответить
Залужного почують .
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02.11.2023 23:47 Ответить
а чому не чули всі півтора роки? Він був і на рамштайнах, озвучував своє бачення ведення контрнаступу. А захід все зволікав. Нікого вони не чують.
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03.11.2023 14:15 Ответить
Треба не Захід звинувачувати а вимагати від влади України будувати війскові заводи. Рашисти розбудовувати ВПК а в Україні тільки "казки" на ніч від "найвялічнєйшаго" лідора.....
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03.11.2023 17:06 Ответить
Як відрізняється Залужний від зеленого болота - чесний , не боїться говорити правду визнавати свої помилки , брати відповідальність .
А жОПА президента з зеленою цвіллю - брешуть , викручуються , перекладають відповідальність на будь кого тільки не себе ....
А саме гірше " що мудрий нарід на 67 відсотків підтримує цю гниль.
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02.11.2023 23:48 Ответить
якщо зе ,як президента і верхглавкома, будуть підтримувати 5% що це змінить? Ми станемо сильнішими від цього і виграємо війну? Ні? Тоді для чого ця балаканина.? Політичні фрустрації? Та заспокойтеся і думайте про Україну, а не про свого хлопця
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03.11.2023 08:55 Ответить
Ми станемо сильнішими - коли Головний перестане брехати.
Брехун не може керувати державою - бо веде її до поразки.
Саме через таких, як ви які підтримують брехню та лицемірство загинули десятки тисяч українців.
Якби зеленом
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03.11.2023 09:09 Ответить
Якби зебіла підтримувало 5% то це би значило що ми стали сильніше... Розумово сильніше. І це було би головне, це би значило що у цієї країни ще є майбутнє, що до мудрого наріда щось нарешті таки дійшло і він заслуговує на свою державу.
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03.11.2023 09:12 Ответить
Якщо зегнида здрисне
зі всіма своїми АЛЛАТА-РЕПТИЛОІДАМИ( Баканов , Верещук, Кулініч, Татаров, Ермаками ……… моментально Обере УРЯД ТИМЧАСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ЧОЛІ Залужним ,Сергієм Кривоносом,Марченко,Червінським , Бурбою ,……………
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03.11.2023 09:16 Ответить
А на статтю про вовіка боневтіка ніхто вже навіть уваги не звертає, бо цей поц більше нікому не цікавий.
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03.11.2023 00:08 Ответить
Ой, короче, чекають поки путін здохне, от і вся стратегія і підручники НАТО
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03.11.2023 00:37 Ответить
Та він вже здох, і що ?
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03.11.2023 08:30 Ответить
Пане генерал без ударів по військовим об'єктам на території кацапії війну не виграти !
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03.11.2023 04:10 Ответить
Похоже пошла война на истощение, а тут равных русскому мужику и его бабе в Европе нет, да и насчет сравнения с бушменами есть вопросы - так ли силен бушмен при выходе из жесткого похмелья.
Поэтому бить Россию нужно в самое больное место экономики - ее кошелек. Отсюда и цели - Новороссийский морской порт и Керченский мост и судоходный канал под ним.
И не фиг стрелять по башням Кремля - это спортивная стрельба по разовым тарелкам из пластика. Поэтому подводный минный заградитель было бы самое то, даже с наемным экипажем.
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03.11.2023 05:17 Ответить
Судя по всему, их кошель это порты на севере и дальнем востоке, части инфрастукртуры северного морского пути, там у них нефть, сжиженный газ и контейнерные перевозки в значительных объемах по маршруту ЕС-рф-Китай. Новороссийский морской порт это просто смешно. Копейки на фоне северных.
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03.11.2023 09:28 Ответить
Статистику нужно смотреть - большинство нефти идет через Черное море. Маршрут на Новороссийск начинается еще с Волги и Камы.
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03.11.2023 11:07 Ответить
СМИ США: Нетаньяху должен уйти / Зеленского ожидает интересное предложение / №602- Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=1kEXgN_mLkY&t=1s

Здесь речь о том ,что и пришло время того решения для Украины, которое предполагал Портников от США , чтобы спасти ситуацию с властью (это еще во времена Оманов и предательского вагнергейта, Вэлыкого будивныцтва для парада рашистских танков на Киев )-сделать Вову "посаженным генералом" представительной президентской власти с правительством национального спасения , делегированным вторым конституционным крылом власти - парламентом .
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03.11.2023 07:22 Ответить
Це було добре,але не для того мафіозні клани,повязані з фсбшно грушною агентурой збарали у раду різний сброд.
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03.11.2023 07:53 Ответить
Приходить до сброду Вова й каже голосувати так як треба кабміну ...
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03.11.2023 08:27 Ответить
1 Якщо взяти зі статті Шустера головне - офіс тягне Вову до перемовин та програшу , якщо як мінімум не змінити Залужного. А ВОВА хоче тільки перемоги!- бо українці так хочуть !
2 .народ вірить тільки Залужному й тіпа Вові (ніби-то 60 відстоткі останні опитування)
3. Партнери скажуть - ТИ БУДЕШ ТІЛЬКИ ТОДІ ПРЕЗИДЕНТОМ ,КОЛИ ВОЮВАТИ БУДЕ ЗАЛУЖНИЙ !!! й ви навколо себе сколотите коаліцію політичної єдності й порятунку України у ВР , котра вибере потрібний Кабмін
ЦЕ УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ США ПЕРЕМОГТИ РАШКУ
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03.11.2023 08:51 Ответить
Це якщо взяти Шустера. Насправді ж вова хоче того ж, що хотів раніше. Це спектакль для дурнів всередині країни і брехня для союзників, аби видурити ще грошей. Що у вови на умі - у опи на язиках. А ум там однаковий - совок люсі арестовічі. Просто того ідіота вже прорвало. А ці суки продовжують вистави патріотів. Вся надія, що падлам обламають граблі щодо пана Залужного
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03.11.2023 09:22 Ответить
падлам з ОПУ котрі сидять засідають на СТАВЦІ просто не дадуьб грошей . Як Ви думаєте чому Залужний вийшов одразу ж після Шустера?
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03.11.2023 12:33 Ответить
@І я підозрюю, що цей процес триватиме
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03.11.2023 10:38 Ответить
Україна має знищувати верхівку параші. Вони мають боятись за своє життя. Гумуса в них вистачить ще років на сто в нас кидати.
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03.11.2023 11:30 Ответить
Ну і де прозріння від США ? зрозуміли, так давайте зброю вчасно, друге питання шо влада в Україні зеленафеезбещина ...але ми тут 27 % до чого ? До нашого ряду потроху підтягується народ ,буде більше ,обіцяю , США давай лендліз, задовбали своєю тактикою стримування !
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03.11.2023 11:55 Ответить
17 місяців йде війна!!! Хотіли б дати, давно вже дали б необхідну кількість зброї. Не просто якимись порціями мізерними, а НЕОБХІДНУ кількість. Тут в чмусь іншому полягає затягування. В домовленностях, в особистих інтересах керівників країн заходу. Або банально в дефіциті тієї зброї в "колективного заходу".
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03.11.2023 14:28 Ответить
 
 