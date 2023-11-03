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Новости Санкции против России
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Великобритания ввела ограничения против платежной системы, имеющей связи с рф

фца

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании ввело ограничения против Dzing Finance Ltd., которая занимается финансовыми технологиями и имеет связи с россией.

Британский регулятор заявил, что почти каждый пятый платеж, полученный в прошлом году, был связан с мошенничеством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Компания Dzing Finance Ltd руководит российский банкир Михаил Надель. Он помог основать Dzing в 2018 году, а год спустя Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предоставило компании лицензию на работу в качестве Учреждения электронных денег.

Надель был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в Кыргызстане, когда он возглавлял крупнейший в этой стране банк AsiaUniversalBank. Его заочно приговорили к 16 годам лишения свободы, пишет издание.

После введенных британским регулятором ограничений компания согласилась не принимать новых розничных клиентов или средств без предварительного согласия Управления по финансовому регулированию и надзору Британии, говорится в сообщении.

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Автор: 

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В Киргизии приговорен к 30 годам. Украл деньги, сбежал в Лондон, основал компанию. Типичная карьера кацапского "бизнесмена" в Лондоне.
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03.11.2023 00:08 Ответить
ввело обмеження...
майже кожен п'ятий платіж, отриманий компанією торік, був пов'язаний із шахрайством... компанія погодилася не приймати жодних нових роздрібних клієнтів або коштів...

ранили, поранили, вбили...
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03.11.2023 01:05 Ответить
Цирк на дроті. Тобто Киргизія його навіть у розшук до Інтерполу не подавала? Через такі гроші супербагатій Киргизії не варто було й заводитись з розшуком?
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03.11.2023 06:48 Ответить
...компания согласилась не принимать новых розничных клиентов или средств без предварительного согласия...

А старі будуть продовжувати відмивати гроші? І яка ціна цим обмеженням? Цирк на дроті!!!
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03.11.2023 11:52 Ответить
 
 